2 459 11
«Аварийный выход для немецкого флота»: перспективы фрегата MEKO A-200 DEU

Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил продление срока действия предварительного соглашения (подписанного в январе 2026 года), которое предусматривает возможность заключения контракта с судостроителем TKMS на поставку 4 фрегатов MEKO A-200 DEU. Также была увеличена сумма уже подлежащих уплате первых авансов с €50 до 240 млн, что позволит подрядчику приступить к закупке материалов и оборудования, не дожидаясь окончательного оформления заказа.

Немецкое командование считает, что приобретение фрегата MEKO A-200, разработанного компанией TKMS для иностранных покупателей, станет отличным решением для быстрого наращивания возможностей ВМС Германии, прежде всего в области ПЛО, что «позволит снизить угрозу со стороны российских подводных лодок, действующих в Северной Атлантике и прилегающих водах». Как ожидается, первый корабль этого типа будет передан к концу 2029 года.



Ранее ВМС планировали обзавестись более крупными фрегатами типа F126, за поставку которых отвечает голландская компания Damen Naval. Однако она столкнулась с серьёзными проблемами и задержками, что делает перспективы программы достаточно туманными. На этом фоне было принято решение приобрести MEKO A-200 DEU, а реализацию проекта F126 передать другому подрядчику – новой структуре Rheinmetall Naval Systems, переговоры продолжаются и, как ожидается, завершатся этим летом.


Немецкая компания планирует отбуксировать носовую и кормовую части корпуса F126, построенные отдельно в Вольгасте и Кёльне, на верфь Blohm+Voss в Гамбурге в начале 2028 года для завершения строительства корабля. Как утверждается, это позволит передать первый фрегат F126 во второй половине 2031 года, что на три года позже, чем планировалось изначально.

В западной прессе отмечают по этому поводу:

Таким образом, приобретение проверенной конструкции MEKO, который строился для Алжира, Египта и Южной Африки, является аварийным выходом для немецкого флота.


11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vitaliy20091959 Звание
    0
    Сегодня, 10:27
    неплохой кораблик ,интересно как у него с системами пво
    1. Мини Мокик Звание
      Сегодня, 10:35
      Ну это смотря сколько дронов одновременно полетят к нему 🤔
      1. Бородач Звание
        Сегодня, 10:53
        С нынешними темпами развития дронов, к нему одновременно смогут доплыть и долететь пара сотен дронов. Хоронить будет некого. am
        Иранцы вон в новейшем американском авианосце прачечную сожгли. 30 часов труселя горели. Чем американцы своих матросиков кормят? Авиационным керосином?
        1. Sky Strike fighter Звание
          Сегодня, 11:07
          Трамп уже косвенно подтвердил.

          .Трамп вдруг сообщил, что ранее «один из американских авианосцев был атакован сразу с 17 направлений». При этом он добавил, что «это самый большой авианосец в мире». Что позволяет со 100% точностью указать на новейший американский авианосец «Джеральд Форд». Именно он первый в новой серии американских атомных авианосцев. И он больше авианосцев типа «Нимитц» (к коим относятся все остальные американские действующие авианосцы). ... авианосец «Джеральд Форд» несколько дней назад, в самый разгар нанесения удров по Ирану и идя на помощь АУГ во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", в Аравийское море, вместо этого развернулся и по итогу пришел на ремонт в Грецию (о. Крит). После (по официальной версии) очень странного и разрушительного «пожара в прачечной». Во время которого на корабле выгорела масса помещений, включая кубрики и каюты для 600 матросов и офицеров.



          https://dzen.ru/a/aceZ99bK_GCD_Ws7
    2. faiver Звание
      Сегодня, 11:34
      на алжирской версии (последняя) 32 ЗУР
  2. Eug Звание
    Сегодня, 10:48
    "Облегчённый" вариант, как и ВМФ России вследствие проблем с 22350 не стал ждать, а предпочел Адмиралы.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Сегодня, 11:10
      Так адмиральская серия фрегатов строится как раз по проекту 22350.Наверное вы если ввиду,что не стали ждать эсминцы по сути проекта 22350М?

      Фрегаты проекта 22350 — серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Предназначены для уничтожения надводных кораблей, судов и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций, противолодочной и противовоздушной обороны.

      Некоторые корабли проекта:
      «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной фрегат, заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года, включён в состав флота 28 июля 2018 года;

      «Адмирал флота Касатонов» — первый серийный фрегат, заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года, передан флоту 15 июля 2020 года;

      «Адмирал флота Головко» — второй серийный фрегат, заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года.
      1. Eug Звание
        Сегодня, 11:17
        Была еще серия фрегатов первоначально для Индии, в ВМФ Адмирал Григорович.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Сегодня, 11:17
      Вот подтверждение.

      . 12 декабря 2014 года главком ВМФ адмирал Виктор Чирков рассказал журналистам, что в перспективе флот рассчитывает получать и фрегаты модификации 22350М. 11 декабря 2023 года главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что серия фрегатов проекта 22350, несущих гиперзвуковые ракеты "Циркон", будет состоять из 10 кораблей, включая уже существующие. ... 27 сентября 2024 года спущен на воду строящийся для Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат "Адмирал Исаков" проекта 22350.


      https://tass.ru/info/21976891
  3. Комментарий был удален.
  4. solar Звание
    Сегодня, 12:37
    Как по мне, в наше время установка 20-25 мм вспомогательных орудий, как на МЕКО 200- не самый удачный выбор. Они рассчитаны были против достаточно крупных ПКР, против небольших дронов эффективность под вопросом (справедливости ради- небольшой дрон большого урона кораблю не нанесет). Тем не менее на сегодняшний день эффективнее ставить 35 мм с программируемым подрывом- против дронов заметно эффективнее будет, тем более, что у немцев они есть. Что касается ПВО, то у фрегатов этого типа максимум 8 ячеек по 4 ЕССМ. С одной стороны боезапас достаточный для фрегата, с другой- ЕССМ- это ракета средней дальности, не всегда достаточно дальности. Логичны бы было для таких ракет сделать версию большей дальности простым добавлением стартового ускорителя- как сделали европейцы с Астер 15/30.
    1. Alex777 Звание
      Сегодня, 15:14
      Удачный. Эти пушки против БЭК и пр.
      У нас для этого пулеметы 14,5 мм.
      По ракетам эти установки не работают