«Выбор между наихудшим вариантом и катастрофой»: американский тупик в Иране

Вашингтон загнал себя в тупик, начав вооружённый конфликт с Ираном, и не обладает возможностью выйти из сложившейся ситуации без потерь. Данное мнение озвучивается на страницах польского издания Defence24:

США не имеют хороших для себя вариантов выхода из войны с Ираном. Им приходится выбирать между наихудшим вариантом и катастрофическим.

Как указывается, Иран отвечает на удары по своей территории с возрастающей эффективностью. Прогнозы о быстром истощении его запасов баллистических ракет и беспилотников «оказались дикими спекуляциями», так как была израсходована лишь треть арсенала этих средств поражения. Тегерану удалось сохранить производственные мощности, в то время как США и Израиль сталкиваются с растущими трудностями в пополнении своих запасов ЗУР:



В то же время США наращивают силы в регионе, что может свидетельствовать о намерении выйти из тупика с помощью наземного удара.

Сейчас на Ближнем Востоке находится уже около 50 тыс. американских солдат. Однако у них нет возможности начать атаку из какой-либо соседней страны, поэтому необходима десантная операция, в которой главным кулаком станут 82-я воздушно-десантная дивизия и морская пехота. Однако даже захват острова Харг, где находятся ключевые объекты иранской нефтяной промышленности, не позволит разблокировать Ормузский пролив:

Иранцы ответят уничтожением острова, что приведёт к расправе над несколькими тысячами американских солдат.



Возможна высадка на крупнейший остров Кешм. Считается, что именно здесь расположены ключевые военные объекты для контроля над проливом, включая подземный ракетный город и базы для беспилотников и скоростных катеров:

Однако взять под контроль эту огромную крепость, безусловно, будет непросто, и сомнительно, что нескольким тысячам солдат вообще удастся это сделать.

По мнению автора, начало наземной операции приведёт к затягиванию войны, возможно на годы, с непредсказуемым итогом:

В лучшем случае вторжение закончится для США пирровой победой. Оно обойдётся им не в миллиарды, а в триллионы долларов, тысячи (если не десятки тысяч) погибших солдат.

Ко времени окончания войны многое может произойти. Как полагает автор, вовлечённость США в иранский конфликт лишит их возможности (при условии, что такое желание вообще будет) вмешаться в европейские дела «в случае российского нападения на территорию НАТО»:

Поэтому участие Европы, включая поляков, в иранской войне (как и в любой другой) бессмысленно.

Альтернатива не идеальна, но является меньшим злом – это «односторонний выход США из войны», который будет означать победу Ирана и, следовательно, изменение баланса сил в регионе.
  1. Самый вежливый
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 16:30
    Поздно отчаиваться , надо идти до конца😁
    Катастрофический , наихудший... всё равно придётся делать выбор☝️
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Самый вежливый
      Поздно отчаиваться , надо идти до конца

      Да в самом деле, для "самой лучшей, самой мощной" армии планеты это дел то на 30 минут. Пришли, увидели, победили и ушли. Давайте, пuндocы, лезьте! yes
      Колоннами желательно заходить, и первыми должны идти подразделения SWAT из Лос-Анджелиса и Нью-Йорка. Население будет встречать пловом и рахат-лукумом.
      Так и будет, отвечаю.       (с) Voevoda
      Где-то мы уже это видели....
  2. Владимир М
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 16:39
    Вашингтон загнал себя в тупик, начав вооружённый конфликт с Ираном, и не обладает возможностью выйти из сложившейся ситуации без потерь.

    Ну на счёт тупика для США, пока притянуто за уши. Вопрос потерь для США только в количестве этих потерь. Пока критических потерь для США не наблюдается.
    Если бы Китай и Россия стали бы на сторону Ирана по "типу Вьетнама", тогда бы США пришлось бы туго.
    1. borys
      borys
      0
      Сегодня, 17:04
      Как только начнут наземную операция, так и начнутся критические
      потери. И американцы об этом догадываются.
  3. Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 16:45
    Халявной нефти не будет для банды рыжего. Лошадью ходи, век воли не видать .
    1. Владимир М
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 16:51
      Как раз рыжему для себя хватит "халявной нефти" Венесуэлы...
      А вот если будут уничтожены нефтеносные поля всего Ближнего Востока, то США как раз и "будут в шоколаде".
      А если ещё США "заберут" у нас "северные трубы"...
  4. bandabas
    bandabas
    -1
    Сегодня, 16:46
    Просто в Иране руководят не собчаковские подхалимы.
  5. sdivt
    sdivt
    +1
    Сегодня, 16:49
    «односторонний выход США из войны», который будет означать победу Ирана и, следовательно, изменение баланса сил в регионе

    Победа - очень тонкая материя. Это не времена Второй Мировой (Великой Отечественной), когда знамя над рейхстагом закрыло все вопросы и все сомнения
    Сегодняшнюю победу каждая сторона будет трактовать по-своему.
    Иран - что он сумел отбиться и отстоять независимость, и, следовательно, победил
    США - объяснят, что смогли уничтожить ядерную программу Иран, и, следовательно, тоже победили
    Израиль... ну, евреи не будут евреями, если что-то не придумают что-нибудь своё, не менее победоносное)
    А все остальные будут трактовать это, в зависимости от предпочтений - Россия и КНДР будут поздравлять Иран, Европа - США, Китай сдержанно и округло расскажет что-то о своей приверженности миру
    В общем, ничего нового не произойдет)
  6. HAM
    HAM
    -1
    Сегодня, 16:53
    С таким настроем янки явно в проигрыше.Бахвальство и самоуверенность Трампа и Ко ещё не туда доведёт.Сдуру эта компашка из Тегерана Хиросиму может сделать...эти разговоры про "худший вариант" тому подтверждение..
    P.S.им не морпехов с десантом жаль,они потерянные бабки считают...
  7. pudelartemon
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:02
    Интересную статью на эту тему прочитал в Московском комсомольце - всё переворачивает с ног на голову.Рекомендую коллегам. Есть повод к размышлению и дискуссии.

    https://www.mk.ru/politics/2026/03/26/taynyy-vyigrysh-trampa-kakikh-strategicheskikh-uspekhov-mozhet-dostich-amerikanskiy-prezident.html
  8. dzvero
    dzvero
    0
    Сегодня, 17:03
    Не удивлюсь, если на днях США организируют "иранское нападение" на свою территорию. Смысл? Расчехлить ядерную дубину для шантажа Ирана. Звъучит странно, но ПМСМ конвенциональными средствами Иран не нагнуть.