Израиль не будет участвовать в наземной операции США против Ирана, если она будет одобрена, сообщают израильские медиа со ссылкой на Министерство обороны страны.

Соединенные Штаты готовят наземную операцию уже на первые числа апреля, но участие израильских войск в ней не предусмотрено. ЦАХАЛ продолжит наносить ракетные удары по Ирану, тем самым помогая США. Кроме того, Тель-Авив готовится к расширению вторжения в южный Ливан, где неожиданно хорошо получил от «Хизбаллы».



Между тем, по данным израильского телеканала «Channel 15», уже на следующей неделе США будут иметь достаточно сил и средств для проведения наземной операции. Как утверждается, это не будет вторжение в сам Иран, американцы планируют «значительную» операцию против подразделений КСИР в районе Ормузского пролива.

Как всё это будет выглядеть в действительности, пока неизвестно. Заявляется о возможных захватах иранских островов, чтобы вынудить Тегеран разблокировать Ормуз, но Иран готов к такому сценарию. Трамп же хочет избежать больших потерь, поэтому решения о наземном вторжении пока нет.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 06:10
    Сегодня, 06:10
    ❝ В случае наземной операции США в Иране израильские солдаты не будут участвовать в боевых действиях на суше ❞ —

    — Воевать «на удалёнке» оно как-то безопаснее ...
    ZovSailor
Сегодня, 07:32
      Сегодня, 07:32
      hi Рыжий Сатана из Фашингтона с Пентагоном не обеспечили сионистов секретным оружием диском бомбулятором, как при похищении президента Мадуро в Венесуэле, а без него иврэйцам ссикоТно.
      angry
    Олеся Леся
Сегодня, 07:56
      Сегодня, 07:56
      Так цахаловцев очень хорошо потрепал Хезбулла в Ливане, потери значительные. Ощутили на своей шкуре. Это не мирные города бомбить бомбами и ракетами
  Оби Ван Кеноби
Сегодня, 06:17
    Сегодня, 06:17
    Ну что граждане еврейцы, страшно стало?
    Иран вам еще устроит Варфоломеевскую ночь пополам с холокостом.
  роман66
Сегодня, 06:19
    Сегодня, 06:19
    А как же песня боевая : " Позади страна родная, впереди пески Синая, на груди мой " Моргеншлом" наперевес
    Егоза
Сегодня, 06:33
      Сегодня, 06:33
      Цитата: роман66
      А как же песня боевая :

      Песни хорошо на сцене исполнять. А здесь скорее подойдет "Школа танцев Соломона Пляра" -
      Это школа Соломона Пляра,
      Школа бальных танцев, вам говорят.
      Две шаги налево, две шаги направо,
      Шаг вперод и два назад
  Вольный Остров
Сегодня, 06:31
    Сегодня, 06:31
    Да? А что такое ? Танчики кончились ??? 😂😂😂 пора уже, пора. Собрать катомки, узелки, пешочком, назад, в Египет , по пустыням, сорок лет петляя...
  mad-max78
Сегодня, 06:41
    Сегодня, 06:41
    Для евреев даже американцы пушечное мясо, своих людей они экономят.
  Massimo.1
Сегодня, 06:44
    Сегодня, 06:44
    Speriamo che gli invasori americani portino con loro un gran numero di sacchi per i cadaveri.Tanti "auguri" ed un pronto rientro dentro i sacchi americani !!
  kosmozoo
Сегодня, 06:46
    Сегодня, 06:46
    Израиль не будет участвовать в наземной операции США против Ирана
    Осталось Доне сообщить, что США не будут участвовать в наземной операции Израиля против Ирана.
    Не понятно на что расчитывает Израиль, в его случае "кто последний тот и папа" не сработает. Скорее, кто на БВ тому и отдуваться.
    ShDE
Сегодня, 07:00
      Сегодня, 07:00
      И переложить всю "подставу" на арабских нефтегазовых фраеров. Только все равно с ресурсами для Америки плохо выходит.
  svarog77
Сегодня, 06:51
    Сегодня, 06:51
    Воевать с женщинами, стариками и детьми ведь куда привычнее и безопаснее...
  ShDE
Сегодня, 06:56
    Сегодня, 06:56
    Элегантно: втянуть и так откровенно подставить амеров. А тухнуть на земле за сионистское государство останутся американские BLM - потомки африканских рабов, и европейских изгоев.
  dzvero
Сегодня, 07:01
    Сегодня, 07:01
    Вчера НАТО отказало, сегодня Израиль... завтра Трамп вступит в ШОС, наверное?
  Романенко
Сегодня, 07:26
    Сегодня, 07:26
    Ну это в стиле "избранног народа" - пакостить издалека. Сомневаюсь, что это поможет им избежать больших потерь в этой войне, достали ни арабов своими бесконечными подлостями. Просто утилизируют их на месте, компактно.
  G.M.V
Сегодня, 07:43
    Сегодня, 07:43
    Ооо, это очень продуманно и ожидаемо это этой нации. Им бы только пенку снимать!
  RuAbel
Сегодня, 07:52
    Сегодня, 07:52
    Ай, красавцы! Это, значит, еврейцы помогают Трампу персов победить? Он, наверное, ещё и должен останется Израилю! Сколько разрушений на бедные еврейские головы из-за этого рыжего поца(((
  501Legion
Сегодня, 08:09
    Сегодня, 08:09
    а что такое ? засали. или трупые ереев на земле Ирана не захотели видеть. Сами толкнули амеров на это , видимо хотят глянуть на их трупы вместо сових
  Earl
Сегодня, 08:30
    Сегодня, 08:30
    Ничего удивительного: любые каратели всегда были ссыкливыми ничтожествами, способными воевать лишь с мирняком.
  Илия
Сегодня, 09:15
    Сегодня, 09:15
    Вот, и на ВО пропали храбрые диванные зольдатен. Не кому идти в бой, не кому laughing
    Илия
Сегодня, 09:22
      Сегодня, 09:22
      Видимо фсе рванули в пехоту, на передок)) laughing