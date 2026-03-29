«Замена устаревшим Р-73 на МиГ-29»: Индия отказывается от советских ракет

Индия остаётся одним из крупнейших пользователей истребителей МиГ-29, эксплуатируя более 55 самолётов, включая 8 двухместных. На фоне модернизации авиапарка Минобороны запросило потенциальных поставщиков предоставить информацию об условиях интеграции УРВВ малой дальности ASRAAM на МиГ-29 UPG – это самая продвинутая модификация «классического» МиГ-29, разработанная специально для Нью-Дели.

Однако, как указывается в издании IDRW, этот истребитель продолжает использовать советскую УРВВ Р-73, которая ограничена примерно 10–15 км:



Замена устаревших ракет существенно увеличит боевой потенциал МиГ-29 UPG.

Отмечается, что ASRAAM, разработанная европейским производителем MBDA, уже используется в ВВС Индии на таких платформах, как LCA Tejas и Jaguar:

Заявленная дальность поражения ASRAAM превышает 25 км, что более чем вдвое превышает дистанцию действия Р-73.

ASRAAM:


ASRAAM, способная развивать скорость более 3 Мах, представляет собой ракету 4-го поколения с продвинутой ИК-ГСН, которая не просто видит факел двигателя, а формирует детальное тепловое изображение объекта. Это позволяет УРВВ отличать вражеский самолёт от ложных тепловых целей и выбирать для удара наиболее уязвимую часть фюзеляжа, например, кабину или центр масс.

Индийские обозреватели приветствуют запланированный переход МиГ-29 UPG на новое боевое оснащение:

МиГ-29 продолжает оставаться важнейшим компонентом ПВО страны. Истребитель продемонстрировал свою оперативную значимость в последних развёртываниях, включая участие в операции Sindoor в 2025 году (против Пакистана). Оснастив платформу ракетами ASRAAM, ВВС Индии эффективно преодолевают технологический разрыв, отказавшись от советской УРВВ.


    Сегодня, 10:35
    А потом эти европейские ракеты "включат дурака" и никуда не полетят, если так захотят их производители.
      Сегодня, 10:54
      Не совсем понятен смысл статьи. Последняя модификация Р - 73 имеет дальность полета 40 км. против гейропейской 25 км. Если верить написанному, у нее лучше ГСН. Однако, говорить, о полном превосходстве рано. Разработать новую ГСН вполне по силам и существенной модернизации производства не понадобится.
        Сегодня, 11:24
        Вы это не особо болтайте ..Индусы и евреи вас читают с Пакистаном bully
        P,S, Индии нужно об ПВО-ПРО эшелонированом задуматься ..
        Сколько раз уже предлагали ? Иран вам пример ..Мы сами отобъемся ,а их долбят по полной !!А купили бы ПВО Русское , за дорого ..Там бы сотни ракет и самолетов упало бы в пролив ..Упрямые ..А Индия все скупает и системы нет в вооружениях ..
        Начнется заваруха и все положат и слонов боевых в том числе )))
          Сегодня, 11:35
          Мы вообще-то про ракету "воздух - воздух", а не про ПВО. Почему персы не купили, в свое время, системы ПВО - вопрос мутный, правды все равно никто не скажет.
        Сегодня, 11:37
        40 км дальность у новейшей Р-74М2 ,разработанной для Су-57.Хотя приводятся и другие данные в открытой печати.

        Характеристики ракеты Р-74М2:
        Дальность стрельбы — до 40 км
        Максимальная скорость — до 2,5 Маха
        Масса боевой части — около 7,4 кг
        Отметим, что ключевая особенность Р-74М2 — в адаптации под требования истребителей с технологиями малозаметности, что требует размещения вооружения во внутренних отсеках фюзеляжа.


