Москва считает тему Совета мира не актуальной на фоне происходящего в Иране

Россия на данный момент не входит в созданный Трампом так называемый Совет мира по Газе, решение о вступлении до сих пор не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва до сих пор не приняла окончательного решения о вступлении в Совет мира, несмотря на то, что Россию туда настойчиво приглашал Дональд Трамп. Как заявили в Кремле, на сегодняшний день эта тема не актуальна, особенно на фоне американской агрессии против Ирана, пишет ТАСС. Однако всё может измениться, когда конфликт на Ближнем Востоке завершится.



Нет, этого решения нет. Мы видим, что в целом, пока идет война, фраза «Совет мира», наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны. Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится.

Ранее в Москве не выступали против созданного Трампом Совета мира, даже были готовы профинансировать его на один миллиард долларов, но только из средств, замороженных в США. Потом эта тема постепенно заглохла, Трампу сейчас не до сектора Газа, ему бы с Ираном разобраться и выйти из конфликта без значительных потерь как для себя самого, так и для США в целом.

Совет мира изначально был создан для урегулирования конфликта в секторе Газа, но Трамп планирует распространить его действие и на другие конфликты по всему миру. Некоторые эксперты высказывают мнение, что Трамп создает структуру, которая могла бы заменить со временем ООН. Это и не нравится России.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 11:39
    ❝ Москва считает тему Совета мира не актуальной на фоне происходящего в Иране ❞ —

    — Тема «Совета мира» оскорбительна для Мира на фоне происходящего в Иране ...
    1. Бородач
      Бородач
      +6
      Сегодня, 11:50
      Совет мира очень похож на Совет Войны. am yes
      Все по Оруэллу: мир - это война. Война - это мир.
      Совсем заврались лживые продажные дерьмократы.
      1. frruc
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:10
        Трамп создает структуру, которая могла бы заменить со временем ООН. Это и не нравится России.

        Конечно не нравится, потому что будет создана на иных принципах, уже без учета результатов II Мировой войны.
        были готовы профинансировать его на один миллиард долларов, но только из средств, замороженных в США.

        Эти деньги России под вопросом и есть возможности не увидеть их никогда. И США не захотят их вытаскивать из своего кармана...... было ваше, стало наше. Лохотрон для идиотов.
      2. carpenter
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:24
        Цитата: Бородач
        Совет мира очень похож на Совет Войны.

        Напоминает «ось Берлин-Рим-Токио».
    2. ASG7
      ASG7
      +1
      Сегодня, 14:21
      Есть только один способ вернутся в русло международного права - это провести суд над администрацией США, а все остальное от лукавого.
  2. tralflot1832
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 11:48
    Наша цель на ближнем востоке достойный мир для Ирана ,дальше всё устаканится.Трамп уже саудитов оскорбил по полной .Вопрос один - когда Трамп сдрыснет с этой темы.
    1. Седов
      Седов
      +5
      Сегодня, 12:11
      Вопрос один - когда Трамп сдрыснет с этой темы.
      Андрей hi этот побег должен быть самым унизительным в истории Америки. Чтобы Трампа с небес на землю спустить, чтобы заклевали его все. Чтоб понятно стало, что гегемона можна наклонять. Удачи и сил персам. Болеем за наших)
      1. carpenter
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Седов
        Андрей этот побег должен быть самым унизительным в истории Америки.

        Со Вьетнама они уже не бежали, а просто драпали.
    2. Бородач
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:14
      Цитата: tralflot1832
      Наша цель на ближнем востоке достойный мир для Ирана ,дальше всё устаканится.Трамп уже саудитов оскорбил по полной .Вопрос один - когда Трамп сдрыснет с этой темы.

      Наша цель на Ближнем Востоке: затяжная война для США с десятками тысяч дохлых Джиай. am good
    3. carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:25
      Цитата: tralflot1832
      Вопрос один - когда Трамп сдрыснет с этой темы.

      Когда ему демократы свернут шею.
  3. HAM
    HAM
    +4
    Сегодня, 11:52
    Трамп своего добился-с лохов собрал по ярду и теперь зачем ему нужен какой то "Совет мира"...а деньги,как известно, не пахнут и руку не жмут.....поражает наивность этих лохов,как же- с самим Трампом в одном "совете"!... wassat
    1. andrewkor
      andrewkor
      +3
      Сегодня, 12:12
      Григорыч вроде втиснулся в этот Совет,где только деньги взял?
      1. carpenter
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:30
        Цитата: andrewkor
        Григорыч вроде втиснулся в этот Совет,где только деньги взял?

        Америкосы в кредит дали.
    2. carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:30
      Цитата: HAM
      поражает наивность этих лохов,как же- с самим Трампом в одном "совете"!.

