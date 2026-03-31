«Все как на ладони»: Anduril Industries меняет правила ведения войны
Anduril Industries
Информационным поводом стал 20-миллиардный контракт Пентагона с относительно молодой компанией Anduril Industries. Заключили его в марте 2026 года, и предметом договора является разработка операционной системы Lattice. В течение десяти лет разработчик будет интегрировать под одной системой десятки боевых платформ. Идея заключается в создании так называемого «единого стекла», отображающего все без исключения события театра военных действий на одном интерфейсе.
Сейчас типичным примером современного командного пункта можно считать штабы армии России и ВСУ. Заглубленные пункты управления с несколькими дежурными офицерами, перед которыми десятки мониторов. Здесь и связь, и разведка, и РЭБ, и море чего еще. Для того чтобы эффективно всем управлять, требуются недюжинные способности. Талант нужен, так сказать, и немалый опыт. Программисты Anduril предлагают совместить всё на одном мониторе и доверить приоритетные задачи искусственному интеллекту. Звучит очень хорошо и стоит 20 млрд. долларов.
Если совсем просто, то принцип работы ОС Lattice можно представить такой иллюстрацией
Решение потратить такие деньги на софт принято под влиянием конфликта на Украине. Опыт последних четырех лет подсказывает, что главным на поле боя постепенно становится не железо, а скорость получения и обработки информации. Дорогостоящие боевые машины легко уничтожаются копеечными дронами. Главное в этой истории — вовремя определить цель, найти средство поражения, навести и подтвердить поражение. И кто это сделает быстрее, тот и победит. Очень упрощенно, но примерно так и выглядит современная война. Все кратно усложняется с появлением десятков и сотен платформ, которые сейчас привыкли называть роями дронов. Как справляться с потоками информации от них и успевать координировать работу? На решение этой задачи направлена работа инженеров и программистов Anduril.
Несмотря на юный возраст – контора основана в 2017 году – Anduril уже много чего успел. Главным триумфом компании стала победа в программе CCA (Collaborative Combat Aircraft), где ВВС США выбрали Anduril для разработки автономных истребителей-ведомых, способных летать в связке с F-35. Этот успех закрепил за компанией роль лидера в создании беспилотной авиации нового поколения. Параллельно с этим Anduril фактически монополизировала сектор «умных границ», развернув сеть автономных башен Sentry Towers вдоль границ США, и получила миллиардный контракт от Командования специальных операций на поставку систем борьбы с дронами. Международное признание компании подтверждается партнерством с Австралией по созданию сверхбольших автономных субмарин Ghost Shark, которые способны месяцами патрулировать океан без экипажа.
Как видим, контора серьезная и готова к решению нетривиальных задач. Одной из таких является авторский проект Arsenal. Это попытка Anduril Industries перенести методы массового производства Илона Маска с его Tesla в оборонную сферу. Вместо того чтобы строить каждый дрон как дорогое штучное изделие, компания возводит в штате Огайо гигантский завод Arsenal-1 площадью более 450 000 кв. метров. Главная цель проекта — превратить ВПК из ателье ручной сборки в высокотехнологичный конвейер, способный выпускать десятки тысяч автономных систем в год. Всё по заветам Генри Форда, только в оборонной сфере.
Anduril умеет не только в софт, но и в хард
Ключевое отличие подхода Anduril в проекте Arsenal заключается в проектировании оружия специально под возможности роботов и автоматических линий. Инженеры используют минимум уникальных деталей и максимум готовых коммерческих компонентов, что позволяет собирать сложные аппараты, такие как реактивные перехватчики Roadrunner или дроны Ghost, с той же скоростью, с которой собираются современные электромобили. Для справки, Roadrunner и Ghost – это собственные разработки Anduril. Такая гибкость производства позволяет быстро перенастраивать линии под актуальные нужды фронта, сокращая путь от чертежа до серийного выпуска в 10 раз. Для Пентагона стратегия Arsenal – это способ вернуть Соединенным Штатам промышленный масштаб, необходимый для потенциального противостояния с Китаем, делая ставку на дешевое, массовое и «расходуемое» автономное оружие, которое не жалко потерять в бою. Сейчас это именно то, чего так не хватает Пентагону в войне с Ираном.
Нервная система войны
Вернемся к главному герою многомиллиардной истории – операционной системе Lattice OS. Среди её особенностей выделяются распределенные вычисления. Главное преимущество во время боя – нет необходимости высылать в «мозговой центр» (оперативный штаб) поток информации для обработки и принятия решения. Это потеря времени. Теперь условный дрон на месте будет решать, что важно, а что нет. Как пишут авторы, «это позволяет системе мгновенно реагировать на угрозы и сохранять полную функциональность даже при подавлении связи средствами РЭБ». Либо использовать совсем хилые каналы связи, способные пропускать только тип цели, её координаты и вероятность поражения. Шутка, конечно, но распределенное вычисление позволяет дронам на переднем крае общаться с центром едва ли не морзянкой.
Lattice совершенно все равно, кто и по каким протоколам подключается к программному модулю. Архитектура универсальна и не заточена под конкретного производителя. Та самая унификация на войне, о которой все мечтают и так много говорят. Теоретически, к Lattice можно подключить что угодно – китайскую камеру за 10 долларов или стратегический беспилотник MQ-4C Triton. В лучших традициях IT-индустрии, операционную систему обновляют раз в две недели. Пентагон рассчитывает серьезно сэкономить в будущем. Возможности Lattice подключаться и управлять всем и вся позволяет закупать дешевые дроны у разных поставщиков. Отсутствие монополий хорошо сказывается на качестве готового изделия, особенно это касается ВПК.
Anduril обещает в рамках контракта оперативно писать новый софт под любую платформу, которой заинтересуется Пентагон. Полевые эксперименты 2025 года показали, что для включения в боевую систему нового сенсора или ударной платформы требуется всего пару часов. А еще это хорошая возможность оперативно использовать трофейное оружие. Взяли американцы, к примеру, арсенал с китайскими дронами неизвестной конструкции, и уже через несколько часов все они подключены к Lattice.
Единое окно Lattice может выглядеть примерно так
На выходе программный продукт Anduril должен выдать одному оператору что-то наподобие компьютерной игры. Вот здесь на рубеже атаки идет взвод условных Bradley. Система заранее просчитывает вероятность успеха наступления, возможные варианты развития событий и рекомендует офицеру штаба способы поддержки своих. И наоборот, куча разведывательных платформ создает единую картину вражеских позиций. Lattice проворачивает миллионы сценариев и почти мгновенно выдает наиболее оптимальный для подавления противника. Например, привлечь ближайший рой дронов на управлении искусственного интеллекта. Или развернуть взвод Bradley на более приоритетное направление.
Похоже на фантастический боевик? Вполне. Только новейшая история нас научила, что самые невероятные идеи находят вполне реальное воплощение на поле боя. В этой парадигме к Lattice точно стоит присмотреться и подумать над разработкой отечественного аналога.
