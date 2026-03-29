Пакистанские пуштуны готовы выступить на стороне Ирана против Израиля

Пакистанские пуштуны готовы выступить на стороне Ирана в войне с Израилем. Об этом заявили представители пуштунских племен на встрече с послом Ирана в Пакистане.

Пуштунские племена готовы вступить в войну с Израилем, причем от Ирана им ничего не нужно, кроме приказа. Все остальное, т. е. оружие, боеприпасы, продовольствие у боевых отрядов пуштунов есть. Как заявили представители племен, они готовы к выступлению в любой момент и будут сражаться там, где будет необходимо. Пуштуны заявляют о готовности предоставить Ирану столько бойцов, сколько потребуется.



Мы — полк племен, и мы с вами. Наши патроны, наши винтовки, наше оружие и наше продовольствие — всё это мы подготовим и обеспечим сами. На пути Аллаха и на пути джихада мы, если даст Бог, будем вместе с Ираном, плечом к плечу. (...) Куда бы вы нас ни направили — будь то Израиль или Палестина, или если возникнет необходимость внутри самого Ирана — мы будем стоять с вами плечом к плечу.

Пуштунские племена относятся к иранскому этносу, они населяют в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана. Пуштуны не признают границу между Афганистаном и Пакистаном, называя территорию проживания Пуштунистаном. По данным 2024 года, в Пакистане проживает почти 39 миллионов пуштунов. Общая численность этого народа может достигать 70 млн человек.
  Normann
    +13
    Сегодня, 17:51
    Общая численность этого народа может достигать 70 млн человек
    Серьезное количество смогут поставить под ружье.
    Silver99
      +9
      Сегодня, 17:57
      И численность серьезная и умение воевать впечатляет, в условиях гор Ирана эти партизаны принесут много "радости" Трампу если он решится на наземную операцию.
      Denis_999
        +6
        Сегодня, 18:07
        Нее, он - Трамп - разбомбит нефтянку, заявит "Я победил! Китай остался без нефти" и постарается слинять. Если бритиши, конечно, ему дадут:)
      commbatant
        +5
        Сегодня, 18:38
        А зачем Трампу горы ИРИ? Его задача максимум, захватить иранскую нефтянку, разорить ИРИ и персидские монархии и не дать легкий доступ своим экономическим конкурентам из ЕСу и АТР к ресурсной базе БВ, ну и поставить будку с кассой на входе в Ормузский пр-в. Задача минимум еще проще, уничтожить иранскую нефтянку, разорить персидские монархии руками ИРИ, сделать невозможным своим экономическим конкурентам из ЕСу и АТР к ресурсной базе БВ на долгие годы.
        свой1970
          -1
          Сегодня, 19:26
          Если война продлиться до июня то нефть будет по 150 - будет мировой кризис и Трамп автоматически пролетает
    ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 19:09
      Да уж, серьезная заява, матрасникам есть над чем задуматься.
    olbop
      0
      Сегодня, 19:38
      Общая численность этого народа может достигать 70 млн человек.

      Википедия приводит другую цифру:
      Точная численность пуштунов не может быть подсчитана ввиду отсутствия переписей в Афганистане со времён начала гражданской войны, но на 2020 год она приблизительно оценивается в 53 млн чел.
      А в Пакистане дает похожую цифру - 36,4 млн на 2021 год.
  Denis_999
    +7
    Сегодня, 17:52
    Много "теста" в ближне-восточный "замес" может пойти...
  Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 17:55
    Нам бы их на СВО. КНДР конечно тоже молодец, но хотелось бы побольше людей для весенне-летней наступательной операции.
    sergey4791
      -1
      Сегодня, 18:08
      Да, бросить клич: пуштуны, всё, что захватите на правом берегу Днепра - всё ваше. Думаю, они до Львова быстро дойдут
      trromar
        -1
        Сегодня, 21:22
        Клас, мне понравилось!
  tralmaster
    +3
    Сегодня, 18:05
    Ну вот и ещё один привет амерам. А воевать то пуштуны они будут американским оружием.
  Ivan№One
    -4
    Сегодня, 18:06
    Все остальное, т. е. оружие, боеприпасы, продовольствие у боевых отрядов пуштун есть.

