В Китае разработали систему «космических маяков»

Древние мореплаватели ориентировались по маякам. Мы разместили эти «маяки» в космосе, используя излучающие свет спутники для навигации всего, от транспортных средств до космических аппаратов.

Китайские специалисты заявили о выстраивании современной спутниковой системы, которая заполняет пробелы отсутствия GPS-сигнала в определённых местах планеты.В сообщениях говорится о том, что сеть на данный момент состоит из 11 спутников, является устойчивой к помехам и глушению, при этом обладает спектром возможностей глобального позиционирования.В университете Цинхуа, где система и разрабатывалась, сообщают, что работа её основана на оптическом принципе. В то время как системы глобального позиционирования, такие как GPS и BeiDou, зависят от спутников, излучающих радиоволны, новая сеть использует закодированные световые сигналы от «маяковых» спутников. Это и есть те самые 11 космических аппаратов, связанные в единое целое в околоземном пространстве.Профессор университета Цинхуа Син Фэй для Beijing Youth Daily:Сама эта система работает за счёт размещения мощных источников света на спутниках для отправки закодированных сигналов на Землю. Приёмники на Земле обнаруживают свет и используют его направление, а также известные координаты спутников, для расчёта их местоположения, что и позволяет создавать качественную навигационную картину.По словам профессор Син Фэя, поскольку световые лучи узкие и распространяются по прямым линиям, им гораздо сложнее создавать помехи, чем радиосигналам. По сравнению со звездной навигацией, которая опирается на слабый свет звёзд и обеспечивает ограниченную точность, спутниковая оптическая навигация может обеспечить гораздо более точное позиционирование.