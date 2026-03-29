Минобороны Британии: «Мы готовы самостоятельно захватывать российские суда»

В британской прессе указывается, что якобы 75% российской сырой нефти перевозится на судах «теневого флота» в попытках обойти морские ограничения и остаться незамеченными. Отмечается, что Лондон вместе с союзниками по НАТО ввёл санкции против 544 таких судов. Как считают в Минобороны Британии, все они подлежат захвату.

Так, министр по делам вооруженных сил (в ВС РФ примерный аналог должности – глава ГОУ Генштаба) Эл Карнс заявил о полной готовности к возможному абордажу:



Без всякого сомнения, у нас лучшие в мире силы, способные это сделать. Я сам это делал. В прошлом я чуть не погиб, выполняя эту работу. Это исключительно опасно, требует высокой квалификации. Но я абсолютно уверен в наших способностях.

По его словам, британские вооружённые силы получили новые полномочия по остановке, досмотру и задержанию судов «теневого флота России», находящихся под санкциями, если они проходят через территориальные воды страны.

Как отметил Карнс, Лондон оказывает поддержку своим союзникам в этом деле, но при необходимости «может самостоятельно захватывать российские суда», чтобы не дать Москве «получать в свои карманы огромные деньги»:

Это морально и этически правильно и будет принципиальной позицией, которой мы будем придерживаться.
  Охотовед 2
Сегодня, 14:01
    Сегодня, 14:01
    Хм, к сожалению с такой политикой, всякие ушлёпки чувствуют себя бессмертными!
    Если не отвечать жёстко, а как сейчас предлагать опять начинать дружить, о нас начнут ноги вытирать…
    al3x
Сегодня, 14:11
      Сегодня, 14:11
      А разве до сегодняшнего дня не вытирали? Уже не первый год смачно плюют прямо в лицо абсолютно безнаказанно.
    Михаил Драбкин
Сегодня, 14:13
      Сегодня, 14:13
      Как такие действия могут не повлечь кинетическую защиту судов и кораблей под российским флагом. невзирая на словоблудие типа «это нефть российских частников, а не государства… это их забота и расходы, а не налогоплательщиков России …» - такое только из страшного ночного кошмара!
      sub307
Сегодня, 15:00
        Сегодня, 15:00
        "По его словам, британские вооружённые силы получили новые полномочия по остановке, досмотру и задержанию судов «теневого флота России», находящихся под санкциями, если они проходят через территориальные воды страны."

        А, если не проходят...? winked
    ТермиНахТер
Сегодня, 14:19
      Сегодня, 14:19
      Вы предлагаете начать открытый конфликт с НАТО?
      Garris199
Сегодня, 14:32
        Сегодня, 14:32
        Захват наших торговых судов- это не открытый конфликт с НАТО? Или это оранжевая линия?
        ТермиНахТер
Сегодня, 14:34
          Сегодня, 14:34
          Кто захватывал и когда? Жабоеды два танкера ЗАДЕРЖАЛИ и отпустили.
          Виктор Ленинградец
Сегодня, 15:02
            Сегодня, 15:02
            Жабоеды два танкера ЗАДЕРЖАЛИ и отпустили.

            Ну если на колени и за щеку - то не считается!
            ТермиНахТер
Сегодня, 15:09
              Сегодня, 15:09
              А что считается? Кто поставил Россию на колени? Покажите мне.
      Карельский
Сегодня, 14:33
        Сегодня, 14:33
        А разве сейчас не открытый конфликт?Ау!Проснетесь!Удобно валить на Украину,но дроны на Питер летят с троебалтии.И сейчас массово.А до этого,что не попало в сводки?
        ТермиНахТер
Сегодня, 14:56
          Сегодня, 14:56
          Уже устал объяснять элементарные вещи - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА есть? Кроме пустого балабольства на сайте. Предъявите. Когда англичане захватывали русские суда? Судно идет под флагом Камеруна, экипаж сброд со всей Азии и Африки - где Россия?
          Карельский
Сегодня, 15:05
            Сегодня, 15:05
            Какие Вам доказательства?Горящие терминалы,Белгород,Севастополь не оно?Все летящее -сделано в НАТО.На ЛБС - кто посчитал бы,наполовину отпускники НАТО
            ТермиНахТер
Сегодня, 15:11
              Сегодня, 15:11
              Да чего мелочится? На ЛБС только НАТО - бандерлогов уже не осталось)))
          sdivt
Сегодня, 15:41
            Сегодня, 15:41
            Цитата: ТермиНахТер
            ДОКАЗАТЕЛЬСТВА есть?... Судно идет под флагом Камеруна, экипаж сброд со всей Азии и Африки - где Россия?

