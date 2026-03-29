Трамп рискует проиграть промежуточные выборы: по США прокатилась волна протестов

Трамп рискует проиграть промежуточные выборы и потерять рычаги влияния, в США нарастают антитрамповские настроения. Нынешняя политика президента США не нравится не только демократам, и среди республиканцев есть недовольные. Всё это выливается в протесты.

Накануне в США прошли массовые антиправительственные митинги, на улицы крупных городов вышли десятки тысяч протестующих. Всего, по данным полиции, в США прошло более 3 тысяч акций против Трампа. Американцы выступали под лозунгом «нет королям», заодно протестуя и против войны в Иране.



Самые массовые протесты прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне. Полиция отмечает многочисленные стычки между сторонниками и противниками действующего президента США. Как прогнозируют некоторые эксперты, продолжение такой политики вполне вероятно может привести к гражданской войне в США. Слишком много разногласий, которые уже не решить простыми договоренностями.

Тему войны с Ираном по полной раскручивают демократы, и чем дольше будет длиться конфликт, тем слабее будут позиции республиканцев и Трампа. Уже сейчас процент одобрения проводимой Трампом политики снизился до 36%, хотя ранее стабильно держался на 40%.
  1. мерцание Звание
    +6
    Сегодня, 10:59
    Всего, по данным полиции, в США прошло более 3 тысяч акций против Трампа. Американцы выступали под лозунгом «нет королям», заодно протестуя и против войны в Иране.

    В которых приняло участие более 8 млн. человек.
    Правильной дорогой идёт Дони.
    1. Бородач Звание
      +12
      Сегодня, 11:03
      За Гражданскую войну в США. drinks drinks drinks
      Я буду болеть за латиносов. wink drinks drinks drinks
      1. Nemo70 Звание
        +4
        Сегодня, 11:10
        Я за негров и индейцев Чинганчгука !! hi И свободу Тихасу )))) drinks
        1. tralflot1832 Звание
          +6
          Сегодня, 11:35
          Я буду болеть за Трампа с Меланьей ,если его цепной пёс Хегзет выведет танки на улицы и будет штурмовать Капитолий и офисы демпартии по всей стране. drinks
          +4
          Сегодня, 11:45
          За войну всех со всеми в США. drinks drinks drinks drinks drinks
            +2
            Сегодня, 12:54
            Лучшие американские фантасты всё это описали ещё в середине ХХ века
            давно пора
        +4
        Сегодня, 11:37
        Латиносы и негритянские пацаны америки те еще вояки. Они первым делом кинутся заниматься привычными делами - обносить ювелирки и магазины электроники.
          -1
          Сегодня, 11:47
          Для начала неплохо.
          Разграбление магазинов остановит их работу, и приведёт к голоду.
          За грабёж американских магазинов. drinks drinks drinks
          0
          Сегодня, 12:56
          А как же?
          грабь награбленное laughing
          +1
          Сегодня, 15:21
          Они первым делом кинутся заниматься привычными делами - обносить ювелирки и магазины электроники
          Вот и пусть обносят! wink
        +1
        Сегодня, 12:49
        good good good Я всегда за ЛатиноАмериканских болею. Они ещё покажут этим проклятым гринго laughing drinks
      -4
      Сегодня, 11:11
      Полковнику Дони звезду Героя !!
      -1
      Сегодня, 11:12
      на каждого Трампа найдется свой БибиГапон
      0
      Сегодня, 12:23
      Хрен редьки не слаще, однако.
    +3
    Сегодня, 11:01
    Нынешняя политика президента США не нравится не только демократам, и среди республиканцев есть недовольные ❞ —

    — Она нравится самому Трампу, и ему этого достаточно ...
      -1
      Сегодня, 11:12
      «Проблемы индейцев шерифа не волнуют»
    0
    Сегодня, 11:12
    Уже сейчас процент одобрения проводимой Трампом политики снизился до 36%, хотя ранее стабильно держался на 40%.

    Это РЕАЛЬНО на что-то влияет?
    0
    Сегодня, 11:13
    Что то подобное и должно было произойти...
    Когда приобретение й ноль, риск потерять больше самое главное, СВОЁ, не довольных будет масса.
      +3
      Сегодня, 11:17
      Сообщают, что около 2-х часов назад топливозаправщик ВВС США KC-135 Stratotanker подал сигнал бедствия (код 7700).
        +3
        Сегодня, 11:41
        Будем надеяться все закончилось благополучно - заправщик был сбит на землю упали обломки :)
      +1
      Сегодня, 13:01
      Приветствую Виктор hi Недовольные и в США и в союзниках-арабах, и в НАТО ...... Само собой, Израиль и зе тоже Недовольные wassat request
        +1
        Сегодня, 14:37
        Привет Дмитрий soldier
        Для Трампа важен только его избирательных, а на остальных... с высокой башни.
          +1
          Сегодня, 14:39
          Так на его избирателей обстановка влияет request laughing
            +1
            Сегодня, 14:42
            Именно на его избирателей внешние факторы не влияют вообще... а вот то, что у того избирателя в холодильнике, в шкафу и на столе есть или НЕТ, это причина выразить довольство или недовольство.
              0
              Сегодня, 16:12
              Глючит Посмотреть. Подорожания бензина --- издалека пришли.
              Трамп ещё много может накуролесить laughing
    +2
    Сегодня, 11:19
    Да фиалетово ,это Америка .А чего протестуют ,чего требуют ? Денег побольше в кармане- потерпите до августа .Будут вам деньги цена бензина дешевле чем при Байдене.Узбогойтесь !!!Р.S Нам то чего переживать ,у нас своих проблем хватает.
      +2
      Сегодня, 11:57
      Фиолетово не то слово, пусть хоть на головы другу другу какают. У нас же пресветлое начальство выдало идею о готовности проведения Олимпийских игр. Тут война, а тут Олимпиада. Треш.
        0
        Сегодня, 12:55
        А может он не в курсе? Вдруг ему доложили, что война уже закончилась?
        Высоко сижу, далеко гляжу
        (Детская сказочка)
    +1
    Сегодня, 11:38
    Представляю что привезёт Лукашенко А.Г.в Белый Дом во время визита - только он будет " золотой". wassat
    +2
    Сегодня, 11:45
    Смысл этих протестов в том, чтобы демократы приобрели себе дополнительные очки перед выборами.
    0
    Сегодня, 12:51
    Ну и что? Нам то какое до этого дело. Что республиканцы, что демократы - "хрен редьки не слаще". Все онги враги. И не надо думать, что кто-то из них будет относиться в России лучше.
    0
    Сегодня, 12:54
    Нужно срочно выводить Нулланд с ее пирожками и катрюлями на улицы Нью-Йорка, Далласа, Филадельфии и Вашингтона! Она в этом знает толк..
    0
    Сегодня, 14:03
    Скоро ещё морпехов в пакетах с Ормуза подвезут вообще движуха пойдёт!
    0
    Сегодня, 14:14
    Разве ? Президент говорит, что для счастья народа не хватает провести Олимпиаду.
    Россия готова вновь принять у себя Олимпиаду, заявил президент Владимир Путин

    Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр