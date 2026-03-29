Когда тысяча ракет не может сломить гору

Есть нечто завораживающее в цифрах. Два авианосца, шестнадцать эсминцев, три субмарины, нагруженные крылатыми ракетами, как рождественские ёлки гирляндами. Двести семьдесят шесть ударных самолётов, выстроенных в боевой порядок, словно стальные птицы на проводах высоковольтной линии. Бомбардировщики, штурмовики, самолёты радиоэлектронной борьбы, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, кружящие в стратосфере, как хищные птицы над полем, где ещё не началась охота.



Собрать такую армаду, способную в едином залпе выпустить свыше тысячи крылатых ракет, и не добиться победы. Звучит как парадокс, как загадка из военной мифологии. Но это не загадка. Это диагноз.


Ярость без эпилога


Американская операция, получившая название "Эпическая ярость", вобрала в себя всё, чему учились Пентагон и его аналитические центры на протяжении последних десятилетий. Концентрация огневой мощи. Превосходство в воздухе. Точечные удары по ключевым узлам инфраструктуры. Подавление системы ПВО противника в первые часы конфликта. Казалось бы, рецепт проверенный, как таблица умножения.

Ирак, Югославия, Ливия. Каждый раз одна и та же схема: сначала ракеты, потом авиация, потом руины, потом капитуляция. Казалось, что формула работает безотказно, как швейцарские часы. Но часы показывали время, которое уже прошло.

Адмирал Джулио Дуэ, итальянский теоретик воздушной войны, писавший свои трактаты в начале прошлого века, предсказывал, что авиация способна решить исход любой войны сама по себе. Достаточно нанести удары по промышленным центрам, по коммуникациям, по воле населения, и противник сломится. Его идеи обаяли военные умы на десятилетия вперёд. Бомбардировки Дрездена, Хиросимы, Ханоя, Белграда, Багдада. Всё это было исполнением пророчества Дуэ.

Но пророчество оказалось неполным. Дуэ не учёл, что существуют народы, которые не ломаются от бомб. Существуют страны, которые не похожи на плоскую карту с отмеченными целями. Существует земля, которая умеет прятаться.

Подземный город


Иран не Ирак. Это утверждение звучит банально, но в нём заключена целая стратегическая революция. Ирак был плоской пустыней, где американские танки могли мчаться на полной скорости, как по автостраде. Иран это горы. Иран это ущелья. Иран это тысячи километров подземных туннелей, вырубленных в граните и базальте, пронизывающих страну, как норы крота пронизывают луг.

Стратегия "Подземный город" это не просто военная доктрина. Это философия. Философия уязвимости, ставшей силой. Когда противник может бомбить только поверхность, а всё ценное спрятано на глубине десятков метров под скальными породами, его тысяча ракет превращается в тысячу фейерверков. Красивых, громких, дорогостоящих и абсолютно бесполезных.

Распределённая система ПВО это другое измерение той же логики. Вместо одного мощного радара, который можно уничтожить первой ракетой, сотни маленьких станций, разбросанных по всей территории. Вместо одной командной системы, которую можно взломать, тысяча автономных узлов, способных принимать решения самостоятельно. Уничтожить такую систему это как пытаться переловить комаров в болоте. Каждый убитый комар заменяется десятью новыми.

Дроны как демократия огня


Есть ещё один элемент, который американская стратегия учитывает плохо. Дроны. Маленькие, дешёвые, многочисленные. Стоимость одного дрона сравнима со стоимостью обеда в приличном ресторане. Стоимость ракеты, которая его сбивает, сравнима со стоимостью автомобиля. Это экономический абсурд, но абсурд работает в пользу того, у кого дронов больше.

Комбинированные удары дронов и ракет это новая тактика, которой не было в учебниках прошлого века. Дроны засекают цели, отвлекают ПВО, создают помехи. Ракеты бьют по расчищенному пути. Или наоборот: ракеты заставляют ПВО работать, а дроны просачиваются через образовавшиеся бреши. Это кошмар для любого оператора системы ПВО, выросшего на доктрине отражения массированных налётов стратегической авиации.

