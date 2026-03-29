Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил продление срока действия предварительного соглашения (подписанного в январе 2026 года), которое предусматривает возможность заключения контракта с судостроителем TKMS на поставку 4 фрегатов MEKO A-200 DEU. Также была увеличена сумма уже подлежащих уплате первых авансов с €50 до 240 млн, что позволит подрядчику приступить к закупке материалов и оборудования, не дожидаясь окончательного оформления заказа.Немецкое командование считает, что приобретение фрегата MEKO A-200, разработанного компанией TKMS для иностранных покупателей, станет отличным решением для быстрого наращивания возможностей ВМС Германии, прежде всего в области ПЛО, что «позволит снизить угрозу со стороны российских подводных лодок, действующих в Северной Атлантике и прилегающих водах». Как ожидается, первый корабль этого типа будет передан к концу 2029 года.Ранее ВМС планировали обзавестись более крупными фрегатами типа F126, за поставку которых отвечает голландская компания Damen Naval. Однако она столкнулась с серьёзными проблемами и задержками, что делает перспективы программы достаточно туманными. На этом фоне было принято решение приобрести MEKO A-200 DEU, а реализацию проекта F126 передать другому подрядчику – новой структуре Rheinmetall Naval Systems, переговоры продолжаются и, как ожидается, завершатся этим летом.Немецкая компания планирует отбуксировать носовую и кормовую части корпуса F126, построенные отдельно в Вольгасте и Кёльне, на верфь Blohm+Voss в Гамбурге в начале 2028 года для завершения строительства корабля. Как утверждается, это позволит передать первый фрегат F126 во второй половине 2031 года, что на три года позже, чем планировалось изначально.В западной прессе отмечают по этому поводу:

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»