Противник вновь атакует порт Усть-Луга, там возник пожар

Ленинградская область вновь подверглась массированному налету беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко отчитался о 31 сбитом аппарате с начала суток. Но главная новость не в цифрах перехвата, а в том, что часть БПЛА все же достигла цели.

Морской порт Усть-Луга – крупнейший транспортный узел на Балтике – после прилета оказался объят пожаром. Повреждения подтверждены официально. Жертв, к счастью, нет. Но сам факт: объект федерального значения в глубоком тылу атакован и горит.

Опасность в регионе объявили в 2:41. К 5:11 утра Дрозденко сообщил о 27 сбитых БПЛА и проблемах в порту. Позже счет уничтоженных вырос до 31.

Усть-Луга атакуется второй раз за неделю. Первый налет случился 25 марта. Губернатор тогда назвал не поводом для паники, опровергая слухи о сбоях в работе порта. Теперь – реальные повреждения. И это при том, что три дня назад, в ночь на 23 марта, аналогичный удар принял на себя порт Приморск. Там горели емкости с нефтепродуктами. Пожар тушили двое суток.

А между этими событиями, в ночь на 26 марта, прилеты фиксировали в Киришской промзоне. То есть регион атакуют системно: порты, промышленность, энергетика. Дрозденко назвал происходящее «беспрецедентными атаками». С 22 марта область – в режиме повышенной готовности. Правительство и МЧС работают, как он выразился, на пределе.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 13:23
    Подозреваю, что атака опять через пространство «прибалтийских болонок»…
    Почему-то нет информации о направлении ударов, кто что знает?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -8
      Сегодня, 13:26
      Подозревать можно что угодно. Доказательства есть? Чтобы предъявить их хотя в ООН)))
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +26
        Сегодня, 13:32
        о чем говорит нам Иранский конфликт?:
        1. доказательства нужны слабым. сильные просто ушатывают все там где оно мешает.
        2. ООН это классное место для белых воротничков, там занимаются словоблудием и не принимают решения. Ни одно решение ООН ни на что существенное за последние лет 5 (а наверное и 25...) не повлияло.
        3. можно классно высказывать озабоченности -так ваши враги понимают что вы озабочены. Всё.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -20
          Сегодня, 13:42
          Ну, так продолжайте вашу мысль - ракетно - ядерный удар по Таллину, Риге, Вильнюсу и Варшаве? Ну и "до кучи" по Киеву? Основания для нанесения удара?
          1. Last centurion Звание
            Last centurion
            +9
            Сегодня, 13:55
            Мысль -сбивать все, что находится в воздушном пространстве Прибалтики километров на 100-200 вглубь от границы (или на столько сколько нужно ПВО для отражения атак дронов), объявив заранее бесполетной зоной.
            На вопрос, а что если там будет чужой истребитель или пассажирский ответ - мы предупреждали. Основание - мы предупреждали не вмешиваться в конфликт. Как сейчас помню слова Президента про угрозы. Прилет дронов по портам - это угроза? Или нет? https://vkvideo.ru/video-75679763_456305002 (цитата)
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              -8
              Сегодня, 14:10
              На каком основании? Есть доказательства?
              1. topol717 Звание
                topol717
                +6
                Сегодня, 14:40
                Цитата: ТермиНахТер
                На каком основании? Есть доказательства?

                Читаем выше, доказательство нужны слабакам, нормальным пацанам подходит хайли лайкли. Между прочим британцы же сами вводили санкции как раз с хайли лайкли.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  -1
                  Сегодня, 15:03
                  Так бритты сейчас несут огромные убытки из - за ситуации в заливе. И кроме того, кроме слов - когда британские корабли останавливали и захватывали русские суда? Назовите время, название судна и место.
                2. bayard Звание
                  bayard
                  +1
                  Сегодня, 15:19
                  Цитата: topol717
                  доказательство нужны слабакам, нормальным пацанам подходит хайли лайкли

