«Волчья стая» роботов. Как наземные машины меняют облик войны будущего
Когда в конце марта 2026 года китайское государственное телевидение CCTV показало документальный фильм «Беспилотное соревнование», мало кто ожидает увидеть кадры, способные всерьез встревожить военных стратегов от Вашингтона до Москвы. На экране группа металлических существ, похожих на собак, передвигалась по руинам учебного городка. Они двигались не хаотично, а как единый организм. Один сканировал окрестности, другой прикрывал, третий готовился к штурму здания. Ни команд, ни пауз, ни растерянности. Координированная стая машин, которые думают вместе.
Китайские инженеры назвали эту систему «волчьей стаей». И это название куда более точное, чем кажется на первый взгляд.
Коллективный разум на четырех ногах
Суть китайской инновации не в самих роботах. Четвероногие машины, способные ходить по лестницам и пересекать пересеченную местность, существуют уже несколько лет. Американская Boston Dynamics, японские и корейские лаборатории, десятки стартапов по всему миру создавали подобных «собак» для охраны объектов, инспекции трубопроводов, помощи спасателям. Но Китай сделал шаг, который меняет саму философию применения наземных роботов.
В основе системы лежит то, что разработчики называют «общей сенсорной сетью». Проще говоря, коллективный мозг. Каждый робот в группе видит не только своими камерами. Он получает данные от всех остальных участников стаи в режиме реального времени. Если одна машина обнаруживает препятствие, угрозу или цель, вся группа мгновенно получает эту информацию и корректирует свои действия.
Представьте себе взвод пехотинцев, каждый из которых видит глазами всех остальных бойцов одновременно. Не получает доклад по рации, не ждет приказа, а именно видит и понимает мгновенно. Именно это реализовано в китайской системе, только без людей.
Каждый робот в стае выполняет свою роль. Вариант «Тень» занимается разведкой и обеспечением ситуационной осведомленности. «Кровавый» вариант предназначен для боя и может нести вооружение: микро ракеты, гранатометы, автоматы. «Полярный» обеспечивает логистику и поддержку. Скорость передвижения достигает 15 километров в час, грузоподъемность до 25 килограммов. Машины способны работать в суровых условиях и на любой местности.
Важно, что пока люди сохраняют за собой финальное решение об открытии огня. Но сама логика движения, выбора позиций, координации маневров уже осуществляется машинами автономно.
Не только Китай
Отдельно взятый документальный фильм можно было бы списать на пропаганду. Но дело в том, что Китай не одинок в этом направлении.
Украинский фронт уже стал полигоном для первых реальных испытаний наземных роботов собак. 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии «Хартия» в январе 2025 года объявила о проведении первой полностью роботизированной наземной операции. На вооружении бригады оказались британские роботы собаки BAD2, способные вести разведку, доставлять боеприпасы на передовую и эвакуировать грузы.
Командир «Хартии» тогда озвучил фразу, ставшую программной для всей дискуссии о будущем войны: «Побеждать будут люди». Он пояснил, что дроны в воздухе и на земле, вся эта беспилотная техника, уязвима перед электромагнитным импульсом и антидроновыми ружьями. Поэтому полностью заменить солдат роботами не удастся.
Но сама постановка вопроса красноречива. Ещё два года назад о роботах собаках в бою говорили как о футуристической концепции. Сегодня они уже на фронте.
Американская компания Ghost Robotics привезла свои четвероногие машины на Тайвань в марте 2026 года, явно рассчитывая на контракты с вооруженными силами острова. Их роботы уже прошли испытания в Пентагоне. Boston Dynamics, хоть и позиционирует своего Spot как гражданский продукт, не может закрыть глаза на военное применение, которое потенциально приносит куда большие контракты.
Документальный фильм CCTV показал не только наземных роботов. Система Atlas объединяет до 96 беспилотников, каждый из которых выполняет свою задачу: наблюдение, радиоэлектронная борьба, удары по целям. Управляет всей стаей один оператор.
Дроны общаются между собой в реальном времени, постоянно корректируя позиции и действия. Исследователи говорят о стремлении к тому, что они называют «координацией без коммуникации». То есть ситуация, когда дроны могут предсказывать действия друг друга и действовать независимо от внешних сигналов. Связь оборвали, а стая продолжает работать как единое целое.
Российский опыт
Российская оборонная промышленность активно изучает потенциал четвероногих роботов для применения в зоне специальной военной операции. Однако пока боевой опыт остается ограниченным, а большинство разработок так и не вышли за рамки выставочных демонстраций.
Первым российским шагающим боевым роботом стал "Хищник", созданный компанией "Андроидная техника" при поддержке Минобороны. Масса комплекса составляет 200 кг, он способен перевозить грузы весом до 200 кг на ровной местности и до 80 кг на пересеченной. На робот устанавливался пулемет ПКТМ с возможностью замены на более мощный "Корд". Автономность достигает суток, скорость - до 15 км/ч. Однако "Хищник" остался экспериментальной платформой и в серию не пошел.
Компания "Прикладная робототехника" представила несколько проектов робособак, оснащенных пулеметным и гранатометным вооружением, а также оптико-электронными станциями разведки. На форуме "Армия-2024" был показан комбинированный робот "Паук" с шестью ногами и колесным движителем, вооруженный двумя пулеметами ПКТМ.
