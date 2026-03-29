«Выбор между наихудшим вариантом и катастрофой»: американский тупик в Иране
Вашингтон загнал себя в тупик, начав вооружённый конфликт с Ираном, и не обладает возможностью выйти из сложившейся ситуации без потерь. Данное мнение озвучивается на страницах польского издания Defence24:
Как указывается, Иран отвечает на удары по своей территории с возрастающей эффективностью. Прогнозы о быстром истощении его запасов баллистических ракет и беспилотников «оказались дикими спекуляциями», так как была израсходована лишь треть арсенала этих средств поражения. Тегерану удалось сохранить производственные мощности, в то время как США и Израиль сталкиваются с растущими трудностями в пополнении своих запасов ЗУР:
Сейчас на Ближнем Востоке находится уже около 50 тыс. американских солдат. Однако у них нет возможности начать атаку из какой-либо соседней страны, поэтому необходима десантная операция, в которой главным кулаком станут 82-я воздушно-десантная дивизия и морская пехота. Однако даже захват острова Харг, где находятся ключевые объекты иранской нефтяной промышленности, не позволит разблокировать Ормузский пролив:
Возможна высадка на крупнейший остров Кешм. Считается, что именно здесь расположены ключевые военные объекты для контроля над проливом, включая подземный ракетный город и базы для беспилотников и скоростных катеров:
По мнению автора, начало наземной операции приведёт к затягиванию войны, возможно на годы, с непредсказуемым итогом:
Ко времени окончания войны многое может произойти. Как полагает автор, вовлечённость США в иранский конфликт лишит их возможности (при условии, что такое желание вообще будет) вмешаться в европейские дела «в случае российского нападения на территорию НАТО»:
Альтернатива не идеальна, но является меньшим злом – это «односторонний выход США из войны», который будет означать победу Ирана и, следовательно, изменение баланса сил в регионе.
Информация