Иран нанес удар по химическому заводу в израильской Беэр-Шеве

13 511 47
Иранский удар по промышленной зоне Неот-Ховав под Беэр-Шевой выглядит как вполне предметная работа по чувствительной израильской инфраструктуре. По сообщениям израильских СМИ, после ракетной атаки загорелся химический завод, на место срочно стянули расчеты по опасным материалам, а персонал начали эвакуировать.



Неот-Ховав – один из ключевых химических центров Израиля, где сосредоточены десятки предприятий, энергетические мощности и складская инфраструктура. По ряду оценок, именно здесь производится до половины химической продукции страны.



Иранские источники уже подают атаку как предупреждение: мол, если продолжаются удары по иранской промышленности, то ответ пойдет по аналогичным объектам у противника. Когда в конфликт втягиваются химия, металлургия, энергетика и логистика, речь уже идет не только о военной кампании, но и о последовательном разборе промышленного каркаса государства.

Отдельно показательно, что даже при относительно ограниченных официальных данных израильская сторона была вынуждена задействовать специальные мониторинговые группы. А это обычно означает, что риски там оценивали не «для галочки», и разрушения уже дают о себе знать.
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  tralflot1832
    +25
    Сегодня, 18:16
    После этого дыма будет много шестипалых в Израиле.А тут ещё Иран спутниковый снимок опубликовал ,раз х Авакса .Иран всё видит оказывается . wassat Израилю никогда так небыло " хорошо".У обороны Ирана ,ракет всего на два - три Израиля.
    Миха1981
      +3
      Сегодня, 18:25
      Или кто-то снимок прислал.
    alexboguslavski
      +4
      Сегодня, 18:33
      Цитата: tralflot1832
      У обороны Ирана ,ракет всего на два - три Израиля.


      Кто-то от страха на тире нажал. А ракет у Ирана хватит на 23 Израиля.
    Монтесума
      +6
      Сегодня, 18:44
      Цитата: tralflot1832
      А тут ещё Иран спутниковый снимок опубликовал ,раз х Авакса

      По поводу расхреначенного самолёта ДРЛО:
      СМИ отмечают, что у ВВС США всего около 16 единиц E‑3G, а их производство уже прекращено, поэтому потеря одного самолёта существенно сокращает активный парк.

      Ну и тот самый спутниковый снимок. Причём, попадание было как раз по антенному комплексу.
      Grencer81
        +1
        Сегодня, 19:37
        Самолёты ДРЛО Е-3 должны быть заменены на самолёты Е-7.Но начало замены намечается на 2027-й год.
      Товарищ Ким
        +1
        Сегодня, 20:05
        Красиво отработали! Как можно, после такого позора, просить США быть посредником на переговорах с Укрорейхом?
        Матрасня опозорилась, служа иудофашистам, ждать от них благосклонных взглядов- себя не уважать.
    Бородач
      +10
      Сегодня, 19:00
      Цитата: tralflot1832
      После этого дыма будет много шестипалых в Израиле.А тут ещё Иран спутниковый снимок опубликовал ,раз х Авакса .Иран всё видит оказывается . wassat Израилю никогда так небыло " хорошо".У обороны Ирана ,ракет всего на два - три Израиля.

