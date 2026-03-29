Армия Финляндии сообщила подробности об упавших в стране беспилотниках Украины

Сегодня утром несколько медленно движущихся воздушных целей подошли к территориальным водам страны Финляндии. В воздух пришлось поднимать истребители F/A-18, но сбивать цели они не решились. Один из объектов военные в итоге идентифицировали как украинский беспилотник АН-196 «Лютый», замеченный южнее Коуволы.



Как минимум два аппарата, один из них уже точно украинского происхождения, потерпели крушение на территории Финляндии. Об этом отдельно сообщил и премьер Петтери Орпо, которому доложили о падении двух беспилотников. Часть первоначально обнаруженных целей, как потом выяснилось, вообще оказалась стаями птиц.

Сам по себе АН-196 «Лютый» – это не кустарный «гаражный» аппарат. Речь про украинский дальнобойный дрон-камикадзе, разработанный на базе возможностей предприятия «Антонов». Там его позиционируют как ответ на концепцию Shahed-136.

Машина создавалась под удары по удаленным объектам. Заявлялась масса свыше 200 кг, боевая часть около 75 кг и дальность более 1000 километров. Именно такие беспилотные аппараты Киев активно использует для атак по нефтяной, энергетической и иной стратегической инфраструктуре в глубине российской территории.
    Denis_999
    +15
    Сегодня, 19:12
    НЕ было у финской бабки забот - купила бабка порося, т.е. вступила в НАТО:)

    Теперь ещё и нервотрёпка с дронами.
      Бородач
      +5
      Сегодня, 19:56
      Цитата: Denis_999
      НЕ было у финской бабки забот - купила бабка порося, т.е. вступила в НАТО:)

      Теперь ещё и нервотрёпка с дронами.

      Это разве нервотрёпка?
      Вот когда наши Герани полетят в Финляндию, вот это будет нервотрёпка.
      Откуда мы знаем, что с территории Финляндии, страны НАТО летят украинские дроны, а не финские? Украинские дроны что в воздухе зе невмерлу играют и жовтно-блакитным флагом машут?
      Мы вполне обосновано можем считать атаку дронов с территории Финляндии за нападение НАТО на нашу страну.
      И имеем законное право нанести ядерный удар по Хельсинки, Турку, далее везде. am
        Наган
        +2
        Сегодня, 20:10
        Цитата: Бородач
        жовтно-блакитным флагом машут?
        Вполне возможно что и жовтоблакитним. Таким, знаете ли, желтый крест на синем поле. Из Швеции в Ленобласть как раз через Финляндию дорога.
        Aken
        +7
        Сегодня, 20:38
        Не полетят. Полетальщики забздят.
        ЖЭК-Водогрей
        -1
        Сегодня, 21:12
        Цитата: Бородач
        имеем законное право нанести ядерный удар по Хельсинки, Турку, далее везде. am

        Без паники. Все идет по плану. Стоим. Держимся. Один за всех и каждый за себя. Города в Европейской части все прифронтовые.
          Бородач
          0
          Сегодня, 21:20
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Цитата: Бородач
          имеем законное право нанести ядерный удар по Хельсинки, Турку, далее везде. am

          Без паники. Все идет по плану. Стоим. Держимся. Один за всех и каждый за себя. Города в Европейской части все прифронтовые.

          А паники нет.
          Просто хочется стереть с карты Финляндию за все её нападения.
          И чтоб другим неповадно было.
        ian
        +1
        Сегодня, 21:14
        Очень круто good .
        Вероятно это реально, когда вы станете президентом.
        Давно нужен серьезный и решительный человек у руля!.
        Буду за вас голосовать!! yes
          Бородач
          +1
          Сегодня, 21:21
          Цитата: ian
          Очень круто good .
          Вероятно это реально, когда вы станете президентом.
          Давно нужен серьезный и решительный человек у руля!.
          Буду за вас голосовать!! yes

          Не получится из меня президента России, потому что я - русский.
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:13
    Интересно, финны увидели дроны и подняли истребители, которые до них долетели. А есть ли у нас истребители в северо-западной части страны?
      tralmaster
      -2
      Сегодня, 19:18
      У тебя в Украине нет а у нас в России есть. И будет всё больше.
        alexoff
        -1
        Сегодня, 19:35
        Но где же истребители у Усть-Луги?
          kromer
          +4
          Сегодня, 19:46
          Цитата: alexoff
          Но где же истребители у Усть-Луги?


          В Ленинградской области стоит 6-я гвардейская армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
            alexoff
            +3
            Сегодня, 20:24
            Только у нее подразделения раскиданы по необъятной, 105 дивизия в Воронеже, судя по википедии. А из Тверской области авиаполк на МиГ-31 почему-то не прилетел помогать. Хотя гораздо ближе в Пушкине 332 вертолетный полк, дроны Ми-28 должны уметь сбивать. А руководство Усть-Луги вообще могло прямо в порту точки заправки и доставки вооружения устроить для вертушек. Но фиг. Сейчас небось будут мордовать деньги из бюджета на ремонт и компенсации.
            BABAY22
            +1
            Сегодня, 20:30
            Цитата: kromer
            В Ленинградской области стоит 6-я гвардейская армия военно-воздушных сил

            Штаб есть, истребителей в Ленинградской области нет.
              frruc
              +1
              Сегодня, 20:45
              BABAY22
              Штаб есть, истребителей в Ленинградской области нет.

              Кто вам такое сказал. В Лен. области имеется и авиация ВКС , и ЗРВ, если хотите узнать посмотрите в интернете.
                BABAY22
                +1
                Сегодня, 21:03
                Вы пожалуйста общими фразами про ЗРВ, авиацию ВКС... не разбрасывайтесь. Речь конкретно про истребительную авиацию.
                Посмотрел и в интернете, может чего поменялось.....
                Истребительная авиация на постоянной основе в Ленинградской области не базируется.
                Если я не прав, то назовите аэродром, где она стоит.
                  Алексей северянин
                  +4
                  Сегодня, 21:20
                  Похоже Вы, ребята, забыли, что болтун - находка для супостата! Хорош здесь сыпать номерами частей и местами их дислокации!
                    BABAY22
                    -2
                    Сегодня, 21:43
                    Вот так и знал, что найдется комментатор в стиле "всё у нас есть, но жутко секретное".
                    Вы как засекретить взлет-посадку истребителя собираетесь? Его же за десятки километров слышно и видно.
                  frruc
                  +1
                  Сегодня, 21:34
                  BABAY22
                  то назовите аэродром, где она стоит.

                  Не назову, по причине 20 летнего пенсионного стажа, а сейчас нахожусь на другом краю страны.
                    BABAY22
                    0
                    Сегодня, 21:39
                    Цитата: frruc
                    Не назову

                    Естественно. Потому что их нет.
                      frruc
                      0
                      Сегодня, 22:40
                      BABAY22
                      Естественно. Потому что их нет.

                      Для боевого дежурства по ПВО, однозначно какие-то авиационные средства должны привлекаться. Но такой информацией не владею.
                        BABAY22
                        0
                        Сегодня, 23:05
                        Теоретически конечно да. Как на саммите G-8 в Стрельне в 2006 году, дежурное звено из Бесовца в Громово или в Ледейке (?), не помню уже, дежурило.
                        Может и сейчас кто дежурит. Да хоть в Пулково.
            Аль Манах
            -1
            Сегодня, 21:29
            В Ленинградской области стоит 6-я гвардейская армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

            И каковы её успехи в Усть-Луге? Посбивала все дроны, ущерб только от обломков, да?
            Энный
            0
            Сегодня, 21:42
            Еще в Карелии у птз. Для самолета там рядом
      faiver
      +5
      Сегодня, 19:20
      а вы вспомните кто разогнал ээстонских погранцов когда те пытались захватить танкер Jaguar.....
      Serg Koma
      +8
      Сегодня, 19:34
      Задача 5 класса для МО РФ и Верховного:
      До Усть Луги, от крайней точки Черниговской обл., село Сеньковка - 870 км.(это по прямой через Беларусь). Откуда мог взлететь АН-196 «Лютый» с дальностью 1000 км. (наверняка в идеальных условиях) что бы достичь материковой Финляндии, которая находится более 1000 км. от окраины (по прямой)?

      Вот интересно, задачку решат, или передадут в МИД для выражения озабоченности?
      .
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +9
        Сегодня, 19:42
        Насколько я помню кажется в 2024 году эти дроны до Мурманска долетали волшебным образом. МО и администрация президента эти задачки решать не хочет, ведь депутатам носки с духом Анкориджа подарили. Видимо у партнёров теперь такие темы будут - пригласить делегацию совфеда или губернаторов и параллельно готовить удары с территории НАТО, и в Кремле решат что договорнячок близко, надо потерпеть и не эскалировать. Как там у классиков? На жадину не нужен нож - ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь fool
          Карельский
          +1
          Сегодня, 20:29
          Про Мурманск и волшебный образ.А в Финке не окопались ли птахи Мадьяра? Было в прошлом году .Об автобусе с украинскими туристами ,улетевшим в кювет.Согласитесь,отмороженные туристы,вЛапландии.Как версия
            alexoff
            +1
            Сегодня, 21:15
            да мне кажется они туда приезжают чисто для вида рядом постоять или на кнопку нажать, а запускают финны или еще какие британцы. Они оттуда всякие бомбы постоянно пытаются провезти на нашу территорию и у еврайха вообще никаких вопросов, как и у нас почему-то нет никаких вопросов откуда на границе постоянно возникают такие вот грузы. Ведь перед носом постоянно помахивают морковкой, глаза не отвести...
        invisible_man
        +7
        Сегодня, 19:47
        Вот интересно, задачку решат

        Статью прочтите внимательно, написано же - "дальность более 1000 км". У одной из модификаций "Лютого" она составляет 2000 км.
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 20:47
          Цитата: invisible_man
          У одной из модификаций "Лютого" она составляет 2000 км.

          а модно ссылку на ттх, бо как все источники дают около 1000
        Stalingrad2010
        +2
        Сегодня, 20:11
        Речь не о ттх беспилотников, это уход в сторону, а о том - с воздушного пространства какой страны они нанесли удар. Вот собственно и всё. Соответственно эти страны должны быть демилитаризованы всеми средствами.
      Grencer81
      +5
      Сегодня, 19:34
      Да есть ещё пока.Не все авиаполки в ЛенВО Табуреткин уничтожил.
        kit88
        +2
        Сегодня, 19:47
        Ближайший - Бесовец (Петрозаводск, Карелия) 300 км от СПБ;
        Хотилово (Тверская обл) 315 км от СПБ.

        Были в Ленинградской обл. на момент развала СССР Громово (МиГ-31) и Лодейное Поле (Су-27). Разогнали.
          alexoff
          +4
          Сегодня, 20:26
          Тихоходные дроны могут и вертолеты сбивать, а это уже в 30 км от Питера в городе Пушкин.
            kit88
            0
            Сегодня, 23:20
            Хоть не специалист по вертолетам и дронам, но вроде как это прямая обязанность для Ми-28 - сбивать дроны. Хотя черт его знает, видит его РЛС этот дрон, или не видит, или наводят с земли... (а ночью как?).
            Но что ясно точно - Пушкин далеко от Усть-Луги по меркам вертолета. Должно быть базирование непосредственно возле охраняемого объекта.
          frruc
          0
          Сегодня, 20:54
          kit88
          Были в Ленинградской обл. на момент развала СССР Громово (МиГ-31)

          Я там служил до 1987 года, там находились Су-15. Недалеко еще находился иап аэр. Вещево
            kit88
            0
            Сегодня, 21:07
            Я там в 1995 году пару дней у однокашника в гостях бывал
      frruc
      -1
      Сегодня, 20:39
      alexoff
      Интересно, финны увидели дроны и подняли истребители

      Да увидели, если они летели достаточно высоко для обнаружения их РЛС. В этом случае финны могут предъявит претензии Таллину и Риге, т.к. нарушение воздушной границы Финляндии было с их стороны. Истребители в северо-западной части России имеются и в Калининградской области , и в Ленинградской.
    faiver
    +2
    Сегодня, 19:14
    Стубб чешет репу и думает - Ой, а нас то за шо?............ laughing
    ваш вср 66-67
    +8
    Сегодня, 19:16
    разработанный на базе возможностей предприятия «Антонов».

    Все всë знают!
    Возникает вопрос:
    Почему это предприятие " Антонов" до сих пор не превращено в труху?
      faiver
      0
      Сегодня, 19:21
      Почему это предприятие " Антонов" до сих пор не превращено в труху?
        Ivanhoe
        +3
        Сегодня, 20:33
        Потому что это не на територии Катара, Бахрейна, Йордании, ОАЭ или СА. Вот так.
      roosei
      -1
      Сегодня, 19:38
      Партнеры попросили не трогать
    3. Комментарий был удален.
      SSR
      +2
      Сегодня, 20:29
      Цитата: ваш вср 66-67
      Почему это предприятие " Антонов" до сих пор не превращено в труху?

