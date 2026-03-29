Российские «Герани» накрыли гостиницу с «иностранными специалистами» в Славянске

9 979 37
Российские «Герани» накрыли гостиницу с «иностранными специалистами» в Славянске

ВС РФ нанесли удар по гостинице «Украина» в Славянске, в которой располагались украинские военные и иностранные наёмники. Такая информация приходит с украинских ресурсов.

Российские войска нанесли ряд ударов по Славянску, поразив несколько объектов, связанных с украинской армией. Среди пораженных объектов находится и гостиница «Украина», в которой проживали некие «иностранные специалисты». По данным от украинских ресурсов, речь идёт об иностранных наёмниках.



Чем именно наносился удар, не сообщается, но некоторые паблики пишут о работе российских дронов-камикадзе типа «Герань». Эти беспилотники в последнее время весьма активно действуют круглосуточно, причём и на линии боевого соприкосновения. По результатам прилёта данных нет, противник удар признаёт, но на этом всё. Наши военные пока никакой официальной информации не публиковали.

Поражена гостиница «Украина», где находились иностранные специалисты. Также уничтожено ряд других целей, связанных с ВСУ.

Также накануне вечером хорошо прилетело по аэродрому в Староконстантинове. Согласно имеющимся данным, два «Кинжала» отработали по защищённым объектам — подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами, и по укреплённому бункеру.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Владимир Владимирович Воронцов
+11
Сегодня, 12:29
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 12:29
    ❝ Российские «Герани» накрыли гостиницу с «иностранными специалистами» в Славянске ❞ —

    — Гостиница «всё включено», вплоть до доставки «Гераней» в номер ...
    Бородач
+6
Сегодня, 12:42
      Бородач
      +6
      Сегодня, 12:42
      За иностранных наёмников на Украине. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Земля им стекловатой. am am am
  Иван Васильевич 282
-5
Сегодня, 12:30
    Иван Васильевич 282
    -5
    Сегодня, 12:30
    Также накануне вечером хорошо прилетело по аэродрому в Староконстантинове.

    Лучше чем в предыдущие 150 раз?
    Если прилеты удачные, зачем бить туда еще сотни раз?
    Если то чем бьют - неэффективно, может бить нужно чем то эффективным? Сколько там того аэродрома, что колупают его уже несколько лет? Бетонных бункеров там вроде нет.
    Dart2027
+7
Сегодня, 12:43
      Dart2027
      +7
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Иван Васильевич 282
      Если прилеты удачные, зачем бить туда еще сотни раз?

      Затем, что противник восстанавливает разрушенное, чтобы эксплуатировать дальше. Ну честное слово, уже не помню сколько раз говорилось.
      Иван Васильевич 282
-6
Сегодня, 12:46
        Иван Васильевич 282
        -6
        Сегодня, 12:46
        Кого восстанавливает? Уничтоженные самолеты? Это невозможно.
        Тогда куда бьют, по взлетной полосе или сараям?
        Dart2027
0
Сегодня, 15:28
          Dart2027
          0
          Сегодня, 15:28
          Цитата: Иван Васильевич 282
          Кого восстанавливает? Уничтоженные самолеты? Это невозможно.

          Во-первых, аэродром это не только самолеты, это еще и инфраструктура.
          Во-вторых, факт поставок самолетов для ВСУ Вам неизвестен?
          В-третьих, судя по статье били в конкретные "сараи", явно получив информацию от разведки о том что в них будет что-то или кто-то.
      Kotofeich
+1
Сегодня, 13:24
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 13:24
        Цитата: Dart2027
        Затем, что противник восстанавливает разрушенное,

        То есть процесс бесконечный ? hi
        Dart2027
0
Сегодня, 15:29
          Dart2027
          0
          Сегодня, 15:29
          Цитата: Kotofeich
          То есть процесс бесконечный

          Именно поэтому есть поговорка о том, что лучшее ПВО это танки на аэродромах противника.
    Монтесума
+1
Сегодня, 14:36
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Иван Васильевич 282
      Лучше чем в предыдущие 150 раз?
      Если прилеты удачные, зачем бить туда еще сотни раз?

      Да будет вам известно, что, для бесповоротного вывода из строя нормального военного аэродрома, существуют только два способа: применение ЯО или свои танки на его территории. Остальные способы носят временный характер.
  Nemo70
+2
Сегодня, 12:30
    Nemo70
    +2
    Сегодня, 12:30
    Говорят Герани и Ланцет уже летают по всей ураине и в ЕС могут долетать ....!!
    1. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 12:45
      ВС РФ нанесли удар по гостинице «Украина» в Славянске

      Ланцеты застали наемников за столиками в кафе, за чашечкой крепкого кофе ?
      Мини Мокик
0
Сегодня, 12:52
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 12:52
        За кальяном, блэкджеком и шлендрами 🧙‍♂️
  Ivan№One
+4
Сегодня, 12:34
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 12:34
    На 5ый год "иностранные специалисты" продолжают останавливаться в гостиницах (в прифронтовых городах)?
    Иван Васильевич 282
0
Сегодня, 12:58
      Иван Васильевич 282
      0
      Сегодня, 12:58
      Антикриз он такой, бессмысленный и беспощадный. Обмен прилетов по Усть-Луге на пару "бразильских и польских наемников".
    Неизбежно
0
Сегодня, 16:54
      Неизбежно
      0
      Сегодня, 16:54
      Безусловно нет, но это неважно (главное не быть, а казаться)...
      Ну и потом, народ радуется, кто простодушно, а кто по работе. winked
  Вежливый Лось
+5
Сегодня, 12:34
    Вежливый Лось
    +5
    Сегодня, 12:34
    Ну, что тут скажешь... Почаще бы.
  tralflot1832
+7
Сегодня, 12:39
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 12:39
    Цитата: Ivan№One
    На 5ый год "иностранные специалисты" продолжают останавливаться в гостиницах (в прифронтовых городах)?

