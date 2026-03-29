Британским «асам» больше не нужно сбивать самолёты, достаточно иранских дронов
В британских ВВС появились новые «асы». Если раньше асами называли пилотов истребителей после пяти сбитых самолетов противника, то теперь достаточно сбить пять иранских дронов-камикадзе типа Shahed, и при этом необязательно быть летчиком. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного королевства.
Британское военное ведомство опубликовало заявление о появлении в составе ВВС Великобритании первых «асов». Ими стали военнослужащие расчетов систем ПВО, прикрывавших военные базы Великобритании на Ближнем Востоке от ударов иранских беспилотников. Как пишет британская пресса, один из расчетов сбил около 20 дронов, после чего четырем военнослужащим было присвоено звание «асов».
Как заявил министр вооруженных сил Аль Карнс, он очень гордится военнослужащими, которые на Ближнем Востоке «защищают» жизни и интересы британцев, следуя лучшим традициям полка Королевских ВВС.
Британские системы ПВО развернуты в иракском Эрбиле, там они прикрывают базу ВС Соединенного королевства. По последним данным, Минобороны Британии также планирует развернуть зенитные комплексы и в Кувейте.
