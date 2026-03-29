Западная пресса: «Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы»

Западные обозреватели отмечают мощное наращивание средств ПВО в районе российской столицы. Как отмечается, в последние месяцы здесь, в частности, была создана плотная сеть из ЗРПК «Панцирь-С1» и поддерживающих их работу радаров:

Указывается, что всего за несколько недель число ЗРПК увеличилось примерно на 43 установки, которые «размещены на десятках новых позиций» из земли, бетона и металлических конструкций. Они находятся на возвышенностях, что обеспечивает зенитным расчётам лучший обзор и позволяет обнаруживать беспилотники и ракеты, летящие на очень низкой высоте:



Таким образом, вокруг Москвы сформировалось «кольцо» очень плотной многоуровневой ПВО. Оно включает в себя пусковые установки С-400 и С-300 большой дальности, «Бук» средней дистанции и точечно работающий «Панцирь».

Как говорится в западной прессе, подобная сеть постепенно создаётся и вокруг других крупных городов и объектов критической инфраструктуры. При этом указывается, что подобная работа требует колоссальных средств из-за высокой стоимости зенитных комплексов. Отмечается, что создание очагов стационарной защиты отвлекает войска ПВО от выполнения задач в прифронтовой зоне:

Однако это необходимый компромисс, имеющий как практическое, так и символическое значение на фоне всё более частых атак со стороны ВСУ.


  1. al3x Звание
    al3x
    +19
    Сегодня, 14:18
    Ну чО, переезжаем всей Россией в Москву? А то по словам шойги в других регионах теперь совсем небезопасно.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +18
      Сегодня, 14:42
      Слава Богу, хоть Москва в безопасности! Дай всей рублевке Господь здоровья! Дабы денно и нощно они заседали в палатах своих и заботились о крестьянах замкадышах, которым по словам Шойгу надеятся уже на безопасность нет смысла… hi
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +9
      Сегодня, 14:48
      нам из замкадья очень радостно! wassat хорошо что Москва защищена! fellow паспорт Москвы может получить тоже...или это будет двойное гражданство... request

      зы: хотя если продать обе почки то на квартиру там все равно не хватит, ладно на все воля Божия...
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -1
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Last centurion
        нам из замкадья очень радостно!

        Ранее сушествовал мем о росте благосостояния россиян - Уровень бедности народа отодвинулся за пределы Московской кольцевой автодороги. yes
        Теперь вот до пво дошли...
    3. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +11
      Сегодня, 14:58
      Лучшая идея - перевезти тех от кого зависят решения по ПВО ближе к западным границам родины, тогда и там тоже быстро появятся таки эффективные "кольца", квадраты, эллипсы и остальные фигуры.
      1. al3x Звание
        al3x
        +8
        Сегодня, 15:15
        Ну это если только волоком, добровольно они точно не согласятся.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 16:10
        Их пытаются перевезти, но постоянно переусердствуют и забрасывают в недружественные страны, к детям и жёнам
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 16:09
      Как показала практика, любое кольцо можно прорвать.
      Вопрос в другом - почему в Москве и области проживает 1/4 часть россиян, зачем это сделали наши руководители?
      Не должен быть на такой территории один центр принятия решений - это политически, экономически, демографически с военной точки зрения не выгодно и неправильно.
      На случай ядерной войны это вообще глупость.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 16:38
        В дополнение свежее. 16:33 29.03.2026

        Иранские ракеты попали по промышленному объекту в израильском городе Беэр-Шева на юге страны. Таким образом, иранскому вооружению вновь удалось прорвать систему ПРО «Железный купол» и нанести ущерб.
  2. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +11
    Сегодня, 14:22
    В самом деле, не подвергать же риску тех, кто занят важным делом- запрещает Телеграм!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +6
      Сегодня, 14:33
      Как же себя любимых не защитить!
      А остальные пусть спят спокойно. ( сарказм)

      Как же себя любимых не защитить!
      А остальные пусть спят спокойно. ( сарказм)
  3. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +14
    Сегодня, 14:28
    Жители Белгорода могут спать спокойно!
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +14
    Сегодня, 14:29
    Похоже, что на Усть-Лугу ПВО не осталось. Да и на другие регионы. Как-то иначе надо проблему решать, страна же не с Израиль размером, причём даже там то и дело пролетает.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +7
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Pharmacist
      Как-то иначе надо проблему решать

      Это " как-то иначе " известно.
      Лучшее ПВО - это наши танки на ВПП их аэродромов.
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +9
        Сегодня, 14:38
        Эта фраза уже оскомину набила на форуме. Хотелось бы реальное решение.
        1. Dead Мороз Звание
          Dead Мороз
          +3
          Сегодня, 14:42
          ТЯО по Киеву?
          Согласен, перебор, "нам здесь жить" и так далее.
        2. bandabas Звание
          bandabas
          0
          Сегодня, 15:23
          В сентябре 2026 года в России пройдет очередной единый день голосования, когда будут избраны представители различных ветвей власти от федерального уровня до органов местного самоуправления. Даешь Валю Терешкову на очередной н-ный срок.
        3. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +1
          Сегодня, 15:26
          Цитата: Pharmacist
          Хотелось бы реальное решение.

          Это как избрать царем Иванушку-дурaчка, он объявит войну Китаю и Америке, а потом придет сюда на форум, и скажет: "Ну, что, народ, чё делать та?"
        4. ugol2 Звание
          ugol2
          -1
          Сегодня, 16:00
          Цитата: Pharmacist
          Эта фраза уже оскомину набила на форуме. Хотелось бы реальное решение.

          С учетом всех реалий, вот вам реальное предложение.
          1. Забыть о несбыточной идее освобождения всей украины.
          2. Собрать все силы, что остались, при необходимости доукомлектовать скрытой мобилизацией.
          3. Освободить Донбасс (Славянск, Краматорск....)
          4. На этом всё. Подписываем бумаги и расходимся до лучших времен.

          У кого-то есть реальные идеи лучше?
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 16:53
            Не забыть, а признать, что начальные лозунги, не соответствует моменту. Жирующим по барам объяснить, что вроде война. Определить чётко ,чего добиваемся. А вот здесь вопрос. После ответа. На этом всё.
          2. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            0
            Сегодня, 16:55
            Боюсь, - этим вся "денацификация" и закончится... recourse
          3. goga13 Звание
            goga13
            0
            Сегодня, 16:58
            Придут "лучшие" времена и РФ получит удар ЯО от украинцев.
    2. vadson Звание
      vadson
      +1
      Сегодня, 16:45
      Цитата: Pharmacist
      Похоже, что на Усть-Лугу ПВО не осталось. Да и на другие регионы. Как-то иначе надо проблему решать, страна же не с Израиль размером, причём даже там то и дело пролетает.

      а у меня идея, наклепать дронов как у всу, и запустить их через территорию украины на тот же жешув. разом, штук 500. а потом морду кирпичем. все вопросы к лохлам
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +8
    Сегодня, 14:29
    Западная пресса: «Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы»

    Так это уже было:
    Надо рать убрать с границы
    И поставить вкруг столицы.
    Мы же в стольном граде сём
    Яств и питий запасём.
    Враг увидит, что столица
    Ест и пьёт и веселится.
    Он от страха задрожит,
    Без оглядки убежит!
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +10
      Сегодня, 14:36
      Мда, похоже Пушкин что-то знал.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 16:18
        Мне кажется,что это Леонид Филатов. hi
        1. yuriy55 Звание
          yuriy55
          0
          Сегодня, 16:27
          Цитата: Pharmacist
          Мда, похоже Пушкин что-то знал.

          Цитата: Fachmann
          Мне кажется,что это Леонид Филатов.

          А теперь правильный ответ:
          «Сказка о золотом петушке» — советский рисованный мультфильм, снятый на киностудии «Союзмультфильм» по мотивам одноимённой сказки-новеллы Александра Пушкина и оперы Николая Римского-Корсакова.
          Владимир Владимиров — автор текста к мультфильму «Сказка о золотом петушке».
          Текст написан с использованием отдельных мотивов и фрагментов либретто Владимира Бельского к опере Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1908).
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 14:32
    Долго разваливали "зенитное кольцо" москвы а теперь вона как, нужно оказалось. Да, нужна была нам эта война, всё перетряхнула, все поменяла
    1. бухач Звание
      бухач
      +1
      Сегодня, 14:44
      Ну это вы погорячились,никому война не нужна и если дело до неё дошло значит были просчёты у руководства.А учиться лучше по опыту чужих войн,избегая своих.
  7. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 14:32
    Шикарно! А теперь вся Россия переедит в Москву.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 14:36
    Ну так первая, ниважнейшая цель.... Что с распростертыми объятиями "гостей" ждать?
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +13
    Сегодня, 14:39
    сеть постепенно создаётся и вокруг других крупных городов и объектов критической инфраструктуры. При этом указывается, что подобная работа требует колоссальных средств из-за высокой стоимости зенитных комплексов.
    А не проще и дешевле прекратить жизнедеятельность одного недогосударства. Все технические возможности имеются.
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      +9
      Сегодня, 14:43
      Мы не такие (с)
      Там братский народ (с)
      Мы ещё не начинали (с)
      Скоро цитатник сломается от переполнения буфера.
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 14:59
      "Все технические возможности имеются."

      Уже как то сомневаться начал насчет возможностей. Если только ядеркой.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 15:28
        Как раз возможности есть и были, даже без ЯО.
        Договорняки не дают....
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          +1
          Сегодня, 15:46
          Цитата: Владимир М
          Как раз возможности есть и были, даже без ЯО.
          Договорняки не дают....



          Про договорняки здесь не писали наверно только такие ленивые как я... Может вы знаете подробности этих договорняков, или так же как и я, только слышали от кого то ? Про обещание не убивать зеленского я знаю, но ведь не зелей единым...
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 15:49
            Разве проблема в "убить или не убить" Зеленского?
            1. 1976AG Звание
              1976AG
              +1
              Сегодня, 15:59
              Цитата: Владимир М
              Разве проблема в "убить или не убить" Зеленского?


              Я зелю упомянул в том смысле, что это единственный договорняк, о котором мне известно достоверно, потому как сам ВВП это озвучивал. Я думал вам известны какие то другие факты договорняков.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 16:06
                "Минские", "Киевский", "Стамбульский"..., "Аляскинский" договорняки.
                Вы будете отрицать наличие этих договорняков?
                1. 1976AG Звание
                  1976AG
                  0
                  Сегодня, 16:16
                  Во-первых, следует понимать разницу между договором и договорняком. Договор это официальное соглашение. По крайней мере в моем понимании так. Но я ведь хотел конкретизировать, какие есть детали договорняков, да даже и договоров, которые не позволяют нам сделать что либо. А то про договорняки пишут многие, а конкретно о чем договорились ничего не говорят. А разве Минские и Стамбульские в силе ? Насколько мне известно их сейчас и мы тоже не соблюдаем.
                  1. Владимир М Звание
                    Владимир М
                    0
                    Сегодня, 16:20
                    Так в том то все и дело - содержание этих договорняков самый большой секрет по крайне мере для граждан России.
                    Только по итогу - "нас опять обманули"....
                    Вон гражданин Ушаков упрашивает рыжего господина выполнить свои обязательства по "аляскинскому договорняку". До этого были заявления Лаврова...
                    1. 1976AG Звание
                      1976AG
                      0
                      Сегодня, 16:34
                      Ну вот опять общие фразы... Вы сказали, что у нас есть возможности решить проблему даже без ЯО, но договорняки не дают. Так чем конкретно нам договорняки не дают что либо сделать ? То есть ответ хотелось бы услышать типа такого - на встрече с тем-то и тем-то мы взяли на себя обязательства не применять то-то и то-то для достижения того-то и того-то. В этом случае понятно каким образом договорняк мешает нам что либо сделать. Вы согласились с тем, что содержание договорняка вам неизвестно, но почему то уверены в том, что этот договорняк не позволяет нам что-то сделать и даже мысли не допускаете, что причина может быть совсем в другом. Это нормально ?
          2. StarWinner
            StarWinner
            0
            Сегодня, 17:01
            Подробности договоров, возможно будет озвучена после ухода светлощекого. Договоры эти не про тебя, не про меня, а за самого себя. Договоры это важно. Так вот смахнут эту глупую никчемную фигуру нисколько не сумняще.
  10. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +10
    Сегодня, 14:46
    Живу в Донецке но за Москву искренне рад, хоть у кого то в стране все хорошо должно быть.
  11. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +5
    Сегодня, 14:54
    Ещё во времена СССР этих колец ПВО было как минимум три, после чего их многократно обновляли и модернизировали. Всё это широко освещалось в СМИ постоянно и везде. Не прошло и 60 лет, до западных СМИ таки дошла инфа )
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      +1
      Сегодня, 15:26
      Ещё во времена СССР этих колец ПВО было как минимум три, после чего их многократно обновляли и модернизировали.
      Ну так они теперь кольцами называются, первое, второе, третье транспортное кольцо smile
  12. Vrotkompot Звание
    Vrotkompot
    0
    Сегодня, 15:09
    А когда выстроим, предъявим спонсорам ультиматум и начнем перестрелку у кого круче ПВО и ПРО ))
    1. С.Викторович Звание
      С.Викторович
      -1
      Сегодня, 15:28
      Кольца были и есть. Толку от них не было и нет.
  13. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 15:13
    Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы

    Граждане Замкадья могут упокоиться спокойно.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 15:16
    Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы
    А как же Белгород с Брянском?
  15. faterdom Звание
    faterdom
    +8
    Сегодня, 15:20
    "Властелин колец" теперь не Толкиен, а Собянин.
  16. Комментарий был удален.
  17. PVV66 Звание
    PVV66
    +3
    Сегодня, 16:13
    Так вот где "красная линия" проходит, вокруг столицы. А за мкадом жизни нет... Белгородцы рады за Москву.
  18. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    0
    Сегодня, 16:52
    А нельзя ли выстроить такое же кольцо на украинском направлении?
  19. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 17:01
    а на Кубань такое можно?! и под Ленинград, а то там нефть не дают вывозить