            Теневой флот - он поэтому и называется теневым, потому что доказать его причастность к торговле какой-либо страной, находящейся под санкциями - крайне сложно. И уж точно - не в рамках комментариев на этом сайте. Компетенции, как вы понимаете, не те
            Но это не отменяет того факта, что Россия как-то перевозит нефть, в объемах, в разы превышающих её собственные средства транспортирования
            Сопоставьте это
            ТермиНахТер
Сегодня, 16:12
              Сегодня, 16:12
              И это является доказательством того, что британские корабли захватывают русские суда? Русские - это порт приписки Ленинград, флаг РФ на гафеле и русский экипаж. То, на чем экипаж непонятно кто, под флагом, которого я даже не знаю - это не русские. Да и словам этого кретина, который через месяц может вылететь в отставку - цена - ломаный грош.
          Аркадий007
Сегодня, 16:25
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 16:25
            ТермиНахТер (Николай)
            Вам теперь конкретно англичане нужны для доказательства, эстонцев уже мало?
            ТермиНахТер
Сегодня, 16:48
              Сегодня, 16:48
              Ну, задержали чухонцы судно -заметьте не русское, а идущее в Ленинград. Потом отпустили. Идет игра на нервах, не более того.
      ergh081
Сегодня, 14:53
        Сегодня, 14:53
        Предлагаем. А ты обо ср ал ся уважаемый?
        ТермиНахТер
Сегодня, 15:07
          Сегодня, 15:07
          Это аргумент? А мозги включать, хоть иногда? Когда, где британский корабль захватывал русское судно - факты предъявите. А плоский юмор засуньте туда, на чем сидите.
          Карельский
Сегодня, 16:55
            Сегодня, 16:55
            Когда, где британский корабль захватывал русское судно - факты предъявите.
            Пока они до этого не дошли.Но топят,чужими руками.
      Мячик
Сегодня, 17:01
        Сегодня, 17:01
        Цитата: ТермиНахТер
        Вы предлагаете начать открытый конфликт с НАТО?

        Если мы долбанём ЯО по Бриташке - ни одна НАТОвская псина не подаст голос, все обосрутся в ожидании "А кто будет следующий?". НАТО уже пятый год позорится на территории т.н. "Украины", продувая войну с российскими добровольцами.
    Last centurion
Сегодня, 14:23
      Сегодня, 14:23
      Да, тут и добавить нечего. Кроме того, что наше Минобороны или Генштаб (кто там главный симметричный...) ничего чето не считает публично в ответ на их публичную позицию.
      Удивительно будет наоборот -если будет оказано хоть какое-то сопротивление.
      Так как мы не такие - исторически во всем не умеем в принятие решений, вечно догоняем, вечно делаем по подобию, вечно щеки подставляем вторые, третьи и зачастую не свои личные.
      Эскалацией только отвечаем на эскалацию. Как будто вокруг мир, а не 3-я мировая война.
      Алё, третья мировая война уже идет! Просто пока не падают стратегические ракеты.

      зы: вот на днях наконец начали уничтожать вражеские тепловозы... о чем , о необходимости этого вменяемые люди говорили года два назад... Система принятия решений -жирафоподобная. Такими темпами еще через пару лет решат грохнуть тоннели и мосты, а еще годика через три придет осознание что фашизм и терроризм надо уничтожать физически до конца и до капитуляции (начиная с головы).
    carpenter
Сегодня, 15:09
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Охотовед 2
      а как сейчас предлагать опять начинать дружить, о нас начнут ноги вытирать…

      Да уже давно вытирают, почитай с развала страны, так до сих пор и вытирают.
    orlandoche
Сегодня, 15:14
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Охотовед 2
      Если не отвечать жёстко, а как сейчас предлагать опять начинать дружить, о нас начнут ноги вытирать


