Спикер парламента Ирана заявил о готовности «поджечь» врагов в случае высадки
Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил: противник открыто посылает сигналы о переговорах, но тайно готовит наземное вторжение. В Тегеране эту тактику уже прочитали:
По словам спикера, удары Ирана продолжаются, ракеты остаются в боевой готовности. Решимость и вера в победу только укрепились. Одновременно он подчеркивает, что в Тегеране знают о слабостях противника и ясно видят признаки страха и ужаса в его рядах.
Заявление Галибафа – это системный ответ на двойную игру США. С одной стороны, Вашингтон через посредников пытается склонить Тегеран к переговорам. С другой – наращивает военное присутствие в регионе. Более того, он отрабатывает сценарии десантной операции.
Особого внимания заслуживает упоминание «региональных партнеров» США. В Тегеране дают понять: в случае полномасштабного конфликта пострадают не только американские войска, но и те, кто предоставил им свои базы и территории. Список – Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн – хорошо известен.
В Вашингтоне теперь придется решать непростую задачу. Продолжать наращивать военный кулак? Или лучше отступать от эскалации? Во втором случае придется признать, что «сигналы о переговорах» были лишь прикрытием для подготовки к войне.
