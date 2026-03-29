В США создали пусковую установку GRIZZLY в виде 10-футового контейнера

Американцы продолжают упаковывать ударные возможности в максимально «гражданскую» оболочку – и на этот раз речь уже не о концептах из презентаций, а о вполне отработанном пуске. Lockheed Martin провела испытание контейнеризированной пусковой установки GRIZZLY, из которой вертикально запустили ракету HELLFIRE прямо из стандартного 10-футового контейнера (длина всего 3 метра).

Теперь противотанковый и многоцелевой ракетный комплекс можно спрятать в то, что внешне выглядит как обычный грузовой модуль, каких тысячи стоят в портах, на платформах и складах по всему миру.



США фактически получают мобильный ударный узел с крайне низкой визуальной заметностью, который можно быстро перебросить, замаскировать под логистический груз и встроить почти в любую систему управления. Причем разработали его всего за шесть месяцев, используя уже существующие архитектуры, включая пусковую M299.

По большому счету, GRIZZLY – это шаг к еще большей «растворенности» ракетного оружия в обычной транспортной инфраструктуре. И если раньше контейнер ассоциировался прежде всего с грузом, то теперь он все чаще становится скрытой пусковой позицией.

Сама ракета HELLFIRE при этом остается далеко не «малой игрушкой». При массе около 50 кг она способна поражать бронетехнику, средства ПВО, катера и живую силу, в том числе в сложных условиях – пыль, дым, морской аэрозоль.
  Андрей К
    Андрей К
    +3
    Сегодня, 20:20
    Американцы продолжают упаковывать ударные возможности в максимально «гражданскую» оболочку

    Плагиатят матрасники.
    Первыми были мы с «Калибром-К» и иранцы.
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 20:30
      Цитата: Андрей К
      Первыми были мы с «Калибром-К»

      Этот макет по выставкам возили, помню...
      Кариб
        Кариб
        0
        Сегодня, 20:38
        Слышал, не помню от кого, что наши произвели дистанционный запуск Калибр-К из контейнера на территории США, в 201х, после приближении к цели самоуничтожили. Думаю кто в курсе давали подписку о неразглашении...
        ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей
          +4
          Сегодня, 20:55
          Цитата: Кариб
          наши произвели дистанционный запуск Калибр-К из контейнера на территории США, в 201х, после приближении к цели самоуничтожили. Думаю кто в курсе давали подписку о неразглашении...

          Это истории из серии как экипаж американского эсминца "Дональд Кук" оказался деморализован после встречи с русским бомбардировщиком Су-24... Хорошо заходят под запотевший стакан водки и соленые огурчики.
    LuzinI
      LuzinI
      +4
      Сегодня, 20:31
      Хорошо бы еще Панцирь-С в контейнерном исполнении. Тогда и на танкеры и сухогрузы поставить можно (на наши атомные ледоколы вроде что-то ставят).
      Tusv
        Tusv
        +2
        Сегодня, 21:01
        Цитата: LuzinI
        Хорошо бы еще Панцирь-С в контейнерном исполнении.

        Писали на ВО об таком.Как только оморячили Панцирь, так сразу и впихнули в контейнер еще в 2014 году. Как бы для Буяна М на вертолетную палубу
    Tusv
      Tusv
      0
      Сегодня, 20:45
      Цитата: Андрей К
      Первыми были мы с «Калибром-К» и иранцы

      Уточнение. Ракеты да, Калибр, но комплекс называется Club-K
      Андрей К
        Андрей К
        0
        Сегодня, 21:17
        Цитата: Tusv
        Уточнение. Ракеты да, Калибр, но комплекс называется Club-K

        Спасибо за уточнение hi
        Есть нюанс: Club-K - это экспортное обозначение российского контейнерного комплекса ракетного оружия «Калибр-К», размещаемый в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере.
        Tusv
          Tusv
          0
          Сегодня, 21:28
          Цитата: Андрей К
          Есть нюанс: Club-K - это экспортное обозначение российского контейнерного комплекса ракетного оружия «Калибр-К

          Вроде бы Мы Калибрами не торгуем, кроме подводного варианта для Варшавянок Вы не путаете с Яхонтом? Экспортное обозначение Оникса
          Андрей К
            Андрей К
            0
            Сегодня, 22:01
            Цитата: Tusv
            Вроде бы Мы Калибрами не торгуем, кроме подводного варианта для Варшавянок Вы не путаете с Яхонтом? Экспортное обозначение Оникса

            Не путаю, Club-K экспортный вариант Калибра-К. По моему в 2010-х таскали его по выставкам.
            Ничего не выгорело, но китайцы с иранцами за идею зацепились.
            Tusv
              Tusv
              0
              Сегодня, 23:08
              Цитата: Андрей К
              Не путаю, Club-K экспортный вариант Калибра-К.

              Калибров наземного и воздушного базирования не существует. Они как бы по умолчание все "К" Мы как бэ чтим договор со Штатами, хотя Янки этот договор в качестве пипифакса использовали.Экспортного варианта так же не существует. Единственный Калибр, который Мы продаем за рубеж это подводный вариант для Варшавянок: Китай, Вьетнам, Алжир. Для надводных кораблей Калибра ни кому и никогда
            Tusv
              Tusv
              0
              Сегодня, 23:34
              Цитата: Андрей К
              Не путаю, Club-K экспортный вариант Калибра-К. По моему в 2010-х таскали его по выставкам.

              Еще раз. Таскали по выставкам Яхонт, как главное оружие для разблокировки Аденского пролива. Помните Сомалийских пиратов? Янки тупа вспомнили, что уже давно разработано. Hellfair это как бэ должен это сделать. Ни каких тысячи км, просто на на 25 км уничтожить москитный флот Ирана, как Мы Ракетой Москит уничтожили грузинский
        alexoff
          alexoff
          0
          Сегодня, 23:42
          в стандартном 20-
          в мелкий контейнер совали Х-35
      Младший рядовой
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:55
        Клаб экспортный вариант и очень сильно "обрезан" (международные договоренности). Само семейство Калибров весьма обширно и есть такие, которые за счет форсажной камеры, перед заходом на цель делают тапку в пол. Такие только Кличко перехватывал.
    Бородач
      Бородач
      -1
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Андрей К
      Американцы продолжают упаковывать ударные возможности в максимально «гражданскую» оболочку

      Плагиатят матрасники.
      Первыми были мы с «Калибром-К» и иранцы.

      Клаб К так и остался мультиком.
      А матрасники сделали.
      Опять мы отстаём.
      Tusv
        Tusv
        +2
        Сегодня, 21:18
        Цитата: Бородач
        Клаб К так и остался мультиком.
        А матрасники сделали.

        Простая логическая цепочка про мультики Путина.
        Первые Калибры по Сирии откуда запущены? Из Каспия. Основной МРК в 2014 году Каспийской флотилии? Проект Буян-М. Есть на "Великом Устюге" шахты для Калибра, который первым отстрелялся? Нет. Так каким комплексом стреляли? Мультики?
        Бородач
          Бородач
          -1
          Сегодня, 21:23
          Цитата: Tusv
          Цитата: Бородач
          Клаб К так и остался мультиком.
          А матрасники сделали.

          Простая логическая цепочка про мультики Путина.
          Первые Калибры по Сирии откуда запущены? Из Каспия. Основной МРК в 2014 году Каспийской флотилии? Проект Буян-М. Есть на "Великом Устюге" шахты для Калибра, который первым отстрелялся? Нет. Так каким комплексом стреляли? Мультики?

          Буяны Калибрами вооружены.
          Сам не проверял. Но читал об этом.
          Tusv
            Tusv
            0
            Сегодня, 21:35
            Цитата: Бородач
            Буяны Калибрами вооружены.
            Сам не проверял. Но читал об этом.

            В 2014 нет. Только Ониксами. Пусковые модернизированы под стрельбу двумя типами ракет чуть по позже
      Андрей К
        Андрей К
        +1
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Бородач
        Клаб К так и остался мультиком.
        А матрасники сделали.
        Опять мы отстаём.

        Кадр из этого мультика wink
    KCA
      KCA
      0
      Сегодня, 23:00
      Вообще-то контейнерная версия была ориентирована на экспорт и называлась не Калибр, а Club-K и комплектоваться может не только Калибрами но и Х-35, про постановку на вооружение именно Калибр-К ни разу не слышал и не читал, как впрочем и об успехах в экспортных поставок
    6. Комментарий был удален.
  Pavel57
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 20:33
    Таеие контейнеры на наши суда, чтобы не было желание их захватывать.
  Echolot
    Echolot
    +2
    Сегодня, 20:40
    Идея отличная, наши с 40-футовыми контейнерами с ПКР в свое время сильно напугали прогрессивную общественность. Израильтяне помогли хохлам с "Паутиной" в прошлом году. Вот только по сути это оружие диверсионное, любое подобного типа. Сейчас Иран бьет по контейнеровозам, да пусть хоть четверть груза с хелфайерами и ПКР! На дно. С автоперевозками сложнее, если бардак. А если досмотровые посты с рентгенами и заварка швов под протокол, то и с повторы "Паутины" маловероятны. Если к военному аэродрому со стратегами может подъехать любой, то теряется весь смысл такого аэродрома. Бардак, безответственность и покрышки на крыльях стратегов. Проще уж дрон на оптоволокне запустить без распила бюджета.
  Попуас
    Попуас
    0
    Сегодня, 20:42
    морской аэрозоль.
    ..это че за звер такой!? request
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 20:50
      Видимо, то что у нас называлось " Морской туман", стойкость к которому была обязательной для вооружения
  Баюн
    Баюн
    +1
    Сегодня, 23:02
    До чего этот мир довел Воинов. До ЧВК, террористов, мин в детских игрушках... Это уже не война и армии, а какая-то смесь криминала с террористами. Досадно, что в эту мерзость с удовольствием играют сильно-могучие всех стран.