      Насмешили вы конечно , что значит начнут ?
      То что сейчас происходит это ещё не оно ?
      Российские суда захватывают все кому не лень , в ответ тишина.
      украинцы через прибалтику уже до глубокого тыла добивают....
      С американских рсзо обстреливают приграничье , а депутаты на поклон в штаты с радостью . Они нам миллион санкций , а мы как кот леопольд ...Начнут говорите....
  Наводлом
Сегодня, 14:06
    Сегодня, 14:06
    Ничего нового.
    Британская корона выдаёт каперские патенты.
    Министр по делам вооружённых сил считает, что захват невооружённых судов "исключительно опасно".
  Дилетант
Сегодня, 14:08
    Сегодня, 14:08
    И будут захватывать. И ничего им не будет. Потому что
    Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежит в наших банках, вы еще разберитесь, чья это элита. Ваша или уже наша?
    (З.Бзежинский)
  Carlos
Сегодня, 14:09
    Сегодня, 14:09
    Гены предков заговорили в этих декадентах. Ничего своего нет-значит отнимет.
  Тот же ЛЕХА
Сегодня, 14:14
    Сегодня, 14:14
    Как в Кремле собираются бороться с захватами судов с нашими товарами?
    И собираются ли они вообще это делать?
    Декларации и пустые слова кремлевских чиновников уже не впечатляют захватчиков...количество желающих поучаствовать в пиратских рейдах увеличивается каждый день.
  tank_killer156
Сегодня, 14:17
    Сегодня, 14:17
    Как отметил Карнс, Лондон оказывает поддержку своим союзникам в этом деле, но при необходимости «может самостоятельно захватывать российские суда», чтобы не дать Москве «получать в свои карманы огромные деньги»:


    Да давайте ,все вместе,пинайте,рвите,а что тут скажешь,если гарант просто боится жахнуть и очень сильно жахнуть,вон с Балтийских шавок по Питеру летят ,у меня вообще все пусто и сказать нечего,полная опатия к нашему руководству,по предпринимаемым мерам защиты,и наказания этих врагов,Россию что бы не пнуть или не обмануть это так БЕЗОПАСНО,короче все просто пока мы по мордасам давать не будем ВСЕМ так и будем терпилами
    Павел_Свешников
Сегодня, 14:31
      Сегодня, 14:31
      Да не повезло нам с президентом. Он у нас - юрист. Он юридическим своим умом многого не догоняет. Вот не в пример ему Сталин - бывший грабитель банков. Он отлично понимал как надо отвечать на подобные выпады.
      ergh081
Сегодня, 15:08
        Сегодня, 15:08
        Не нужно сравнивать руководителей разных времён и народов. Могу напомнить, что при Сталине немцы дошли до Волги и Сталинград превратили в руины. При нынешнем руководителе в руины превращают Белгород, Курск, Донецк, Брянск и др. Это тоже НЕ допустимо, но - почувствуйте разницу. Конечно, у Сталина не было атомной бомбы, но и немцев её не было. Сейчас у нас есть ядерное оружие, которое может уничтожить врага, и на десятки лет обеспечить спокойствие наших границ, но нет руководителя, который мог бы принять такое решение. Нынешнему руководителю проще говорить красивые слова , печатать денежную бумагу и раздавать медали и ордена и т.п. Надо выбирать следующего руководителя, который бы реально ставил задачу об уничтожении бандитского государства СШП
  Борис Сергеев
Сегодня, 14:19
    Сегодня, 14:19
    Дайте этому Карнсу хотя бы Дмитриева послушать!

    https://topwar.ru/279955-dmitriev-britanii-skoro-ne-budet-hvatat-topliva-dlja-perehvata-chego-libo.html

    О топливе в "европах" беспокоился и пресс-сек Песков и сам президент.
  бухач
Сегодня, 14:25
    Сегодня, 14:25
    Было бы неплохо на танкерах разместить небольшую группу чэвэкашников с ПЗРК и гранатомётами и широко оповестить что попытки абордажа будут пресекаться.Думаю что в своих терводах палить по гружёному танкеру не будут,вот когда в балласте могут и шмальнуть...
  кот Краш
Сегодня, 14:30
    Сегодня, 14:30
    Как это всё по-британски, в молодости - бандит с большой дороги, повзрослел, остепенился - и вот на тебе - готовый министр, может, даже и джентльмен...
  Viktor fm
Сегодня, 14:35
    Сегодня, 14:35
    Сказали--сделают. Англичане в отношении России хозяева своему слову.
  Reptiloid
Сегодня, 14:36
    Сегодня, 14:36
    Уверены в своей безнаказанности, как всегда.
    Пора получать ответки за все провокации
  Емельяненко Игорь
Сегодня, 14:41
    Сегодня, 14:41
    Ну и пусть танкера ходят к северо-западу от мелкобритании и вокруг африки. Пусть поднимают ставку фрахты из-за мелкобритопиратов. Да рейсы длиннее, но безопасность ведь главное.
    Группы ГВК на борту со стрелковым вооружением будут неэффективны против регулярных ВМС нато - они хоть и пираты но более вооружённые. А задержание танкера в открытом море - это прецедент требующий ответных действий, которые не хотят совершать ни наши, ни покупатели груза.
    А с другой стороны нужно заключать чартеры при которых ответственность РФ за судно и груз перестают действовать после погрузки нефти-газа-удобрений-металла и т.д. в порту погрузки в РФ, а дальше: вы купили (Индия, Китай, Египет, ...) ваша ответственность и забота. Что-бы это было в чартерах прописано. И пусть европираты потом разбираются с глобальным югом.
  nikon voron
Сегодня, 14:42
    Сегодня, 14:42
    После таких заявлений, если не нападёте на российский танкер теневого флота, на вас будут показывать пальцем и смеяться.
  Товарищ Ким
Сегодня, 14:45
    Сегодня, 14:45
    Не поддаваться на провокации!
    Закупить партию Виагры для МИДа, им так сподручнее будет выражать половую озабоченность, дряблых, сморщенных чресел.
  torbas41
Сегодня, 14:45
    Сегодня, 14:45
    "Чтобы не дать Москве «получать в свои карманы огромные деньги»:" Вот это жаба малобритов придавила конкретно.
  alexboguslavski
Сегодня, 14:53
    Сегодня, 14:53
    Лондон оказывает поддержку своим союзникам в этом деле, но при необходимости «может самостоятельно захватывать российские суда», чтобы не дать Москве «получать в свои карманы огромные деньги»


