«Герани» и «Герберы» нанесли удары по Староконстантинову в Хмельницкой области
Серия прилетов по Староконстантинову в Хмельницкой области днем 29 марта выглядит уже не как «единичный налет», а как вполне последовательная работа по одной из самых чувствительных для противника точек.
С 14:50 до 15:30 в районе города и его окрестностей фиксировались взрывы, причем в небе над районом продолжали кружить новые группы беспилотников «Герань» и «Гербера». По поступающим данным, только в одном из заходов в атаке находились еще около десяти дронов, а позже над целью оставались не менее восьми.
Староконстантинов давно рассматривается как один из узлов, завязанных на военную авиацию, логистику и размещение техники украинского режима.
Особенно занятно выглядит реакция местной ПВО. Часть дронов, как пишут мониторинговые ресурсы, на юге Украины расчеты попросту «не увидели в упор». А это уже симптом не только перегрузки системы противовоздушной обороны, но и нарастающей усталости всей украинской архитектуры ПВО. При этом для помощи американским «партнерам» на Ближнем Востоке перехватчиков хватает.
Если же у Киева начнутся еще и перебои с западной разведывательной информацией, то для таких объектов, как Староконстантинов, период «сюрпризов» рискует стать затяжным. И весьма болезненным.