                  Думаю с доказательной базой всё в порядке , но признайтесь сами себе - какую реакцию и в какой срок Вы ждёте ? Немедленный удар ... по кому ?
                  В том что Варшава , Вильнюс , Рига и Таллин виновны сомнений нет . Но какова должна быть реакция ? Это ведь формальное , да и практическое нападение НАТО на Россию . С попыткой как минимум открыть для нас ещё один фронт . И это на фоне "Правдивого Обещания" и "Персидской Ярости" в Заливе .
                  Т.е. минимум ответом на агрессию должно стать создание буферной зоны \\ зоны безопасности с НАТО . И в эту Зону Безопасности должны войти как раз все вышеперечисленные государственные образования . С вероятным включением в этот список и Финляндии и даже всей восточной\северо-восточной Норвегии . И это как минимум . Вот прямо сейчас и здесь мы к этому готовы ? Или просто начнём перестрелку , а они нам в ответ Хаймарсами по Питеру ответят ?
                  Ответ на ТАКОЕ должен быть хорошо подготовлен и выверен . Кто из нас знает о чём последние разы на Совбезе совещались ?
                  Ну и тогда уже точно Мобилизации не избежать , ибо война с НАТО , это чуть серьёзней чем СВО . Совсем чуть-чуть , но мобилизации точно потребует .
                  И судя по всему именно такой реакции в Лондоне и добиваются .
                  А вот если потопить Лондон со всем островом , то и добиваться подобного станет некому . Отвечать на такие скотства нужно Правильно .
                3. военком Котёнок Звание
                  военком Котёнок
                  0
                  Сегодня, 15:20
                  Цитата: topol717
                  Между прочим британцы же сами вводили санкции как раз с хайли лайкли.
                  Британцы ввели санкции, а не просто поистерили в СМИ, а потом прикинулись ветошью, как будто ничего не было. Кстати, они сказали "хайли лайкли" после того, как много чего интересного показали.
            2. военком Котёнок Звание
              военком Котёнок
              -2
              Сегодня, 14:14
              Цитата: Last centurion
              ответ - мы предупреждали
              Так у вас и интересуются — а где "предупреждение"? Потому что закрадываются мысли, что версия про прилёт с территории прибалтов настолько дохлая, что никто с ней не стал даже посла в МИД вызывать и ноту вручать. Тут даже не столько про доказательства речь, а что эту историю даже не пытаются раскручивать за пределы пропагандистских шоу.
            3. overland Звание
              overland
              +1
              Сегодня, 15:32
              Наша система ПВО не может надежно уничтожить даже все беспилотники на близком расстоянии, направляющиеся к нашим стратегическим портам, а вы хотите уничтожить их на глубине 200 километров на территории противника? Как вы собираетесь их обнаружить? Для беспилотника, летящего на высоте 50 метров над землей, радиолокационный горизонт составляет всего 30-40 км. Или вы планируете запускать МиГ-31 глубоко в зону ПВО противника, чтобы перехватить их?
          2. krvl Звание
            krvl
            +2
            Сегодня, 14:07
            Ну, так продолжайте вашу мысль - ракетно - ядерный удар по Таллину, Риге, Вильнюсу и Варшаве? Ну и "до кучи" по Киеву? Основания для нанесения удара?


            Бросаться в крайности - удел глупцов и истеричек.
            Бомбить все до кучи - глупейшая крайность. С другой стороны, беспомощно наблюдать как враги безнаказанно уничтожают российскую экономику - еще более глупая крайность. Правильное решение находится где-то посередине. Например - убедительный удар по Жешуву надолго бы успокоил бы врага. Но увы, руководство России давно и неизлечимо впало в крайность.
            1. Виктор Ленинградец Звание
              Виктор Ленинградец
              0
              Сегодня, 15:20
              Бомбить все до кучи - глупейшая крайность. С другой стороны, беспомощно наблюдать как враги безнаказанно уничтожают российскую экономику - еще более глупая крайность. Правильное решение находится где-то посередине.