      За экологию Израиля. drinks
      За шестипалых израильтян. drinks drinks drinks
  commbatant
    +17
    Сегодня, 18:17
    Руки прочь от Ирана, смерть израильской и американской военщине.
  drags33
    +21
    Сегодня, 18:19
    Хорошая вечерняя новость! Учиться надо у иранских коллег, а не жевать манную кашу... Тогда и наших потерь на поле боя было бы гораздо меньше...
    Grencer81
      +1
      Сегодня, 19:38
      Если нет зубов,то как раз и приходится манную кашу с ложечки есть.
  RuAbel
    +2
    Сегодня, 18:21
    Для этих двоих война не на жизнь, а экзистенциальная, никого и ничего не жалеют. А Донни встрял не по делу.
  геологоразведка
    +7
    Сегодня, 18:23
    Иран проведение "красных линий" показывает на отлично. Залезли куда не просят, вот вам линия, разбирайтесь и думайте нужна вам следящая или нет...
  Монтесума
    +4
    Сегодня, 18:23
    "Израильская гражданская оборона закрыла дороги, ведущие к целевой промышленной зоне Неот-Ховав на юге Израиля из-за риска утечки опасных химических веществ, призывая жителей закрыть окна и выключить системы кондиционирования воздуха. Израильское телевидение сообщило, что территория завода, по которому был нанесён удар, закрыта, а все работники эвакуированы." (с)
    Прилёт в Неот-Ховав немного с другого ракурса.
    Олеся Леся
      +7
      Сегодня, 18:30
      Так хочется утечки у них и позапашистее!!!
      g_ae
        +3
        Сегодня, 18:46
        С духом Анкориджа. Позабористее.
  Младший рядовой
    -11
    Сегодня, 18:24
    Бедные евреи. США то по сути их подставили и кинули.
    Lako
      +8
      Сегодня, 19:07
      Это не США их подставили, а Нетаньяху подставил и их и Трампа. Ещё полгодика войны, и он оставит следующему поколению, Израиль, в том виде, когда Моисей туда привёл евреев. Да, и что то, в сациальных сетях, евреи привяли с победными комментами.
      paul3390
        +4
        Сегодня, 19:33
        Как бы им такими темпами снова в рабстве в Египте не оказаться.. what
        Schneeberg
          +2
          Сегодня, 21:10
          Цитата: paul3390
          Как бы им такими темпами снова в рабстве в Египте не оказаться..
          Или в Вавилонском пленении wink
    кот Краш
      +3
      Сегодня, 21:09
      Бедных евреев подставили и кинули богатые евреи.
  tralflot1832
    +9
    Сегодня, 18:28
    А с чего израильтяне начали публиковать " выбухи" ,на жалость давят ?
    Монтесума
      +9
      Сегодня, 18:32
      Цитата: tralflot1832
      А с чего израильтяне начали публиковать " выбухи" ,на жалость давят ?

      Для демонстрации агрессивной сущности Ирана, ну как он посмел наносить ответные удары? request Интересно, как на иврите будет - "а нас-то за шо?"
      lubesky
        +6
        Сегодня, 19:02
        Цитата: Монтесума
        Интересно, как на иврите будет - "а нас-то за шо?"


        ולמה אנחנו?
        hi
      Ильнур
        +1
        Сегодня, 21:33
        Интересно, как на иврите будет - "а нас-то за шо?"

        Не важно какой язык, язык другой, но реакция на, когда звиздули прелетает, одна и также, как у чубатых, сразу видно кто кому братья...
    Denis_999
      +2
      Сегодня, 18:35
      Как вариант, подготавливают мировую общественность к применению своего ЯО.
  HAM
    HAM
    +13
    Сегодня, 18:30
    Сергей Пашков сегодня красиво трагически-торжественным голосом расскажет,что это не совсем правда...там только кибуцы,а не заводы... lol
    Дилетант
      +3
      Сегодня, 18:52
      Сергей Пашков сегодня красиво трагически-торжественным голосом

      Удивительная ситуация. Россияне вроде бы как бы за Иран. А вот российские СМИ все дружно за евреев. Все новости начинаются с Ближнего Востока, а по времени и информативности явно превосходят обзоры со СВО.
      У руководства российского ТВ с еврейскими корнями ностальгия по русской литературе
      И дым отечества нам сладок и приятен
      (То ли Тютчев, то ли Державин, а может и вообще Грибоедов)
      alexboguslavski
        +2
        Сегодня, 19:05
        Цитата: Дилетант
        И дым отечества нам сладок и приятен
        (То ли Тютчев, то ли Державин, а может и вообще Грибоедов)

