Иран не верит заявлениям Трампа и готовится к отражению наземного вторжения

Трампу нельзя доверять, он лжец и может говорить одно, а делать другое. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Центрального штаба Хатам-аль-Анбия КСИР полковник Зольфагари.

Иран готовится к отражению возможной наземной атаки, в стране объявлен набор добровольцев в рамках программы «Жертвуя жизнью». Добровольческие отряды будут помогать иранской армии отражать нападение, если оно последует. Трамп же по-прежнему делает заявления, не имеющие отношения к реальности. Сегодня он снова заявил, что США «уже победили», а у Ирана осталось всего лишь «несколько ракет».



На этом фоне в Генштабе ВС Ирана заявили, что в случае наземной операции американских солдат ожидает «теплый прием», а акулы в Персидском заливе голодные и с нетерпением ждут начала десантной операции.

В ответ на последние угрозы Трампа, включая наземную операцию или оккупацию любой части территории Ирана, было заявлено, что бойцы ислама уже давно ожидают подобных действий, чтобы доказать: агрессия и оккупация приведут лишь к унизительному плену, расчленению и исчезновению нападающих.

Между тем новый верховный лидер Ирана повторил выдвинутое Трампу условие о выплате компенсаций за причиненный ущерб. В случае, если США откажутся, то Иран будет изымать активы на соответствующую сумму, а если это окажется невозможным — уничтожать имущество в аналогичном объеме.
  al3x
    al3x
    +21
    Сегодня, 19:50
    Трампу нельзя доверять, он лжец и может говорить одно, а делать другое.


    Хоть кто-то не боится назвать вещи своими именами. А наши по первому свистку из Вашингтона на ковер к нему дипломатов отправляют 🤷‍♂️
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +18
      Сегодня, 19:56
      Вы буквально процитировали сегодняшнего Пескова:

      Мы готовы к углублённому и стремительному прогрессу в наших отношениях настолько, насколько будет готова к этому американская сторона, — отметил Дмитрий Песков.
      al3x
        al3x
        +11
        Сегодня, 19:59
        Звучит, как какое-то извращение, к которому они готовы. Ждут только, когда амеры пристроятся с нужной стороны.
        Борис Сергеев
          Борис Сергеев
          +8
          Сегодня, 20:03
          Уже пристроились: за Хаймарсы платит ЕС, а разбивают ими энергосистему Белгорода. Но что песковым до этого!
          ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей
            +5
            Сегодня, 20:36
            Цитата: Борис Сергеев
            за Хаймарсы платит ЕС, а разбивают ими энергосистему Белгорода.

            Танкера топят в порту или в море, нефтегаз выносят дронами, светит форсмажор по поставкам, ПВО из охотника стало жертвой дронов с батутным старлинком, Верховный правитель просит олигархов перечислить деньги , на СВО, маразматичные старческие министры мямлят пораженческие речи про "дух Анкориджа", у крестьян уничтожают скот, вводят новые подати. Ну когда в ЕС достроят заводы для производства «украинских» крылатых ракет, вот тогда мы совсем оxренeeм. Когда манямирок рухнет. Сейчас пока у некоторых стадия отрицания еще в полный рост идёт. То, что тяжелых БПЛА по нам уже летит больше, чем по ним видимо мало.
            LIONnvrsk
              LIONnvrsk
              0
              Сегодня, 23:17
              Иран не верит заявлениям Трампа и готовится к отражению наземного вторжения

              Это только мы такие доверчивые.... А потом очередной раз - Нас обманули!
        Sovetskiy
          Sovetskiy
          +1
          Сегодня, 22:04
          Цитата: al3x
          Звучит, как какое-то извращение, к которому они готовы.

          Вы не понимаете, сейчас это называется модным словом "многовекторность" lol
    Бородач
      Бородач
      +2
      Сегодня, 19:58
      Цитата: al3x
      Трампу нельзя доверять, он лжец и может говорить одно, а делать другое.


      Хоть кто-то не боится назвать вещи своими именами. А наши по первому свистку из Вашингтона на ковер к нему дипломатов отправляют 🤷‍♂️

      Трампу может верить только полнейший fool fool fool
      Наган
        Наган
        +1
        Сегодня, 20:35
        Цитата: Бородач
        Трампу может верить
        Я верю. Пока что он делает то, что обещал. Ну или по крайней мере все то, что зависит лично от него. К сожалению, у дерьмократов слишком много возможностей помешать ему или как минимум замедлить, и они этим пользуются.
        Себенза
          Себенза
          -1
          Сегодня, 21:11
          Соглашусь, что вроде адекватный дед. Пока...
          Ныробский
            Ныробский
            +6
            Сегодня, 21:36
            Цитата: Себенза
            Соглашусь, что вроде адекватный дед. Пока...

            Да где же тут адекватность? winked
            Влезть в такую бездонную опу и тем самым дать убойные козыри против себя в руки демократов, практически накануне промежуточных выборов в Конгресс, наводит на мысль об обратном. По большому счёту, кроме Мадуро, в качестве успеха на внешнем контуре, ему похвастаться больше нечем. no
            Себенза
              Себенза
              -2
              Сегодня, 21:43
              Вы считайте, что выйти на уровень, мировoй,-не показатель?
        2. Комментарий был удален.
    Silver99
      Silver99
      +10
      Сегодня, 20:02
      Только предатели могут верить в искренность США, нет НИ ОДНОГО случая в истории когда они на равных вели переговоры и выполняли договоренности, ни одного ! Персы умная нация с тысячелетней историей, есть народы воины а есть торгаши, так вот воины победят войско рыжего барыги
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        -5
        Сегодня, 20:22
        Цитата: Silver99
        нет НИ ОДНОГО случая в истории когда они на равных вели переговоры и выполняли договоренности, ни одного !

        Да, ладно, царю же заплатили долларами за Аляску. А могли бесплатно отжать...
        Fluk54
          Fluk54
          +3
          Сегодня, 21:34
          Вопрос спорный. Судно, которое везло деньги, затонуло( или утопили сами) в шторм на Балтике. Были ли там деньги- вопрос открытый.
  lubesky
    lubesky
    +9
    Сегодня, 19:57
    Интересно, почему же персы НЕ ВЕРЯТ янки в их миролюбие и стремление к розовому небу??? Неужели такая серьезная держава как Россия им не в пример???
    guest
      guest
      +6
      Сегодня, 20:18
      Цитата: lubesky
      Неужели такая серьезная держава как Россия им не в пример?

      В России вообще то никто американцам не верит, а те что верят на другой планете, как известно, живут. laughing
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    +9
    Сегодня, 19:57
    Весело будет когда Иран реально победит и заставит через пару месяцев США с Израилем пойти на мировую. Очень хочется, что бы наши ветераны СВО и вдовы погибших солдат начали наконец задавать вопросы "гаранту" почему 5-й год украинские олигархи и зеленский жируют.
    al3x
      al3x
      +3
      Сегодня, 20:03
      Лучше бы на своих олигархов жирующих, которых типа нет, внимание обратили и вопросы им начали задавать обо всем экономическом беспределе в России. Контракты как заключали на 200к+ в 2022, так и сейчас эти же суммы вроде как. Единовременную только увеличили. Вот только 200к в 2022 ещё можно было считать вполне приличной суммой, сейчас это эквивалентно 70-80 в том далеком 2022. До украинских мне никакого дела нет. Пусть они со своими сами разбираются.
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        +1
        Сегодня, 20:25
        Цитата: al3x
        Контракты как заключали на 200к+ в 2022, так и сейчас эти же суммы вроде как. Единовременную только увеличили. Вот только 200к в 2022 ещё можно было считать вполне приличной суммой, сейчас это эквивалентно 70-80 в том далеком 2022.

        Мобилизованных в 2022 плохо одели, обули, вооружили - о чём было много публикаций. Никто в России ещё лет пять назад вообще не мог представить, что будет мобилизация, поэтому спокойно воровали. Далее - уже все, поголовно все, знают, что из мобилизованных тащат в штурмовики. Или ты подписываешь контракт - или тебя кинут в штурм посадок, откуда ты в лучшем случае вернёшься домой в гробу. Ну и в третьих - мобилизованных морят уже четыре года.
    ian
      ian
      +5
      Сегодня, 20:39
      Цитата: Vitaly.17
      Очень хочется, что бы наши ветераны СВО и вдовы погибших солдат начали наконец задавать вопросы "гаранту" почему 5-й год украинские олигархи и зеленский жируют.

