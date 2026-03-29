Спикер парламента Ирана заявил о готовности «поджечь» врагов в случае высадки

Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил: противник открыто посылает сигналы о переговорах, но тайно готовит наземное вторжение. В Тегеране эту тактику уже прочитали:

Они не подозревают, что наши солдаты ждут, когда американские войска войдут на землю, чтобы поджечь их и навсегда наказать региональных партнеров.

По словам спикера, удары Ирана продолжаются, ракеты остаются в боевой готовности. Решимость и вера в победу только укрепились. Одновременно он подчеркивает, что в Тегеране знают о слабостях противника и ясно видят признаки страха и ужаса в его рядах.

Заявление Галибафа – это системный ответ на двойную игру США. С одной стороны, Вашингтон через посредников пытается склонить Тегеран к переговорам. С другой – наращивает военное присутствие в регионе. Более того, он отрабатывает сценарии десантной операции.

Особого внимания заслуживает упоминание «региональных партнеров» США. В Тегеране дают понять: в случае полномасштабного конфликта пострадают не только американские войска, но и те, кто предоставил им свои базы и территории. Список – Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн – хорошо известен.

В Вашингтоне теперь придется решать непростую задачу. Продолжать наращивать военный кулак? Или лучше отступать от эскалации? Во втором случае придется признать, что «сигналы о переговорах» были лишь прикрытием для подготовки к войне.
  Livonetc
    Сегодня, 15:50
    "поджечь их"
    Типа распределенной системы орошения газона, но бензином, с позонным автоподжигом?.:)
    Бородач
      Сегодня, 16:00
      Если американцы высадятся на остров Тарк, то поджарить их будет легче лёгкого. Там резервуаров с нефтью, как у fool махорки.
      alexboguslavski
        Сегодня, 16:46
        Остров Харк.
        Резервуаров там действительно много, тем более расположены на возвышенности. От горящей нефти спасения не будет даже в водах Ормузского пролива.

        Welcome to hell.
  Борис Сергеев
    Сегодня, 15:51
    Кто же является "региональными партнёрами" ВСУ? Теряемся в догадках...
    Oldi
      Сегодня, 16:02
      Иран слишком жесток нападая на соседей, превышение необходимых мер обороны. А вот наш ответ - усиление ПВО! wink
      Борис Сергеев
        Сегодня, 16:07
        Соседи, размещающие у себя базы противника, являются противником.
      Grencer81
        Сегодня, 16:08
        Никакого превышения у Ирана нет.
  Хамзат-41
    Сегодня, 16:12
    Персы продолжают фанатично сопротивляться!
    LIONnvrsk
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Хамзат-41
      Персы продолжают фанатично сопротивляться!

      Просто они не знают, что можно рисовать красные линии и выражать озабоченность yes
  maximaniak
    Сегодня, 16:18
    Цитата: Борис Сергеев
    Кто же является "региональными партнёрами" ВСУ? Теряемся в догадках...

    Те, на чьей территории находятся военные бызы украины. Не подскажете, кто это?
    Борис Сергеев
      Сегодня, 16:35
      Хотя бы те, кто предоставляет вооружения ВСУ и ведет подготовку её военных. Есть еще центр, занимающийся разработкой операций для ВСУ. Не в Рамштайне ли?
  Слово
    Сегодня, 16:29
    Иран не церимонится с врагами. Главное чтобы слова с делом не расходились.
  alexboguslavski
    Сегодня, 16:30
    Взрыв и сильный пожар произошли в израильской промышленной зоне "Рамат-Ховав" в пустыне Негев в результате попадания иранской ракеты.

    Промзона "Рамат-Ховав" является главным центром химической промышленности Израиля, где выпускается примерно половина всех химикатов в стране.

    https://pressa24.ru/tmp/8794642564out.webm