        https://dzen.ru/a/aTBhpE73c2rw_uzo

        Интересно на каком этапе разработка новейшей ракеты воздух-воздух малой дальности Изделие-300М.
          Сегодня, 11:46
          При наличии в Индии, около 400 шт. Р - 73, гораздо проще и дешевле, разработать новую, более продвинутую ГСН, чем покупать новую ракету.
            Сегодня, 11:50
            А что делать с контрактом на закупку Rafale Marine,куда входят скорее всего и цена на закупку западных же ракет воздух-воздух малой дальности?Или вы думаете что французы будут интегрировать на индийские Rafale Marine ракеты Р-73?Зачем?Закупка западных истребителей не дешева и в том числе мотивирована политически,зачем же тогда индийцам экономить на ракетах воздух-воздух?
              Сегодня, 12:04
              Я вообще не понимаю - зачем покупать палубный "рафаль", который не помещается на лифтах "Горшкова". Про размеры лифтов на втором авианосце не знаю.
                Сегодня, 16:27
                Второй размерами лифта как раз под "Рафали" делали .
                Эта до-о-олгая история . Сначала Ротшильды убедили индов что РФ , как и СССР не жилец и скоро развалится на кучу "маленьких медвежат" . Потому с ними дел иметь нельзя и надо срочно выходить из проекта ПАК ФА (Су-57) , а про МиГ-35С и вовсе харам . Вот "Рафали" - дорого , красиво , особенно если воевать не придётся . А за это мы вам - инвестиции , разместим производства разные и откроем европейские рынки , да и с рынком США поможем . И как тут не купиться ? Если не только от Су-57 отказались , но и "Викрану" проект тут же переделали под размеры "Рафаля" с нескладывающимися крыльями . Так что тут политика , экономика , откаты и конспирология .
                А так бы им для "Викранта" МиГ-35К был бы в самый раз , да и авиакрыло "Викрамадитьи" бы модернизировали до уровня МиГ-35СК . Но ... вайшью , есть вайшью . Бразманы и кшатрии давно в тех палестинах не правят .
                  Сегодня, 16:39
                  То, что французы консультировали индейцев при строительстве "Викранта" - понятно (консультанты надо сказать - так себе), как и то, что строительстве авианосца, который будет служить лет 35 - 40, надо понимать, что самолеты изменятся. Соответственно размеры и грузоподъемность лифтов - должны иметь некоторый резерв. Увы, МиГ- 35 К - это теория. Если бы он был, к моменту передачи "Горшкова" индейцам, был бы шанс повторить фокус, с Су - 30, но его не было. А МиГ - 29 К, на тот момент, увы, уже не соответствовал реалиям.
            Сегодня, 12:12
            А тут дешевле не надо)))
        Сегодня, 14:27
        Это так, но зовется она уже Р-74 (РВВ-МД) И ловит даже малозаметные Штор Шедал с 5,0 км и всеракурсная и двухканальная и вдогон отрабатывает, как с "Добрым утром!"... Все так. Но кто же такую прелесть продаст танцорам? Они же за долю малую ее целехонькой ама на препарацию отправят. Цыгане, что с них взять! Очень любят блестящее, особенно золото,
        АГА.
          Сегодня, 14:41
          А зачем оригинал? Можно облегченную версию.
            Сегодня, 16:32
            Да получат они её , вместе с контрактом на Су-57 .
            А эта "европейская прелесть" для "Рафалей . Ну и для МиГ-29 теперь . Им израильтяне обещали помочь в модернизации всего парка МиГ-29 .
    Сегодня, 10:49
    Р-73М имеет дальность до 40 км в переднюю полусферу и не требует никакой интеграции.

    Экспортная версия летает ближе - 30 км, но и это больше чем
    Заявленная дальность поражения ASRAAM превышает 25 км,


