Когда тысяча ракет не может сломить гору
Есть нечто завораживающее в цифрах. Два авианосца, шестнадцать эсминцев, три субмарины, нагруженные крылатыми ракетами, как рождественские ёлки гирляндами. Двести семьдесят шесть ударных самолётов, выстроенных в боевой порядок, словно стальные птицы на проводах высоковольтной линии. Бомбардировщики, штурмовики, самолёты радиоэлектронной борьбы, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, кружящие в стратосфере, как хищные птицы над полем, где ещё не началась охота.
Собрать такую армаду, способную в едином залпе выпустить свыше тысячи крылатых ракет, и не добиться победы. Звучит как парадокс, как загадка из военной мифологии. Но это не загадка. Это диагноз.
Ярость без эпилога
Американская операция, получившая название "Эпическая ярость", вобрала в себя всё, чему учились Пентагон и его аналитические центры на протяжении последних десятилетий. Концентрация огневой мощи. Превосходство в воздухе. Точечные удары по ключевым узлам инфраструктуры. Подавление системы ПВО противника в первые часы конфликта. Казалось бы, рецепт проверенный, как таблица умножения.
Ирак, Югославия, Ливия. Каждый раз одна и та же схема: сначала ракеты, потом авиация, потом руины, потом капитуляция. Казалось, что формула работает безотказно, как швейцарские часы. Но часы показывали время, которое уже прошло.
Адмирал Джулио Дуэ, итальянский теоретик воздушной войны, писавший свои трактаты в начале прошлого века, предсказывал, что авиация способна решить исход любой войны сама по себе. Достаточно нанести удары по промышленным центрам, по коммуникациям, по воле населения, и противник сломится. Его идеи обаяли военные умы на десятилетия вперёд. Бомбардировки Дрездена, Хиросимы, Ханоя, Белграда, Багдада. Всё это было исполнением пророчества Дуэ.
Но пророчество оказалось неполным. Дуэ не учёл, что существуют народы, которые не ломаются от бомб. Существуют страны, которые не похожи на плоскую карту с отмеченными целями. Существует земля, которая умеет прятаться.
Подземный город
Иран не Ирак. Это утверждение звучит банально, но в нём заключена целая стратегическая революция. Ирак был плоской пустыней, где американские танки могли мчаться на полной скорости, как по автостраде. Иран это горы. Иран это ущелья. Иран это тысячи километров подземных туннелей, вырубленных в граните и базальте, пронизывающих страну, как норы крота пронизывают луг.
Стратегия "Подземный город" это не просто военная доктрина. Это философия. Философия уязвимости, ставшей силой. Когда противник может бомбить только поверхность, а всё ценное спрятано на глубине десятков метров под скальными породами, его тысяча ракет превращается в тысячу фейерверков. Красивых, громких, дорогостоящих и абсолютно бесполезных.
Распределённая система ПВО это другое измерение той же логики. Вместо одного мощного радара, который можно уничтожить первой ракетой, сотни маленьких станций, разбросанных по всей территории. Вместо одной командной системы, которую можно взломать, тысяча автономных узлов, способных принимать решения самостоятельно. Уничтожить такую систему это как пытаться переловить комаров в болоте. Каждый убитый комар заменяется десятью новыми.
Дроны как демократия огня
Есть ещё один элемент, который американская стратегия учитывает плохо. Дроны. Маленькие, дешёвые, многочисленные. Стоимость одного дрона сравнима со стоимостью обеда в приличном ресторане. Стоимость ракеты, которая его сбивает, сравнима со стоимостью автомобиля. Это экономический абсурд, но абсурд работает в пользу того, у кого дронов больше.
Комбинированные удары дронов и ракет это новая тактика, которой не было в учебниках прошлого века. Дроны засекают цели, отвлекают ПВО, создают помехи. Ракеты бьют по расчищенному пути. Или наоборот: ракеты заставляют ПВО работать, а дроны просачиваются через образовавшиеся бреши. Это кошмар для любого оператора системы ПВО, выросшего на доктрине отражения массированных налётов стратегической авиации.
В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, американские лётчики называли воздушные бои "индейской охотой". Они видели иракские МиГи как дичь, которую легко настигнуть и сбить. Прошло тридцать лет. Охота кончилась. Теперь охотятся на охотников.
Иллюзия интеллекта
В тексте исходного анализа есть важное замечание: за феноменом неспособности сломить Иран стоит "приснопамятный ИИ". Искусственный интеллект, встроенный в систему планирования военных операций, обещал революцию. Машинное обучение, анализ больших данных, предиктивная аналитика. Компьютер должен был видеть поле боя целиком, предугадывать действия противника, находить оптимальные маршруты для крылатых ракет.
