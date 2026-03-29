Целью войны с Ираном является открытие Ормуза, который до этого и так был открыт
Цели США на Ближнем Востоке поменялись, на сегодняшний день Трампу важнее разблокировать Ормузский пролив и запустить движение танкеров с нефтью, чем «уничтожить Иран». Взятие под контроль или просто открытие Ормуза Трамп может представить как «великую победу». Но сделать это будет трудно, ведь до ударов по Ирану Ормузский пролив и так был открыт.
Ситуация на Ближнем Востоке становится в какой-то мере смешной. Трамп объявляет, что основной задачей американских военных является разблокировка Ормузского пролива, который до нападения США и так был открытым. То есть США своими ударами по Ирану сначала довели до закрытия Ормуза, а теперь пытаются его открыть. Причем готовясь выдать это за «великую победу».
Происходящее удачно прокомментировал министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф:
Цель войны на Ближнем Востоке изменилась на открытие Ормузского пролива, который... до войны и так был открыт.
Трамп в свою очередь требует от Ирана «срочно» разблокировать движение танкеров с нефтью, причем американский лидер уже готов переименовать Ормуз в честь себя. При этом он подчеркнул, что эта оговорка не случайна.
Они должны открыть «пролив Трампа». Я имею в виду Ормузский пролив... Фейковые новости скажут, что я это сказал случайно. Но со мной ничего не бывает случайно.
