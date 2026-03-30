Израиль не будет участвовать в наземной операции США против Ирана
Израиль не будет участвовать в наземной операции США против Ирана, если она будет одобрена, сообщают израильские медиа со ссылкой на Министерство обороны страны.
Соединенные Штаты готовят наземную операцию уже на первые числа апреля, но участие израильских войск в ней не предусмотрено. ЦАХАЛ продолжит наносить ракетные удары по Ирану, тем самым помогая США. Кроме того, Тель-Авив готовится к расширению вторжения в южный Ливан, где неожиданно хорошо получил от «Хизбаллы».
Между тем, по данным израильского телеканала «Channel 15», уже на следующей неделе США будут иметь достаточно сил и средств для проведения наземной операции. Как утверждается, это не будет вторжение в сам Иран, американцы планируют «значительную» операцию против подразделений КСИР в районе Ормузского пролива.
Как всё это будет выглядеть в действительности, пока неизвестно. Заявляется о возможных захватах иранских островов, чтобы вынудить Тегеран разблокировать Ормуз, но Иран готов к такому сценарию. Трамп же хочет избежать больших потерь, поэтому решения о наземном вторжении пока нет.