    Скорее всего вмешалась политика.
      Сегодня, 10:53
      А какова степень перегрузок при маневрах ракет?
      Смогут ли ракеты поразить мишень делающую противоракетный маневр?
        Сегодня, 12:34
        ..оптимальных условиях перехвата, ака на большой высоте в ППС. А в остальных условиях, если правильно помню определения, даже базовая 73 это высокоманевренная ракета воздушного боя, не имеющая ограничений по перегрузке при пуске
        73 реализует перегрузку до 43g обладая высокой угловой скоростью ГСН. Теоретически, если вовремя потянуть маневр с перегрузкой более 13g то может получится сорвать захват ГСН… При этом 73, даже базовая, обладает очень вредным характером: не летит в двигатель, не имеет ограничений по пуску, наводится кроме всего прочего поворотом головы… Рано ее списывать
      Сегодня, 11:38
      Р - 73 имеется в Индии в серьезных количествах, писалось, что поставлено более 400 шт. Как по мне, так поставить на уже имеющуюся ракету новую ГСН - это проще, чем покупать новую, дорогущую гейропейскую ракету, эффективность которой вызывает некоторые сомнения, поскольку в реальных боевых действиях она не участвовала.
        Сегодня, 12:02
        просто в Индии очень любят "зоопарки" вооружений разных производителей
          Сегодня, 12:07
          Они то любят, и коррупция у них - будь здоров, но должен быть и здравый смысл.
    Сегодня, 10:53
    На Мосаэрошоу-97 была представлена ракета К-74МЭ с максимальной дальностью 40 км, оснащенная новой ГСН с углом прокачки, увеличенным до 120°. Заявлено, что ракета проходила испытания с 1994 г. и готова к серийному производству. В 1999г. на "Мосаэрошоу" демонстрировалась ракета Р-73Л (в экспортном варианте Р-73ЛЭ) с лазерным взрывателем.

    На настоящее время ракета Р-73 является самым эффективным оружием ближнего боя, практически не имеющим зарубежных аналогов. В отличие от других ракет, разработанных для МиГ-29 и Су-27, она может применяться и с самолетов предшествующего поколения без существенной доработки их бортовой электроники. Практически это было реализовано на последних версиях МиГ-23, довооруженных Р-73 с размещением на ПУ-72, а также на опытном МиГ-21-93 - модернизированном варианте МиГ-21 с РЛС "Копье".
    https://airwar.ru/weapon/avv/r73.html Скорее всего обычные пляски. Прицениваемся, организуем конкурсы, получаем взятки и скидки, а там видно будет. Подумаем потом повторим, а там может что-то купим, но это не обязательно.
    Сегодня, 10:55
    Да распил с "Рафалями". Ну вот и унификация, бха--бза и позвенеть бубенчиками
    Сегодня, 12:44
    Понимаю, что не совсем в тему, но сегодня прочитал следующее:
    США ограбили Швейцарию, конфисковав деньги, выплаченные за истребители F-35. Об этом заявил в соцсетях профессор Университета Оклахомы (США) Джошуа Лэндис.
    «Несколько лет назад Швейцария заказала ракеты Tomahawk. Теперь США заявили, что не могут их поставить, после чего Швейцария объявила, что не будет за них платить. В ответ США конфисковали средства, которые Швейцария уже заплатила за истребители F-35"
    Ракеты Tomahawk вроде только морского базирования. Сухопутная Швейцария проплатила создание сухопутного варианта? Его сейчас в США испытывают. Как-то это несколько неожиданно.
      Сегодня, 12:49
      Сухопутная Швейцария проплатила создание сухопутного варианта?

      Зачем нейтральной Швейцарии Томагавки???
      request
    Сегодня, 12:50
    В молодости баловался при подготовке в ДЗ ,"захватывал" дымящиеся сигареты у мужиков в курилке.Он встал,пошёл с сигаретой,а головка р-73,в ста метрах от него,за ним.Прикольно.
    Сегодня, 13:39
    Замена на британское вооружение: Индия постепенно отказывается от российских ракет Р-73, заменяя их на западные системы, в частности на британские ракеты ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) от компании MBDA.

    Индия спишет российские ракеты Р-73
    2019-02-07
    Подробнее на: https://avia.pro/news/indiya-nazvala-rossiyskie-rakety-r-73-vympel-moralno-ustarevshimi
    Индия —
    оснащен электронно-оптической системой обнаружения и использует в качестве зенитных советские ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности Р-73.
    Сегодня, 15:20
    Нам это каким боком? ну устарела советская ракета, покупайте (разрабатывайте-производите) новую. Что за бред СК?