КНДР испытала новый двигатель для МБР, способных достичь материковой части США

КНДР испытала новый двигатель для МБР, способных достичь материковой части США

Северокорейские специалисты создали новый твердотопливный ракетный двигатель, предназначенный для межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь материковой территории США. Проведенные испытания показали эффективность нового двигателя.

В КНДР прошли наземные испытания модернизированного твердотопливного ракетного двигателя для межконтинентальных ракет. Как утверждает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), созданный из углеродного композита двигатель сумел выдать максимальную тягу в 2,5 тысячи килоньютонов, тогда как предыдущая разработка корейских специалистов выдавала 1,97 kN. Другие параметры Пхеньян озвучивать не стал, после чего в Сеуле заявили, что данные могут быть завышены.



На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, он высоко оценил новую разработку, заявив, что данный двигатель выведет стратегические вооружения республики на новый уровень.



Испытание имеет огромное значение в поднятии стратегической военной мощи государства на наивысший уровень и удовлетворяет стратегии государства по модернизации стратегических вооруженных сил и условиям военного спроса.

КНДР активно разрабатывает межконтинентальные ракеты, способные достичь материковой части США. Если ранее на Западе многие эксперты со скепсисом относились к ракетной программе Пхеньяна, то теперь многие признают возможность Северной Кореи доставить свои ядерные боеголовки на территорию США при необходимости.
    Дед-дилетант
    Сегодня, 14:59
    Другие параметры Пхеньян озвучивать не стал, после чего в Сеуле заявили, что данные могут быть завышены.
    Сеулу должно быть все равно, у КНДР ракеты и без нового двигателя Сеул накрывают.
      al3x
      Сегодня, 15:20
      До Сеула и артиллерия с лихвой достаёт)
    Zyablicev43
    Сегодня, 15:06
    И не нужно Киму ни красные линии рисовать,ни в Анкориджах договариваться...Свой аргумент есть.
    faterdom
    Сегодня, 15:12
    Какой хороший двигатель.
    И вот американцы не хотят проводить ни воздушную, ни морскую, ни наземную операцию.
    Потому что они Главные и Исключительные, и им недосуг...
    Schneeberg
    Сегодня, 15:19
    Цитата: Zyablicev43
    И не нужно Киму ни красные линии рисовать,ни в Анкориджах договариваться...
    Не тот замес у него! wink
    тоже-врач
    Сегодня, 15:20
    Корейцам абсолютно незачем повторять путь СССР и делать сверхтяжёлые ракеты. Они же договоров об ОСНВ не подписывали. Пусть движок и слабоват, но для ракеты взлётным весом в 15 тонн он более чем достаточен. Такая ракета вполне донесёт 100 кг боеголовку до любой точки Штатов, а мощи простой урановой боеголовки вполне хватит для целей возмездия и устрашения. Задачи же победить перед КНДР, надеюсь, никто не ставит?

    Теперь осталось решить проблемы с навигацией и электроникой. Думаю, страна, делающая свои смартфоны, с этим справится! В принципе, начинка рядового смартфона мощнее и сложнее электроники любой ракеты до начала нулевых.
      Дед-дилетант
      Сегодня, 16:08
      Задачи же победить перед КНДР, надеюсь, никто не ставит?

      Не совсем понятно, что Вы этим хотели сказать. Боевые действия всегда изначально подразумевают победу над врагом.
        LIONnvrsk
        Сегодня, 16:16
        Цитата: Дед-дилетант
        Не совсем понятно, что Вы этим хотели сказать.

        Думается, что имелось ввиду - захватить. Ведь человек прямо указал:
        Цитата: тоже-врач
        вполне хватит для целей возмездия и устрашения