Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в честь себя

3 148 27
Ормузский пролив может исчезнуть с географических карт, по крайней мере в США. «Великий миротворец» Дональд Трамп намерен его переименовать после того, как освободит от иранского «влияния». Об этом пишет New York Post со ссылкой на чиновников Белого дома.

Трамп решил переименовать Ормузский пролив. Но пока до конца не определился, в честь кого. Как утверждают в Белом доме, есть два варианта: пролив Америки или пролив Трампа. Второй вариант президенту США нравится больше. Он уже «случайно» оговорился на выступлении в Майами, назвав Ормуз «проливом Трампа», после чего заявил, что это «была ошибка», но не случайная.



Как утверждают в администрации Трампа, американский лидер намерен разблокировать пролив и установить над ним полный контроль, регулируя движение нефтяных танкеров.

Мы возвращаем пролив. Это гарантировано, и они больше не смогут нас шантажировать. Трамп действительно считает, что если мы будем его охранять и обеспечивать свободное судоходство, то почему он должен называться именно Ормузским?

В окружении Трампа подтверждают, что такой вопрос уже обсуждался, но на повестке дня он не стоит. Сначала нужно разобраться с Ираном, а потом уже заниматься переименованием. Но упускать эту возможность Трамп не намерен. Нарциссизм — он такой.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:42
    ❝ Ормузский пролив может исчезнуть с географических карт, по крайней мере в США ❞ —

    — Там всё равно мало кто знает, где он находится ...
      yuriy55
      +6
      Сегодня, 06:45
      Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в честь себя

      Срочно пациента в «дурку»!
        Jovanni
        0
        Сегодня, 07:16
        Цитата: yuriy55
        Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в честь себя

        Срочно пациента в «дурку»!

        В соседнюю палату с наполеонами...
        Седов
        +1
        Сегодня, 07:45
        Как же он бесконечно любит себя и своё эго. Скоро наверное таблицу Менделеева в таблицу Трампа переименуют.
          ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
          +1
          Сегодня, 08:06
          Берите больше. Скоро планету Земля переименует в планету Трамп.
        Mouse
        0
        Сегодня, 08:33
        Прет, плющит и таращит.... Донбасс понесло....
      Nemo70
      -5
      Сегодня, 06:57
      Жги Дональд !!! Россия приветствует только хе хе
    unhappy
    +4
    Сегодня, 06:52
    Это не нарциссизм, это диагноз. Надо называть вещи своими именами. Неадекватный человек управляет США. hi
      Nemo70
      -1
      Сегодня, 06:58
      Цитата: unhappy
      Это не нарциссизм, это диагноз. Надо называть вещи своими именами. Неадекватный человек управляет США. hi

      Нормально управляет нефть уже 110 баксов )))) Россия довольна
      Европа в ауте ,Зе нюхает горстями ..Русские наступают
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: unhappy
      Это не нарциссизм, это диагноз. Надо называть вещи своими именами. Неадекватный человек управляет США. hi

      Трамп очень напоминает Гитлера.
        Nemo70
        0
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Бородач
        Трамп очень напоминает Гитлера.

        Нет новый "гитлер " в европе уже имеется ,кто никто ине знает ..США нужен Гитлер в европе ,чтоб опять крестовый поход начать на Россию и он уже идет ,но лидера с усиками нет пока ..Но ОН будет обязательно ,может даже баба !!
        Раз в 100 лет кодла европейская собирается и прет на Русских ..!! Получает по сусалам клыки кровавые выплевывает и откатывается ззамирая и скуля ..Сейчас ,что то такое начнается опять ..
        Так что мужики готовимся ..Война другая будет В атаки лобовые уже ходить не придется ..Тут хитрая тактика и стратегия начинается .. soldier
    Лена Петрова
    0
    Сегодня, 06:54
    Установить контроль, и брать за проход судов деньги. Это так по-американски. И со всеми другими проливами поступить так же. Кстати, Берингов - тоже пролив.
      Nemo70
      0
      Сегодня, 07:02
      Цитата: Лена Петрова
      Установить контроль, и брать за проход судов деньги

      Не со всех берут ,только с тех кто поддерживает США и Израиль !!!! А это большая разница Лена !!
      Там даже бесплатно Китаю и России нефть задивают в танкеры !!!
        Лена Петрова
        0
        Сегодня, 08:05
        Это я про Трампа. Чужие проливы, не дают ему покоя.
          Nemo70
          0
          Сегодня, 08:16
          Цитата: Лена Петрова
          Это я про Трампа. Чужие проливы, не дают ему покоя.

          Ну дело не в проливах и островах и БВ ..Англосаксы с евреями поиздержались серьезно Елена ..Им нужна третья мировая(не ядерная))) ,но чтобы чужие воевали ,а им ПРИБЫЛЬ текла ..39 трлл долгов у них ,это не шутка Списывать нужно !!
          Перед Второй мировой США были банкротами кризис жуткий был ..Ну а после 1945-го мировой сверх державой стали напичканные деньгами и технологиями .
          P,S. Сталин платил США золотом и прочими активами ..И другие страны тоже .
      Glock-17
      0
      Сегодня, 07:07
      Тот, кто контролирует торговые маршруты, тот и правит миром. Во все времена так было и будет. Войны, как правило, и ведутся за контролем над торговлей.
    drags33
    +1
    Сегодня, 07:00
    У рыжего явное тяжелое психическое расстройство... Его бы в палату дурки поместить (вместе с "Наполеоном"). В Белом доме он может натворить много бед, вплоть до уничтожения человечества...
    Joker62
    0
    Сегодня, 07:02
    Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в честь себя

    Это как???? belay Пролив Трампузкий??? recourse или пролив Стрелянное Ухо???? wassat
    Короче, Стрелянное Ухо в своём амплуа - быть посмещищем на Мировом арене политики...
    Normann
    0
    Сегодня, 07:12
    Зачем мелочиться, сразу США переименовать в СШТ.
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:21
    И переименует ,вобьёт Иран в каменный век.США страдают - нет .Это не страдания ,по его территории ни чего не прилетает.Союзник Израиль - потерпит .А остальное все восстанавливается. Нефть по 100 % - она в 2007- 08 была и поболее ,ничего не здохли .Европа переживёт- будет всё несколько дороже .Будут ездить по чётным и нечётным номерам .Украина - тоже слишком не страдает ,с европы идут потоком БПЛА и FPVv дроны + производство на Украине..Фронт они держат .
    olbop
    +2
    Сегодня, 07:27
    Неадекватный человек управляет США.

    По крайней мере, это уже второй неадекватный президент. Байдена тоже нельзя назвать адекватным руководителем великого государства. И вообще, трудно вспомнить, когда Америкой руководил адекватный президент после Эйзенхауэра и Кеннеди.
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 07:29
    Новости из дурдома уже не удивляют.

    Даже местных уже достало.

    Массовые протесты под лозунгом «Нет королям» охватили США.

    Участники акции выступают против нынешней политики США, повышения стоимости жизни, ужесточения миграционного законодательства и войны с Ираном;

    Митинги проходят более чем в 3 тыс. городах США. Организаторы ожидают, что в них примут участие более 9 млн человек. Акции также поддержали в Италии, Франции, Германии и Испании;
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:43
      И что, они с голода пахнут,? Протестующие ! wassat Выездной митинг выходного дня , всё оплачено .В понедельник кто на работу ,кто за соцпособием .Ерунда всё это.
      Интересно станет если к Капитолтю подойдут ТАНКИ , после Ирана .С красными флагами - с лозунгами Трампа . bully
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 07:33
    Даже не знаю плакать или смеяться...С одной стороны забавно наблюдать как у мужика рвет крышу во все стороны... А если призадуматься, так этот"чудик" и ядерную войну может развязать если ему не свежий гамбургер на завтрак подадут.
    Kvakosavrus
    +1
    Сегодня, 08:06
    Чего мелочиться? Переименовать Землю в Трампон, вот это было было основательно!
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:25
    Дональд Трамп намерен его переименовать после того, как освободит от иранского «влияния

    Человек окончательно сошёл с ума. laughing С чем и поздравляем амеровскую аудиторию. hi