    Балластические ракеты есть?
    А то как они до евреев собрались достать?
    commbatant
      +2
      Сегодня, 18:26
      Через САР и Ливан.
      olbop
        +1
        Сегодня, 19:39
        Еще Ирак не забыть при этом.
    Миха1981
      +2
      Сегодня, 18:30
      В родном Пакистане отожмут, с ЯО. Надо же братскому иранскому народу помочь, может и курды по этому молчат. Осталось в Иран братских им таджиков отправить.
  HAM
    +5
    Сегодня, 18:08
    Евреи своими действиями добились главного--объединения тех сторон против себя,которые или были разрознены или даже противны,а теперь у них общий враг- Израиль..."хотели как лучше......" crying
    роман66
      +3
      Сегодня, 18:14
      Заигрались, кажись. Давно не трогали их всерьëз
      Егоза
        +2
        Сегодня, 18:24
        Вот это и называется "разбудили медведя". К сожалению, наш медведь еще только потягивается.
  Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:21
    Пуштуны очень серьезные ребята. Сыты куском хлеба, ходят в тапках как хуситы и прилично умеют стрелять с калаша. С такими тяжело воевать.
    Ivan№One
      -4
      Сегодня, 18:33
      1. Открываем карту и смотрим где израиль и где пуштуны
      2. Открываем новости и читаем о боях между Пакистаном и Афганистаном.
      3. Делаем вывод о серьёзности подобных заявлений
      Миха1981
        +1
        Сегодня, 18:54
        Скорее, серьезно будет для Пакистана, если они поддержат своих сородичей в Афганистане.
      30 вис
        +1
        Сегодня, 21:20
        Посмотрите на карте где Иран , а где США ? Посмотрели ? Ну вот .
        Ivan№One
          -1
          Сегодня, 21:36
          Ну вот что?
          "Представители пуштунских племен" = Ирану?
          Правительство пакистана выдаст им межконтинентальные ракеты?
          Или оплатит билеты на самолет?
          30 вис
            0
            Сегодня, 21:57
            Биньямин Нетаньяху оплатит все расходы . fellow
  commbatant
    0
    Сегодня, 18:24
    "Славная будет охота" (с)
  Кмет
    -1
    Сегодня, 18:37
    Заявление, конечно, сильное и не имеет ничего общего с официальной позицией правительства Пакистана, однако официальный Пакистан на это повлиять никак не сможет. Скорее всего пуштуны имеют незакрытые счета к США и то, что одни суниты, а другие - шииты в этом случае стирают все конфессиональные разногласия. Но это только в отношении США.. Интересно как могут повести себя пуштуны, если на стороне США все же решатся выступить какие-нибудь региональные сунниты..
  operafan
    +2
    Сегодня, 18:37
    На фотoграфии, который справа с автоматом - это Дмитрий Рогозин?
    Бородач
      +1
      Сегодня, 20:16
      Стопудово Рогозин. yes
    Приходимец_СЭМ
      0
      Сегодня, 21:32
      Давид цаллаев (слева) , Заурбек Байцаев (справа) yes
  tabex
    -5
    Сегодня, 18:48
    Да уж, это вам не наклейка на заднем стекле- на Берлин и можем повторить
  Earl
    0
    Сегодня, 18:58
    Забавно, что пуштуны практически поголовно являются суннитами. Коалиция Эпштейна добилась казалось бы невозможного, объединив своей агрессией две противоборствовавших ранее ветви ислама.
  Сергей Митинский
    +3
    Сегодня, 19:04
    Посеявшие ветер пожнут бурю

    Посеявшие бурю пожнут свою погибель

    Если так все там заварится Израилю будет тошно

    Как они подберутся к Израилю ?Да очень просто, через Ирак который тоже закипает имея к тому же шиитское большинство

