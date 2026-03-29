Обидевшийся на НАТО Трамп решил перестроить альянс

Трамп намерен серьезно заняться Североатлантическим альянсом и перестроить его после того, как НАТО не пришло на помощь США на Ближнем Востоке. Как утверждает The Telegraph со ссылкой на окружение президента США, в первую очередь это коснется стран, не желающих наращивать свои военные расходы.

По информации британского издания, Трамп планирует лишить страны, тратящие меньше 5% своего бюджета на военные нужды, гарантий поддержки НАТО и права голоса. В общем, не хочешь платить за оборону — не плати, но и статья 5 устава альянса о коллективной обороне в отношении твоей страны не будет работать. А заодно и слушать тебя никто не будет.



Раздражение, которое мы испытываем по отношению к европейцам, вполне реально. Любая страна, которая не платит пять процентов, не должна иметь права голоса в вопросах будущих расходов НАТО.

Трамп намерен ввести для альянса модель «pay-to-play», т. е. кто платит, тот и заказывает музыку. Те страны, которые хотят иметь влияние, должны вкладывать не менее 5% в военный бюджет. А кто решил остановиться на 2%, то их отодвинут от принятия ключевых решений.

Также Трамп рассматривает вариант перевода американских войск из Германии в Венгрию. Это примерно 35 тысяч человек. Отношения с немцами у президента США не складываются, да и сама Германия не намерена повышать свои военные расходы, остановившись на 2% от ВВП.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ни одна из стран НАТО не тратит 5% на оборонные нужды, решение об этом планируется принять на саммите НАТО в турецкой Анкаре.
  1. Александр Елизаров
    +8
    Сегодня, 19:13
    Ушёл бы ты на пенсию, противный, высокомерный старикашка.
    Выглядишь ты ещё ничего, но когда начинаешь говорить, то сразу становится понятно, что ты туповат.
    Starover_Z
      +22
      Сегодня, 19:20
      Оставьте Вы американского Горбача на месте ! У него такая смутная политика, что того и глядишь вскоре и Штаты начнут разбегаться.
      Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 22:10
        Михаил Сергеевич Трампачев. " и этА правильнА" Пущай правит! Он устроит " перестройку" и НАТЕ и штатам!))
    paul3390
      +13
      Сегодня, 19:30
      Лапы прочь от Донни!!! Он отнюдь ещё не всё полезное для нашей страны успел сделать! Нехай пока резвится.. Ему и так пол года осталось всего - в ноябре его стопудово прокатят на выборах, и остаток сидения на троне придётся отбиваться лопатой от импичмента и прочих демократических гадостей.
      Reptiloid
        +6
        Сегодня, 19:37
        Если бы и НАТО сумел разрушить, или Уменьшить,то звание миротворца достоин
          +4
          Сегодня, 19:44
          Если продавит таки 5 процентов - оно само развалится, вместе с гейропейскими экономиками..
            +2
            Сегодня, 19:58
            ха ха. Там 2% не все тратят, точнее сказать многие тратят намного меньше этих самых 2%. А на 5% кроме трибалтов вообще никто не подписывался.
              +4
              Сегодня, 20:26
              Когда денег нет - можно хоть 10% тратить
        +2
        Сегодня, 20:08
        По Трампу получается, что только США имеют право голоса в НАТО.
        Он просто назвал всё своим именем.
        Давайте Луну в Трампа переименуем. Может быть тогда американский Гитлер успокоится?
          +4
          Сегодня, 20:37
          Лучше тогда Солнце - ему это точно больше понравится.. Что даёт жизнь планете, что светит нам, обогревает? Трамп!!
          +2
          Сегодня, 20:44
          Может наши в ОИЯИ, откроют новый гавнистый элемент и назовут его Tr Трамплиний от слова трамплин, вот он обрадуется)))