В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, американские лётчики называли воздушные бои "индейской охотой". Они видели иракские МиГи как дичь, которую легко настигнуть и сбить. Прошло тридцать лет. Охота кончилась. Теперь охотятся на охотников.

Иллюзия интеллекта


В тексте исходного анализа есть важное замечание: за феноменом неспособности сломить Иран стоит "приснопамятный ИИ". Искусственный интеллект, встроенный в систему планирования военных операций, обещал революцию. Машинное обучение, анализ больших данных, предиктивная аналитика. Компьютер должен был видеть поле боя целиком, предугадывать действия противника, находить оптимальные маршруты для крылатых ракет.

Но ИИ обучается на прошлом. Он анализирует предыдущие войны, предыдущие операции, предыдущие тактики. Ирак. Афганистан. Ливия. Сирия. Все эти конфликты создали огромный массив данных, на котором искусственный интеллект выстраивал свои модели. Но модели оказались ловушкой. ИИ предсказывал поведение Ирана, исходя из опыта борьбы с совершенно другими противниками, в совершенно других условиях.

Представьте шахматную программу, которая выучила все партии прошлого и вдруг садится играть против человека, который переворачивает доску. ИИ не знает, что делать с перевёрнутой доской. Его алгоритмы оптимизации теряют смысл. Его предсказания превращаются в гадание. Его рекомендации ведут в тупик.

"Эпическая ярость" это квинтэссенция линейного мышления, облачённого в одежды высоких технологий. Собрать больше самолётов. Выпустить больше ракет. Нанести больше ударов. Но если противник играет не по правилам линейной войны, если он прячется под землю, распыляет свои силы, использует дешёвые дроны вместо дорогих самолётов, то увеличение огневой мощи это не решение проблемы, а увеличение расходов на её игнорирование.

Сумерки Пакс Американа


Иранский урок это не просто военный урок. Это урок цивилизационный. Американская военная машина, самая дорогая, самая технологичная, самая грозная в истории человечества, упирается в стену, которую не может пробить. Не потому что стена слишком крепка. А потому что стена не там, где её ищут.

Столетие после Второй мировой войны было веком авиации. Тот, кто контролировал небо, контролировал всё. Авианосцы стали символом глобальной мощи, плавающими островами, с которых можно проецировать силу в любую точку планеты. Истребители пятого поколения стали вершиной этого могущества, невидимыми призраками, способными уничтожать противника до того, как тот их обнаружит.

Но каждая вершина это начало спуска. Авианосцы уязвимы для баллистических ракет, которые летят быстрее, чем их перехватчики. Истребители пятого поколения стоят столько, что потеря даже одного самолёта это катастрофа. Системы ПВО, созданные для отражения пилотируемых налётов, беспомощны перед роем дронов стоимостью в доллары.

Мир меняется. И он меняется не в пользу тех, кто инвестирует в размер и в мощь. Он меняется в пользу тех, кто инвестирует в адаптивность, в распределённость, в способность переносить удары и продолжать сопротивление.

Элегия линейному мышлению


В основе американской стратегии лежит вера в то, что любую проблему можно решить, бросив на неё достаточно ресурсов. Это вера фабричная, конвейерная. Больше танков, больше самолётов, больше ракет, больше денег. Конвейер не может ошибаться, если он достаточно длинный.

Но война это не конвейер. Война это диалог. И в этом диалоге один собеседник говорит на языке чисел, а другой на языке пространства. Один считает самолёты, другой считает горы. Один планирует залпы, другой планирует тоннели.

Адмирал Дуэ был прав в одном: авиация изменила войну. Но он ошибся в главном: авиация не сделала войну управляемой. Она сделала её другой. А когда противник адаптируется к новой форме войны быстрее, чем ты успеваешь её развивать, твоя авиация превращается в очень дорогой способ сжигать топливо впустую.

Иранский "Подземный город" это не просто военная стратегия. Это философское высказывание о природе сопротивления. О том, что сила не в размере, а в способности принимать удар и не пасть. О том, что тысяча ракет это много, но гора толще тысячи ракет. О том, что время на стороне того, кто умеет ждать.

Эпилог, которого не будет


Мы живём в эпоху, когда самые мощные военные арсеналы в истории человечества оказываются неспособны решить ни одну из стоящих перед нами проблем. Тысячи ядерных боеголовок не могут остановить изменение климата. Авианосные ударные группы не могут победить пандемию. Истребители пятого поколения не могут решить демографический кризис.

Возможно, пришло время задуматься не о том, как собрать ещё больше ракет, а о том, зачем нам вообще нужны войны, которые мы не можем выиграть. Возможно, "Эпическая ярость" это не стратегия, а симптом. Симптом цивилизации, которая забыла, зачем она воюет, но не может остановиться, потому что остановка означает признание в собственном бессилии.

А "Подземный город" продолжает существовать. Под горами. Под скалами. Под поверхностью, которую можно бомбить вечно, не достигнув ничего, кроме эхо собственного бессилия.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:33
    Американская пехота еще в дело не вступила...вот и посмотрим сможет ли сапог солдата США ступить в Тегеран.
    ASSAD1
      ASSAD1
      +4
      Сегодня, 06:00
      Да не полезут полосатые в наземную операцию. Доню сразу свои сожрут . А насчёт воздушной операции, мы не знаем какой урон нанесла авиация США. Главное что ещё энергетику не начинали выносить. Понятно что ответку боятся получить для союзников. Но могут и решиться.
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 08:00
        СВО показала, что проблема энергетики решаема - большое количество промышленных дизель - генераторов. Китай может их поставлять в любых количествах.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 06:19
      Автор статьи во многом прав.
      Сионисты биби и иврэйское лобби во встрех структурах власти продавили рыжего Сатану из Фашингтона на очередную войнушку, надеясь на быстрый результат, которого уже более месяца нет.
      По последним сведениям руководство ИРИ приняло решение понизить возраст призыва на службу до 12-13 лет, подростки будут выполнять разведывательно-вспомогательные служебные обязанности, а также оказывать помощь раненым и другие обязанности.
      Итог очевиден - можно взять верх на участке БД, но невозможно победить страну с другой идеологией, ведущих священную экзистенциальную войну, в которой участвуют даже дети, потерявшие родителей.
      Нашим бонзам из Кремля, а также генералитету ГШ, МО можно извлечь уроки и опыт ИРИ для использования и применения в СВО.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:36
      "Эпическая ярость" это не стратегия, а симптом. Симптом цивилизации, которая забыла, зачем она воюет, но не может остановиться
      Точно сказано ! wassat
      Муссаси
        Муссаси
        +1
        Сегодня, 07:27
        М-да уж, а помнится люди не так давно мечтали покорить космос, освоить ближайшие планеты...и т.д. и т.п. И куда мы по итогу скатились - в норы как кроты, просто что бы выжить мы будим рыть тоннели и строить города под землёй. Мои поздравления !
      Eroma
        Eroma
        +1
        Сегодня, 08:13
        Цитата: Uncle Lee
        Симптом цивилизации, которая забыла, зачем она воюет, но не может остановиться

