Орден Красной Звезды: рождение легенды
Девяносто шесть лет назад, шестого апреля 1930 года, Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР принял постановление, которое навсегда изменило советскую наградную систему. В этот день были учреждены два ордена, ставшие символами эпохи: орден Ленина и орден Красной Звезды. Если первый предназначался для высших государственных и общественных заслуг, то второй стал военной наградой в самом что ни на есть чистом виде. Той самой наградой, которой за шестьдесят один год своего существования будут удостоены почти четыре миллиона человек.
Чтобы понять значение этого события, нужно представить себе контекст времени. Конец двадцатых годов. Страна только оправилась от Гражданской войны, индустриализация набирает обороты, а в наградной системе Рабоче-Крестьянской Красной Армии царит заметный дефицит разнообразия. Единственным орденом для военных остаётся орден Красного Знамени, учреждённый ещё в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Почётное революционное оружие, хоть и считается высокой честью, всё же является не наградой в полном смысле этого слова, а скорее символом особого признания. Ситуация складывается парадоксальная: армия растёт, численность военнослужащих увеличивается, а наград для них катастрофически не хватает.
Проблема была не только количественной, но и качественной. Единственный орден при частом вручении неизбежно терял бы свой престиж. Награда, которой награждают слишком часто, перестаёт быть наградой. Между тем отличившихся бойцов и командиров было множество, и оставлять их без внимания государство не могло ни по идеологическим, ни по практическим соображениям. Награда выполняла не только функцию признания заслуг, но и служила мощным инструментом мотивации. Советское руководство прекрасно это понимало.
Так родилась идея создать целую систему орденов, каждый из которых занимал бы своё место в иерархии. Орден Ленина предназначался для высших достижений, орден Красного Знамени продолжал оставаться боевой наградой за мужество и отвагу, а орден Красной Звезды должен был заполнить нишу массовой, но при этом престижной военной награды.
Символика и дизайн
Название нового ордена было выбрано не случайно. Красная пятиконечная звезда к тому времени уже стала неотъемлемым символом Красной Армии. Она красовалась на будёновках и фуражках, её наносили на бронетехнику и самолёты, она присутствовала на знамёнах и печатях. Звезда олицетворяла пять континентов, на которые распространялась идея мировой революции, пять пальцев раскрытой руки рабочего, пять концов боевой звезды, указывающих в разные стороны, словно символ всеобъемлющей защиты. Выбор этого символа для нового ордена был логичен и органичен.
Сам орден представляет собой произведение прикладного искусства, выполненное в духе своего времени. Пятиконечная звезда покрыта рубиново красной эмалью, которая придаёт ей глубокий, насыщенный цвет, переливающийся на свету. В центре расположен щит с изображением красноармейца. Солдат стоит в шинели и будёновке, с винтовкой наготове, готовый к бою. По ободу щита идёт знаменитый лозунг, ставший визитной карточкой советской эпохи: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В нижней части помещена надпись «СССР» и изображение серпа и молота. Все металлические элементы, за исключением эмали, оксидированы, что придаёт ордену характерный тёмный оттенок и контраст с яркой красной эмалью.
Материалом для ордена служило серебро. Общий вес составлял около тридцати трёх граммов, из которых на чистое серебро приходилось чуть более двадцати семи граммов. Размер между противолежащими вершинами звезды достигал пятидесяти миллиметров. На оборотной стороне имелся нарезной штифт с гайкой для крепления к одежде. Лента была выполнена из шёлковой муаровой ткани бордового цвета с продольной серо голубой полосой посередине. Сочетание бордового и серо голубого стало одним из самых узнаваемых элементов советской наградной системы.
Эволюция облика
За шестьдесят один год существования ордена было создано семь его разновидностей. Большинство изменений касались технических деталей: способов крепления, штамповки на оборотной стороне, нумерации. Однако в 1936 году произошло изменение, которое затронуло саму суть изображения.
Связано оно было с принятием нового боевого устава Красной Армии, в котором были пересмотрены положения о штыковой атаке. Если раньше красноармеец на ордене изображался лицом к зрителю, то теперь он был повёрнут вправо, в соответствии с новыми тактическими требованиями. Кроме того, на ногах у бойца вместо ботинок с обмотками, характерных для более раннего периода, появились сапоги. Эти изменения могут показаться незначительными деталями, но они отражают важную особенность советской наградной системы: она была не просто символом, а живым организмом, способным адаптироваться к изменениям в военной доктрине и повседневной жизни армии.
Статут и критерии награждения
Пятого мая 1930 года, через месяц после учреждения ордена, был утверждён его Статут, определявший порядок и критерии награждения. Согласно Статуту, орден Красной Звезды вручался за большие заслуги в деле обороны Советского Союза как в военное, так и в мирное время, а также в обеспечении государственной безопасности.
Круг потенциальных кавалеров был исключительно широк. Награда предназначалась для военнослужащих Советской Армии, Военно Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудников органов государственной безопасности, рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. Но орденом могли быть награждены не только отдельные военнослужащие, но и целые воинские части, корабли, соединения, объединения, предприятия, учреждения и организации. Такая практика коллективных награждений была характерна для советской системы и подчёркивала приоритет коллективизма над индивидуализмом.
Критерии награждения охватывали широкий спектр заслуг. Среди них были личное мужество и отвага в боях, отличная организация и умелое руководство боевыми действиями, успешные боевые операции, обеспечение государственной безопасности и неприкосновенности границы, мужество при исполнении воинского долга в условиях риска для жизни, образцовое выполнение специальных заданий командования в мирное время, заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, отличные показатели в боевой и политической подготовке, освоении новой техники, укреплении оборонной мощи страны, заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров. Перечень был настолько обширным, что практически любая выдающаяся служба могла стать основанием для награждения.
Интересной особенностью стало введение с четвёртого июня 1944 года награждения за выслугу лет. Военнослужащие, прослужившие пятнадцать лет в Вооружённых Силах или органах безопасности, могли быть удостоены ордена Красной Звезды. Эта практика просуществовала до четырнадцатого сентября 1957 года и существенно расширила круг кавалеров, превратив орден из чисто боевой награды в награду, поощряющую и долгую безупречную службу.
Первые кавалеры
Первым кавалером ордена Красной Звезды стал Василий Константинович Блюхер, легендарный полководец Гражданской войны, командующий Особой Дальневосточной армией. Тринадцатого мая тысяча девятьсот тридцатого года он был награждён за умелое руководство боевыми действиями на КВЖД. Выбор именно Блюхера в качестве первого кавалера был символичен: он олицетворял связь времён, преемственность между героизмом Гражданской войны и строительством новой регулярной армии.
Первые пять Маршалов Советского Союза (слева направо): Тухачевский, Михаил Николаевич, Ворошилов, Климент Ефремович, Егоров, Александр Ильич (сидят) Буденный, Семен Михайлович и Блюхер, Василий Константинович (стоят). 11 ноября 1935 года
В довоенный период орденом активно награждались участники локальных конфликтов: боёв у озера Хасан в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, сражений на реке Халхин Гол в тысяча девятьсот тридцать девятом году, советско финляндской войны тысяча девятьсот тридцать девятого года. Именно участники этих конфликтов составили основу первых массовых награждений. Каждый такой конфликт становился своего рода испытательным полигоном не только для военной техники и тактики, но и для наградной системы, проверяя её способность адекватно оценить заслуги участников.
Великая Отечественная: час триумфа
Настоящий расцвет ордена Красной Звезды пришёлся на Великую Отечественную войну. Именно в эти страшные годы, с тысяча девятьсот сорок первого по тысяча девятьсот сорок пятый, орден обрёл то значение, которое определило его место в истории и в памяти народа.
Цифры поражают воображение. За четыре года войны орденом Красной Звезды были награждены около двух миллионов восьмисот шестидесяти тысяч человек. Это составляет семьдесят четыре процента от общего числа награждённых за весь период существования ордена с тысяча девятьсот тридцатого по тысяча девятьсот девяносто первый год. Ни один другой советский орден не вручался с такой частотой и в таких масштабах. По праву орден Красной Звезды считается самым массовым орденом Великой Отечественной войны, если не принимать во внимание юбилейные награды.
Столь массовое награждение объясняется несколькими причинами. Прежде всего, орден занимал определённое место в иерархии наград: он был ниже ордена Красного Знамени и ордена Ленина, что позволяло вручать его чаще и за более широкий круг заслуг. Он стал своего рода универсальной боевой наградой, которую получали как рядовые бойцы, так и офицеры среднего звена, как пехотинцы, так и лётчики, танкисты, моряки, связисты, сапёры. Орден стал олицетворением массового героизма советского народа, тем самым тихим подвигом, который совершали миллионы.
Генерал-лейтенант авиации Иван Никифорович Степаненко (1920 — 2007)
Многократное награждение орденом стало обычной практикой. Несколько человек были удостоены этой награды шесть раз. Среди них Иван Данилович Кошель, Филипп Петрович Оноприенко, Пётр Петрович Панченко, Василий Васильевич Силантьев, Николай Гаврилович Ситцевой. Каждый из них прошёл всю войну, совершив сотни боевых вылетов или участвуя в десятках сражений, и каждое новое награждение орденом становилось свидетельством неугасающего мужества.
Герои среди кавалеров
Среди кавалеров ордена Красной Звезды были люди, чьи имена навсегда вписаны в историю. Пётр Петрович Панченко, лётчик истребительной авиации, в годы войны совершил двести семьдесят один боевой вылет на истребителе Ла пять. Он успешно выполнял задания по прикрытию бомбардировщиков и штурмовиков, сбил три самолёта противника. За боевые заслуги он был награждён множеством орденов и медалей, а в послевоенное время продолжил службу в авиации, получив ещё несколько орденов Красной Звезды за безупречную службу. Его история типична для многих кавалеров: война стала главным испытанием, а мирное время продолжило подвиг в форме каждодневного труда.
