Иран нанес удар по химическому заводу в израильской Беэр-Шеве
Иранский удар по промышленной зоне Неот-Ховав под Беэр-Шевой выглядит как вполне предметная работа по чувствительной израильской инфраструктуре. По сообщениям израильских СМИ, после ракетной атаки загорелся химический завод, на место срочно стянули расчеты по опасным материалам, а персонал начали эвакуировать.
Неот-Ховав – один из ключевых химических центров Израиля, где сосредоточены десятки предприятий, энергетические мощности и складская инфраструктура. По ряду оценок, именно здесь производится до половины химической продукции страны.
Иранские источники уже подают атаку как предупреждение: мол, если продолжаются удары по иранской промышленности, то ответ пойдет по аналогичным объектам у противника. Когда в конфликт втягиваются химия, металлургия, энергетика и логистика, речь уже идет не только о военной кампании, но и о последовательном разборе промышленного каркаса государства.
Отдельно показательно, что даже при относительно ограниченных официальных данных израильская сторона была вынуждена задействовать специальные мониторинговые группы. А это обычно означает, что риски там оценивали не «для галочки», и разрушения уже дают о себе знать.
