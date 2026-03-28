Израильский дипломат: Трамп недооценил возможности и коварство Ирана
Израильский дипломат Мильман считает, что, начиная очередную масштабную операцию против Ирана, Трамп и его администрация явно недооценили возможности и коварство Тегерана.
Мильман напоминает, что один из ближайших соратников Трампа Стивен Уиткофф незадолго до начала боевых действий заявил, что Трамп послал на Ближний Восток значительные силы и был удивлен, что иранцы не капитулировали в страхе перед конфликтом с США. Между тем Иран является одной из крупнейших региональных держав, обладающей значительным арсеналом баллистических ракет и возможностью нанести ощутимый ущерб как американским военным базам в регионе, так и инфраструктуре союзных США стран Персидского Залива.
По словам дипломата, после просчетов и недооценки противника Трамп может попытаться найти выход из непростой для себя ситуации, начав переговоры с Тегераном, однако такой подход может противоречить интересам Израиля, который стремится к полному уничтожению иранских военных программ.
Между тем КСИР сообщает об окончательном уничтожении расположенного в Бахрейне крупнейшего НПЗ на Ближнем Востоке. Руководство компании Bahrain Petroleum Company (BAPCO) признает, что в результате иранских ударов завод выгорел полностью. Кроме того, Иран ударил по производству алюминия в ОАЭ — заводу Emirates Global Aluminium в Абу-Даби и по международному аэропорту в Кувейте. Резервуары с авиатопливом частично выгорели, радиолокационная система аэропорта серьезно повреждена. В КСИР уже заявили, что эта атака — точно не последняя.