        Овидия забыли, он первоисточник. smile

        «Dulcis fumus patriae»
      Lako
        +2
        Сегодня, 19:13
        Да, смотрю российские новости, почти каждый день и тоже это заметил. Но там ситуация скорее,ни вашим ни нашим. Типа, мы здесь вообще ни при делах, так, примус починяем.
      Ua3qhp
        +2
        Сегодня, 20:03
        Все новости начинаются с Ближнего Востока, а по времени и информативности явно превосходят обзоры со СВО.
        Если Пашкова слушать, то так и чудиться -НАШИ войска прорвали оборону в секторе Газа.
      mongol9999
        +1
        Сегодня, 20:17
        Русские не за Иран. Русские за Россию. В Иране видят то, что не видят в России. От этого и создается впечатление о поддержке.
  alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:31
    Хорошо попали иранцы . В КВО уложились. good
  К-50
    0
    Сегодня, 18:52
    Иран нанес удар по химическому заводу в израильской Беэр-Шеве

    Давно пора так. На каждый удар по чувствительной инфраструктуре Ирана, такие же ответки по странам "коалиции апштейна". По другому эти м рази всё равно не понимают, так что пусть за своё непонимание страдают, вместе со всем населением, что выбрало себе фашистов в политики.
  alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 19:03
    Потери в американо-израильской операции против Ирана.
    Число погибших среди гражданских лиц и военнослужащих по всему региону продолжает расти.

    Синие - мирняк, красные - военнослужащие:
    Denis_999
      0
      Сегодня, 19:08
      Выглядят тенденциозно, у иудеев и янки "один раненый в мизинец", а "Хесболла" с персами усыпаны собственными трупами.
    svarog77
      0
      Сегодня, 23:13
      Вы с англицким совсем не дружны... В оригинале то красные - убиты, синие - раненные... negative
  Echolot
    +2
    Сегодня, 19:19
    Пять опреснительных заводов в Израиле дают 80+% питьевой воды стране. Далее неделя на эвакуацию (куда?). Так что Ирану есть куда бить с эффектом ЯО. Поэтому и не бьёт пока. Но как только по нему ударят ЯО, там даже и по опреснительным бить не надо, если сил не хватает, есть вещи поинтереснее. В наше время ни одна страна не защищена от технически подкованного противника, и всё оружие есть в любой стране, начиная от любого серьезного промпредприятия. Нам когда по ГО и ЧС приходилось в ВУЗе рассчитывать радиусы поражения от них, становилось неуютно. А препод так и вовсе создавал впечатление, что лучше жить в тайге.
  Shkodnik65
    0
    Сегодня, 19:40
    Вот именно так и нужно. Аплодирую стоя.
  16112014nk
    0
    Сегодня, 19:41
    Всё это конечно хорошо. good Но ведь сионисты, если что, используют ЯО. В 1973 г. уже грозились применить ЯО по Египту. СССР не позволил. Кто сейчас их сдержит ?
    ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:58
      16112014nk
      0
      Сегодня, 19:41
      Всё это конечно хорошо. good Но ведь сионисты, если что, используют ЯО. В 1973 г. уже грозились применить ЯО по Египту. СССР не позволил. Кто сейчас их сдержит ?

      hi А кто сказал, что у ИРИ его нет.
      Вспомним слова премьера сионистов Голда Меир -
      У нас нет ЯО, но если надо, мы его применим.
      Яхве всё видит и накажет.
      am
      Миха1981
        0
        Сегодня, 20:04
        Кто вам сказал, что у Израиля ЯО есть?
        ZovSailor
          +1
          Сегодня, 20:56
          Миха1981
          Сегодня, 20:04
          Кто вам сказал, что у Израиля ЯО есть

          hi Тот же, кто сказал, что его нет.
          Миха1981
            0
            Сегодня, 22:17
            ЯО скорей всего ложь, иначе бы они так не боялись, его появления у других.
  Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 19:52
    Ставки повысились. Следующим этапом наверняка будет разрушение опреснительных станций и начало великого исхода иудеев. Если не ошибаюсь, то там доля питьевой воды доходит до 70 процентов и это смертельно опасно. Отдаю дань уважения руководству Ирана за его бесстрашие и решимость, за его способность сплотить народ перед лицом уничтожения шайкой гиен в виде коалиции извращенцем и их марионеток.
  лесничий
    0
    Сегодня, 20:50
    Похоже Иуды уже чешут репу - не рассчитали, что так прилетит
  Schneeberg
    0
    Сегодня, 21:08
    А Трамп ещё вчера сказал, что у Ирана закончились ракеты wink