Иран сообщил об ударе беспилотниками по американской базе Эль-Азрак в Иордании

Иран заявил об ударе по американской базе Эль-Азрак в Иордании. По версии Тегерана, беспилотники отработали по складу материально-технического обеспечения. Предположительно поражены места размещения личного состава США.



Американская сторона пока хранит молчание. Скорее всего первые реальные детали появятся не из официальных брифингов, а по косвенным признакам – спутниковым снимкам, переброскам, режиму работы самой базы.

Эль-Азрак – это не «какая-то площадка в пустыне». Это один из ключевых американских военных узлов в Иордании. Он завязан на операции в Леванте и связан с региональной авиационной логистикой.

База расположена примерно в 100 км к северо-востоку от Аммана. Ираном она рассматривается как важный опорный пункт США и их союзников в регионе. Иными словами, удар пришелся по системе снабжения и развертывания. На этом фоне недавний удар Ирана по базе ВВС США в Саудовской Аравии уже не выглядит разовой акцией.

Если информация Тегерана подтвердится хотя бы частично, это будет означать дальнейшее смещение иранской тактики. Это переход от символических демонстраций к последовательному давлению на военную инфраструктуру США вне территории Ирака и Сирии. Причем с помощью БПЛА, а это относительно дешевый, массовый и крайне неудобный для классической ПВО инструмент.
  1. Бородач
    Бородач
    +10
    Сегодня, 17:10
    По Румынской базе США хорошо бы ударить иранскими Шахедами из Крыма. am
    Вот это был бы нежданчик. good
    Как дроны из Эстонии. wink laughing
    1. ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 18:30
      hi А слабо дуплетом по Жешуву поленьев, цыганам поддерживаю, ну и замесом по Рамштайну и гадящим островам, давно просют!
      good
      1. Aken
        Aken
        0
        Сегодня, 20:39
        Слабо. Пять лет как слабо.
      2. mitrich
        mitrich
        -1
        Сегодня, 22:22
        Тогда Хаменеи надо на царский трон сажать в Кремль. А нынешнего, в Газпром, замом Мюллера, это ж его любимая фишка, нефть-газ, баррели- кубометры, прибылЯ- скидки дорогим партнерам...
  2. Ирек
    Ирек
    +5
    Сегодня, 17:27
    У америкосов как всегда потерьнэт.
  3. Scientist_
    Scientist_
    0
    Сегодня, 17:44
    Так там наёмники в основном, чего их считать то.
  4. faterdom
    faterdom
    +2
    Сегодня, 19:03
    А где же знаменитая иорданская принцесса, которая давно сбивает иранские ракеты и беспилотники?
    Не уберегла самое дорогое, что у нее есть - американскую базу?
  5. Lako
    Lako
    0
    Сегодня, 19:37
    Так эти два старых пня, Трамп и Нетаньяху, до победы над Ираном, могут и не дожить😂
  6. Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 21:18
    Так Иран вроде уже как давно победили wink