Целью войны с Ираном является открытие Ормуза, который до этого и так был открыт

Цели США на Ближнем Востоке поменялись, на сегодняшний день Трампу важнее разблокировать Ормузский пролив и запустить движение танкеров с нефтью, чем «уничтожить Иран». Взятие под контроль или просто открытие Ормуза Трамп может представить как «великую победу». Но сделать это будет трудно, ведь до ударов по Ирану Ормузский пролив и так был открыт.Ситуация на Ближнем Востоке становится в какой-то мере смешной. Трамп объявляет, что основной задачей американских военных является разблокировка Ормузского пролива, который до нападения США и так был открытым. То есть США своими ударами по Ирану сначала довели до закрытия Ормуза, а теперь пытаются его открыть. Причем готовясь выдать это за «великую победу».Происходящее удачно прокомментировал министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф:Трамп в свою очередь требует от Ирана «срочно» разблокировать движение танкеров с нефтью, причем американский лидер уже готов переименовать Ормуз в честь себя. При этом он подчеркнул, что эта оговорка не случайна.