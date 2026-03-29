Москва считает тему Совета мира не актуальной на фоне происходящего в Иране
Россия на данный момент не входит в созданный Трампом так называемый Совет мира по Газе, решение о вступлении до сих пор не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Москва до сих пор не приняла окончательного решения о вступлении в Совет мира, несмотря на то, что Россию туда настойчиво приглашал Дональд Трамп. Как заявили в Кремле, на сегодняшний день эта тема не актуальна, особенно на фоне американской агрессии против Ирана, пишет ТАСС. Однако всё может измениться, когда конфликт на Ближнем Востоке завершится.
Ранее в Москве не выступали против созданного Трампом Совета мира, даже были готовы профинансировать его на один миллиард долларов, но только из средств, замороженных в США. Потом эта тема постепенно заглохла, Трампу сейчас не до сектора Газа, ему бы с Ираном разобраться и выйти из конфликта без значительных потерь как для себя самого, так и для США в целом.
Совет мира изначально был создан для урегулирования конфликта в секторе Газа, но Трамп планирует распространить его действие и на другие конфликты по всему миру. Некоторые эксперты высказывают мнение, что Трамп создает структуру, которая могла бы заменить со временем ООН. Это и не нравится России.
