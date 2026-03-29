Уолтц: Кубе просто нечем платить за нефть, США тут не при чём

Никакой блокады Кубы со стороны США нет, просто у кубинского правительства нет денег на закупку нефти. С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майк Уолтц.

Энергетический кризис на острове Свободы, как оказалось, возник не из-за того, что США заблокировали поставки нефти, пригрозив Венесуэле и Мексике последствиями, а просто из-за «нехватки денег». Как утверждает Уолтц, никакой блокады Кубы якобы нет, Береговая служба США к этому никакого отношения не имеет. А танкеры с нефтью на Кубу не идут, потому что спонсоров кубинского коммунистического режима больше нет.



Никакой блокады морских судов вокруг Кубы нет! Советского Союза или режима Мадуро, который бесплатно поставлял топливо, больше не существует… Поэтому некомпетентное, коррумпированное коммунистическое правительство не может за него платить… Отсюда и отключения электроэнергии.

Трамп, в свою очередь, и не скрывает, что намерен сделать Кубу фактически колонией США, захватив остров. Согласно его последним заявлениям, Куба будет следующей после Ирана. «Великий миротворец» намеренно заблокировал поставки нефти на остров, вызвав энергетический кризис. Сейчас Кубу раскачивают изнутри, планируя еще одну цветную революцию.

Между тем российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тысячами баррелей нефти находится в районе островов Теркс и Кайкос примерно в 300 км от Кубы.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 07:39
    — «О сколько нам открытий чудных
    Готовит просвещенья дух» ...
    1. Nemo70 Звание
      Сегодня, 07:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «О сколько нам открытий чудных
      Готовит просвещенья дух» ...

      И сын ошибок трудных ..Караван танкеров и сухогрузов к Кубе идет из России на прорыв !
      1. Nemo70 Звание
        Сегодня, 08:03
        Кстате кубинцы очень отличные солдаты ..В Венесуэлле при защите Мадуро их всех положили, сопротивлялись до последнего (об этом молчат пиндоосы) Хоронили их на Кубе с почестями всех ..Никто не предал и руки вверх не поднял
  2. Седов Звание
    Сегодня, 07:41
    ООН теперь как площадка, на которой можно всякую дичь озвучивать, транслируя это потом населению планеты. Яркий пример трансформации под "демократические ценности". Вот зачем мы там? Зачем Небензя там штаны просиживает? Как ни посмотришь - они все там со скучающим видом наблюдают как он по шпаргалке зачитывает. Нет, бывает когда он прям сильно их, но в основном..
    1. Nemo70 Звание
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Седов
      Зачем Небензя там штаны просиживает? Как ни посмотришь - они все там со скучающим видом наблюдают как он по шпаргалке зачитывает

      Да нормально он там троллит всех ))) Недавно заявил,что он потомственный украинец (что правда ) Там чуть кондрашка у хохлушки не случилась и другие рот открыли от удивлени )))
    2. Грац Звание
      Сегодня, 08:02
      ООН пока ещё нужна как организация, совет Трампа то медным тазом накрылся. так что пусть мало работающая и плохо работающая ООН но пока нужна, БРИКС тоже еле живой (лебедь, рак и щука),так что пусть дипломаты в Совбезе и на Генассамблее пока развлекаются, была б альтернатива хотя бы в рамках Евразии и ООН можно было б похоронить , но чего нет того нет
  3. ian Звание
    Сегодня, 07:42
    "Он не с голоду помер, просто очень долго ничего не ел"
    Сложно представить, что американскую администрацию накрыл вирус логореи.. Но несет их все чаще. И извергают они такой бред, что его даже осмыслить невозможно. Беспокоит вопрос- мы не понимаем, с какой целью? request
  4. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Сегодня, 07:58
    Издевательство в стиле обыкновенных бандитов, которыми США и являются.
  5. Denissdaf Звание
    Сегодня, 08:15
    Если гипотетически предположить что СВО сейчас нет. Не было гос переворота в 2014 году. Полезли бы сша в Венесуэлу, Иран, Кубу? Имеет ли СВО косвенное влияние на такую поспешную суету сша?
  6. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 08:16
    У меня проблемы с тырнетом .Кто может проверить этот англоязычный сайт - утверждают что в Венесуэле 27 ошвартовался Российский Танкер - его там быть совсем не должно.
    1. tralflot1832 Звание
      Сегодня, 08:35
      Извиняюсь и с второго раза не получается .
  7. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 08:23
    Фантасты... Однако. laughing
  8. Алексей Зоммер Звание
    Сегодня, 08:24
    Первый вопрос самый больной .
    Где наш танкер.
    Может надо прямо у Пескова спросить?
    Только не томите.
  9. кот Краш Звание
    Сегодня, 08:24
    Выходит, Кубе за так нефть для жизни нельзя, а вот Юкрейне для войны задарма и танки и самолёты и чего угодно и сколько хочешь?
    1. Егоза Звание
      Сегодня, 08:37
      Цитата: кот Краш
      Выходит, Кубе за так нефть для жизни нельзя, а вот Юкрейне для войны задарма и танки и самолёты и чего угодно и сколько хочешь?

      Это другое! И вообще там Баден виноват. laughing Хотя сомневаюсь я, что Трамп бы не полез на Украину, если оплата от всех "мирных" организаций шла.
  10. operafan
    Сегодня, 08:41
    Напомню, что тотальный энергокризис уже был на Кубе, когда Ельцин после 1991 вывел из Кубы советский контингент и СССР перестал посылать танкеры с почти бесплатной нефтью на Кубу (даже за такую мизерную сoветскую стоимость нефти Куба не платила).
    Ситуацию с нефтью спасла Венесуэла, а когда пришел к власти Чавес, он списал кубинские долги и стал отправлять нефть на Кубу бесплатно.
    Сейчас нет Мадуро, который продолжал дело Чавеса. Нынешние власти Венесуэлы, видимо под нажимом США, не хотят бесплатно отгружать нефть Кубе.
  11. olbop Звание
    Сегодня, 08:45
    В том, что у Кубы нет денег на нефть, есть и доля правды. Венесуэльскую нефть, которая их выручала до недавнего времени, они получали с большой скидкой, поскольку Венесуэла находилась под санкциями.