    Ага ,а они должны ходить по квартирам сами мы не местные нам бы водички,а дальше по списку - в конце списка " девочки и мальчики" . wassat
  7. ГГВ Звание
    ГГВ
    +2
    Сегодня, 12:40
    Если фото гостиницы настоящее,то разрушения как будто туда ланцет попал я не герань с 70-90кг.ВВ. Или все же есть герани оснащеные объемно-детонирующим ВВ,то даже тогда разрушения были бы большие.
  Scientist_
+4
Сегодня, 12:47
    Scientist_
    +4
    Сегодня, 12:47
    Цитата: Ivan№One
    На 5ый год "иностранные специалисты" продолжают останавливаться в гостиницах (в прифронтовых городах)?

    Некоторых жизнь ничему не учит.
    Grencer81
+3
Сегодня, 13:30
      Grencer81
      +3
      Сегодня, 13:30
      Да всё равно рельсы ржавые.
  Berg Berg
-1
Сегодня, 12:48
    Berg Berg
    -1
    Сегодня, 12:48
    Украина подтвердило сбитие всех Российских Гераней , всей мощью здания гостиницы.
  wedmed5
+2
Сегодня, 12:50
    wedmed5
    +2
    Сегодня, 12:50
    Цитата: Бородач
    За иностранных наёмников на

    Если была объявлена воздушная тревога, очень сомневаюсь что гости оставались в гостинице и ждали прилётов.
    1. ANB Звание
      ANB
      +2
      Сегодня, 13:21
      . Если была объявлена воздушная тревога

      А тревога в Славянске вообще отменяется?
  Донна_Роза_дАльвадорес
+1
Сегодня, 13:01
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 13:01
    А в Полтавской области, не относящейся к сейсмоопасным, сегодня снова зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Что там опять, интересно.
  Kusja
+2
Сегодня, 13:03
    Kusja
    +2
    Сегодня, 13:03
    А когда отбомбили? Если днём, то там голый вася был, а не спецы. Да и что ж это за спецы, которые кучкуются в какой-то развалюхе в прифронтовом городе, над которым наверняка уже вовсю шныряют наши дроны? Ну а если всё так, как в статье, то дай Бог- тудысь им и дорога.
  Слово
+1
Сегодня, 13:07
    Слово
    +1
    Сегодня, 13:07
    Самый иностранный специалист сидит
    на и под Банковой с кучей таких же деятелей в Раде и это заразное тараканьё не уничтожается.
  tralflot1832
+1
Сегодня, 13:11
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:11
    Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
    А в Полтавской области, не относящейся к сейсмоопасным, сегодня снова зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Что там опять, интересно.

    Тссс.Московский метрострой . bully
  Лиза Кернер-Тимошенко
-1
Сегодня, 13:15
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    Сегодня, 13:15
    Дроны снова нанесли удар по российскому порту Усть-Луга в Ленинградской области. Это уже третий налет за неделю.

    Возгорание подтвердил губернатор области Александр Дрозденко
    ...вот что творят бандеровцы фактически безнаказано am
  Вольный Остров
-1
Сегодня, 13:21
    Вольный Остров
    -1
    Сегодня, 13:21
    Наемники проживали в гостинице. В окопы ездили на VIP - такси, работали строго с 08.:00 до 17:00, с перерывом на обед, кофе-тайм, смоки-тайм, суббота-воскресенье - выходной. Самим не смешно !???? Снесли какую-то заброшку... Да и то слово "снесли" как-то не очень подходит
    Grencer81
+1
Сегодня, 13:31
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 13:31
      Иностранные специалисты бывают разных уровней.И в разных воинских званиях.
    Монтесума
0
Сегодня, 15:01
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Вольный Остров
      Наемники проживали в гостинице.... Снесли какую-то заброшку... Да и то слово "снесли" как-то не очень подходит

      Ничего себе заброшка, аж с кондиционерами. И где написано "снесли"? В заголовке - "накрыли", в тексте - "поражена гостиница". Такое впечатление, что вам очень хотелось назвать информацию фейком, а снимок - фотошопом.
    Неизбежно
0
Сегодня, 16:58
      Неизбежно
      0
      Сегодня, 16:58
      Да, всё так, но ведь многим людям нужна подпитка духоподъёмными новостями независимо от их достоверности. winked
  Сергей3
+1
Сегодня, 13:38
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 13:38
    2 герани на такое здание очень слабо, выживших наверняка много.
  Stalingrad2010
-1
Сегодня, 13:49
    Stalingrad2010
    -1
    Сегодня, 13:49
    Зацвела герань в нумерах). Ляпота).
  кокосов тима
+2
Сегодня, 13:50
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 13:50
    "хорошо прилетело по аэродрому в Староконстантинове" От удара "Кинжалов" подземные взрывы в Староконстантинове длились 40 минут
  Scientist_
0
Сегодня, 14:43
    Scientist_
    0
    Сегодня, 14:43
    Цитата: Вольный Остров
    Наемники проживали в гостинице. В окопы ездили на VIP - такси, работали строго с 08.:00 до 17:00, с перерывом на обед, кофе-тайм, смоки-тайм, суббота-воскресенье - выходной. Самим не смешно !????

    А что не так то? На Ближнем Востоке американские наёмники точно так же воюют. Точно так же в гостиницах останавливаются. И бьют там иранцы явно не по заброшкам.
  Schneeberg
0
Сегодня, 15:30
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:30
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Гостиница «все включено», вплоть до доставки «Гераней» в номер ...
    И похорон wink