США против Ирана: неоднозначность побед и неопределённость поражений
Когда-то давно всё было просто – победа была победой, явной, неоспариваемой. Взятие крепости, пленение или уничтожение лидера враждебного государства, флаг над Рейхстагом.
В наше время всё изменилось – войны стали уже не такими однозначными, как раньше, и наиболее яркий тому пример – это война США и Израиля против Ирана.
Почему тогда в заголовке данного материала есть только «США против Ирана», а Израиль отсутствует?
Да потому, что Израиль – это лишь одна из множества возможных причин, по которым США могли ввязаться в войну против Ирана, впрочем, именно с Израиля мы и начнём.
Непримиримая вражда
Одной из часто озвучиваемых причин, по которой США в лице Дональда Трампа ввязались в новую войну в Персидском заливе, является то, что Иран и Израиль являются непримиримыми врагами – дескать, израильское лобби и его влияние на президента США являются настолько сильными, что именно это и вынудило Дональда Трампа напасть на Иран.
Возможно ли это?
Вполне. Но вряд ли это было единственным мотивом.
Как в этом контексте может выглядеть победа США и Израиля над Ираном?
Здесь может быть выделено несколько возможных целей, из которых первая – это гарантированное уничтожение иранской ядерной программы.
Насколько этот этап выполнен на текущий момент, сказать сложно, но, учитывая то, что господство в воздухе над Ираном американцами захвачено, они могут достаточно продолжительное время применять сколь угодно мощные противобункерные боеприпасы из имеющихся на вооружении ВВС США.
Разрушения на атомном объекте в иранском городе Натанз
Всё-таки инфраструктура обогащения урана и создания ядерного является достаточно сложной, так что все шансы добиться победы по этому пункту у США и Израиля есть. А Иран заявит, что, поскольку ядерное оружие он создавать не собирался, то и поражения никакого нет, как говорится, сохранит лицо.
Кстати, на днях генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в интервью в эфире программы Face The Nation на телеканале CBS News заявил, что «ни одна война не сможет ликвидировать ядерный потенциал Ирана, если только она не станет ядерной и не приведет к катастрофическим последствиям» – это он США и Израилю подсказку даёт?
Вторая цель – смена руководства Ирана. Здесь всё неоднозначно. С одной стороны, руководство в Иране уже поменяли, и такими темпами, какими оно подставляется под удары США и Израиля, могут поменять ещё несколько раз.
С другой стороны, далеко не факт, что руководство удастся поменять на лояльное к США и к Израилю – пока предпосылок для этого не наблюдается, так что на выходе из конфликта Израиль может получить куда более враждебный и агрессивный Иран.
ВС США и Израиля выбивают руководство Ирана «стахановскими» темпами – к сожалению, ничего подобного на Украине мы не осуществляли
Возможно, что здесь основную роль может сыграть фактор времени – если США и Израиль продолжат ударными темпами истреблять высшее военно-политическое и религиозное руководство Ирана, то мученики типа Аятоллы Хаменеи вполне могут и закончиться, и им на смену придут более договороспособные лидеры, которые пойдут на сделку.
Третья цель – развал Ирана. С одной стороны, серьёзный региональный противник у Израиля в этом случае исчезнет, но в результате возникнет тлеющий очаг нестабильности.
На осколках Ирана может возникнуть новое государство курдов, которое может вобрать и часть территорий Ирака и Сирии, и которое будет как «кость в горле» для Турции. Также за счёт иранской части территории может усилиться Азербайджан, союзный Турции.
В результате сформируется новая ось противостояния, и война на этой земле никогда не кончится, впрочем, и для США, и для Израиля это может быть выгодно – они всегда были верны правилу «разделяй и властвуй».
Кое-кто уже делит территорию пока ещё единого Ирана
Для Израиля, после падения Ирана, Турция станет основным геополитическим противником, так что появление у её границ враждебного туркам курдского государства евреям будет вполне выгодно.
Впрочем, пока Иран разваливаться не собирается, и некоторые «оживившиеся» было его соседи как-то подозрительно быстро притихли, так что третью цель пока можно считать крайне труднодостижимой.
Но, как мы уже говорили выше, проблемы Израиля для США могут быть лишь одной из множества причин — планы внутри планов...
Противостояние с Китаем
По версии ряда аналитиков, одной из важнейших целей удара по Ирану является сдерживание Китая.
Как это связано?
А связано это с тем, что почти половина всего импорта нефти в КНР идёт из стран Персидского залива. В этом смысле для США лучше даже не победа, а продолжительный конфликт в регионе, который приведёт к приостановке поставок на длительный срок, как за счёт перекрытия Ираном Ормузского пролива, так и за счёт уничтожения сторонами конфликта нефтяной промышленности в регионе.
Впрочем, здесь США скорее терпят поражение – потери несут в основном третьи страны, а Китай, судя по всему, предвидел такой сценарий, поэтому зависимость от нефти в нём была максимально уменьшена.
Поставки диверсифицированы, в том числе и за счёт России, откуда идёт до 20% импорта нефти, с перспективой увеличения объёмов поставок, а также за счёт развития иных источников энергии – атомных электростанций, современных угольных электростанций на закритических и ультрасверхкритических параметрах пара, с высокоэффективными энергоблоками, обеспечивающими КПД свыше 40-45% за счет работы при давлении свыше 22,1 МПа и температурах свыше 600°C, а также «чистой энергетики» – ветрогенераторов и солнечных электростанций с буферными накопителями энергии.
Значительная часть автопарка страны была переведена с нефтепродуктов на электричество – Китай лидер по внедрению электромобилей и гибридов, а также инфраструктуры для их обслуживания. Производство и совершенствование аккумуляторов в КНР идёт невиданными темпами, благодаря китайским технологиям электромобили уже скоро превзойдут автомобили на бензиновых и дизельных двигателях по температурному диапазону эксплуатации, стоимости эксплуатации и технического обслуживания, и даже по дальности хода.
Примерно такая же ситуация в Китае с потреблением газа – на душу населения оно на два порядка ниже, чем в США и в России. Один россиянин потребляет в год 3,6 тыс. кубометров газа, американец – 2,9 тыс. кубометров, а китаец всего 0,3 тыс. кубометров (правда, в абсолютных цифрах структура потребления немного другая – в США примерно 880–890 млрд. кубометров в год, в КНР свыше 400 млрд. кубометров в год, а в России около 450–480 млрд. кубометров в год).
В общем, страны Европы явно загнутся быстрее, чем Китай, но будут ли США об этом жалеть?
Ослабление Европы
Некоторый разлад между США и Европой, наметившийся после второго «пришествия» Дональда Трампа, может иметь место в качестве одной из причин нанесения ударов по Ирану.
Для России союзник чаще всего – это бесполезный балласт, который необходимо содержать и защищать, при этом в случае любых проблем такой «союзник» быстро растворится, как туман на солнце, да ещё и будет обвинять Россию в тирании и своей незаконной оккупации – пожалуй, среди исключений можно назвать лишь КНДР и Кубу.
К взаимоотношениям стран Запада, в первую очередь США, Великобритании и стран Евросоюза, вряд ли вообще применимо понятие «союзник», скорее — «подельник». Например, США, Великобритания и Евросоюз могут вместе планировать «разделку» России или Китая, но если с этим не складывается, то США вовсе не против того, чтобы «разделать» и сам Евросоюз.
Отчасти многие страны Европы, в первую очередь Германия, сами загнали себя в угол безумными антинаучными идеями о развитии альтернативной энергетики, отказом от АЭС и электростанций на ископаемых видах топлива – уже тогда начался отток промышленности и капиталов в США.
Подрыв новейшей угольной электростанции в Гамбурге (Германия), стоимостью порядка 3 млрд. Евро – наверное, теперь жалеют ...
Следующим ударом, после которого деиндустриализация стран Европы значительно ускорилась, стал суицидальный отказ от дешёвых российских энергоносителей. Если бы Германия хотела оставаться одной из ведущих промышленно развитых держав мира, то именно немецкие войска должны были атаковать Украину с запада.
Ну а новая война в Персидском заливе может стать «соломинкой, способной сломать хребет верблюду».
По итогам США получат усиление своей промышленности, вложения европейских капиталов в свою экономику и переток высококвалифицированных специалистов, а Европа останется развлекаться с миллионами диких мигрантов, пригодных только для низкоквалифицированного труда, бесполезных для высокотехнологичной экономики, а заодно разрушающих и туристическую отрасль своим антиобщественным криминальным поведением.
Фактически всё это уже происходит прямо сейчас, так что здесь победу США уже можно зафиксировать.
12% и 17% от общемировых запасов
Америка любит нефть. И любит газ. Особенно лёгкую нефть, которую просто добывать – не то, что битумные пески Канады или бурение сланцев, и лёгкий газ, для которого не нужно развёртывать сложнейшие буровые платформы в русских северных морях.
А в Иране имеется примерно 12% от общемировых запасов нефти и 17% от общемировых запасов газа. При смене руководства Ирана на лояльное, о чём мы говорили выше, американские нефтегазодобывающие компании получат право «первой ночи» на иранские месторождения.
Сейчас под контролем США находятся собственные запасы нефти и газа в количестве, соответственно, 4,7% и 4,65% от мировых, запасы нефти и газа Венесуэлы в количестве, соответственно, 17-18% и 3% от мировых, под условным контролем – только руку протяни, находятся запасы нефти и газа в Канаде, соответственно, 9-13% и 1% от мировых.
В случае победы над Ираном, выражающейся в смене режима на лояльный, под контролем США окажется весь Персидский залив, а помимо самого Ирана это Саудовская Аравия с её 15,14% доказанных мировых запасов нефти и 4,38% запасов газа, ОАЭ – 6,31% мировых запасов нефти и 4% мировых запасов газа, Кувейт – 5,75% мировых запасов нефти и Катар с 13% от мировых запасов газа.
Итого, под прямым или косвенным контролем США совокупно окажется почти 75% мировой добычи нефти и почти 50% мировой добычи природного газа.
Цифры могут разнится, в зависимости от периода и способа оценки, но общая структура сохраняется
Это позволит США как им вздумается устанавливать цены на нефть и газ, обрушивая и поднимая рынки, контролируя стабильность экономик своих противников и союзников-подельников. Про то, что умышленное занижение цен на нефть стало одной из причин, ускоривших развал СССР, все помнят?
Но если захват ресурсов Персидского залива обеспечит контроль над ценами на нефть и газ, то продолжительный кризис просто устремит их вверх, и здесь у США также имеется определённый интерес.
Сланцевая революция
Сколько же на эту тему было «сломано копий» в нашей стране насчёт того, насколько гидроразрыв пластов опасен, неэффективен и как США будет плохо, если они будут это направление развивать, почти как в случае с ракетой Falcon Илона Маска, вот только и ракета успешно летает, и добыча сланцевых нефти и газа в США идёт довольно успешно.
Впрочем, есть один нюанс, от которого пока не удаётся избавиться: сложность добычи сланцевых нефти и газа выше, а это значит, что для рентабельности такой добычи цены на нефть и газ должны быть выше определённого порога.
Кризис в Персидском заливе привёл к значительному росту цен на нефть и газ на мировых рынках, так что сланцевая добыча в США сейчас должна чувствовать себя прекрасно, а если конфликт продолжится и значительная часть нефтегазовой инфраструктуры стран Персидского залива будет разрушена, то это продолжится ещё как минимум несколько лет, а то и больше.
С высокими ценами на нефть для США есть только одна проблема – рост цен на топливо в США не пошёл на пользу ни одной из политических сил, стоящих «у руля» в США, однако подконтрольные США запасы нефти и газа вполне позволяют вывести цены на топливо в стране в заданный коридор, обеспечив баланс между желаниями населения и потребностями нефтегазодобывающих компаний – по «двойному прайсу» придётся заплатить лишь странам Европы и Азии.
Забавно, что на текущий момент выгоды от роста цен на нефть и газ дают возможность заработать и самому Ирану, причём для того, чтобы цены на нефть не росли слишком уж быстро, сами же США разрешили проход и продажу нефти некоторым иранским танкерам. Кое-что с этого перепадает и России, впрочем, судя по тенденциям, скоро нефтегазовой инфраструктуры у нас просто не останется...
Правда, для Ирана эта тема в любом случае будет иметь ограниченный эффект – либо США захватят его нефтегазовую инфраструктуру, либо уничтожат.
Большой куш
Президент США Дональд Трамп всегда был эксцентричным типом, но в последнее время его просто прорвало – странные и кажущиеся нелепыми высказывания сыплются как из «рога изобилия» – «мы уже победили...», «мы садимся за стол переговоров...», «завтра мы нанесём удар колоссальной силы...», «я стану президентом (аятоллой?) Ирана...» – и прочее, и прочее.
Да, нельзя отрицать того, что Дональд Трамп явный нарцисс и обожает славу, также нельзя отрицать и то, что, как и многие американские президенты, он иногда путает названия стран и континентов, зачастую делая это очень обидно для их обитателей, но вряд ли стоит считать его дураком – всё-таки как-то ведь он стал миллиардером и президентом США?
По мнению автора, президентство для Дональда Трампа – это ещё один прекрасный способ набить карманы, и он просто пользуется тем, что слова президента США всегда оказывают огромное влияние на рынок, особенно на коротких промежутках времени.
Пока простаки в недоумении глядят на скачущего Трампа, несущего, на первый взгляд, полную ахинею, ловкие ребята навариваются на «коротких», играя на бирже, и здесь не только цены на нефть и газ, но и колебания доллара США и других валют, криптовалюты и многое другое, о чём мы даже представления можем не иметь.
Не стоит забывать и о том, какие баснословные деньги сейчас получает американский военно-промышленный комплекс (ВПК), и не стоит думать, что за всё заплатят граждане США – наверняка значительную часть затрат переложат на страны Персидского залива, да и после иранских ударов вооружаться теперь многие страны мира будут «на все деньги».
Кроме того, нельзя не заметить ещё несколько характерных черт Дональда Трампа. Во-первых, он часто создаёт дымовую завесу, вначале имитируя переговоры, а затем нанося удар.
А во-вторых, для него характерна тактика запугивания, например, как в случае с вожделенной Гренландией, когда США вначале оказывали на Гренландию и Данию колоссальное психологическое давление, угрожая чуть ли не неминуемым вторжением, а когда не получилось, то просто резко свернули угрожающую риторику, как говорится, наехали, не прокатило — ничего страшного, может, в другой раз получится.
Причём именно непредсказуемость дымовой завесы помогает такие «наезды» устраивать, ведь у многих складывается впечатление, что действующий президент США – это как «обезьяна с гранатой»: может бросить её, а может просто убежит, при этом за всеми этими выкрутасами вполне может стоять трезвый расчёт.
Выводы
Война в Иране может иметь для США столько целей, что грань, по которой можно определить победителя и проигравшего, может быть очень тонка и неоднозначна.
Помимо прямых заявленных целей по смене режима или уничтожении иранской ядерной программы, здесь могут быть как локальные экономические цели, так и планы по глобальному перераспределению денег, ресурсов, промышленности и власти.
В шахматах есть такое понятие, как цугцванг, когда любой ход лишь ухудшает ситуацию, а как назвать ситуацию, когда практически любой исход войны приведёт к выигрышу? Причём о своей победе могут заявить обе стороны конфликта.
Да, войны стали уж очень неоднозначными, одно можно сказать точно, даже если колоссальные потери понесут и США, и Иран, то определённые люди выйдут из этой войны в значительном плюсе. Может, для этого всё и затевалось?
Информация