      Не путайте одно с другим.
      Цитата: ваш вср 66-67
      разработанный на базе возможностей предприятия «Антонов».

      Разработано, это люди с опытом КБ Антонова а где собирают, надо поискать, это не производство огромных лайнеров, это может быть десяток мелких заводов и сборочных цехов.
      Вопрос в другом, почему наши не предлагают по миллион € людям о предоставлении информации и передачи нужных образцов?
      Миллион евро и люди найдутся.
    1976AG
    +9
    Сегодня, 19:20
    По результатам расследования пролета украинских дронов послу РФ будет вручена нота протеста.
      faiver
      -1
      Сегодня, 19:24
      а кто вам сказал что они прилетели с нашей территории? мы ничего не знаем и ничего не видели.... bully
        1976AG
        +2
        Сегодня, 19:28
        Цитата: faiver
        а кто вам сказал что они прилетели с нашей территории? мы ничего не знаем и ничего не видели.... bully



        А я разве сказал, что они прилетели с нашей территории ??? украинские дроны с нашей территории ?
          Иван Васильевич 282
          +1
          Сегодня, 19:39
          На ВО все еще остаются свидетели запуска 5 метровых дронов с форточек подмосковья.
            1976AG
            +2
            Сегодня, 20:47
            Цитата: Иван Васильевич 282
            На ВО все еще остаются свидетели запуска 5 метровых дронов с форточек подмосковья.


            С форточек подмосковья и прямо в Финляндию ?
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 19:29
    В воздух пришлось поднимать истребители F/A-18, но сбивать цели они не решились

    С Брюсселя команды не было.
    Вол Димир
    +1
    Сегодня, 19:38
    Что за бред я прочитал???
    То что на них синежёлтый шилдик, не означает, что они запущены с Украины. Запущены они со 100% вероятностью из эССтонии, страны НАТО. То есть по факту, нападение НАТО на Россию. По примеру Ирана точки запуска должны быть подвергнуты жестокой бомбардировке.

    Судя по всему, запущенные из эССтонии "украинские" беспилотники, в результате работы РЭБ отклонились от маршрута и ушли в финляндию. Другого объяснения здесть нет и быть не может.

    ps
    Лавров выразит озабоченность или промолчит?
      invisible_man
      -3
      Сегодня, 19:49
      Вам не терпится повоевать с Эстонией за Псковскую область?
        bk0010
        +1
        Сегодня, 21:18
        Цитата: invisible_man
        Вам не терпится повоевать с Эстонией за Псковскую область?
        Достаточно Таллин испепелить.
          invisible_man
          -2
          Сегодня, 21:21
          Вы только не забывайте, испепелитель, что 34% населения Таллина - этнические русские.
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 20:46
      ну даже если не на 100 процентов но на 80 точно, не получается при заявленной дальности полета ей из шаровари добраться до Ленинграда
    Александр Ваничев
    0
    Сегодня, 20:08
    Нарушение воздушной границы Финляндии повод вызова украинского посла на ковёр или это другое?
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 20:44
    мне вот другое интересно, дальность у этой мандулы ~ 1000 км, ну ни как не получается её из шароварии запустить
    nesoglasen
    +1
    Сегодня, 20:49
    Табуреткин, конечно, много нагадил. Но наверно не мог единолично принимать кардинальные решения - подчиненный.
    Pitlot
    +3
    Сегодня, 20:54
    О том, что это должно случится я написал в комменте к статье, 27 марта, после атаки на нас через территорию прибалтов. Получил 3 минуса в карму. Читаю эту новость и думаю, в чём же я тогда был не прав... 🤔
      faiver
      0
      Сегодня, 21:03
      минуса не есть показатель неправоты
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 21:02
    Цитата: ваш вср 66-67
    Почему это предприятие " Антонов" до сих пор не превращено в труху?

    Такой же вопрос и про морской порт, через который Хихляндия получает военные грузы
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 21:23
    Сегодня утром несколько медленно движущихся воздушных целей подошли к территориальным водам страны Финляндии.

    Про финку пишем, а про очередной налёт на ЛО и Усть-Лугу нет?
    Иначе может быть непонятно откуда они там взялись