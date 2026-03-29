Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в честь себя
Ормузский пролив может исчезнуть с географических карт, по крайней мере в США. «Великий миротворец» Дональд Трамп намерен его переименовать после того, как освободит от иранского «влияния». Об этом пишет New York Post со ссылкой на чиновников Белого дома.
Трамп решил переименовать Ормузский пролив. Но пока до конца не определился, в честь кого. Как утверждают в Белом доме, есть два варианта: пролив Америки или пролив Трампа. Второй вариант президенту США нравится больше. Он уже «случайно» оговорился на выступлении в Майами, назвав Ормуз «проливом Трампа», после чего заявил, что это «была ошибка», но не случайная.
Как утверждают в администрации Трампа, американский лидер намерен разблокировать пролив и установить над ним полный контроль, регулируя движение нефтяных танкеров.
Мы возвращаем пролив. Это гарантировано, и они больше не смогут нас шантажировать. Трамп действительно считает, что если мы будем его охранять и обеспечивать свободное судоходство, то почему он должен называться именно Ормузским?
В окружении Трампа подтверждают, что такой вопрос уже обсуждался, но на повестке дня он не стоит. Сначала нужно разобраться с Ираном, а потом уже заниматься переименованием. Но упускать эту возможность Трамп не намерен. Нарциссизм — он такой.