          Главное ему пару лет не говорить об этом.
            0
            Сегодня, 20:55
            Нечего таблицу Менделеева загаживать.
      0
      Сегодня, 22:47
      Никогда не прерывай своего противника когда он делает ошибку.
    +7
    Сегодня, 19:14
    Очень хорошие новости .Главное чтобы не останавливался или не остановили .
    Ну а финалом ,после распада НАТО , хотелось бы увидеть гражданку в самих штатах.
    -6
    Сегодня, 19:15
    Такая же статья уже была на ВО, на днях, че дефицит с темами для публикаций?
    +4
    Сегодня, 19:17
    А плохое будет ? Где мы ещё такого клоуна найдем . Надо пожелать всем сторонам их конфликта , удачи и скорейшего конца .
    +3
    Сегодня, 19:22
    5% от бюджета и 5% от ВВП не совсем одно и то же. Например США тратят ~1 трлн $, что составляет ~2.5% ВВП (~40 трлн $), но уже ~14% от бюджета (7 трлн $) и вообще 20% от его приходной части (5 трлн $).
    А НАТО и ЕС ждет перестройка по-Трамповски. Ему хочется соскочить с сохранением всех плюшек.
    +3
    Сегодня, 19:31
    Очень интересный вариант решил предложить Трамп для НАТО, мило.. Принцип понятен: "Заплати и лети!", но интересен другой вопрос - "А какие гарантии США под эти 5%, если их базы и контингент на БВ уже показали всему миру свою несостоятельность и невозможность исполнять взятые на себя обязательства?" Договор - это всего лишь бумажка и "нефтяные насосы" Аравийского полуострова сейчас лучше всех осознают это.
    +2
    Сегодня, 19:33
    Командовать тогда в НАТО будут " Трибалты" .Свезло так свезло !? wassat drinks Вместе с Люксембургом .
      +1
      Сегодня, 20:09
      Шлюхенбургом. laughing drinks drinks drinks
    +2
    Сегодня, 19:37
    А на каком основании было приходить? НАТО же - оборонительный союз.

    А на каком основании было приходить? НАТО же - оборонительный союз. wassat
      +4
      Сегодня, 20:40
      На самом что ни есть законном - Иран подло дал сдачи.
        +1
        Сегодня, 23:05
        Да. Внезапно, вероломно и беспринципно!
    0
    Сегодня, 19:43
    Правильно Федорович, разгони нафиг эту нату и всем в мире станет легче, а всякие какеловские и западные шавки перестанут лаять.
    +1
    Сегодня, 19:51
    Перестройка может привести к развалу.
      +2
      Сегодня, 20:10
      Должна привести. wink
    +1
    Сегодня, 20:19
    Молодец! Правильной дорогой идёт Трамп! Уверена,что выскочит США из НАТО. Надеюсь,что после выхода США это НАТО развалиться.
    +1
    Сегодня, 20:32
    А кто решил остановиться на 2%, то их отодвинут от принятия ключевых решений.
    Значит им это НАТО и не нужно.
    Значит им это НАТО и не нужно.
    0
    Сегодня, 20:53
    Самое время сейчас разобраться с теми, кто подпитывает армию свиномордых! Все равно их никто защищать не будет wink
    +1
    Сегодня, 21:10
    НАТО себя изжил, и США правильнее всего было бы выйти из НАТО. С теми союзниками, от которых действительно может быть польза, правильнее заключить двусторонние договоры, но это должна быть дорога с двусторонним движением. А лимитрофные троебалты пусть сами себя защищают, или договариваются с соседями по-хорошему.
    0
    Сегодня, 21:35
    Членство по подписке - хорошая идея, здравая.

    Заявить можно высокую планку, а по факту - собирать по-божески, но так чтобы мелочь всякая в прогибе стояла и лобызала сапоги гегемона.

    Ну, типичный Дональд-стайл, ничего нового.
    +1
    Сегодня, 21:59
    У бандосов блудняк по понятиям. Шестеры думали, что они у пахана воруют, а он думал, что им зарплату платит. Было, пока братва не попутала берега. Гегемон нахомутал долгов в геометрической прогрессии и кошерная бухгалтерия выкатила предъяву - тряси бабос. Чисто для порядка. Честно говоря, поставить корешей на бабки задача практически невыполнимая.
    0
    Сегодня, 23:46
    НАТО - это прежде всего кормовая база для ВПК США, отлаженные десятилетиями цепочки поставок, плюс принудительно добровольная продажа их продукции члено-странам. Не дадут ему оружейные магнаты развалить НАТО. Да он и сам это прекрасно понимает. А вот попытаться выдавить больше денег это запросто. А всякие гарантии безопасности со стороны США это вообще что-то из разряда мифов. Никому они помогать напрямую не будут в случае заварухи, ни за кого умирать не станут, максимум оружие за деньги по ускоренной программе.