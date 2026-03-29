Один балл из десяти: оценка пистолета SIG Sauer P320 Минобороны Швейцарии

4 412 8
В декабре прошлого года Минобороны Швейцарии объявило, что пистолет SIG Sauer P320 был выбран вместо Glock G45 Gen 5 и SFP9, предложенных компанией Heckler & Koch, и о намерении заказать первую партию из 50 тыс. единиц для начала замены P75, находящихся в настоящее время на вооружении войск.

Однако, как отмечается в западной прессе, это достаточно проблемное оружие, несмотря на то что оно используется различными службами по всему миру:



Ряд инцидентов нанёс ущерб репутации пистолета. Он получил крайне низкие оценки в ходе испытаний и вызывает споры.

Так, в 2017 году полиция Далласа приказала своим сотрудникам прекратить использование этого оружия, поскольку оно могло выстрелить при падении. Это побудило компанию SIG Sauer внести в него изменения. Спустя 6 лет издание Washington Post опубликовало расследование, в котором сообщалось о сотне эпизодов случайных выстрелов из P320 и о 80 пострадавших, в том числе 33 полицейских. При этом инциденты продолжали происходить, несмотря на модификацию оружия, проведённую разработчиком.

В июле 2025 года Командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC) приняло решение временно приостановить использование пистолетов M18 (местное обозначение P320) после инцидента с летальным исходом на авиабазе. Позже один из летчиков был арестован за непредумышленное убийство по этому делу. Хотя M18 впоследствии были возвращены в строй, выяснилось, что часть из них нуждалась в ремонте из-за «ненормального износа» некоторых деталей.

Теперь в распоряжении новостного сайта Watson оказались результаты оценки, проведённой Минобороны Швейцарии: P320 получил один балл из десяти. Его точность была признана недостаточной (из-за увеличенной мушки, закрывающей часть цели), а эргономика делала его «трудноуправляемым».

Указывается, что взвод ударника происходит практически незаметно, что приводит к ошибкам в стрессовых ситуациях, а подброс оружия после выстрела настолько выражен, что значительно затрудняет быстрое повторное наведение на цель. Пользователи, особенно женщины, отмечают боли в запястьях и указывают на необходимость использования бинтов.

Отмечается недоход затвора, что вынуждает стрелка «добивать» его вручную. Было обнаружено, что пистолет имеет тенденцию к преждевременному износу. Наконец, «его обслуживание» и «чистка» оказались «трудоёмкими и сложными».

Однако Минобороны Швейцарии всё равно сделало выбор в пользу P320. Как поясняют местные журналисты, это было вызвано тем, что пистолет будет изготавливаться в Швейцарии, и было сочтено, что имеющиеся недостатки можно будет устранить. Один из парламентариев отметил, что перечисленные дефекты были обнаружены на оружии, выпущенном на американских производственных линиях, в то время как пистолеты, предназначенные для местной армии, будут изготавливаться на собственных мощностях. Начало поставок ожидается в 2028 году.

8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    -1
    Сегодня, 10:12
    Позже один из летчиков был арестован за непредумышленное убийство по этому делу.

    Кто расскажет подробности?
    1. Юджин-Евгений Звание
      +8
      Сегодня, 10:29
      20 июля 2025 года 21-летний летчик Брейден Лован погиб на авиабазе Ф. Э. Уоррен (Вайоминг) от огнестрельного ранения в грудь. Первоначально предполагалось, что причиной мог стать самопроизвольный выстрел M18. В начале августа 2025 года был арестован сослуживец погибшего, летчик 1-го класса Маркус Уайт-Аллен. Ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, препятствовании правосудию и даче ложных показаний. Следствие установило, что Уайт-Аллен направил пистолет на Лована «в шутку», а после выстрела убедил еще двоих летчиков (Сарбджота Бадешу и Мэтью Родригеса) солгать, что пистолет выстрелил сам, когда его положили на стол и ударили кобурой. Оба соучастника позже признали вину в даче ложных показаний. 8 октября 2025 года Уайт-Аллен был найден мертвым в своем общежитии на базе.
  2. ИВЗ Звание
    +4
    Сегодня, 10:25
    Деградация оплота качества стрелковки SIG Sauer? Как можно так просесть и на чём? На пластиковом страйке а ля Глок. Причём судя по судорогам с доработками, вляпались капитально. Глок тоже не идеал (впрочем недостижимость - основное свойство идеала), но вполне себе годный пистолет с хорошей репутацией. Хотя многие, включая меня, не приемлют саму схему ударникового УСМ с полувзводом и случаи самострелов были и у Глоков, правда нечастые, всё же популярность этих пистолетов возникла не на пустом месте и прокол Сига абсолютно непонятен.
  3. Mazunga Звание
    +1
    Сегодня, 10:29
    Пусть ПМку у нас покупают дешево и сердито а филки можно списывать как за глоки купленные вот это гешефт будет
    1. poquello Звание
      +3
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Mazunga
      Пусть ПМку у нас покупают дешево

      ГШ и Удав - выполнены по современным надежным конструкторским решениям
  4. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    +1
    Сегодня, 11:04
    …Пользователи, особенно женщины, отмечают боли в запястьях и указывают на необходимость использования бинтов…
    Это после скольки выстрелов-то, бедняжечки, лапки у вас бо-бо?! В соревнованиях использую тяжелый Р226, в день бывают по несколько туров в различном режиме - и бинты не разрешены, и запястья не болят, и ручки не дрожат, и на ушки не давит… Может, эти «пользователи» лучше пусть в геймеры пойдут, а не в армию с полицией?

    А Р320 в сравнении с Р226 считаю плохим. Один из мотивов придумывать более легкий модульный 320-й было, полагаю, наличие в целевой группе вот таких «пользователей», у которых руки без бинтов штатное оружие не держат.
    1. Комментарий был удален.
    2. Уарабей Звание
      0
      Сегодня, 13:39
      ""В соревнованиях использую тяжелый Р226..."""

      Вроде как Р226 легче Р320-го.
      1. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
        +1
        Сегодня, 14:27
        В моем 226-м пустом - 1088 г, в базовой модификации 320-й по паспорту весит 836 г.