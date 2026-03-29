Британским «асам» больше не нужно сбивать самолёты, достаточно иранских дронов

5 144 10
В британских ВВС появились новые «асы». Если раньше асами называли пилотов истребителей после пяти сбитых самолетов противника, то теперь достаточно сбить пять иранских дронов-камикадзе типа Shahed, и при этом необязательно быть летчиком. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного королевства.

Британское военное ведомство опубликовало заявление о появлении в составе ВВС Великобритании первых «асов». Ими стали военнослужащие расчетов систем ПВО, прикрывавших военные базы Великобритании на Ближнем Востоке от ударов иранских беспилотников. Как пишет британская пресса, один из расчетов сбил около 20 дронов, после чего четырем военнослужащим было присвоено звание «асов».



Как заявил министр вооруженных сил Аль Карнс, он очень гордится военнослужащими, которые на Ближнем Востоке «защищают» жизни и интересы британцев, следуя лучшим традициям полка Королевских ВВС.

Некоторые из этих героев достигли статуса «ас» в уничтожении иранских беспилотников. Это первый в своем роде случай, и это не просто впечатляет, это нечто исключительное. Мы в Великобритании нечасто это говорим, но спасибо вам за службу.

Британские системы ПВО развернуты в иракском Эрбиле, там они прикрывают базу ВС Соединенного королевства. По последним данным, Минобороны Британии также планирует развернуть зенитные комплексы и в Кувейте.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 15:07
    Рано радуетесь. Надеюсь еще появится призрак Лондона. Ушатали англичане, больше всего гадостей в мире от них идет.
    LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 16:37
      министр вооруженных сил Аль Карнс, он очень гордится военнослужащими

      Инфа от Воеводы:
      У нас, в одном бою, по логике британцев лётчики асами становятся😂. Ибо сшибают бывают по 10 -15 жужалок за вылет.
      И Камовские сносят лютую долю всех перехваченных БПЛА.
      Есть экипажи сбившие 150+ жужалок.
      https://t.me/ZOV_Voevoda/42889#
      https://t.me/ZOV_Voevoda/42894#
  16112014nk
    +4
    Сегодня, 15:08
    министр вооруженных сил Аль Карнс, он очень гордится

    Когда нечем гордиться...
    Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 15:18
      ❝ Когда нечем гордиться ... ❞ —

      — «Не надо гордиться тем, чем нечем» © ...
    Дядя Сэм_2
      +1
      Сегодня, 16:48
      Ага, можно ещё за пару каток в GTA - ордена раздавать! laughing
  faterdom
    0
    Сегодня, 15:15
    Ормузский пролив опять практически открыт! Великие Британские assы стоят на страже!
  Grencer81
    0
    Сегодня, 15:20
    Вообще то во время Второй Мировой в RAF были асы на счёт которых записывали и сбиты крылатые ракеты Fi-103,они же Фау-1.И у некоторых было по 10-15 побед над этими ракетами.
  air wolf
    -1
    Сегодня, 15:27
    Ну да, а у нас на складах Шилки киснут, нет слов, один Матт...
  ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 15:37
    То бишь достаточно сбить что-то летающее, не важно что
  Fan_M
    +1
    Сегодня, 15:42
    Сделать из Лондона "Призрак Лондона" это было бы шикарно. Наглы гадить не перестают ни на минуту, поэтому заслуживают уничтожения всего гадского островка.