        Всё старо как мир: люди гибнут за металл (золото)!
        Люди воюют за власть и деньги, других причин нет у сытых народов. Сегодня, войны начинают ради пиар компаний, либо котировок на бирже, ради перенаправления потоков капитала. Человечество развило технологии, а человеческая жизнь, как и в древние времена ничего не стоит! Люди, по сути это тоже просто ресурс feel
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    +8
    Сегодня, 05:44
    Очень хочу что бы американцы сунулись к иранцам с полноценной наземной операцией . Завязли и увязли там , с тысячами трупов своих солдат . И что бы бежали потом оттуда с позором на глазах у всего мира в прямом трансляции ... Желаю победы народу Ирана и надеюсь что Путин как глава государства сделает все для этого , помощь России должна быть максимальной
    Schneeberg
      Schneeberg
      +5
      Сегодня, 05:57
      FoBoss_VM, к сказанному вами хотелось лишь добавить и потопление авианосца. Это бы поставило окончатель жирную моральную точку на американской армии
  rotfuks
    rotfuks
    +3
    Сегодня, 05:46
    Иранский урок это не просто военный урок. Это урок цивилизационный. Американская военная машина, самая дорогая, самая технологичная, самая грозная в истории человечества, упирается в стену, которую не может пробить
    Американская военная машина, самая дорогая, самая технологичная, самая грозная, но эта машина имеет очень короткую память и не способна усваивать исторические уроки. Давно ли США оккупировали Афганистан и бомбили афганские ущелья и горные пещеры чтобы уничтожить талибов? Буквально несколько лет назад США бежали из Афганистана роняя тапки на ходу. И вот опять. Есть люди манкурты, не имеющие памяти. Видимо мы видим в Иране американскую версию манкуртов.
  Feodor13
    Feodor13
    +6
    Сегодня, 05:50
    Красиво написано. Философия вплетена. Звездочка автору.

    Некоторые есть замечания.
    Не упомянута Венесуэла. А Штаты там готовились.
    Там уже не было линейного мышления.
    Не факт, что и в Иране найдут нестандартные решения.

    ИИ - конечно полезен базис имеющихся конфликтов.
    Но в него можно вкладывать и несуществующие конфликты, с известными входящими. Вопрос только в людях работающих с ним.

    И отсюда, заметка, по моему мнению,
    хорошо высвечивает недостаток людей:
    слабая способность к прогнозному мышлению, футурологии.

    Даже здесь на форуме, заметна эта особенность:
    человеку с попыткой сфантазировать какой-то элемент войны,
    тут-же кидают десятки минусов.
    Так и в жизни.. в российских военных академиях, в том числе.
    ASSAD1
      ASSAD1
      +4
      Сегодня, 06:17
      Написано красиво,не спорю. Немного пафосно, тысячи километров в граните ? Кто их мерил? Охота на охотников, пока реальных сбитий самолётов США вроде нет. Ну кроме рукожопства самих полосатых и союзников. Ну и в конце, самое неприятное, за четыре года мы тоже запустили вна краину думаю тысячу ракет , а продвижения сильного нет. Понятно что это из за помощи Европы и США. А будем ли мы с Китаем так же помогать Ирану?
      Eroma
        Eroma
        0
        Сегодня, 08:37
        Идея Дуэ базируется на материализме, по типу: окруженная армия должна сдаться, ибо при сопротивлении будет уничтожена. Так и с господством в аоздухе, не имея возможности защитить свою промышленность и города, выгодней сдаться! Альтернатива: экономика- натуральное хозяйство и жизнь в среднивековье!
        Но это выбор народа, либо капитуляция, либо средневековье. Если народ не сдаётся, то только пехота может покорить несговорчивых. А это другие деньги и время для агрессора и тут вопрос, хватит ли бобла агрессору? Или выгодна ли такая война в принципе?
        Иран и расчитывает, но то, что у США бабла не хватит долго воевать или на масштабное наземное вторжение.
        Тоже самое и с СВО, вся тягомутина из расчета что у противной стороны кончится бабло и он сдасться! Речь естесивенно не об Украине, Украина это трофей, а бьются за него Россия и ЕС на сегодняшний день.
    astronom1973n
      astronom1973n
      +2
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Feodor13
      Красиво написано. Философия вплетена. Звездочка автору.