Несмотря на обилие прототипов, российские роботы-собаки остаются в стадии полигонных испытаний. Основные причины: сложность управления шагающим шасси, недостаточная надежность в боевых условиях и высокая стоимость производства. Минобороны пока не выразило серьезного интереса к серийным закупкам.
Зачем вообще городу, армии, штурмовой группе робот-собака?
Ответ лежит в природе современного городского боя. Город это лабиринт из стен, дверей, лестниц, подвалов, окон. Каждый угол может скрывать противника. Каждая лестница может вести в засаду. Пехотинец, входящий в здание, рискует жизнью буквально на каждом шагу.
Робот-собака может подняться по лестнице, заглянуть за угол, войти в комнату первым. Он может обнаружить противника раньше, чем это сделает живой солдат. Он может нести на себе взрывчатку или оружие. И даже если его уничтожат, это потеря техники стоимостью в десятки тысяч долларов, а не человеческой жизни.
Китайская концепция «волчьей стаи» идет дальше одиночных разведчиков. Представьте себе штурм жилого квартала. Сначала заходят машины разведки. Они сканируют здания, составляют карту обстановки, передают данные. Следом идут боевые роботы с вооружением. Они занимают позиции, подавляют выявленные огневые точки. За ними движутся логистические машины, обеспечивающие живых солдат боеприпасами и снаряжением, когда те входят в уже очищенный район.
Эта схема не отменяет пехоту. Она делает её работу менее опасной. Или, если говорить честнее, она делает возможными операции, которые сегодня слишком рискованны для людей.
Что мешает
Технологии впечатляют. Но у наземных роботов-собак есть серьезные ограничения, о которых разработчики предпочитают не распространяться.
Первое это энергия. Батарея обеспечивает несколько часов работы. На марше, в холод, при интенсивном маневрировании заряд расходуется быстрее. Пока не существует способа быстро перезарядить робота в поле, не говоря уже о подмене батареи под огнем.
Второе это связь. Система коллективного мозга требует стабильного канала обмена данными между машинами. Радиоэлектронная борьба способна нарушить эти каналы. Китайские разработчики говорят о «координации без коммуникации», но это направление ещё в стадии исследований, а не готового продукта.
Третье это цена. Каждый робот стоит десятки тысяч долларов. Стая из десяти машин это сотни тысяч. Для армии с неограниченным бюджетом это не проблема. Для большинства вооруженных сил мира это существенные расходы на непроверенную в реальном бою систему.
Четвертое это уязвимость. Маленький робот на четырех ногах это маленькая цель. Но он так же уязвим для взрывной волны, осколков, пуль. Достаточно повредить одну ногу, и машина теряет подвижность. А на улицах города, заваленных обломками, мусором, трупами, любая техника рискует застрять.
Моральная пропасть
Есть и другой пласт проблемы, который выходит за рамки техники. Наземные роботы-собаки, способные нести оружие и принимать решения о передвижении без человека, ставят вопрос о контроле над применением силы.
Сегодня оператор нажимает кнопку. Сегодня человек принимает решение. Но системы становятся всё автономнее. Китайские исследователи прямо говорят о стремлении к «крупномасштабной автономии, когда системы работают вместе без постоянного участия человека». Что произойдет, когда стая роботов получит право открывать огонь без одобрения оператора?
Этот вопрос уже обсуждается. Но технологии развиваются быстрее, чем переговорные процессы. К тому моменту, когда мировое сообщество согласует правила, роботы собаки с коллективным разумом могут уже стоять на вооружении десятка армий.
Взгляд из окопа
Украинский опыт, пожалуй, самый честный источник информации о реальных возможностях наземных роботов. Не полигонные демонстрации, не документальные фильмы государственного телевидения, а грязь, холод, электронные помехи и реальный противник, который стреляет в ответ.
«Хартия» использовала роботов BAD2 для разведки и доставки. Машины действительно могут тихо подойти к позициям противника, что является существенным преимуществом по сравнению с шумным солдатом в полный рост. Но масштаб применения остаётся ограниченным. Речь идет об отдельных машинах, а не о стаях.
Китайская концепция коллективной автономии на украинском фронте пока не реализована. Но сам вектор понятен. Следующий конфликт, следующая война может стать тем полигоном, где роботы собаки впервые будут применены как единая боевая система.
Война меняется. Это банальность, но она становится всё более точной. Сначала дроны заменили разведывательную авиацию. Потом FPV дроны начали заменять артиллерию на коротких дистанциях. Наземные дроны взяли на себя минирование и снабжение. Теперь роботы собаки претендуют на роль штурмовых групп.
Каждый новый этап делает живого солдата всё менее необходимым на передовой. Не полностью. Не окончательно. Но тенденция очевидна. Армия, которая первой освоит координированные стаи наземных роботов, получит колоссальное преимущество в городском бою. Преимущество, сравнимое с тем, какое дали танки в начале прошлого века.
Китай заявил о своих амбициях открыто. Демонстрация «волчьей стаи» на государственном телевидении это не случайность. Это сигнал. Вашингтону, Тайбэю, Москве. Сигнал о том, что Пекин не просто развивает робототехнику, а готовит её к войне.
Следующий вопрос не в том, появятся ли роботы собаки на полях сражений. Они уже там. Вопрос в том, когда они перестанут быть одиночными экспериментами и станут стаями. И что произойдет с теми, кто окажется на другой стороне.
