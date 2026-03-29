Минобороны Британии: «Мы готовы самостоятельно захватывать российские суда»
В британской прессе указывается, что якобы 75% российской сырой нефти перевозится на судах «теневого флота» в попытках обойти морские ограничения и остаться незамеченными. Отмечается, что Лондон вместе с союзниками по НАТО ввёл санкции против 544 таких судов. Как считают в Минобороны Британии, все они подлежат захвату.
Так, министр по делам вооруженных сил (в ВС РФ примерный аналог должности – глава ГОУ Генштаба) Эл Карнс заявил о полной готовности к возможному абордажу:
По его словам, британские вооружённые силы получили новые полномочия по остановке, досмотру и задержанию судов «теневого флота России», находящихся под санкциями, если они проходят через территориальные воды страны.
Как отметил Карнс, Лондон оказывает поддержку своим союзникам в этом деле, но при необходимости «может самостоятельно захватывать российские суда», чтобы не дать Москве «получать в свои карманы огромные деньги»:
