Целью войны с Ираном является открытие Ормуза, который до этого и так был открыт

Цели США на Ближнем Востоке поменялись, на сегодняшний день Трампу важнее разблокировать Ормузский пролив и запустить движение танкеров с нефтью, чем «уничтожить Иран». Взятие под контроль или просто открытие Ормуза Трамп может представить как «великую победу». Но сделать это будет трудно, ведь до ударов по Ирану Ормузский пролив и так был открыт.

Ситуация на Ближнем Востоке становится в какой-то мере смешной. Трамп объявляет, что основной задачей американских военных является разблокировка Ормузского пролива, который до нападения США и так был открытым. То есть США своими ударами по Ирану сначала довели до закрытия Ормуза, а теперь пытаются его открыть. Причем готовясь выдать это за «великую победу».



Происходящее удачно прокомментировал министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф:

Цель войны на Ближнем Востоке изменилась на открытие Ормузского пролива, который... до войны и так был открыт.

Трамп в свою очередь требует от Ирана «срочно» разблокировать движение танкеров с нефтью, причем американский лидер уже готов переименовать Ормуз в честь себя. При этом он подчеркнул, что эта оговорка не случайна.

Они должны открыть «пролив Трампа». Я имею в виду Ормузский пролив... Фейковые новости скажут, что я это сказал случайно. Но со мной ничего не бывает случайно.
  Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:29
    Но сделать это будет трудно, ведь до ударов по Ирану Ормузский пролив и так был открыт ❞ —

    — Трамп не ищет лёгких путей, он создаёт трудности, чтобы их преодолевать ...
    (Или, по крайней мере, заявить, что преодолел)
    Nemo70
      0
      Сегодня, 08:39
      Цель этой бойни ,является монополизация торговли энергоресурсами .для США ! Венесуэлла находится на первом месте в Мире по запасам нефти и США тоже ..Готовьте денюжки европа !!!
      Ну Россию задавим ...хе хе Наивный англосакс рыжий и его евреи в Конгрессе ..
      План хороший был ,но есть ньюансы хоспода Персы это вам не арабы и русские ..Этих ,если разозлить 11 сентября будет детским садом ..Они мстительные очень !
  alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:31
    На сейчас возле Ормуза скопилось более 3-х тыс. танкеров. За день, в среднем проходило около 120. Трамп молодец! wassat
    Nemo70
      +1
      Сегодня, 08:41
      Нефть в цене зашкаливает Прибыли ростут ,но есть ньюанс ,что многие страны просто начнут объединяться против англо-еврев и погромы начнутся ..
  tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:32
    Ормуз можете открыть за день? - да ! А за два дня ?- Да .А за два месяца ? - барин за это доплатить надо!!!Америкосам не надо торопиться .
  кот Краш
    0
    Сегодня, 08:38
    Когда в проливе настанет мир и покой, можно будет переименовать его в "Тихий Дон (трамп)"
  drags33
    0
    Сегодня, 08:39
    У дональда весеннее обострение комплекса психических расстройств... Но страдает от этого весь мир...
  Livonetc
    0
    Сегодня, 08:39
    "Но со мной ничего не бывает случайно"
    Так понятно.
    Это симптомы.
    В том числе неимоверной, клинической жадности.
    Зажал средства на достойного психиатра.
    Лечиться не желает.
    Вот и пошёл в разнос.