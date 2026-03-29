Иран сообщил об ударе беспилотниками по американской базе Эль-Азрак в Иордании
7 7549
Иран заявил об ударе по американской базе Эль-Азрак в Иордании. По версии Тегерана, беспилотники отработали по складу материально-технического обеспечения. Предположительно поражены места размещения личного состава США.
Американская сторона пока хранит молчание. Скорее всего первые реальные детали появятся не из официальных брифингов, а по косвенным признакам – спутниковым снимкам, переброскам, режиму работы самой базы.
Эль-Азрак – это не «какая-то площадка в пустыне». Это один из ключевых американских военных узлов в Иордании. Он завязан на операции в Леванте и связан с региональной авиационной логистикой.
База расположена примерно в 100 км к северо-востоку от Аммана. Ираном она рассматривается как важный опорный пункт США и их союзников в регионе. Иными словами, удар пришелся по системе снабжения и развертывания. На этом фоне недавний удар Ирана по базе ВВС США в Саудовской Аравии уже не выглядит разовой акцией.
Если информация Тегерана подтвердится хотя бы частично, это будет означать дальнейшее смещение иранской тактики. Это переход от символических демонстраций к последовательному давлению на военную инфраструктуру США вне территории Ирака и Сирии. Причем с помощью БПЛА, а это относительно дешевый, массовый и крайне неудобный для классической ПВО инструмент.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация