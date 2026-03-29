Обидевшийся на НАТО Трамп решил перестроить альянс

Раздражение, которое мы испытываем по отношению к европейцам, вполне реально. Любая страна, которая не платит пять процентов, не должна иметь права голоса в вопросах будущих расходов НАТО.

Трамп намерен серьезно заняться Североатлантическим альянсом и перестроить его после того, как НАТО не пришло на помощь США на Ближнем Востоке. Как утверждает The Telegraph со ссылкой на окружение президента США, в первую очередь это коснется стран, не желающих наращивать свои военные расходы.По информации британского издания, Трамп планирует лишить страны, тратящие меньше 5% своего бюджета на военные нужды, гарантий поддержки НАТО и права голоса. В общем, не хочешь платить за оборону — не плати, но и статья 5 устава альянса о коллективной обороне в отношении твоей страны не будет работать. А заодно и слушать тебя никто не будет.Трамп намерен ввести для альянса модель «pay-to-play», т. е. кто платит, тот и заказывает музыку. Те страны, которые хотят иметь влияние, должны вкладывать не менее 5% в военный бюджет. А кто решил остановиться на 2%, то их отодвинут от принятия ключевых решений.Также Трамп рассматривает вариант перевода американских войск из Германии в Венгрию. Это примерно 35 тысяч человек. Отношения с немцами у президента США не складываются, да и сама Германия не намерена повышать свои военные расходы, остановившись на 2% от ВВП.Стоит отметить, что на сегодняшний день ни одна из стран НАТО не тратит 5% на оборонные нужды, решение об этом планируется принять на саммите НАТО в турецкой Анкаре.