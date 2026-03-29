Стубб собирает экстренное совещание из-за упавших в Финляндии дронов ВСУ

Два украинских беспилотника упали на территории Финляндии, власти страны уже назвали этот инцидент «нарушением территориальной целостности» республики. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Антти Петтери Орпо.

Пара украинских дронов самолетного типа залетела на территорию Финляндии, упав в районе города Коувола в южной части страны. Причем один из беспилотников приземлился к северу от города, второй — к востоку. Как подчеркивают финны, беспилотники не были перехвачены, хотя авиацию в воздух все же поднимали. Дежурный истребитель F-18 Hornet ВВС Финляндии отреагировал на нарушение границы.



Премьер-министр Финляндии заявил о «нарушении территориальной целостности» страны, президент Стубб созывает совещание с членами правительства для обсуждения инцидента. Министр обороны заявил, что Финляндия очень серьезно относится к инцидентам такого рода.

Беспилотники забрели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно. Расследование будет продолжено, и более подробная информация будет предоставлена после подтверждения фактов.

ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших дронов является украинским, по второму информации пока нет. Инцидент связывают с атакой Киева на Ленинградскую область, а также с открытием воздушного пространства Прибалтикой для украинских беспилотников. Поскольку они теперь заходят со стороны Финского залива, то гарантировать, что такая история больше не повторится, никто не будет.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 17:11
    ❝ Беспилотники забрели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно ❞ —

    — Ну так вы же теперь члены НАТО – срочно статью пятую задействуйте ...
    1. Pharmacist
      Сегодня, 17:54
      Это вряд ли, как я понял, финские трактора не пострадали. laughing
    2. Монтесума
      Сегодня, 18:01
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Беспилотники забрели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно ❞ —

      — Ну так вы же теперь члены НАТО – срочно статью пятую задействуйте ...

      Если кого и обвинят в инциденте, то только Россию. Скажут, что специально воздействовали системами РЭБ, коварно перенаправив на финнов.
      1. aybolyt678
        Сегодня, 23:05
        Цитата: Монтесума
        Если кого и обвинят в инциденте, то только Россию.

        Задача у них не обвинить Россию а пустить пыль в глаза. Они пропускают через свою территорию чужие средства нападения, становясь при этом соучастником нападения и превращаясь в военную цель
    3. ZovSailor
      Сегодня, 18:23
      Ну так вы же теперь члены НАТО – срочно статью пятую задействуйте

      hi А ведь такими темпами может и на Сенатский дворец Кремля повторно упасть или на Валдайскую резиденцию ВГК.
      И кто будет выражать озабоченность, Захарова или Усы Кремля?
      what
      1. Fisher
        Сегодня, 18:53
        Уже всё это проходили. Снимут плату, расшифрую полётное задание и отправят трампу. Трамп пожурит, а может и нет, украинцев и все разойдутся до следующего раза.
      2. Романенко
        Сегодня, 20:03
        Кстати, в Сенатский дворец прилетело не с южных румбов, а с северо востока, в то время дроны не сильно маневрировали, особо далеко не летали и сложными полетными заданиями не "страдали", так что, информация к размышлению...
      3. Попуас
        Сегодня, 20:21
        А больше некому request...он награждением занимается... feel
    4. Бородач
      Сегодня, 19:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Беспилотники забрели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно ❞ —

      — Ну так вы же теперь члены НАТО – срочно статью пятую задействуйте ...

      Один дрон был украинский, а второй финский. Финляндия в очередной раз напала на Россию.
      Пора Герани в Хельсинки отправлять. am
    5. 78bor1973
      Сегодня, 21:09
      Если один Украинский точно ,то исходя из логики второй чей? Или один убегал от другого? laughing
  2. Reptiloid
    Сегодня, 17:12
    Так им и надо! Авось что похуже произойдёт. Пусть призадумаются.
    1. Себенза
      Сегодня, 17:19
      Это успокоение для хулиганчиков? Озарите ребятишки ,а там вам а та та.
    2. дед_Костя
      Сегодня, 19:02
      Авось что похуже произойдёт.

      Если я правильно понимаю термин "нарушение территориальной целостности", финнам придётся теперь отдать часть своей территории куда упали дроны хозяевам этих "птичек" (не факт, что украинцам).
      1. Reptiloid
        Сегодня, 19:32
        А не надо дружить ср всякими отходами. Я часто раньше ездил в финку по делам. И эти изменения происходило с 2014года постепенно. Потом и ездить перестал. Чего хотели, то и получили, вместо выгодного русского туризма hi
  3. роман66
    Сегодня, 17:14
    Перехватить бы управление, да каааак екнуть, во что-нибудь серьезное...
    1. vadson
      Сегодня, 17:19
      из трофеев собрать пару десятков да самим отправить, евреи же долбят от имени ирана че нам от имени всу нельзя
    2. Карельский
      Сегодня, 17:31
      Перехватить бы управление
      А может и так.Перехватить не получилось,но нейтрализовать средствами РЭБ смогли.Как вариант.
    3. Попуас
      Сегодня, 20:23
      Эх..Роман мечты не более... no за 30км не видят...баофенгами с озона много не наперехватываешь... soldier
  4. alexboguslavski
    Сегодня, 17:21
    Подбросили морекопатели дрожжей в финское дepмo. Знатно забурлило.
    Только повоняет, и успокоится. Теперь только в ногу с НАТО и ЕС, возмутителей "порядка" и там, и там не любят.
    1. Иван Васильевич 282
      Сегодня, 17:48
      Игра финнов на публику, что финны, что прибалты прекрасно знают про дроны, и уверен все согласованно.
      1. ergh081
        Сегодня, 18:53
        Знать-то знают. Только зачем шум поднимали? Россию обвинить? Не сомневаюсь в результатах расследования
        1. Иван Васильевич 282
          Сегодня, 19:24
          Оставить неопределенность в вопросе. Финны делают круглые глаза, типа "ой, а кто это сделал?", в понедельник некому вручать ноту протеста, xoxлам на ноты и красные линии плевать, финнов и прибалтов не обвинить. Тупик.
  5. 5.11
    Сегодня, 17:25
    Есть мысль ,что БПЛА упали на ВПП в самой Финляндии при запуске . А Стубб корчит идиота . Хотя чего ему корчить ,он такой и есть .
    1. ergh081
      Сегодня, 18:55
      Согласен. Судя по физиономии - конченый даун
  6. Deadушка
    Сегодня, 17:26
    Эти хотя бы адекватно отреагировали, а то прибалты репу чесали, что с беспилотниками делать когда они сотнями летали.
  7. Ирек
    Сегодня, 17:26
    Странно что это чучело не кричит що это наши беспилоты к ним залетели.
  8. ГолыйМужик
    Сегодня, 17:27
    Что-то подозреваю обвинят Россию, что своими РЭБ сбила украинцев с пути.
    1. vitaliy20091959
      Сегодня, 18:43
      эх если бы так было ,развернуть все дроны на хельсинки и таллин
  9. alexoff
    Сегодня, 17:30
    Видимо бракованные попались, не долетели до Приморска. Сейчас вызовут нашего дипломата и будут ругать, мол если повторится падение украинских беспилотников - будут обстреливать наши порты артиллерией и ракетами. А верховный промолчит fool
  10. рюрикович
    Сегодня, 17:30
    Вангую - по итогам совещания виновником происшедшего будет назначена....барабанная дробь!.... Россия lol
  11. tralflot1832
    Сегодня, 17:40
    А тем временем танкер Анатолий Колодкин ИК 256 ° скорость 13,4 узла goodпозиция на 16: 59 .
    1. Монтесума
      Сегодня, 18:08
      Цитата: tralflot1832
      А тем временем танкер Анатолий Колодкин ИК 256 ° скорость 13,4 узла позиция на 16: 59 .

      Никак на подходе к Кубе? Совсем рядом уже. А как же блокада? Выходит, всё же согласовали помощь от РФ.
    2. alexboguslavski
      Сегодня, 18:10
      Южнее (ниже для сухопутных) Гаити+Доминикана. Куба на горизонте прямо по курсу. Так держать! Есть так держать!
    3. nik-mazur
      Сегодня, 23:51
      Цитата: tralflot1832
      тем временем танкер Анатолий Колодкин

      До территориальных вод Кубы осталось всего-то около 150 км.
      А желающих захватить российский танкер что-то не видно, не смотря на вангования всепросральщиков.
  12. Scientist_
    Сегодня, 17:40
    Уже и Финляндия атакует беспилотниками. Когда в июне 1941 с территории Финляндии была совершена воздушная атака на Ленинград, советское руководство разбомбило аэродромы, с которых эта атака осуществлялась. Но Пyтин продолжит косплеить страуса.
    1. Metallurg_2
      Сегодня, 18:44
      У членов Политбюро не было родственников и счетов за границей.
  13. Scientist_
    Сегодня, 17:42
    Цитата: Deadушка
    Эти хотя бы адекватно отреагировали

    Ага, лапшу на уши вешают.
  14. drags33
    Сегодня, 17:46
    Ой, а что случилось? И кто же это сделал? Ну на укропов жаловаться неполиткорректно... Надо всё на Россию списывать!
  15. Старый Оператор
    Сегодня, 17:47
    Сейчас последует обвинение в адрес «агрессивной России». Дескать Россия самым агрессивным образом занимается спуфингом GPS навигации и тем самым направляет предназначенные ей ударные дроны украинцев на белую и пушистую чухонию, а должна была покорно принять их.
  16. Бывший солдат
    Сегодня, 17:50
    Стубб
    Беспилотники забрели на территорию Финляндии.


