Стубб собирает экстренное совещание из-за упавших в Финляндии дронов ВСУ
Два украинских беспилотника упали на территории Финляндии, власти страны уже назвали этот инцидент «нарушением территориальной целостности» республики. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Антти Петтери Орпо.
Пара украинских дронов самолетного типа залетела на территорию Финляндии, упав в районе города Коувола в южной части страны. Причем один из беспилотников приземлился к северу от города, второй — к востоку. Как подчеркивают финны, беспилотники не были перехвачены, хотя авиацию в воздух все же поднимали. Дежурный истребитель F-18 Hornet ВВС Финляндии отреагировал на нарушение границы.
Премьер-министр Финляндии заявил о «нарушении территориальной целостности» страны, президент Стубб созывает совещание с членами правительства для обсуждения инцидента. Министр обороны заявил, что Финляндия очень серьезно относится к инцидентам такого рода.
ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших дронов является украинским, по второму информации пока нет. Инцидент связывают с атакой Киева на Ленинградскую область, а также с открытием воздушного пространства Прибалтикой для украинских беспилотников. Поскольку они теперь заходят со стороны Финского залива, то гарантировать, что такая история больше не повторится, никто не будет.
