ВС РФ освободили Ковшаровку в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Ковшаровку. Поселок городского типа в Харьковской области на левом берегу реки Оскол был административным центром местного совета. Теперь это российская территория.



Это не первый эпизод, когда Ковшаровка попадает в сводки. Еще в октябре 2025 года наши войска наносили там поражение силам противника. Но тогда речь шла об огневом воздействии. Теперь – сводки о полном освобождении.



Вместе с тем группировка «Запад» отработала по украинским позициям в ряде других точек. В списке – Благодатовка, Моначиновка, Московка, Студенок в Харьковской области, а также Красный Лиман и Старый Караван в ДНР. География широкая, работа плановая.

Итог для противника, по данным военного ведомства, таков: ликвидировано до 190 человек личного состава. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей. Украинские боевики лишились двух складов с боеприпасами.

Освобождение Ковшаровки – шаг, который важен в контексте общей картины на Купянском направлении. Российские войска постепенно, но уверенно расширяют зону контроля на левобережье Оскола. Поселок становится плацдармом для дальнейшего продвижения. Однако на правом берегу ситуация крайне сложная. Противник взял под контроль значительную часть Купянска.
  Павел_Свешников
    Сегодня, 14:32
    Точно взяли или как с Купянск-Узловым, только еще планироли взять, а на верх уже должили о взятии? Участок тот же. Поэтому и сомнения такие возникают.