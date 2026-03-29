Пакистанские пуштуны готовы выступить на стороне Ирана против Израиля
Пакистанские пуштуны готовы выступить на стороне Ирана в войне с Израилем. Об этом заявили представители пуштунских племен на встрече с послом Ирана в Пакистане.
Пуштунские племена готовы вступить в войну с Израилем, причем от Ирана им ничего не нужно, кроме приказа. Все остальное, т. е. оружие, боеприпасы, продовольствие у боевых отрядов пуштунов есть. Как заявили представители племен, они готовы к выступлению в любой момент и будут сражаться там, где будет необходимо. Пуштуны заявляют о готовности предоставить Ирану столько бойцов, сколько потребуется.
Пуштунские племена относятся к иранскому этносу, они населяют в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана. Пуштуны не признают границу между Афганистаном и Пакистаном, называя территорию проживания Пуштунистаном. По данным 2024 года, в Пакистане проживает почти 39 миллионов пуштунов. Общая численность этого народа может достигать 70 млн человек.
