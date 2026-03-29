«Герани» начали минировать украинский тыл минами ПТМ-3 с воздуха

В сети появилось видео, на котором заснят процесс минирования с помощью БПЛА «Герань». Под крыльями аппаратов замечены круглые контейнеры, которые оказались кассетами КПТМ-3 для дистанционного минирования.



Украинские паблики занервничали: с каждого дрона сбрасывают по 8 мин. Контейнеры размещены под крыльями, процесс сброса зафиксирован на видео уже в 50 километрах от границы со стороны тыла. «Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле», – пишут они, попутно предупреждая своих: категорически запрещено приближаться к ним.

Показательный момент: враг сам фиксирует нашу новую тактику и сам же фиксирует ее эффективность.

Что же представляют собой эти кассеты? КПТМ-3 – это штатное средство дистанционной установки противотанковых мин ПТМ-3. Каждая кассета весом 8,5 кг содержит одну мину, которая после выстреливания вышибным зарядом падает на грунт и через 60-100 секунд автоматически переводится в боевое положение.

При этом мина неизвлекаема и необезвреживаема. Любая попытка сдвинуть ее с места приводит к детонации. Время боевой работы – от 16 до 24 часов, после чего мина самоликвидируется. Это важно и для наших же войск в случае последующего наступления: минное поле «самоуничтожится», не требуя привлечения саперов.

Тактика использования очевидна и крайне неприятна для противника. «Герань» залетает в глубокий тыл, туда, где никто не ждет мин. Там она сбрасывает «сюрпризы» на маршруты подвоза боеприпасов и горючего, на дороги, по которым идет ротация резервов.

  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 15:32
    Хорошие подарунки скакунцам.
    Радости им подкидывают все больше и разнообразнее.
    Дабы не заскучали небратья.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Livonetc
      Хорошие подарунки скакунцам.
      Радости им подкидывают все больше и разнообразнее.
      Дабы не заскучали небратья.

      За ПТМ. drinks drinks drinks
  2. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 15:40
    Шеврон на фото забавный.
  3. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +3
    Сегодня, 16:01
    это всё хорошо, но когда же наш гуманист признает, что уничтожать надо не столько технику, сколько живую силу противника. И снимет пожелание щадить жизни бандеровцев?
  4. Митрич73 Звание
    Митрич73
    0
    Сегодня, 16:07
    Минирование жд путей по такой схеме парализует движение поездов. Каждую ночь в течение месяца по 20-30 таких гераний и жд транспорт встанет.
    1. тоже-врач Звание
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 16:33
      Минное поле, не прикрытое хотя бы пулемётом, вещь бесполезная. Тем более, с противотанковыми минами...
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        0
        Сегодня, 16:51
        Цитата: тоже-врач
        Минное поле, не прикрытое хотя бы пулемётом, вещь бесполезная. Тем более, с противотанковыми минами...

        И чего его прикрывать? Это же птм 3, она не обезвреживается. Только тралами катать или горынычем
    2. ДМБ84 Звание
      ДМБ84
      0
      Сегодня, 16:45
      Надеюсь наши придумали, как обезопасить себя от аналогичной тактики оппонентов ?