Пётр Петрович Панченко (29 июня 1922, село Попово, Полтавская губерния, УССР — 24 июня 1997, Полтава, Украина) — советский лётчик, Заслуженный военный лётчик СССР, полковник, кавалер шести орденов Красной Звезды
Заслуживают внимания и те, кто удостоился четырёх орденов. Среди них Степан Анастасович Микоян, Герой Советского Союза, сын известного советского государственного деятеля, который прошёл путь от лётчика испытателя до боевого аса. Или Гарник Барсегович Вартумян, тоже Герой Советского Союза, чья судьба отражает многонациональный характер советского народа и его армии.
Трижды кавалерами ордена стали такие выдающиеся военачальники, как Махмут Ахметович Гареев, впоследствии ставший известным военным историком и теоретиком, и Жозеф Яковлевич Котин, гениальный конструктор танков, чьи машины определили облик бронетанковых сил Красной Армии.
Международное измерение
Во время Великой Отечественной войны существовала практика награждения иностранных военнослужащих советскими орденами. Орденом Красной Звезды были награждены четыреста девяносто шесть солдат и офицеров стран Антигитлеровской коалиции. Среди них капитан армии Великобритании Гай О. Монд, который успешно руководил приёмкой и отправкой морских конвоев с вооружением и грузами для Советского Союза. Северные конвои были одним из самых опасных маршрутов военных поставок, и те, кто обеспечивал их безопасную доставку, заслуживали признания.
Награждение иностранцев орденом Красной Звезды стало свидетельством интернационального характера борьбы с фашизмом. Это была не просто формальность, а признание вклада каждого участника общей борьбы, вне зависимости от гражданства и места службы.
Послевоенная судьба
После окончания Великой Отечественной войны орден Красной Звезды не утратил своего значения. Он продолжал вручаться за заслуги в укреплении обороноспособности страны, за мужество, проявленное при исполнении служебных обязанностей, за образцовую службу.
Указом от пятнадцатого октября тысяча девятьсот сорок седьмого года было прекращено награждение орденом гражданских лиц, так как это не соответствовало статуту награды, изначально ориентированной на военнослужащих и сотрудников силовых структур. Это решение отражало стремление к большей строгости в соблюдении правил награждения.
В послевоенный период орденом нередко награждали посмертно: военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, сапёров, погибших при разминировании, сотрудников милиции, погибших при задержании опасных преступников, пожарных, отдавших жизнь при спасении людей. Орден и наградная книжка вручались родственникам погибшего, становясь символом признания его жертвы.
Во время войны в Афганистане многие военнослужащие, получившие ранения средней тяжести или тяжёлые ранения, контузии, были награждены орденом Красной Звезды. Эта традиция сохранилась и в последующих локальных конфликтах, в которых принимали участие советские и российские военнослужащие.
Александр Сынурович Серендеев кавалер трёх орденов Красной Звезды, разведрота 173 отряд СпН ГРУ, военнослужащий срочной службы, Афганистан, 1987 г.
Последний Указ Президента СССР о награждении орденом Красной Звезды был подписан двадцать четвёртого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года. Второго марта тысяча девятьсот девяносто второго года орден был упразднён Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации. Так завершилась история одной из самых массовых и узнаваемых наград в истории не только Советского Союза, но и мировой военной истории.
Наследие и память
Сегодня орден Красной Звезды является объектом коллекционирования и изучения военной истории. В фондах Музея Победы бережно хранится более ста тридцати орденов Красной Звезды. Каждый из них имеет свою историю, свой путь от рук награждающего к груди награждённого. На экспозициях, посвящённых Великой Отечественной войне, орден Красной Звезды всегда занимает достойное место, напоминая о миллионных армиях простых солдат и офицеров, которые ценой своей жизни и здоровья отстояли свободу.
Всего за шестьдесят один год существования орденом были награждены около трёх миллионов восьмисот семидесяти шести тысяч семисот сорока человек. Эта колоссальная цифра говорит сама за себя. Но за каждой из этих цифр стоит конкретная человеческая судьба, конкретный подвиг, конкретный выбор. Орден Красной Звезды стал не просто металлическим знаком на груди, а символом массового героизма, коллективной жертвы и общей победы.
Никто не мог предвидеть, что этот орден пройдёт через самые страшные испытания века, станет свидетелем величайших трагедий и величайших побед, будет украшать груди миллионов людей, чьи имена навсегда останутся в истории. Красная звезда на серебряном фоне оказалась прочнее многих государств и эпох. Она пережила войну, пережила распад Советского Союза и продолжает жить в памяти народов, для которых она была символом мужества, чести и воинского долга.
