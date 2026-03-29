Противник вновь атакует порт Усть-Луга, там возник пожар
Ленинградская область вновь подверглась массированному налету беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко отчитался о 31 сбитом аппарате с начала суток. Но главная новость не в цифрах перехвата, а в том, что часть БПЛА все же достигла цели.
Морской порт Усть-Луга – крупнейший транспортный узел на Балтике – после прилета оказался объят пожаром. Повреждения подтверждены официально. Жертв, к счастью, нет. Но сам факт: объект федерального значения в глубоком тылу атакован и горит.
Опасность в регионе объявили в 2:41. К 5:11 утра Дрозденко сообщил о 27 сбитых БПЛА и проблемах в порту. Позже счет уничтоженных вырос до 31.
Усть-Луга атакуется второй раз за неделю. Первый налет случился 25 марта. Губернатор тогда назвал не поводом для паники, опровергая слухи о сбоях в работе порта. Теперь – реальные повреждения. И это при том, что три дня назад, в ночь на 23 марта, аналогичный удар принял на себя порт Приморск. Там горели емкости с нефтепродуктами. Пожар тушили двое суток.
А между этими событиями, в ночь на 26 марта, прилеты фиксировали в Киришской промзоне. То есть регион атакуют системно: порты, промышленность, энергетика. Дрозденко назвал происходящее «беспрецедентными атаками». С 22 марта область – в режиме повышенной готовности. Правительство и МЧС работают, как он выразился, на пределе.