      Некоторые есть замечания.
      Не упомянута Венесуэла. А Штаты там готовились.
      .
      В Венесуэле просто сдали Мадуро .Американцы подкупили кого надо и все дела. Так что их военный "гений" не применим для Венесуэлы. Там просто "бабки" для предателей и изменников.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:36
    Цитата: Feodor13
    Даже здесь на форуме, заметна эта особенность:
    человеку с попыткой сфантазировать какой-то элемент войны,
    тут-же кидают десятки минусов.
    Так и в жизни.. в российских военных академиях, в том числе.

    smile Это точно...альтернатива не приветствуется.
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 06:42
    Это яркий пример того, что, живя на планете с англосаксами, нужно всегда держать порох сухим...
    Вот сегодня в нашей стране есть такие горные тоннели, где находятся на хранении необходимые нам ракеты и прочее вооружение? В нашей стране с горами напряжёнки нет, а московское метро может подождать...Кстати, и проходчики в стране не воссребованы полностью...
    ГГВ
      ГГВ
      0
      Сегодня, 08:29
      Конечно проходчики "не востребованы".В Москве, проходчики в метро постоянно требуются:вахтой-15 на 15 и постоянка 5 на 2.Зарплата 5 лет назад была около 200к.руб.(сейчас,я думаю,не менее 300к.руб)за вахту.У постоянщиков зарплата всегда поболее будет.Правда это относится к подрядчикам,у субподрядчиков зарплата на 30-50к.руб.поменее будет.Туда и без опыта работы берут.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:59
    Цитата: ASSAD1
    А будем ли мы с Китаем так же помогать Ирану?

    Ранее стало известно, что группа из пяти российских депутатов посетила США с официальным визитом. Делегацию возглавил Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова. Парламентарии встретились с американскими конгрессменами и чиновниками, затем отправились в Россию. request
    ASSAD1
      ASSAD1
      +2
      Сегодня, 07:35
      Ну ничего хорошего для данных депутатов в Америке не сказали, дали понять что санкции при доне не снимут. Так что не вижу смысла соблюдать всякие договоренности с полосатыми. Зато ,, избранники,, прокатились,пофоткались.
    Муссаси
      Муссаси
      +2
      Сегодня, 07:38
      А ещё им подарили носки с изображением Трампа. Срамота просто!
  Mazunga
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 07:42
    Ирану надо плюнуть и выбить опреснительные станции что у соседей арабов что в израиле и будет бек яхши))я не понимаю какие переговоры могут быть только тотальная война у ирана есть вода а у соседей нет выбил воду и нечем через неделю будет иран бомбить бо бомбилы без воды сдохнут
    ASSAD1
      ASSAD1
      +2
      Сегодня, 07:58
      У Ирана шестой год сильная засуха, так что та игра в двое ворот. И у саудитов есть около 300 современных самолётов . Пилоты которых конечно не идут в сравнение с Израилем. Но пульнуть ракетой смогут
  Livonetc
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 07:46
    "демографический кризис."
    Ну так то, сокращение населения земли является целью одной из теневых групп запада.
    Вот только и с этой задачей они не справляются.
    Население земли всё одно растет.
    А вот население тех групп человечества, которые возмнили себя выше традиционных человеческих.ценностей, неумолимо сокращается.
    И к сожалению, как бы мы себя не тешили, к нам это в полной мере относится.
    Оторвавшись от корней и традиций пытаемся вынырнуть из бездны.
    Прорвёмся!
    Победы всем нам!
    Одной на всех!
  rotfuks
    rotfuks
    +4
    Сегодня, 07:47
    Независимые СМИ сообщают что за прошедшие сутки в Израиле прошли антивоенные демонстрации в трех крупных городах, в Тель-авиве, Хайфе и Иерусалиме. Люди выступали под лозунгом что дети не должны расти в бомбоубежищах. Протесты были подавлены полицией и 18 человек арестованы. Если демонстрации были, то получается что израильтяне и американское еврейское лобби это разные структуры.
  Макс1995
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 08:20
    На украине гор вроде нет. Сколько мы уже по ней ракет всадили? Не следил за подсчетами.

    так что все относительно. одно остается неизменным. Простые люди гибнут. Элита с их деньгами и связями неприкосновенна.