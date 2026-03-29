КНДР испытала новый двигатель для МБР, способных достичь материковой части США
Северокорейские специалисты создали новый твердотопливный ракетный двигатель, предназначенный для межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь материковой территории США. Проведенные испытания показали эффективность нового двигателя.
В КНДР прошли наземные испытания модернизированного твердотопливного ракетного двигателя для межконтинентальных ракет. Как утверждает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), созданный из углеродного композита двигатель сумел выдать максимальную тягу в 2,5 тысячи килоньютонов, тогда как предыдущая разработка корейских специалистов выдавала 1,97 kN. Другие параметры Пхеньян озвучивать не стал, после чего в Сеуле заявили, что данные могут быть завышены.
На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, он высоко оценил новую разработку, заявив, что данный двигатель выведет стратегические вооружения республики на новый уровень.
Испытание имеет огромное значение в поднятии стратегической военной мощи государства на наивысший уровень и удовлетворяет стратегии государства по модернизации стратегических вооруженных сил и условиям военного спроса.
КНДР активно разрабатывает межконтинентальные ракеты, способные достичь материковой части США. Если ранее на Западе многие эксперты со скепсисом относились к ракетной программе Пхеньяна, то теперь многие признают возможность Северной Кореи доставить свои ядерные боеголовки на территорию США при необходимости.