              "Не ищите компромисса - ищите решение!"
              Маргарет Тэтчер (сою войну - выиграла за полтора месяца)
      2. mark1 Звание
        mark1
        +10
        Сегодня, 13:36
        Очень длинная и сложная российско -эстонская граница и поэтому момент пересечения ее БПЛА зафиксировать невозможно ни какими средствами- да?
      3. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +7
        Сегодня, 13:55
        Иран доказательства в ООН предъявляет? Но там КСИР, а здесь должностное лицо, согласованное с Клинтоном из "коалиции Эпштейна".
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -5
          Сегодня, 14:12
          Иран решает свои, узко специфические задачи, способами, которые ему доступны. Не стоит экстраполировать их методы на весь остальной мир.
          1. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            +5
            Сегодня, 14:32
            Иран отстаивает своё право на существование. Заявления о том, что "Запад стремится нанести России стратегическое поражение" чем-то от этого отличаются? Каков же ответ руководства РФ на это? Предложение ресурсов российской Арктики Трампу и ожидание сигналов из ЕС о возобновлении поставок российских углеводородов?
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              -5
              Сегодня, 14:38
              Запад пытается это сделать экономическими и политическими методами, а ура - патриоты предлагают напасть на страну НАТО с непредсказуемым исходом.
              1. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                +3
                Сегодня, 14:47
                Не надо переводить разговор с официального "ничегонеделания", являющегося подыгрыванием противнику, на каких-то "ура-патриотов".
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  -4
                  Сегодня, 14:50
                  Что значит ничегонеделанье? Россия сейчас наносит мощнейшие удары по США и НАТО в Персидском заливе. Помимо прямого ущерба - горят американские и европейские самолеты, РЛС и т. д. Есть еще и экономический ущерб, который сейчас никто не возьмется оценивать.
                  1. Борис Сергеев Звание
                    Борис Сергеев
                    +1
                    Сегодня, 15:12
                    Эту болтовню можете положить себе в карман- по словам Лаврова, РФ даже разведданные Ирану не предоставляет, какие уж там удары!
                    1. ТермиНахТер Звание
                      ТермиНахТер
                      -1
                      Сегодня, 15:33
                      Ржу нимагу - вам 3 годика? Вы верите словам? Представляю себе картинку Лавров, с трибуны ООН заявляет, что Россия передает Ирану разведывательную информацию, оружие, атомную бомбу)))
                      1. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        -1
                        Сегодня, 15:55
                        Ржать у вас хорошо получается.

                      2. ТермиНахТер Звание
                        ТермиНахТер
                        -1
                        Сегодня, 16:06
                        Вы верите словам Трампа?))) Однако, не отрицаю, без помощи Запада - бандерлянд долго бы не продержался. Я не рискну называть точные цифры, ну, полагаю от 3 до 6 месяцев.
                      3. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        0
                        Сегодня, 16:16
                        Дурачка из себя строите? Перед вами официальное лицо, открыто заявляющее о своей поддержке противника России. Вам 3 годика, вы не верите словам Трампа?
                      4. ТермиНахТер Звание
                        ТермиНахТер
                        0
                        Сегодня, 16:56
                        Трамп меняет слова по три раза на дню. Которым из них верить? То, что США поддерживают бандерлянд - не сомневаюсь ни разу. Бандерлянд предмет торга с Россией, если он рухнет - о чем торговаться?
      4. ВПК-65 Звание
        ВПК-65
        +1
        Сегодня, 14:32
        Доказательства есть? Чтобы предъявить их хотя в ООН)))
        "Отжать" обратно у "шпротов" НАШИ порты обратно и все дела (в качестве компенсации за разрушенное). Трясти пробирками в ООН можно только задним числом, да и то не обязательно ибо эта организация себя увы изжила и после "переформатирования мира через силу" будет что-то другое.
        P.S. или Вы предлагаете восстанавливать разрушенный порт годами тратя на это массу времени и средств, когда в качестве компенсации можно взять старые порты за 3 дня?
      5. alexoff Звание
        alexoff
        +5
        Сегодня, 14:44
        Доказательства должно руководство показывать, но оно занято - носки примеривает. А местные говорят что в Приморск с севера дроны летят.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -5
          Сегодня, 15:13
          А я говорю, что дроны летят с Луны - почему вы мне не верите? Дрон мог зайти и севера, какая у него задача прописана.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            +4
            Сегодня, 15:25
            А я говорю, что дроны летят с Луны - почему вы мне не верите?

            Чересчур постарались на ниве оправдания наших пораженцев, Николай!
            Пусть Вы даже правы, но восстать против Vox Populi - идея гнилая. А Вы к тому же - неправы.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Сегодня, 16:22
              А не торопитесь ли Вы с выводами? "Цыплят по осени считают". "Подбивать бабки" - кто выиграл, а кто проиграл, будем даже не после окончания СВО. А когда сформируется новое мироустройство, как после Ялты, то есть полагаю, еще лет 5 а то и все 10. По поводу Vox Populi))) меня тут критикует от силы человек 10 - 15, при том, что статью просмотрели уже несколько тысяч. Это сколько будет в %? И кто Вам сказал, что большинство всегда право?
      6. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 16:21
        ТермиНахТер (Николай)
        Читайте газеты эстонские там конкретно написано откуда летят дроны и куда.
        Они этого не скрывают.
        "Беспилотник, врезавшийся в дымовую трубу эстонской электростанции в Аувере, был запущен Украиной. Об этом заявил генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон".
        Инцидент произошел в ночь на 25 марта в 03:43 по местному времени (04:43 мск).
        24 марта похожий инцидент произошел в Литве. По словам премьер-министра республики Инги Ругинене, украинский дрон «заблудился» и оказался в воздушном пространстве Литвы.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 16:29
          В дополнение, совсем свежее. 15:59 29.03.2026

          На юге Финляндии, в 140 км от Хельсинки, зафиксировано нарушение территориальной целостности: два беспилотника упали у города Коувола, сообщили Reuters в местном Минобороны.

          Ситуацию прокомментировал премьер-министр Петтери Орпо: «Несколько беспилотников упали в Финляндии, и они могут быть украинскими».
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Охотовед 2
      Подозреваю, что атака опять через пространство «прибалтийских болонок»…
      Почему-то нет информации о направлении ударов, кто что знает?

      Атака дронами идет с территории стран НАТО в Трибалтике, которая собирает дроны для Украины. Где эти дроны собраны? Откуда они запускаются? Но летят они из Прибалтики.
      Вывод: ТЭК Прибалтики нужно атаковать 500 Геранями, чтобы вогнать эти страны в каменный век, и прекратить их агрессию. am
    3. Rom8681 Звание
      Rom8681
      0
      Сегодня, 14:10
      СВР и ГРУ владеет информацией,там очень умеют анализировать
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +13
    Сегодня, 13:28
    "Не поддаемся на провокации".."Не вредим "Духу Анкориджа""." И мы вообще за восстановление отношений с ЕС" говорили они...Подобные слова с самого верха, на Западе (внезапно!) восприняли как слабость. А значит надо продолжать и усиливать удары.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 13:32
      С 22 марта область – в режиме повышенной готовности.

      А как там куев и зе?
  3. al3x Звание
    al3x
    +10
    Сегодня, 13:29
    Владельцам нефтяных потоков пофиг, они получат страховку + беспроцентные кредиты, а государство сдерëт с народа три шкуры. Так и живём.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -3
      Сегодня, 13:47
      Весь порт Усть - Луга - сплошные ООО и ОАО, государственного участия там нет или почти нет. Как владельцы ОООшек и ОАОшек будут решать свои трудности со страховщиками - это только их проблемы и ничьи больше. По поводу сгоревших нефтепродуктов. Налог в бюджет, взимается с добычи. Выкачали тонну нефти из скважины - заплатили. Что потом будет делать с этой тонной ее владелец - это его проблемы и ничьи больше.
      1. al3x Звание
        al3x
        +10
        Сегодня, 14:00
        Всё это не отменяет того факта, что в конечном счёте за всё это расплачивается обычный потребитель, как самое бесправное существо в нашем царстве государстве - новыми налогами, новым витком роста цен и тд и тп.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -4
          Сегодня, 14:44
          А вы полагаете в других странах по другому? Хочу вас огорчить - так везде. Мои друзья (знакомые, приятели) живут в Европе, США, Канаде. Везде одно и тоже - цены растут, уровень жизни падает.
          1. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            +2
            Сегодня, 14:52
            Так там же, по словам Володина, одна нестабильность и пертурбации. Не то, что у нас...
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Сегодня, 15:39
              Я не знаю, что вам говорил Володин. Я общаюсь с Сергеем - Галифакс (Канада) - у них третьего дня снег выпал, Валера - Висконсин, Костя - Флорида, Ольга - Дуарнене (Франция), Виталя - Дюссельдорф и т. д. И все, подозрительно говорят одно и тоже. Цены растут, наркоманы, мигранты - в целом уровень жизни падает. особенно это замечает Валера из Висконсина - он выиграл грин - карту в 1997 г. - ему есть с чем сравнивать.
            2. Gorohes Звание
              Gorohes
              0
              Сегодня, 17:03
              Вас кто то тут держит? Чемодан вокзал розовые единороги, капитализм, счастье, зае..сь. Сопли на диване растирать у нас в стране каждый может, а вот что то дельное сделать, не ну не для таких же дел мама таких орлов родила (( скули соя малышка скули
      2. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Сегодня, 15:08
        "Как владельцы ОООшек и ОАОшек будут решать свои трудности со страховщиками - это только их проблемы и ничьи больше." - они свои проблемы за ваш счет будут решать. Странно что вы этого не знаете. Из бюджета помощь им выделять будут, так же как и частным банкам и другим "торговцам ресурсами". Так что деньги, которые в теории предназначались вам, пойдут на покрытие "ущерба" разных богатеев.

        "это его проблемы и ничьи больше." - проблемы это у вас, у них проблем нет. Всё им восполните и вы лично, своими выплатами в бюджет.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -2
          Сегодня, 15:44
          Я живу не в России, во всем мире платят налоги, ну может кроме Новой - Гвинеи.
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 13:36
    Цитата: ТермиНахТер
    Подозревать можно что угодно. Доказательства есть? Чтобы предъявить их хотя в ООН)))

    Набрать пару пробирок доказательств и трясти с трибуны нашему мордастому мининдел.
    Пустоплясы ни на что другое не годны.
  5. Иван Васильевич 282 Звание
    Иван Васильевич 282
    +6
    Сегодня, 13:39
    Можно не беспокоиться, по предыдущим статьям мы узнали, что разрушенная инфраструктура не помеха, так как нефть и газ уже проданы на момент прилетов, и даже получены деньги. А тем временем, в поселке Кукуево под Славянском уничтожены 3-5 польских или бразильских( тут можно выбрать) наемника.
  6. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 13:44
    Без комментариев...............
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:45
    Только что: Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области в Волховском, Киришском и Тихвинском районах.
  8. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +1
    Сегодня, 13:46
    Правительство и МЧС работают, как он выразился, на пределе.

    Вопрос: чьё правительство работает? И на кого?! request
  9. roosei Звание
    roosei
    +5
    Сегодня, 13:47
    Господин Лавров! А где грозно надутые щеки и обещания ТАААК ответить, что супостат будет бежать через Атлантику теряя портки?
  10. Сельдюк Звание
    Сельдюк
    +11
    Сегодня, 13:49
    "Если драка неизбежна, то надо бить первым".
    Бахвальство — это самонадеянное, кичливое и неумеренное хвастовство, чрезмерное восхваление собственных сил, способностей или заслуг. Это разговорное понятие, характеризующееся поведением «бахвала» (хвастуна), часто сопровождающееся преувеличением своих достижений. (с)
  11. Развед Звание
    Развед
    +2
    Сегодня, 13:52
    Непонятно... А где же уже привычное упоминание об "обломках"?
  12. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +7
    Сегодня, 13:57
    "Правительство и МЧС работают, как он (Дрозденко) выразился, на пределе."

