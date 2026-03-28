Американский корабль USS Тripoli с морпехами на борту прибыл на Ближний Восток

Связанные с Пентагоном структуры сообщают, что в Ближневосточный регион уже прибыл десантный корабль ВМС США USS Tripoli, на борту которого находится около 3,5 тысяч военнослужащих морской пехоты. Вместе с личным составом на борту десантно-штурмового корабля USS Tripoli размещены транспортные самолеты и истребители, что указывает на готовность США к проведению широкомасштабных действий, в том числе наземной операции против Ирана. Развертывание столь мощного экспедиционного соединения происходит на фоне интенсивного обмена ударами между силами так называемой «коалиции Эпштейна» и иранскими формированиями, продолжающегося с конца февраля.

Таким образом, очевидно, что на фоне громких заявлений Трампа о проведении переговоров с Тегераном США резко наращивают войска — все больше похоже на подготовку к боевым действиям. Вероятные направления наземной операции — Ормузский пролив, район нефтяного острова Харг и побережье материковой части Ирана.



В то же время вице-президент США Джеймс Вэнс предположил, что война США против Ирана закончится до конца текущего года. При этом, по версии Вашингтона, США уже якобы победили в противостоянии с Ираном. По словам Вэнса, США не заинтересованы в том, чтобы находиться в Иране через год или два года. Американский вице-президент пообещал своим обеспокоенным союзникам, что после завершения очередного витка ближневосточного кризиса цены на энергоносители снова упадут.
  Nemo70
    +2
    Сегодня, 22:34
    Окорочка прибыли на бойню !!
    Координаты высланы ...
  5.11
    0
    Сегодня, 22:38
    А можно его сразу к берегам Ирана со всем составом . Очень хочется посмотреть шоу от иранских товарищей .
  Pharmacist
    0
    Сегодня, 22:39
    "Джеймс Вэнс предположил, что война США против Ирана закончится до конца текущего года."

    Ну да, до конца этого года всего ничего осталось. Блиц-операция Трампа блестяще удалась.