    Вот негодяй. Окраинские беспилотники залетели значит "забрели" типа случайно, но если б российский хоть один, то это акт агрессии злобной России.
  17. Артур Грудинин
    Сегодня, 17:52
    Сначала Литва, теперь Финляндия опознали БПЛА как украинские. Что-то не слышно про "русские специально перекрасили их в жовто-блакитный цвет, чтобы потом обвинить Незалежную". Обычно они всегда что-то подобное вещают.
    1. Егоза
      Сегодня, 18:19
      Цитата: Артур Грудинин
      Сначала Литва, теперь Финляндия опознали БПЛА как украинские.

      А может это сигнал, что НАТО начало отползать от Украины? Потихоньку, ""с краешков", и прочие "достойные страны" таким же макаром, предъявляя претензии по мелочи... так и останется зеля без помощи и поддержки. wassat
  18. tralflot1832
    Сегодня, 17:59
    А тем временем временную поверенную в делах Англии вызвали в МИД РФ и это в воскресенье ,наверно заслужила..
    1. alexboguslavski
      Сегодня, 18:19
      А это за то, что какой-то деятель из МО Мелкобритании решил захватывать Российские суда или суда с российским грузом. Надеюсь, что будет доведено то, что британская Ост-Индская компания делала с пиратами. А именно вешала на рее без суда и следствия.
      1. Neo-9947
        Сегодня, 18:32
        Не смешите мои тапочки.
        Будет высказана глубокая озабоченность.
        А насчет вешать на рее, так для этого должен быть приказ из Москвы. От Самого.
        Вы в это до сих пор верите?
  19. лесничий
    Сегодня, 17:59
    А чего финны жалуются? Они сами открыли свое воздушное пространство для какелов. А вследствии этого мы можем сбивать дроны прямо в их воздухе, т.к. они угрожают нашей территории. А сбивать тоже можно по-разному. Можно С-400, чтобы куча обломков случайно упала на их объекты и вызвала пожары, а можно чем-то по проще.
  20. кот Краш
    Сегодня, 18:23
    Вот это уже круто. Если уж беспилотники в "ухилянты" подались... Так скоро и танки с прочей техникой за границу ломанутся. Как они через Тису будут перебираться? Или все к ляхам? Потеха на границе будет - точно.
  21. faterdom
    Сегодня, 19:08
    Итог ясен: виновата Россия, ведь беспилотники летели туда, а это обоснованно, потому что она дюже агрессивная.
    Ох допрыгаются Йелопуукки, Сталин их выгородил, за то что вовремя Гитлеру изменили, но вины за ними не меньше, чем за немцами, в том числе и геноцид имеется.
  22. crown1992
    Сегодня, 19:11
    Как подчеркивают финны, беспилотники не были перехвачены, хотя авиацию в воздух все же поднимали. Дежурный истребитель F-18 Hornet ВВС Финляндии отреагировал на нарушение границы.

    А что, так можно было, оказывается?
  23. Grencer81
    Сегодня, 19:46
    Просто два БПЛА из дружественной Украины прилетели с дружеским визитом в дружественную Финляндию.А чё, нельзя что ли?
  24. Nord11
    Сегодня, 20:31
    Ой, а то вы чухонцев не знаете. Сейчас скажут, что дроны ВСУ упали из-за зловредного вмешательства России и бедные бандеровцы жертва российского злодейства..
  25. Андрей62
    Сегодня, 20:41
    Хорошо чубатые финов подставили, пора нашим спецам РЭБом их ронять , чтоб еще и взрывались на их территории , пусть чубатых большп любят .
    А вообще фины в какойто момент могут реально получить проблемы, и их волнение понятно.
  26. Schneeberg
    Сегодня, 21:17
    Цитата: alexoff
    Видимо бракованные попались, не долетели до Приморска
    Кастрюля у сборщика дрона на глаза съехала, вот он брак и допустил wink
  27. _DD_
    Сегодня, 22:35
    Самое интересное в таких историях это конечно что там пишут в Украинских пабликах

    Наверняка там пасты типа "Терпите Финны" или "Не мешайте нам воевать с РФ" или "Вы нам вообще должны за своё беззаботное детство"

    А вообще смешно видеть как вступившая в НАТО ради "безопасности" страна по своей сути этой самой безопасности лишилась
    1. nik-mazur
      Сегодня, 23:54
      Цитата: _DD_
      смешно видеть как вступившая в НАТО ради "безопасности" страна по своей сути этой самой безопасности лишилась

      Ещё смешнее, что это было немного предсказуемо, с учётом текущей ситуации.