    МЧС работает, это понятно, а правительство-то каким образом помогает в данной ситуации? Лично брёвна носят, как Ленин в своё время? Принимают решения, способные изменить ситуацию? Тоже не видно.
  13. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 13:59
    если знают что опять будут удары по порту неужели нельзя туда направить доп силы пво, ну нет панцирей , так пусть изыщут хоть шилки ,хоть расчеты с пзрк
    1. next322 Звание
      next322
      -3
      Сегодня, 14:14
      Усть-Луга Многопрофильный хаб. Терминалы принадлежат разным группам: «Новатэк» (газовый конденсат), «Транснефть» (нефть), «Ультрамар» (удобрения), «ЕвроХим» (удобрения), ГК «Новотранс» (универсальный терминал LUGAPORT).
      Приморск Крупнейший нефтеналивной порт. Основной оператор — ООО «Спецморнефтепорт Приморск», входящее в структуру ПАО «Транснефть».
      Ряды олигархов нефтяных 5 день украинцы прореживают......но это их проблеммы
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +3
        Сегодня, 14:38
        Ну и ладненько! Оказывается, это удары по олигархам, а не по территории РФ, где согласно Конституции (ст. 87)
        2.. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
        1. ettore Звание
          ettore
          +1
          Сегодня, 15:22
          Цитата: Борис Сергеев
          Ну и ладненько! Оказывается, это удары по олигархам, а не по территории РФ,

          Это территории этих олигархов, так что это не Россия. Правда никто из кремлёвских не объяснил, где согласно Конституции та территория РФ защищать которую будут в случае агрессии согласно Конституции.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:46
      Истребители ещё лучше, заодно увидят откуда летит
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 15:32
        Аккуратней, Александр!
        А то НАТО будет наносить по Ленинградской области ракетные удары Рафалями, Грипенами и F-16 c территории Прибалтики и Финляндии, а те всё будут валить на Поветряные Силы. Дескать юзают бедных без спроса.
        Ну а наши охранители будут упрекать народ в патриотизме (или отсутствии оного в случае критики власти) и с пеной у рта требовать доказательств.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 16:16
          А у меня нет уверенности что уже не наносят, а наши переименовывают в дроны. В 2023-24 годах в Крым летели косяками нептуны и громы, которых у всук практически не было, но были хемарсы и французские ракеты. Но так как Шойгу обещал за натовские ракеты в Крыму бить по центрам принятия решений, то был придуман элегантный ход сования голову в песок
  14. Deadушка Звание
    Deadушка
    +5
    Сегодня, 15:15
    Там горели емкости с нефтепродуктами. Пожар тушили двое суток.
    - ага, потушили за два дня, а запах и смог в городе появились 28-го.
    Что мэр, что губернатор те еще фантасты-сказочники.
    Пы-Сы: зачем блокировать интернет, связь и глушить если толку ноль?!
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 16:23
      зачем блокировать интернет, связь и глушить если толку ноль?!

      Кто Вам такое сказал? Толк есть. И много.
  15. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +2
    Сегодня, 15:23
    В данном случае - явное отсутствие адекватного ПВО. 1000 км нельзя перекрыть тачанками с пулеметами, даже "Панцирями", которых мало и дорогие.
    Давно нужна воздушная платформа со средствами обнаружения и поражения, способная патрулировать хотя бы сотни км. Сам видел, как вертолеты сбивали БПЛА и как вертолеты сбивал Пригожин. Это не выход.
    Пока доминируют маленькие вредные аэропланы нужны специализированные средства обнаружения и их поражения