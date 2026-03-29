Французские «специалисты» попали под удар «Гераней» в Житомирской области
Французские «специалисты», обслуживающие истребители Mirage, попали под удар российских дронов-камикадзе «Герань», атаковавших авиабазу Воздушных сил ВСУ в Озерном Житомирской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В воскресенье, 29 марта, примерно в 6:30 утра российские «Герани» атаковали аэродром у Озерного Житомирской области. В атаке участвовало не менее семи дронов-камикадзе. Удары наносились по нескольким объектам. Как уточнили в подполье, аэродром используется не только по своему прямому назначению, но и в качестве центра подготовки операторов БПЛА.
По имеющимся данным, атакованы открытые стоянки техники, учебные помещения и казармы. Под удар попали боевики из «Птах Мадьяра», проходившие подготовку на данном аэродроме, а также французские «специалисты», обслуживающие переданные Киеву истребители Mirage.
По результатам атаки данных пока нет, противник делает вид, что никаких ударов по аэродрому не наносилось, а если они и были, то все ПВО якобы посбивала. Теперь нужно внимательно следить за польским Жешувом, ведь именно через него эвакуируют раненых иностранцев и вывозят их трупы, чтобы потом рассказать об очередном военном, якобы утонувшем или упавшем с горы на отдыхе.
