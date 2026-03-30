МАГАТЭ: Значительно повреждён завод по производству тяжёлой воды в Иране

2 633 9
МАГАТЭ: Значительно повреждён завод по производству тяжёлой воды в Иране

МАГАТЭ публикует информацию о значительных повреждениях на иранском заводе по производству тяжёлой воды. Это один из основных компонентов атомной энергетики. Её используют в реакторах для торможения нейтронов. Также применяется в качестве индикатора изотопов.

Предприятие по производству тяжёлой воды расположено в городе Хондаб, что к юго-западу от Тегерана.



В МАГАТЭ заявляют о том, что в результате повреждений, полученных заводом от ударов, перестали функционировать промышленные установки. Указано на то, что сам удар по заводу в Хондабе был нанесён 27 марта.

Тем временем из Ирана приходят сообщения о масштабных отключениях электроэнергии. Удары Израиля и США приводят к тому, что миллионы иранцев сталкиваются с перебоями в электроснабжении, в том числе в Тегеране.

Это притом, что Трамп ранее заявил о продлении «энергетического перемирия». По словам президента США, «перемирие» с «отсутствием ударов по объектам энергетики» продлено на 10 суток. Этот срок истечёт к 6 апреля.

В Иране подозревают, что после окончания этого срока Дональд Трамп может отдать приказ на начало наземного вторжения армии США в Исламскую Республику. Для этих целей США концентрируют силы специальных операций и морпехов в регионе, перебрасывая их среди прочего и с баз в Восточной Азии.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:01
    ❝ МАГАТЭ публикует информацию о значительных повреждениях на иранском заводе по производству тяжёлой воды ❞ —

    — Причём кто нанёс эти «значительные повреждения», МАГАТЭ даже предположить «не может» ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:39
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:01
      Причём кто нанёс эти «значительные повреждения», МАГАТЭ даже предположить «не может»

      hi Только победа иранского народа в войне против сионистов и агрессоров-террористов янки остановить творимый беспредел.
      am angry
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 08:16
      Причём кто нанёс эти «значительные повреждения», МАГАТЭ даже предположить «не может» ...

      Также как и по ЗАЭС... Позиция - ничего не вижу, ничего не слышу...
  2. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 06:12
    С какой стороны были прилеты магатэ тоже не может утверждать однозначно...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 06:16
      Поди угадай, кто тут 50/50
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 06:26
        перебои с электричеством .....

        Значит и с очисткой? И с водой? Тогда что сделать в ответ.
        1. Александр 3 Звание
          Александр 3
          0
          Сегодня, 10:27
          Иран запустил дроны комикадзе по опреснительной установке в Кувейте
    2. Последний-из-могикан Звание
      Последний-из-могикан
      0
      Сегодня, 10:03
      А гадать и не нужно - вот вам официальный сайт АОИ, с подневными отчетами. Ясно написано, 27.03, 19:44:

      IDF: Following the Identification of Reconstruction Attempts: The Israeli Air Force Struck the Arak Heavy Water Plant—A Key Plutonium Production Site for Nuclear Weapons. A short while ago, the Israeli Air Force, acting on IDF intelligence, struck the heavy water plant in Arak, central Iran. Heavy water is a unique material used to operate nuclear reactors, such as the inactive Arak reactor, which was originally designed to have weapons-grade plutonium production capabilities. These materials can also be used as a neutron source for nuclear weapons.

      https://www.idf.il/en/mini-sites/iran-israel-war-2026/iran-israel-war-2026-live-updates-1/march-27-2026-iran-israel-war-2026-live-updates/
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:39
    Что дальше ? Удар по АЭС в Бушере ,а может сразу ядерную бомбу скинут ? Иран ведь рядом всегда будет ,его то не перенести подальше. Засрать регион ядерными отходами и куда потом