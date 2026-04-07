Трагедия, ставшая датой национальной памяти
Сегодня, 7 апреля, в России отмечается День памяти погибших подводников. Эта скорбная дата была установлена приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года и приурочена к трагической гибели атомной подводной лодки "Комсомолец".
7 апреля 1989 года на борту АПЛ "Комсомолец", совершавшей переход из Североморска, произошел пожар. Подводная лодка затонула в Норвежском море. В результате катастрофы погибли 42 члена экипажа, включая командира - капитана 1-го ранга Евгения Александрова Ванина. Спасти удалось только 27 человек.
АПЛ "Комсомолец" считалась одной из самых совершенных подводных лодок своего времени. Ее гибель стала одной из крупнейших трагедий в истории отечественного подводного флота.
По сложившейся традиции, ежегодно 7 апреля в 17 часов 08 минут - официальное время гибели "Комсомольца" - на всех кораблях и судах Военно-морского флота России приспускают флаги и объявляют минуту молчания. В этот день воины-подводники отдают дань памяти всем коллегам, отдавшим жизнь при исполнении воинского долга.
Однако День памяти посвящен не только экипажу "Комсомольца". За более чем столетнюю историю подводного флота России погибли тысячи моряков. Среди трагедий прошлых лет - гибель подводных лодок "Курск" в 2000 году, "К-129" в 1968 году, "М-256" в 1957 году и многих других. Каждая из этих катастроф унесла десятки жизней.
В этот день в городах и воинских частях проходят мемориальные мероприятия, возлагаются венки к памятникам подводникам, проводятся тематические встречи и концерты. Память о погибших моряках живет в сердцах их товарищей, родных и близких.
