США планируют наземную операцию против Ирана, но без полноценного вторжения

4 845 25
Пентагон готовится к длительной наземной операции. Как пишет западная пресса, никакого полномасштабного вторжения не будет, американцы намерены раздергивать оборону иранцев.

Как уже сообщалось накануне, первый десантный корабль с морпехами на борту уже прибыл на Ближний Восток, остальные пока еще в пути. Несмотря на то, что Трамп пока не одобрил проведение наземной операции, она в любом случае состоится. Западные аналитики в этом уверены, потому что иного варианта для открытия Ормузского пролива нет.



По информации газеты Washington Post, Пентагон не рассчитывает на быстрое вторжение и победу над Ираном, наземная операция будет многонедельной, но полноценного вторжения не будет. Американцы готовятся к ударам на различных направлениях с задействованием всех сил и средств.

Пентагон готовится к многонедельной наземной операции в Иране. (...) Любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать вылазки с участием спецназа и обычных сухопутных войск.

Как предполагается, США попробуют взять под контроль несколько островов в Персидском заливе и Ормузском проливе. Таким образом они хотят разблокировать Ормуз и снова запустить движение нефтяных танкеров.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Федор Соколов
    +10
    Сегодня, 06:15
    Омерзительный гегемон в своём репертуаре. Как же хочется чтобы хоть кто-то подал им хороший урок, американцам сейчас как никогда необходим "вьетнамский синдром", иначе они настолько поверят в себя что под угрозой прямой военной агрессии штатов окажется весь мир.
    ASSAD1
      +4
      Сегодня, 06:44
      Не представляю,,вылазку на десантном корабле. Это надо подойти к берегу,повоевать немного и свалить? Думаю что с Ираном это не выгорит.
      роман66
        +1
        Сегодня, 08:40
        Зря, чтоли, парашютистов везут. Десант будет, кстати, при не очень- то бодрой ПВО Ирана - может, и не самый плохой вариант. Но, идти одними кораблями, чтобы открыть дорогу другим кораблям - бредом попахивает
    Nemo70
      +2
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Федор Соколов
      Омерзительный гегемон в своём репертуаре. Как же хочется чтобы хоть кто-то подал им хороший урок,

      Иран уже плакаты рисует .."Добро пожаловать в Ад ! " С Каспия будут мочить даже ракетами и т.д. Там все пристрелено
    Бородач
      +1
      Сегодня, 07:23
      Сухопутная операция ограниченным контингентом гарантирует для армии США мясорубку.
      Трамп-Гитлер нашёл свою СВО.
      paul3390
        0
        Сегодня, 08:38
        Дело даже не в ограниченном контингенте, а в полной непонятке как он собирается его снабжать. Пара ударов Ирана - и на том берегу Залива не станет воды, жратвы и ГСМ даже для местных, не говоря уж о матрасниках. Про все остальное необходимое уж вообще молчу.
  alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 06:18
    США планируют наземную операцию против Ирана, но без полноценного вторжения


    Т.е. следует ожидать очередные "падения черных ястребов" - 3,4,5,6... и т.д.
    El123
      -1
      Сегодня, 08:24
      Авианосцы потопили, самолеты сбили, Израиль разрушили. Теперь перешли на вангование ужасных поражений сша на земле. Не сдаетесь, молодцы
  Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:20
    ❝ США планируют наземную операцию против Ирана, но без полноценного вторжения ❞ —

    — Yankees, видимо, готовят «флаговтык» ...
    Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      видимо, готовят «флаговтык» ...
  Митрич73
    +4
    Сегодня, 06:44
    Как США планируют доставлять войска на острова? Десантные корабли близко не смогут подойти, значит авиация. Один иранский боец с ПЗРК может таких дел наворотить, что Трамп не отбрешится.
    Nemo70
      -4
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Митрич73
      Как США планируют доставлять войска на острова?

      На парашутах выкинут ...Знатная охота предстоит !!! В Иран уже стягиваются гуси из разных стран Порстрелять так немного
      Миха1981
        +1
        Сегодня, 07:57
        На парашютах это вряд ли, скорей всего вертолётами.
    Миха1981
      +1
      Сегодня, 07:56
      Скорей всего есть нормы подхода кораблей, явно они в зоне действия противокорабельных ракет, другое дело, сколько ракет нужно по каждому кораблю.
  yuriy55
    +1
    Сегодня, 06:57
    США планируют наземную операцию против Ирана, но без полноценного вторжения

    Одни планируют интимную жизнь с противоположным полом, другие отдают предпочтение неполноценному вторжению в щели кого угодно или в руку...
    Хорошо персы дали заносчивым америкосам — показали им место в рейтинге...
  unhappy
    +1
    Сегодня, 06:58
    Контроль проводиться с воздуха и космоса. Причём здесь захват островов? Танкер не спрятать, надо конвои организовывать а это дорого и долго.
  Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:07
    А обещали с Ираном за четыре недели справиться...как же так?
    Nemo70
      -4
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А обещали с Ираном за четыре недели справиться...как же так?

      Мы тоже Киев за три дня хотели взять и взяли бы ,если бы не нато ..А тут в Иране поднялась волна конкретная ..Одни 160 девочек убитых чего стоят !!! А у мусульман это Джихад конкретный уже ,тем более персы с их историей войн под 3000-ю историю
      ian
        +3
        Сегодня, 07:56
        Цитата: Nemo70
        Мы тоже Киев за три дня хотели взять и взяли бы ,если бы не нато ..

        Правда? Расскажите пожалуйста, как мы брали бы 4 миллионный Киев силами 2 дивизий? И как именно НАТО не дало нам этого сделать? Ну, кроме того, что "нас попросили проявить жест доброй воли". И мы кстати послушно его исполнили yes
  rocket757
    +2
    Сегодня, 07:10
    Разбиратся, чего они там "придумали", не не не, просто посмотреть, может поудивлятся, в конце концов... wink
  mad-max78
    +4
    Сегодня, 07:20
    Мы планируем секс, но без полноценного проникновения (с)
    Grencer81
      +3
      Сегодня, 08:05
      Секс без дивчины, признак... Цензура не пропускает. laughing
  olbop
    +1
    Сегодня, 07:27
    Видимо, хотят быть немножко беременными.
  mad-max78
    +2
    Сегодня, 08:30
    Выражение на полшишечки заиграло новыми красками.
  Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:45
    Цитата: paul3390
    как он собирается его снабжать
    Поддержу! Снабжение и есть самое важное.