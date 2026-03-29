Армия Финляндии сообщила подробности об упавших в стране беспилотниках Украины
13 45163
Сегодня утром несколько медленно движущихся воздушных целей подошли к территориальным водам страны Финляндии. В воздух пришлось поднимать истребители F/A-18, но сбивать цели они не решились. Один из объектов военные в итоге идентифицировали как украинский беспилотник АН-196 «Лютый», замеченный южнее Коуволы.
Как минимум два аппарата, один из них уже точно украинского происхождения, потерпели крушение на территории Финляндии. Об этом отдельно сообщил и премьер Петтери Орпо, которому доложили о падении двух беспилотников. Часть первоначально обнаруженных целей, как потом выяснилось, вообще оказалась стаями птиц.
Сам по себе АН-196 «Лютый» – это не кустарный «гаражный» аппарат. Речь про украинский дальнобойный дрон-камикадзе, разработанный на базе возможностей предприятия «Антонов». Там его позиционируют как ответ на концепцию Shahed-136.
Машина создавалась под удары по удаленным объектам. Заявлялась масса свыше 200 кг, боевая часть около 75 кг и дальность более 1000 километров. Именно такие беспилотные аппараты Киев активно использует для атак по нефтяной, энергетической и иной стратегической инфраструктуре в глубине российской территории.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация