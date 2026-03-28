Израильский дипломат: Трамп недооценил возможности и коварство Ирана

Израильский дипломат Мильман считает, что, начиная очередную масштабную операцию против Ирана, Трамп и его администрация явно недооценили возможности и коварство Тегерана.

Мильман напоминает, что один из ближайших соратников Трампа Стивен Уиткофф незадолго до начала боевых действий заявил, что Трамп послал на Ближний Восток значительные силы и был удивлен, что иранцы не капитулировали в страхе перед конфликтом с США. Между тем Иран является одной из крупнейших региональных держав, обладающей значительным арсеналом баллистических ракет и возможностью нанести ощутимый ущерб как американским военным базам в регионе, так и инфраструктуре союзных США стран Персидского Залива.



По словам дипломата, после просчетов и недооценки противника Трамп может попытаться найти выход из непростой для себя ситуации, начав переговоры с Тегераном, однако такой подход может противоречить интересам Израиля, который стремится к полному уничтожению иранских военных программ.

Между тем КСИР сообщает об окончательном уничтожении расположенного в Бахрейне крупнейшего НПЗ на Ближнем Востоке. Руководство компании Bahrain Petroleum Company (BAPCO) признает, что в результате иранских ударов завод выгорел полностью. Кроме того, Иран ударил по производству алюминия в ОАЭ — заводу Emirates Global Aluminium в Абу-Даби и по международному аэропорту в Кувейте. Резервуары с авиатопливом частично выгорели, радиолокационная система аэропорта серьезно повреждена. В КСИР уже заявили, что эта атака — точно не последняя.
  Scientist_
    Scientist_
    +15
    Сегодня, 21:54
    коварство Тегерана

    Коварно не стал чертить красные линии и дал сдачи soldier
    Андрей К
      Андрей К
      +3
      Сегодня, 21:59
      Заявил лицемерный сионо-фашистский последователь Геббельса Мильман.
      frruc
        frruc
        +1
        Сегодня, 22:36
        Сами подстегнули Трампа на войну, думали за 2-3 дня управятся с Ираном, а тут такой облом. А теперь получают по зубам, ну и поделом им.
        Nemo70
          Nemo70
          0
          Сегодня, 22:43
          Цитата: frruc
          Израиль как всегда ищет виноватых ..Нетаньяха получил по щам и получает )))
          На персов нарвались !!!! Весь мир очень зол на евреев ..Россия аплодирует Трампу и Нетаньху bully Нарвались конкретно идиоты )))
    Анатолий Елисеев
      Анатолий Елисеев
      +1
      Сегодня, 22:24
      Нечего сопли жевать! Иран молодец!
  Jovanni
    Jovanni
    +7
    Сегодня, 21:55
    "Коварство Ирана"?! Ну совсем охренели... Уж чья бы корова мычала...
    ian
      ian
      +4
      Сегодня, 22:00
      А шо вы хотели? Все привыкли, что максимальный ответ США и Израилю- "глубокая озабоченность". А тут коварно влепили в ответ. Да не просто по агрессору- но и по тем, кто им помогает. Коварство в чистом виде.... request
      Pharmacist
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 22:35
        Вот оно что, мы-то думаем, что "глубокая озабоченность" и красные линии - это слабость наших руководителей, а это, оказывается, глубоко продуманный план по введению "гегемона планеты" в заблуждение о реальной силе региональных держав. laughing
    Бородач
      Бородач
      +2
      Сегодня, 22:06
      Коварный Иран отказался капитулировать после внезапного нападения на фоне мирных переговоров и дал прикурить коалиции Эпштейна.
      Nemo70
        Nemo70
        0
        Сегодня, 22:46
        Этой бойней англосакский -еврейский мир Пытался замять ,извращенцев мировых этой войнушкой кровавой !! Нет мы все помним ..
  FeHa3eIIaM
    FeHa3eIIaM
    +8
    Сегодня, 21:58
    Какой коварный Иран. Его бомбят, а он отвечает.
  drags33
    drags33
    +1
    Сегодня, 21:59
    Ну уж кому кому, но только не израилю с амерами говорить о коварстве!!! В ходе переговоров (говорят, небезуспешных) сша внезапно нападают на Иран... И после этого они еще смеют говорить о коварстве Ирана???
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:59
    Это юмор такой у "избранных"... заявлять о коварстве тех, кто ЗАЩИЩАЕТСЯ... fool
    Монтесума
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 22:16
      И ещё один интересный момент:
      По словам этого персонажа оказывается, что именно Трамп рвался начать операцию, не принимая во внимание позицию Израиля. Можно подумать что в Тель-Авиве были против и призывали к осторожности, а еврейское лобби в структурах Америки всячески препятствовало развязыванию конфликта. Выглядит попыткой свалить всё происходящее на инициативное решение из Вашингтона. И не израильская ли разведка Моссад прокололась с прогнозами?
  nepunamemuk
    nepunamemuk
    +1
    Сегодня, 22:00
    в очереди на президента США всего лишь 18 человек
    если их "вынести" США выдержит этот удар?
  Deadушка
    Deadушка
    0
    Сегодня, 22:12
    Трамп послал на Ближний Восток значительные силы
    - это было в первую и вторую Иракскую.
    Тогда реально коалиция собрала мощный кулак.
  Пленник
    Пленник
    +1
    Сегодня, 22:14
    Какое коварство, лишенец?! Вот свинья! Нагло обзывает человека грязнулей, стоя по макушку в навозе! sad
  убей фашиста
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 22:15
    Этот дипломат забыл добавить коварство - второе название пей сов.
  мерцание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 22:26
    Трампа вели как телка.
    Это вопрос к Израилю.
    Сейчас сообщают начались тёрки между Нетаньяху и главой Моссада Барнеа.
    Каждый обвиняет другого в недооценки Ирана. request
    А тут какой то Трамп?
  Бывший солдат
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 22:27
    Вот те на! Защищать свой сувиренитет уже считается коварством? belay
  5.11
    5.11
    0
    Сегодня, 22:37
    Перевожу с иврита .
    ...Мы развели тупого американского клоуна на войну с Ираном . Гешеф таки будет нам карман и заодно спасём Биби от прокурора .
  Игорь Белобров
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 22:38
    Пожелаем Израилю судьбу Иерусалимского королевства...