    На днях начальник генштаба Израиля Замир заявил на заседании кабинета безопасности буквально следующее «Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться"

    Так прямым текстом и заявил .Многие не поняли ,как это возможно?! Ведь у Израиля такой большой призыв и так много резервистов ,а тут проблема нехватки личного состава

    А вот не поверили ни США ни Израиль в фундаментальность войны на Украине, а там мало помалу сформировался характер современной войны когда на поле боя решающими будут не только ракеты авиация и бронетехника как в блицкригах 2МВ ,но решающими будут количество армий и количество беспилотников

    Замир все таки начальник штаба и до него дошло в какую задницу попал ЦАХАЛ

    Все там только начинается и если бы Нетаньяху и Трамп проявили больше внимания к войне на Украине, они бы возможно не заварили эту cтрашную кашу
    Earl
      +2
      Сегодня, 19:15
      Киевский нарик наверняка захочет отрядить ТЦКашников в помощь сионистам. А какие видео из сионистской клоаки после этого появятся - животы надорвем.
      Сергей Митинский
        0
        Сегодня, 19:33
        Ну это вряд ли ,им самим личного состава не хватает
        Разве только каких нибудь "ценных" инструкторов
        Ну еще конечно будет разгонять тему большого опыта в беспилотных боях и рекламировать свою продукцию на предмет продать товар растерявшимся евреям )))
  Shkodnik65
    0
    Сегодня, 19:43
    Это туз в рукаве Ирана в наземной операции, если США её начнут.
  commbatant
    0
    Сегодня, 19:49
    Думаю дольше продлится. Никуда он не пролетает, его у руля Форин Офис и израильские евреи поставили, если цели и задачи израильских евреев понятны, то англичане какую гадость задумали во всем этом я не знаю.
  Слово
    0
    Сегодня, 19:54
    Да, разворошили евреи с рыжей бестией большой муравейник, не по зубам-кусок пытаются проглотить.
  Наган
    -1
    Сегодня, 19:56
    Это пожалуй даже смешней чем предложение Уганды.
    https://www.foxnews.com/world/ugandan-military-chief-vows-back-israel-against-iran-viral-social-media-barrage
    У этих хоть какая-то армия, правда с оснащением и обученностью вопросы, но тем не менее. А пуштуны могут только партизанить в горах, но кому и зачем надо лезть в иранские горы? Нефть вся на равнинах.
    А вообще с Угандой произошел нехилый поворот. При мусульманском диктаторе Амине они поддерживали исламский террор, и именно там погиб в процессе освобождения заложников брат Биби Нетаньяху Йони. А как Амина скинули и с исламистами разобрались, теперь на месте гибели Йони Нетаньяху собираются поставить ему памятник.
    Слово
      0
      Сегодня, 21:16
      Наган.
      Мухузи Кайнеругаб ещё тот самодур, Мелони хотел купить за сто коров и таких косяков у него пруд-пруди. Глубоко сомневаюсь, что идея с памятником родилась в его голове, без посева сионистов. Толи ещё будет, когда взойдёт на трон, после своего бати.
  gsev
    0
    Сегодня, 21:10
    Пока кровожадный Пакистан бомбит пуштунов более жестоко чем милосердные сионисты бомбят и обстреливают Газу. В реальности пуштуны вместе с Индией и Израилем союзники против Пакистана и арабских монархий Персидского Залива заинтересованные больше чем Индия и Израиль лишить мусульманскую страну Пакистан ядерного оружия и авиации.
  Schneeberg
    +1
    Сегодня, 21:13
    Это надо совсем резнуться, чтобы ее начать wink
  Seal
    +1
    Сегодня, 22:26
    Хм, интересно, а если Иран предложит им заняться заняться Украиной ? Она ведь тоже противник Ирана. Было бы неплохо, если бы у нас на фронте появилось было 50-60 тысяч пуштунов.