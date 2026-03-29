«Замена устаревшим Р-73 на МиГ-29»: Индия отказывается от советских ракет
Индия остаётся одним из крупнейших пользователей истребителей МиГ-29, эксплуатируя более 55 самолётов, включая 8 двухместных. На фоне модернизации авиапарка Минобороны запросило потенциальных поставщиков предоставить информацию об условиях интеграции УРВВ малой дальности ASRAAM на МиГ-29 UPG – это самая продвинутая модификация «классического» МиГ-29, разработанная специально для Нью-Дели.
Однако, как указывается в издании IDRW, этот истребитель продолжает использовать советскую УРВВ Р-73, которая ограничена примерно 10–15 км:
Отмечается, что ASRAAM, разработанная европейским производителем MBDA, уже используется в ВВС Индии на таких платформах, как LCA Tejas и Jaguar:
ASRAAM:
ASRAAM, способная развивать скорость более 3 Мах, представляет собой ракету 4-го поколения с продвинутой ИК-ГСН, которая не просто видит факел двигателя, а формирует детальное тепловое изображение объекта. Это позволяет УРВВ отличать вражеский самолёт от ложных тепловых целей и выбирать для удара наиболее уязвимую часть фюзеляжа, например, кабину или центр масс.
Индийские обозреватели приветствуют запланированный переход МиГ-29 UPG на новое боевое оснащение:
