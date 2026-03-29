Никакой блокады морских судов вокруг Кубы нет! Советского Союза или режима Мадуро, который бесплатно поставлял топливо, больше не существует… Поэтому некомпетентное, коррумпированное коммунистическое правительство не может за него платить… Отсюда и отключения электроэнергии.

Никакой блокады Кубы со стороны США нет, просто у кубинского правительства нет денег на закупку нефти. С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майк Уолтц.Энергетический кризис на острове Свободы, как оказалось, возник не из-за того, что США заблокировали поставки нефти, пригрозив Венесуэле и Мексике последствиями, а просто из-за «нехватки денег». Как утверждает Уолтц, никакой блокады Кубы якобы нет, Береговая служба США к этому никакого отношения не имеет. А танкеры с нефтью на Кубу не идут, потому что спонсоров кубинского коммунистического режима больше нет.Трамп, в свою очередь, и не скрывает, что намерен сделать Кубу фактически колонией США, захватив остров. Согласно его последним заявлениям, Куба будет следующей после Ирана. «Великий миротворец» намеренно заблокировал поставки нефти на остров, вызвав энергетический кризис. Сейчас Кубу раскачивают изнутри, планируя еще одну цветную революцию.Между тем российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тысячами баррелей нефти находится в районе островов Теркс и Кайкос примерно в 300 км от Кубы.