Но ИИ обучается на прошлом. Он анализирует предыдущие войны, предыдущие операции, предыдущие тактики. Ирак. Афганистан. Ливия. Сирия. Все эти конфликты создали огромный массив данных, на котором искусственный интеллект выстраивал свои модели. Но модели оказались ловушкой. ИИ предсказывал поведение Ирана, исходя из опыта борьбы с совершенно другими противниками, в совершенно других условиях.
Представьте шахматную программу, которая выучила все партии прошлого и вдруг садится играть против человека, который переворачивает доску. ИИ не знает, что делать с перевёрнутой доской. Его алгоритмы оптимизации теряют смысл. Его предсказания превращаются в гадание. Его рекомендации ведут в тупик.
"Эпическая ярость" это квинтэссенция линейного мышления, облачённого в одежды высоких технологий. Собрать больше самолётов. Выпустить больше ракет. Нанести больше ударов. Но если противник играет не по правилам линейной войны, если он прячется под землю, распыляет свои силы, использует дешёвые дроны вместо дорогих самолётов, то увеличение огневой мощи это не решение проблемы, а увеличение расходов на её игнорирование.
Сумерки Пакс Американа
Иранский урок это не просто военный урок. Это урок цивилизационный. Американская военная машина, самая дорогая, самая технологичная, самая грозная в истории человечества, упирается в стену, которую не может пробить. Не потому что стена слишком крепка. А потому что стена не там, где её ищут.
Столетие после Второй мировой войны было веком авиации. Тот, кто контролировал небо, контролировал всё. Авианосцы стали символом глобальной мощи, плавающими островами, с которых можно проецировать силу в любую точку планеты. Истребители пятого поколения стали вершиной этого могущества, невидимыми призраками, способными уничтожать противника до того, как тот их обнаружит.
Но каждая вершина это начало спуска. Авианосцы уязвимы для баллистических ракет, которые летят быстрее, чем их перехватчики. Истребители пятого поколения стоят столько, что потеря даже одного самолёта это катастрофа. Системы ПВО, созданные для отражения пилотируемых налётов, беспомощны перед роем дронов стоимостью в доллары.
Мир меняется. И он меняется не в пользу тех, кто инвестирует в размер и в мощь. Он меняется в пользу тех, кто инвестирует в адаптивность, в распределённость, в способность переносить удары и продолжать сопротивление.
Элегия линейному мышлению
В основе американской стратегии лежит вера в то, что любую проблему можно решить, бросив на неё достаточно ресурсов. Это вера фабричная, конвейерная. Больше танков, больше самолётов, больше ракет, больше денег. Конвейер не может ошибаться, если он достаточно длинный.
Но война это не конвейер. Война это диалог. И в этом диалоге один собеседник говорит на языке чисел, а другой на языке пространства. Один считает самолёты, другой считает горы. Один планирует залпы, другой планирует тоннели.
Адмирал Дуэ был прав в одном: авиация изменила войну. Но он ошибся в главном: авиация не сделала войну управляемой. Она сделала её другой. А когда противник адаптируется к новой форме войны быстрее, чем ты успеваешь её развивать, твоя авиация превращается в очень дорогой способ сжигать топливо впустую.
Иранский "Подземный город" это не просто военная стратегия. Это философское высказывание о природе сопротивления. О том, что сила не в размере, а в способности принимать удар и не пасть. О том, что тысяча ракет это много, но гора толще тысячи ракет. О том, что время на стороне того, кто умеет ждать.
Эпилог, которого не будет
Мы живём в эпоху, когда самые мощные военные арсеналы в истории человечества оказываются неспособны решить ни одну из стоящих перед нами проблем. Тысячи ядерных боеголовок не могут остановить изменение климата. Авианосные ударные группы не могут победить пандемию. Истребители пятого поколения не могут решить демографический кризис.
Возможно, пришло время задуматься не о том, как собрать ещё больше ракет, а о том, зачем нам вообще нужны войны, которые мы не можем выиграть. Возможно, "Эпическая ярость" это не стратегия, а симптом. Симптом цивилизации, которая забыла, зачем она воюет, но не может остановиться, потому что остановка означает признание в собственном бессилии.
А "Подземный город" продолжает существовать. Под горами. Под скалами. Под поверхностью, которую можно бомбить вечно, не достигнув ничего, кроме эхо собственного бессилия.