      Для лохов, это большая честь, сам хозяин погладил по темечку.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 11:57
    Отговорки Пескова отдают желанием задвинуть на время неудобную для Кремля тему, когда во время бомбежёк Ирана делегация Госдумы едет в США и получает в подарок носки с изображением Трампа.
    1. alexoff
      alexoff
      0
      Сегодня, 13:19
      Но благодаря делегации в Кремле решили не обращать внимания кто бьёт по Усть-Луге. Позовут сенаторов - наши не заметят как дроны, похожие на американские ракеты, начнут на Гаджиево падать fool
  5. tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:04
    Только не надо натягивать сову на глобус ,наверху прекрасно знают что санкции США прошедшие конгресс снимаются простым расчётом пера Трампа .Они снимаются только конгрессом и не простым большинством голосов ,а соотношением 60% за снятие 40 % против и в нижней палате и в Сенате.При двухпартийной системе - это фантастика ,причём ненаучная . laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:12
      " не простым росчерком пера Трампа" .
      1. Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 12:22
        ❝ не простым росчерком пера Трампа ❞ —
  6. tralflot1832
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 12:11
    Цитата: Борис Сергеев
    получает в подарок носки с изображением Трампа.

    Когда приедет делегация Конгресса США мы им подарим майки с Путиным .А почему носки с Трампом ,а не трусы с ним же .Наши Возвращаются с мнением -поговорили - но доверять нельзя.Не понимаю ваших комментариев,лишь бы что нибудь брякнуть ?
    1. Nemo70
      Nemo70
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: tralflot1832
      Когда приедет делегация Конгресса США мы им

      Да арестовать их нужно и в ГУЛАГ )))) Пусть лес пилят и ноют !!
      Родственников много у них в России ..Знают систему и передачки шлют !!
      Мадуру пусть выпустят !! И археолагаэ
      Тогда опущенных конгремссменов зеками России впустят ..!!
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 12:44
      Подрбные вам и не поймут моих комментариев. Было время, когда Примаков самолёт над Атлантикой разворачивал, но в случае с делегацией Госдумы, подобстрастие было так велико, что логику того же Пескова- "Надо, гаверное, дождаться, чем всё это закончиться"- применить не было никаких сил.
  7. Васян1971
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:17
    "Дух Анкориджа" выдохся... Было бы чему выдыхаться. Дым и зеркала. Очередная морковка перед носом.
    1. Бородач
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Васян1971
      "Дух Анкориджа" выдохся... Было бы чему выдыхаться. Дым и зеркала. Очередная морковка перед носом.

      От этого духа до сих пор смердит.
    2. alexoff
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:21
      Песков сегодня
      "Мы готовы продвигаться настолько глубоко и так быстро, насколько и как быстро на это будет готова американская сторона"
      https://t.me/mig41/48552
  8. Nemo70
    Nemo70
    0
    Сегодня, 12:18
    Совет мира ))) ха ха ха Англосаксы с евреями создали ..Иран поверил и тут же бомбежка
  9. yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 12:19
    Москва считает тему Совета мира не актуальной на фоне происходящего в Иране

    «А поутру они проснулись»
  10. drags33
    drags33
    +2
    Сегодня, 12:31
    Весь этот "Совет мира" от рыжего проходимца подозрительно похож на авантюру Остапа Бендера, который собирал деньги на капитальный ремонт Провала (загадочного подземного озера). Ну а сейчас эта тема просто возмутительна для всего мира - по-сути этот пройдоха собирал деньги на войну с Ираном!
  11. alex007i
    alex007i
    -1
    Сегодня, 12:58
    ...Москва до сих пор не приняла окончательного решения о вступлении в Совет мира, несмотря на то, что Россию туда настойчиво приглашал Дональд Трамп...

    Как тут не вспомнить...
  12. Слово
    Слово
    +1
    Сегодня, 13:01
    Дух Анкориджа! Мы у вас украдём миллиарды, а после этого, Вы нам ещё разок заплатите, на личные нужды, нужно же на кладбищах врагов, отели строить.
  13. tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:03
    Цитата: Борис Сергеев
    Примаков самолёт над Атлантикой разворачивал,

    А что было дальше ?Вы в курсе о чем наша делегация говорила и как ?Приедут расскажут- делегация была достойная с нашей стороны .Сам жду их возвращения .Тогда будет ясно ,что да как .До амерекосов довели - цели СВО будут достигнуты любым путём !
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 13:29
      Поищите на ВО заметку про заявление КСИР Трампу:

      "Такие, как мы, никогда не пойдут на компромисс с такими, как вы. Ни сейчас. Никогда."

      Однако, "скрепоносцам" поболтать с клиентами "острова Эпштейна" в момент, когда те бомбят страну, связанную с ними договором о стратегическом партнерстве, ничто не претит. Будем знать.
  14. tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:24
    Только Российский танкер может ходить "боком " лагом на скорости 13 узлов .Если не сбросить скорость ,через 16- 18 часов войдут в терводы Кубы .Позиция на 12 59 ( МСК) good
  15. faterdom
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:44
    То есть, если б не Иран, то нас прямо таки устраивает подобное собрание-чаепитие с билетом за миллиард долларов?
  16. Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:25
    Цитата: andrewkor
    Григорыч вроде втиснулся в этот Совет,где только деньги взял?
    На первых порах там вход бесплатный
    1. faterdom
      faterdom
      0
      Сегодня, 15:30
      Это была установочная лекция: кто тут будет главный, и сколько остальным платить взносов, и как часто.
      Поэтому, в порядке исключения, данный сейшн в США был праетически благотворительным со стороны Трампа -бесплатным.