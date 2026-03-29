Иран не верит заявлениям Трампа и готовится к отражению наземного вторжения
Трампу нельзя доверять, он лжец и может говорить одно, а делать другое. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Центрального штаба Хатам-аль-Анбия КСИР полковник Зольфагари.
Иран готовится к отражению возможной наземной атаки, в стране объявлен набор добровольцев в рамках программы «Жертвуя жизнью». Добровольческие отряды будут помогать иранской армии отражать нападение, если оно последует. Трамп же по-прежнему делает заявления, не имеющие отношения к реальности. Сегодня он снова заявил, что США «уже победили», а у Ирана осталось всего лишь «несколько ракет».
На этом фоне в Генштабе ВС Ирана заявили, что в случае наземной операции американских солдат ожидает «теплый прием», а акулы в Персидском заливе голодные и с нетерпением ждут начала десантной операции.
В ответ на последние угрозы Трампа, включая наземную операцию или оккупацию любой части территории Ирана, было заявлено, что бойцы ислама уже давно ожидают подобных действий, чтобы доказать: агрессия и оккупация приведут лишь к унизительному плену, расчленению и исчезновению нападающих.
Между тем новый верховный лидер Ирана повторил выдвинутое Трампу условие о выплате компенсаций за причиненный ущерб. В случае, если США откажутся, то Иран будет изымать активы на соответствующую сумму, а если это окажется невозможным — уничтожать имущество в аналогичном объеме.
