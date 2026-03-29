Уже не аналог «Афганита»: КНДР показала работу комплекса активной защиты

8 455 39
КНДР продолжает модифицировать свой новейший танк Cheonma-2 (ранее известный под западным обозначением M2020), в частности, развивая его оборонительные средства. Так, издание ЦТАК показало фотографии, на которых запечатлена работа приданного этой боевой машине комплекса активной защиты.

Прежнее размещение ПУ КАЗ на Cheonma-2 вдоль основания башни:




Это КАЗ «жёсткого поражения», предназначенный для физического уничтожения подлетающих угроз – ПТУР, выстрелов от РПГ и дронов. На первых изображениях данный комплекс включал в себя 4 строенные пусковые установки для 12 перехватчиков – 2 ПУ размещались в передней части, на скулах, 2 по бокам вдоль основания башни. Над каждой ПУ располагался кожух с РЛС для обнаружения угроз. Тогда в западной прессе отмечали по этому поводу:

В целом, эта конфигурация аналогична российскому КАЗ «Афганит» на танке Т-14.


Однако, судя по всему, данная конструкция претерпела серьёзные изменения. На новых фото ПУ не заметны на прежних местах по бокам башни (хотя гипотетически могут скрываться под обшивкой). При этом видно, как осуществляется отстрел перехватчика с задней части башни, что может свидетельствовать о переносе части ПУ в поворотные блоки. Это даёт значительное преимущество: один такой блок в состоянии перекрывать огромный сектор, включая атаку сверху, что критично для борьбы с FPV-дронами.


Также видно применение контрбоеприпасов нового типа – перехватчиков, которые срабатывают на удалении от танка, минимизируя повреждения собственной брони. Старое расположение мортир (горизонтально вдоль бортов) было эффективно против ракет, летящих параллельно земле, но бесполезно против атак сверху. Кормовое же размещение даёт установкам нужные углы возвышения.


Перенос ПУ указывает на то, что КНДР смогла создать (или получить) достаточно быстрые приводы и алгоритмы наведения, чтобы успевать разворачивать ПУ на летящую цель.

Так что новый северокорейский КАЗ – это уже не аналог «Афганита», а новое решение, концептуально близкое к израильскому Iron Fist или немецкому ADS.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  мерцание
    +13
    Сегодня, 10:29
    В правильном направлении ведут работу северокорейцы.
    poquello
      -5
      Сегодня, 10:49
      Цитата: мерцание
      В правильном направлении ведут работу северокорейцы.

      высоковато, все свои вертолёты и самолёты на бреющем посбивает
    Bad_gr
      +1
      Сегодня, 12:19
      Цитата: мерцание
      В правильном направлении ведут работу северокорейцы.
      То, что на свои танки ставят КАЗ - направление правильное, а вот насчёт конструктивного исполнения, я бы поспорил, насчёт правильности.
      Механическая наводка мортирок с противоракетами (так же как у и израильтян) против быстрых угроз работать не будет. У нашей же "Арены" (так же и у "Афганита) контейнеры с противоракетами неподвижны, в сторону цели доворачивает сама противоракета, производя направленный взрыв осколками в сторону от своей продольной оси (вбок). Это гораздо быстрее механической наводки.
  ANB
    +12
    Сегодня, 10:32
    Много непечатных слов.
    То есть маленькая, "бедная" и "голодная" КНДР может быстро создать продвинутый КАЗ, в том числе и для защиты от дронов, а мы не можем?
    Хочу Ким Чен Ына в президенты. Если бы он баллотировался, ему бы голос отдал.
    poquello
      +1
      Сегодня, 10:45
      Цитата: ANB
      Много непечатных слов.
      То есть маленькая, "бедная" и "голодная" КНДР может быстро создать продвинутый КАЗ, в том числе и для защиты от дронов, а мы не можем?
      Хочу Ким Чен Ына в президенты. Если бы он баллотировался, ему бы голос отдал.

      без параметров, без ничего - главное проорать что президент неправильный
      ANB
        +6
        Сегодня, 10:52
        . главное проорать что президент неправильный

        Где?
        Я орал, что нашёл правильного.
    Винни76
      -2
      Сегодня, 10:52
      Цитата: ANB
      Хочу Ким Чен Ына в президенты. Если бы он баллотировался, ему бы голос отдал.

      Вероятность этого события равнв нулю. Но я знаю, как исполнить ваше заветное желание. Переезжайте в СК и отдайте свой голос там на месте.
      Цитата: ANB
      То есть маленькая, "бедная" и "голодная" КНДР

      Это отвратительная пропаганда Госдепа. На самом деле всё наоборот. Арабские шейхи, может слышали. Они живут чуть хуже северокорейцев.
      Цитата: ANB
      Много непечатных слов.

      Держитесь, АНБ. Без ваших ценных комментов сайт не будет прежним.
      ANB
        +2
        Сегодня, 11:11
        . Вероятность этого события равнв нулю

        Не нулю, но бесконечно малой велечине. :(
        . Переезжайте в СК

        Ктоб меня там ждал :(
        . Это отвратительная пропаганда Госдепа. На самом деле всё наоборот.

        Пропагандисткие термины у меня взяты в кавычки. Как сомнительные.
    stels_07
      0
      Сегодня, 11:52
      Им хорошо,в выходные на Мальдивы на бизнес джете не надо летать
    Евгений_Свириденко
      Евгений_Свириденко
      +5
      Сегодня, 11:59
      Ну так мотивация. Как это банально не звучит, но страх всё-таки лучшая мотивация, когда вам нужно что-то быстро сделать. И. В. Сталин это хорошо понимал. Согласитесь расстрельная стенка или лагерный барак, далеко не снятие с должности (и назначение на другую), не домашний арестик с браслетиком на ноге, а в итоге купленные адвокаты и заносы всё порешают...
      Самоед
        0
        Сегодня, 12:41
        Примитив. Чтобы что-то создать, надо прежде научиться этому. После хорошего\трудного ВУЗа надо несколько лет хорошо поработать на кураже, чтобы стать готовым к созиданию нового. И всё это время Сталин держал в страхе?
      ANB
        -1
        Сегодня, 12:44
        . но страх всё-таки лучшая мотивация, когда вам нужно что-то быстро сделать. И. В. Сталин это хорошо понимал. Согласитесь расстрельная стенка или лагерный барак,

        Это вы отрицательную описали. Если есть только она, то не будет инициативы. При Сталине и положительная была - будь здоров. Дальше отрицательную смягчили, положительную подрезали и.........
  Vulpes
    +10
    Сегодня, 10:34
    Остается порадоваться за северокорейских товарищей.
  Аркадий007
    +2
    Сегодня, 10:35
    Всякому действию есть противодействие, всё согласно физике.
  tralflot1832
    +6
    Сегодня, 10:35
    Корейцы не зря сьездили в Курскую область ,посмотрели на наши мучения. Как доработают надо испытать в "реале" и если всё хорошо покупать.Визит Ким Чен Ына в Москву уже прорабатывается.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +8
    Сегодня, 10:40
    Цитата: ANB
    Хочу Ким Чен Ына в президенты
    Лукашенко был бы неплох тоже!
    ANB
      0
      Сегодня, 12:49
      . Лукашенко был бы неплох тоже!

      Согласен.
      При этом вероятность его баллотирования в президенты России выше, чем у Ына, хотя тоже исчезающе мала :(
      Я с 1991 года голосовал за Жириновского. Теперь он умер, а аналогичных кандидатов не вижу. Слуцкий - совсем не то.
    Кмет
      -1
      Сегодня, 13:01
      Наверняка. Однако ему эти заботы точно не нужны - он у себя достаточно успешно решает задачи. Да и возраст уже не тот. Если бы ему это предложили в 1996-2000, то наверное бы он согласился))
  Ksanatos
    +1
    Сегодня, 10:41
    Я думаю все согласятся что 12 перехватчиков это ни о чем. На цель типа танк читал могут 70 дронов затратить.
    МЮД
      +9
      Сегодня, 10:53
      Если атаковать одним танком, так и будет как вы описали, а если в атаку пойдет взвод или рота, а лучше батальон.
      Дроны наиболее эффективны, когда фронт статичен, когда же пойдет движуха с прорывами и угрозой окружения дроновая эпопея закончится.
      poquello
        -4
        Сегодня, 11:07
        Цитата: МЮД
        а если в атаку пойдет взвод или рота, а лучше батальон.

        так там и дронов будет за сотню, если разведка не проспит
        alexoff
          0
          Сегодня, 16:58
          А если танки отправлять будет человек с мозгами и связью, то места, откуда взлетают косяками дроны, получат фабы со снарядами. Но я слышал у нас ничего крупнее батальона синхронизировать нельзя, а уж чтоб артиллерия и авиация онлайн помогали - это нереально, ведь нужно кучу согласований провести, чтоб все генералы подписались
      Imperor_Alive
        0
        Сегодня, 14:09
        Создание такой группировки не останется незамеченным противником.
        И приведет к росту числа дронщиков врага.
        ___________
        На мой дилетантский взгляд, кроме 12 быстрых перехватчиков, способных уничтожать ПТУРы, должна быть возможность на каждый танк поставить батарею антидронов типа Ёлка, доработанных для противодействия fpv-дронам.

        Но как обеспечить их первоначальное наведение на цель - ума не приложу.
        Экипаж не может этим заниматься.

        Можно рассмотреть вариант, когда танк тянет за собой оптоволоконный кабель для связи с оператором, расширяющий возможности экипажа.
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  Foggy Dew
    -6
    Сегодня, 10:45
    Опять же, в любой КАЗ проблема в том, что она и по прикрывающей танк пехоте отработает. Так что будет "выстрел - вспышка - слепой танк". И бери хоть руками, как Меркавы в Газе
    жучок120560
      -1
      Сегодня, 12:14
      Foggy Dew, если верить всему тому что пишут об уничтоженной израильской технике наши СМИ, черпая достоверную информацию исключительно из арабских источников то армия Израиля уничтожена как минимум раз десять, а вся территория превращена в руины постоянными успешными атаками. А на деле - еще Морган Хаусел сказал: "Если говорить людям только то, что они хотят услышать, им можно лгать сколь угодно долго".
      Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 12:34
        Так не надо верить, мозг вам на что дан? Ну так и подумайте, где будет пехота при КАЗ. А где будет танк без пехоты
    solar
      -1
      Сегодня, 12:21
      И бери хоть руками, как Меркавы в Газе

      Языком можно еще брать. Как Меркавы в Газе.
      Foggy Dew
        +2
        Сегодня, 12:30
        Рыцари-жидаи. Сколько потеряно танков Газе? Минусами отобьесь? А как кладыт меркаве на борт мину - тоже не видали?
        Igool
          +2
          Сегодня, 14:17
          Цитата: Foggy Dew
          А как кладыт меркаве на борт мину - тоже не видали?

          Это все непраффда, это все другое. Понимайт надо такое подругому. Клянусь железянным куполом.
          Железянный купол не даст соврать.
          Они нас всех научат понимать правильно?
  yuriy55
    +5
    Сегодня, 10:49
    Что можно добавить про КНДР...Верной дорогой идёте, товарищи!!!
  tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:02
    Цитата: ANB
    Хочу Ким Чен Ына в президенты

    Без проблем - у вас будет один костюм на работу и второй костюм для встречи с бурными овациями Ким Чен Ына и блокнот, где будет написано уже на фабрике - не выполнил задание ,поедешь на сельхозработы. laughing Пенсия - а дети на что .У Ким Чен Ына не заболуешь и интернет у вас будет только про Чучхе.Ох уж эти ' советские " пенсионеры соскучились по справедливой корающей руке государства. wink
    tralflot1832
      -1
      Сегодня, 11:11
      Заметили что единственный кто ходит без волшебного блокнотика в КНДР это Ким Чен Ын и его семья .Без блокнотиков у них не обойтись ,они есть у всех . good
    Панадол
      -2
      Сегодня, 11:13
      Уж лучше такой порядок, чем сейчас.
      Наводлом
        +4
        Сегодня, 11:27
        Цитата: Панадол
        Уж лучше такой порядок, чем сейчас.

        Примеряйте на себя постепенно.
        Чтобы не сразу и не вдруг.
        Для начала - рис с кимчи по будням.
        На выходные побалуйте себя куриным крылышком и рюмочкой.
    3. Комментарий был удален.
    Т.А.В.
      +1
      Сегодня, 11:34
      В большей степени достали нувориши, которые не могут никак нажраться...
  mad-max78
    +4
    Сегодня, 11:34
    Цитата: Ksanatos
    Я думаю все согласятся что 12 перехватчиков это ни о чем. На цель типа танк читал могут 70 дронов затратить.

    все согласятся что 12 перехватчиков это больше чем ни одного перехватчика, вероятность выживания экипажа сами посчитаете или помочь?
  tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:41
    Цитата: Наводлом
    Цитата: Панадол
    Уж лучше такой порядок, чем сейчас.

    Примеряйте на себя постепенно.
    Чтобы не сразу и не вдруг.
    Для начала - рис с кимчи по будням.
    На выходные побалуйте себя куриным крылышком и рюмочкой.

    Управдом разрешит ,у него блокнот толще ? :drinks
  Karpv
    0
    Сегодня, 15:04
    В официальном сообщении ЦТАК указывается название "Чхонма-20" (천마－20). Это же название использует "Военный Осведомитель", в новости про КАЗ: https://t.me/milinfolive/169413?single
  СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 15:37
    Предлагаю передать всё наши разработки северокорейцам, а после того как они сделают что-то стоящее, покупать готовый продукт.
    Может так у нас в войсках появятся средства активной защиты танков.
    А то с нашими капиталистами каши не сваришь.