      То есть почему жируют наши олигархи, в то время как с работяг собирают на "носки для СВО" вопросов задавать так никто и не собирается.... Тут все ясно... request
    Essex62
      Essex62
      0
      Сегодня, 23:15
      Потому-же ,что и российские. Кому война,кому мать родна (народный фольклёр).
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:57
    Арабские монархии грустно вздохнули .Кстати Катар или Кувейт Трампу Боинг подарил .Где защита ?Трамп такой коварный.
  drags33
    drags33
    +2
    Сегодня, 20:04
    Не перестаю удивляться стойкости и воле к победе у иранцев. Они делают все с расчетом, разумно. И не пытаются воевать и продавать газ противнику, как некоторые (ну, вы поняли)... Пора бы уже уроки МЕСЯЧНОЙ иранской войны перенести на ЧЕТЫРЕХЛЕТНЮЮ СВО !!!
  invisible_man
    invisible_man
    +1
    Сегодня, 20:06
    Сегодня 8 миллионов американцев вышли на демонстрации против политики президента Дональда Трампа. Посадят ли их на 15 суток за несоблюдение КОВИДных ограничений?
    Наган
      Наган
      -2
      Сегодня, 20:55
      Цитата: invisible_man
      Сегодня 8 миллионов американцев вышли на демонстрации против политики президента Дональда Трампа.

      8 миллионов из почти 350 миллионов населения. Ну ладно, допустим половина - дети, старики, инвалиды, которым не до протестов. Так что 8 миллионов из 175 - вот такая мощь протестов. Меньше 5%. При этом немалая часть протестовавших нелегальные иммигранты (те, кого русские у себя именуют "понаехи"), которых вообще не то что на протестах, а в стране быть не должно.
      И это при том, что, по прикидкам, на организацию протестов потрачено около $3,000,000,000 (прописью: три лярда баксов) антиамериканскими группами, в том числе связанными с Китаем.
      https://www.yahoo.com/news/articles/no-kings-rallies-fueled-plump-230837317.html
  16112014nk
    16112014nk
    +4
    Сегодня, 20:08
    на ковер к нему дипломатов отправляют

    Наши депутаты ГД получили в США :
    Российские депутаты получили в подарок носки с изображением Дональда Трампа
    Как раньше фарцовщики за носки от интуриста готовы были родину продать.
    knn54
      knn54
      +2
      Сегодня, 20:37
      Кто бы выпустил туалетную бумагу с его изображением...
    alexoff
      alexoff
      0
      Сегодня, 23:18
      Цитата: 16112014nk
      Как раньше фарцовщики за носки от интуриста готовы были родину продать.

      видимо молодость вспоминают
  taiga2018
    taiga2018
    +10
    Сегодня, 20:20
    И лишь в Москве "мальчик" Вова продолжает верить в чудеса от американского "дядюшки".
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:41
    Я смотрю ,тут некоторые испереживались ,аж из штанов выпрыгивают - депутатам думы РФ носки с трампом подарили .Депутатов Рады на порог в США не пускают.Путина В.В - мясником и убийцей в Белом Доме не называют .Горе та какое ,скучаете ?.Депутаты РФ съездили ,пообщались с оппонентами.При самоходном Джо 404 дверь ногой открывали в властные структуры США .Как выясняется ещё деньги в предвыборную компанию Байдена и Камалы засылали.. Хватит раздувать носки - трамп на них нос заткнёт от трудового запаха думцев . laughing Да и сделаны они скорее в КНР( носки).
    СБУ шник сделал правильный выбор сдались властям Венгрии с компроматом на кандидата в президенты Венгрии ,оппонента Орбана .В понедельник в ЕС будет весело,даже слишком.
  Massimo.1
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 20:44
    Gli Iraniani stanno dimostrando che non abbassano la testa con nessuno. Sono gli unici attualmente che rispondono colpo su colpo agli attacchi terroristici dei giudei e dei loro servi
    americani. Avanti così senza nessuna paura ed uccidete più giudei ed americani possibili.
    Наган
      Наган
      -2
      Сегодня, 21:03
      Mussolini was a fascist, but you are worse than that, a Nazi.
      Mitka
        Mitka
        0
        Сегодня, 22:57
        Переведи с жидомассонного!!!
  убей фашиста
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 20:56
    Молодцы персы. Удачи и победы!
  Sovetskiy
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 22:11
    Иран не верит заявлениям Трампа и готовится к отражению наземного вторжения

    И правильно делает в отличии от "многовекторных" с красными карандашами.wink
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 23:16
    Ирану ни в коем случае нельзя верить Трампу, этот человек себе не принадлежит. Уничтожение и взятие Ирана под контроль в планах у США, независимо от того кто будет президентом.
  svarog77
    svarog77
    +1
    Сегодня, 23:17
    Обожаю диванную аналитику диванных экспердов на ВО, вечером под пивко само то... drinks