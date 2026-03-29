Зеленский: Украинские разработчики дронов тайно продавали их в другие страны

Зеленский сделал заявление, которое вскрыло изнанку украинского ВПК. По его словам, десяток компаний-разработчиков дронов строили заводы по всему миру и продавали продукцию третьим странам – без ведома государства, «за спиной» у официального Киева.



Речь идет о предприятиях по выпуску дронов-перехватчиков. Как утверждает Зеленский, украинские предприниматели развернули производство в разных уголках планеты. При этом часть изделий уходила на экспорт.

Так, одна из компаний продала тысячу перехватчиков некой стране за 3,5 миллиона долларов. Проблема возникла позже: покупатель обратился к Киеву – в поставленных беспилотниках не оказалось боевых частей. Зеленский парирует:

Мы могли бы этому партнеру просто так отдать эти перехватчики.

Подобный эпизод повторился с другим европейским государством. Тот же сценарий: продажа перехватчиков без взрывчатки, затем просьба прислать операторов. Ответ украинской стороны, по словам президента, был категоричным: «Нет».

Интересно, что компания, провернувшая сделку на 3,5 миллиона долларов, параллельно получила государственный контракт на 300 миллионов евро. Зеленский назвал это «довольно несерьезным».

Получается картина: одни и те же структуры получают миллиардные подряды от государства, одновременно ведя теневой экспорт. Продают то, что могли бы отдать союзникам бесплатно. И поставляют заказчикам «болванки» без боевых частей – так, что те вынуждены бегать к украинскому руководству с просьбами.

Если заводы строились без ведома государства – кто дал вывести производство за рубеж? Если контракты на сотни миллионов евро выдавались одновременно с продажами на сторону – кто принимал решения?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:45
    Упорно хочет кого-то втянуть , в следующем интервью будет дроны по Ленинградской области не украинские .Талантлив собака.
  Бывший солдат
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 13:47
    Украинские разработчики дронов тайно продавали их в другие страны

    ну продали и продали. и что?

    "Я не удивлюсь, если разработчики ещё и тайно посещали синагогу" laughing к/ф Бриллиантовая рука.
  Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 13:48
    Украинские разработчики дронов тайно продавали их в другие страны


    Меня лично больше интересует где российские дроны перехватчики в достаточном количестве?

    Неужели не понятно там на верху, что сбить ударный дрон который летит со скоростью 150-200 км/час проще другим дроном который летит чуть быстрее под 300 км/ч, чем ЗРК или из пулемета?

    Мы на чужих и даже на своих ошибках учимся очень долго, видать кто-то специально тормозит процесс поставок дронов-перехватчиков в СВО, чтобы дать этот заказ своим людям за откаты, а на жизни тысячи солдат и имущество людей им наплевать.

    Когда уже будут сажать за бездарнаю потерю людей, за некачественную тушенку, за необеспечение штурмовых групп всем необходимым?
    Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов
      -1
      Сегодня, 14:09
      Для этого надо чтобы западные санкции сняли, без этого просто невозможно достать комплектующие в необходимом количестве. Для примера посмотрите на Украине, там чуть ли не каждый бросился их производить после начала СВО, поскольку все компоненты достать очень легко, у нас же производителей, не связанных с государством можно по пальцам пересчитать. Если даже на фронте недостаток дронов, то для ПВО в тылу тем более, там по старинке надеялись на РЭБ, но как видим она вообще не работает, даже полное отключение сотовой связи в округе не спасло ситуацию.
  Добрый
    Добрый
    +1
    Сегодня, 13:49
    Если контракты на сотни миллионов евро выдавались одновременно с продажами на сторону – кто принимал решения?
    Зеля в деле.
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:51
    Без откатов? И Зе спустил, простил?
    По Станиславскому- не верю!
    Joker62
      Joker62
      +1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Mouse
      Без откатов? И Зе спустил, простил?

      Зе всегда в доле, и без его команды/согласия - ничего просто так не делается.
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 13:52
    десяток компаний-разработчиков дронов строили заводы по всему миру и продавали продукцию третьим странам – без ведома государства, «за спиной» у официального Киева.

    laughing Онничегонезнал! Ну фсё! "Рафик был польнастью неуиноуный!"
  MetalDesign
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 14:05
    Не, не так. Украинские " разрабоичики" после получения бпла в частично разобранном виде из стран ЗАПАДЛО (западного либерального общества), собирали их, рисовали символ хазарского каганата, и вместо того, что бы поставлять "воiнам свiта" толкали, через ЗЕпрокладки за границу.
  Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    -1
    Сегодня, 14:24
    Рано радуемся их воровству. Эти "тайные продажи" означают, что у них отлажены серые каналы поставок в обход любых проверок. Завтра по этим же схемам они себе любые комплектующие затащат, что еще аукнется нашим на фронте
  Joker62
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:33
    что компания, провернувшая сделку на 3,5 миллиона долларов, параллельно получила государственный контракт на 300 миллионов евро.

    Ну тут ясно/понятно, мохнатая рука евреев, которые во всю обувают и кидают покупателей на своих "изделий". А Зеля, говорит, мол, я об этом не знал, пока не вскрылось....
    Ну да.... а откаты на его счёт капают большим ручьём, если не рекой...
    И прав будет наш классик Станиславский - Не верю!
  Scientist_
    Scientist_
    0
    Сегодня, 14:58
    десяток компаний-разработчиков дронов строили заводы по всему миру и продавали продукцию третьим странам – без ведома государства, «за спиной» у официального Киева

    А причём тут "официальный Киев". Производства не на Украине, зарегистрированы не на Украине.
    кто дал вывести производство за рубеж?

    А кто сказал что вы возили производство за рубеж? Купили оборудование на Алиэкспрессе сразу в страны где создали производства.