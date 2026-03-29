По Краматорску за сегодня нанесены уже три удара боеприпасами с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Из них наибольший интерес вызывает атака в районе автомобильного моста через реку Казенный Торец. Учитывая, что движение по мосту перекрыто, он мог получить серьезные повреждения.Для противника перекрытие движения через Казенный Торец – проблема логистическая. Мост – одна из ключевых артерий, связывающих части города и обеспечивающих маневр резервами. Теперь эта нить оказалась под ударом. По соседству есть и другие мосты. Вероятно, они также станут целями боеприпасов с УМПК.Третий за сутки удар нанесен по зданию дворца культуры имени Быкова. Там разрушена крыша, выбиты стекла. Ремонт будет долгим, если им в принципе кто-то будет заниматься.Стоит отметить, что дом культуры - объект, который украинскими боевиками часто используется не по прямому назначению. Подобные гражданские площадки в прифронтовых городах нередко превращаются в пункты временной дислокации, склады или узлы связи. Украинская сторона традиционно называет их «гражданской инфраструктурой». При этом забывает уточнить, что военные часто «арендуют» такие здания под свои нужды, и гражданских там уже давно нет.