    Чудак этот мелкобритт. "Огромные деньги" уже получены еще до того как танкер покинул порт. И нефть в нем уже не российская.

    Но в принципе я не против, что бы Британия получила по зубам. В каком виде - без разницы.
  Слово
Сегодня, 15:01
    Сегодня, 15:01
    Более 500 судов, ходят под чужим флагом, налоги у страны благополучно воруют, шутка ли?
    Нужно порядок наводить в нефтегазовом импорте страны, с флагом устроили мышиную возню. Где наш Суверенитет? Всё на распродаже.
  Schneeberg
Сегодня, 15:02
    Сегодня, 15:02
    при необходимости «может самостоятельно захватывать российские суда»
    Отправить бы к Бандере на ПМЖ несколько таких захватчиков, враж бы одумались. Да вот кто отдаст такую команду?
  Младший рядовой
Сегодня, 15:02
    Сегодня, 15:02
    Все английские берега плотно заминировать. Ла-Манш заблокировать. Проход по нему один лимон зелени (в два раза дешевле чем у персов), деньги нам, оплата только в рублях. Кто не согласен - топить, торпеды недорогие. Можно заявить, что разведка хуситов украла чертежи Посейдона, который был специально заточен под устье Темзы. Звучит бредово, согласен. Но КАК по другому разговаривать с многовековыми террористами?
  bandabas
Сегодня, 15:09
    Сегодня, 15:09
    И захватят. Потому что уже поняли, что кремлевско-рублевские будут только калинку-малинку танцевать. В исполнении озабоченного ансамбля Маши и Сергея.
  Mike777
Сегодня, 15:16
    Сегодня, 15:16
    This is what dey should be doing with the weak heart Putin, stop killing innocent people in dobass,and Russia citizens, Putin doesn't care about there deaths, attack there oil refineries, vessels, stop them from making huge money, weak Putin won't do a shit too.
  Denis_999
Сегодня, 15:29
    Сегодня, 15:29
    Пора гнать бритов с их баз в Средиземноморье. Чужими руками. БЭКами, дронами - неважно чем. ПОРА.

    Иначе руководство распишется в том, что теперь уже и грузы охранять и толком доставить покупателю НЕ в состоянии. Сначала союзников НЕ сберегли, теперь уже до грузов планка опустилась...
  Александр Х
Сегодня, 16:11
    Сегодня, 16:11
    Уже писали на страницах ВО, что пока единственным безкровным ответом на поставки оружия 404й, захват судов с товарами, принадлежащими России/гражданам России, будет изъятие на территории России имущества стран- участниц поставок, захватов... И должно это быть на основании решения Российского суда для удовлетворения иска по компенсации убытков/расходов/издержек, связанных с действиями этих стран.
    И пускай эти гaдeныши потом воют в своих ОБСЕ и ООНе, что Россия их обидела...И Прибалтийским вымиратам, для начала иски вчинить на возмещение убытков от дронов, прилетевших с их территории. И потом произвести конфискацию имущества трибалтов. А чьи это дроны- xoxлoв или прибалтов, нам по барабану. Факт атаки с их территории- вот что важно.
    И не тянуть с решениями судов. А моментальное решание и изъятие...