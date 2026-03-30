В Китае разработали систему «космических маяков»

Китайские специалисты заявили о выстраивании современной спутниковой системы, которая заполняет пробелы отсутствия GPS-сигнала в определённых местах планеты.

В сообщениях говорится о том, что сеть на данный момент состоит из 11 спутников, является устойчивой к помехам и глушению, при этом обладает спектром возможностей глобального позиционирования.



В университете Цинхуа, где система и разрабатывалась, сообщают, что работа её основана на оптическом принципе. В то время как системы глобального позиционирования, такие как GPS и BeiDou, зависят от спутников, излучающих радиоволны, новая сеть использует закодированные световые сигналы от «маяковых» спутников. Это и есть те самые 11 космических аппаратов, связанные в единое целое в околоземном пространстве.

Профессор университета Цинхуа Син Фэй для Beijing Youth Daily:

Древние мореплаватели ориентировались по маякам. Мы разместили эти «маяки» в космосе, используя излучающие свет спутники для навигации всего, от транспортных средств до космических аппаратов.

Сама эта система работает за счёт размещения мощных источников света на спутниках для отправки закодированных сигналов на Землю. Приёмники на Земле обнаруживают свет и используют его направление, а также известные координаты спутников, для расчёта их местоположения, что и позволяет создавать качественную навигационную картину.

По словам профессор Син Фэя, поскольку световые лучи узкие и распространяются по прямым линиям, им гораздо сложнее создавать помехи, чем радиосигналам. По сравнению со звездной навигацией, которая опирается на слабый свет звёзд и обеспечивает ограниченную точность, спутниковая оптическая навигация может обеспечить гораздо более точное позиционирование.
  роман66
    роман66
    +5
    Сегодня, 06:21
    , поскольку световые лучи узкие и распространяются по прямым линиям, им гораздо сложнее создавать помехи, чем радиосигналам.

    А если тучи?
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:38
      Цитата: роман66
      А если тучи?

      "Я тучи разведу руками"...Ну, если весь китайский народ встанет, то вполне возможно. laughing
      хрыч
        хрыч
        +1
        Сегодня, 08:04
        Цитата: Егоза
        весь китайский народ встанет

        и пустит ветры
  Дырокол
    Дырокол
    -3
    Сегодня, 06:49
    По словам профессор Син Фэя, поскольку световые лучи узкие и распространяются по прямым линиям

    Это точно профессор говорит? Световые лучи даже у лазера совсем не узкие.
    Приёмники на Земле обнаруживают свет и используют его направление, а также известные координаты спутников, для расчёта их местоположения

    Т.е. это геостационарные спутники ибо иные не имеют постоянных координат. Соответственно с такого расстояния пятно от лазера будет размером с город...
    Володин
      Володин
      +2
      Сегодня, 07:13
      Цитата: Дырокол
      Соответственно с такого расстояния пятно от лазера будет размером с город...

      Спутники LEO уже несколько лет используют подобную технологию. Конечное пятно там далеко не размером с город, а 1-5 м. Китайцы утверждают, что их технология точнее.
      Дырокол
        Дырокол
        -2
        Сегодня, 07:28
        Цитата: Володин
        Конечное пятно там далеко не размером с город, а до 1-5 м.

        С 30 тыс. км. 1,5 метра? ИИ мне говорит
        Для высококачественного лазера с расходимостью 0,1 мрад пятно на 30 000 км расширится примерно до 3–6 км в диаметре

        Оно конечно не город. Возможно для навигации это вполне достаточно. Вопрос сколько лазеров на одном спутнике. Как понимаю 11 спутников рассредоточены по орбите и одновременно в нужном месте не может быть доступно даже двух.
        Володин
          Володин
          +2
          Сегодня, 07:42
          Цитата: Дырокол
          С 30 тыс. км. 1,5 метра? ИИ мне говорит

          Высота орбиты спутников LEO порядка 600 км.
          Дырокол
            Дырокол
            0
            Сегодня, 08:15
            Цитата: Володин
            Высота орбиты спутников LEO порядка 600 км.

            Эти 11 спутников не могут быть на LEO ибо у них постоянные координаты как вы указали в статье. Вернее
            Приёмники на Земле обнаруживают свет и используют его направление, а также известные координаты спутников

            А известными они могут быть только тогда, когда они постоянные. На 600 км. у них координаты должны меняться потому как их скорость быстрее скорости вращения земли.
            Nikolaevich I
              Nikolaevich I
              0
              Сегодня, 10:31
              Цитата: Дырокол
              А известными они могут быть только тогда, когда они постоянные. На 600 км. у них координаты должны меняться потому как их скорость быстрее скорости вращения земли

              А как же GPS и ГЛОНАСС ?Ведь там спутники не геостационарные,но обеспечивают точность географических координат (позиционирование).Подскажите,как ?
    Nikolaevich I
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Дырокол
      Это точно профессор говорит? Световые лучи даже у лазера совсем не узкие.

      Ну, а чё тут такого ? request Компартия Китая сказала:Надо ! Китайский профессор ответил:Есть ! yes
  Zaurbek
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 07:05
    Это ж все смогут ориентироваться ? Луч все видят
    Володин
      Володин
      +1
      Сегодня, 07:15
      Цитата: Zaurbek
      Это ж все смогут ориентироваться ? Луч все видят

      Оптический - это не обязательно видимый человеком. Например, УФ тоже оптический диапазон.
  cpls22
    cpls22
    0
    Сегодня, 09:32
    Получается, если эти спутники подгонять по месту, то можно создать над отдельным ТВД независимое от РЭБ средство навигации. Хоть для ракет, хоть для БПА. Раньше только межконтинентальные по звёздам летали, а теперь всё полетит по ИК-звёздам.