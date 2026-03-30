Российский танкер «Анатолий Колодкин» дошёл до Кубы, несмотря на блокаду острова

11 054 49
Соединенные Штаты не будут задерживать российский танкер «Анатолий Колодкин», идущий с грузом нефти на Кубу, несмотря на энергетическую блокаду острова Свободы. Об этом сообщает The New York Times.

По данным американского издания, российский танкер с нефтью беспрепятственно проследует в пункт назначения — порт провинции Матансас. Прибытие судна, везущего 730 тысяч баррелей нефти, ожидается уже во вторник, 31 марта. В принципе, согласно данным мониторинговых ресурсов, отслеживающих движение судов, танкер уже находится у побережья Кубы и идет в порт назначения.



Береговая охрана США, осуществляющая блокаду Кубы, не получала приказа на задержание российского танкера. С чем это связано, никто объяснить не может, попытки других судов пробиться к острову Свободы пресекаются. Официальных заявлений со стороны США по данной ситуации нет.



Как предполагается, российская нефть позволит Кубе продержаться еще несколько недель.

Ранее Трамп заявил, что имеет право делать с островом Свободы всё, что захочет. Да и вообще Куба следующая на захват Соединенными Штатами, ее черед подойдет, когда Трамп закончит разбираться с Ираном.
49 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    Егоза
    +17
    Сегодня, 06:41
    ее черед подойдет, когда Трамп закончит разбираться с Ираном.

    Пока Трамп с Ираном разберется (или Иран с ним) еще не один танкер можно на Кубу отправить! Хорошая новость. Дошли! fellow
      Русич
      +9
      Сегодня, 06:50
      Такие показательные акции дорогого стоят.
      Помнится, меня тут заминусовали, за то что я выразил надежду на благополучный исход этой акции.
      Мы ничего не знаем про этот танкер. Может по бортам у него шли подводные лодки)))
        LIONnvrsk
        +5
        Сегодня, 07:13
        Это вряд ли. Мы сейчас и по менее значимым вопросам стараемся не делать резких движений. Очередной договорнячок.
          Русич
          0
          Сегодня, 08:57
          Сомневаюсь!
        Вежливый Лось
        0
        Сегодня, 08:00
        И самое главное - не знаем статус нефти, что он везет на Кубу. Товар или гуманитарная помощь? Если гуманитарка, то п-сы вполне могли его и пропустить. Кубе мизерная отсрочка, а нам затраты и бесконечная благодарность кубинских камрадов, которые все забудут, когда правительство поменяется. И если проход этого танкера - договорняк, в обмен на невмешательство в Иране, то сделка эта откровенно говоря гнилая. Надеюсь, что я ошибаюсь. hi
          Наводлом
          -1
          Сегодня, 08:43
          На статусы США ложили с прихлопом.
          Просто решили не рисковать на фоне разрешённых поставок российской нефти.

          В Министерстве финансов США объявили о предоставлении исключений для продажи нефти и нефтепродуктов из России, отгруженных до 12 марта, в рамках изменений санкционной политики страны. Новая мера будет действовать до 12 апреля.
          bayard
          +1
          Сегодня, 10:08
          Без договорённостей не обошлось , это очевидно , а вот причина думаю глубже . Трамп вляпался в Заливе , рассорился с НАТО и "заняться Кубой" он собирался сразу после решения иранского вопроса , а оно вона как вывернуло . Блокада затянулась и народ уже не собственные власти клянёт , а США , особенно на фоне агрессии Коалиции Эпштэйна против Ирана . Сплачивается Народ , переходит к натуральному хозяйству и гужевой тяге , но очень отчётливо видит и знает своего Врага . Таких понтами не возьмёшь , а война в Кубе может и всю\\добрую половину ЛА на дыбы поставить . Тем более после Венесуэлы . Трампу нужна пауза , но ещё больше он не хочет рассориться ещё и с Россией . Сейчас . Ибо если заиграется , то получит против себя не только европы с англиями , не только Китай с Ираном , но и Россию ... А с такими врагами даже гегемону (порванному) не выжить .
          Но боюсь что по прежним договорённостям Кубу ему уступили , как и всю ЛА ... А он вместо окукливания в Западном Полушарии попёрся в Персидский залив ... Мотивы понятны , но приняты остальными игроками они не будут . Воевать теперь ему ДОЛГО .
      Бородач
      +6
      Сегодня, 07:21
      Анатолий Колодкин - российский танкер, российская территория под российским флагом. Захват танкера США будет прямым актом агрессии в отношении РФ. Это уже не пиратство. Это казус белли. Как мы на это отреагируем? Захарова и Песков что-нибудь скажут. А так, это очередной гвоздь в крышку гроба международного права.
      Будем посмотреть.
        fortnight
        -2
        Сегодня, 07:48
        Ты смеешься что ли? Этих казусов с 2022 года было уже столько, что пальцев всех конечностей здорового человека не хватит.
          Кулл90
          +4
          Сегодня, 08:09
          а можете назвать хотя бы несколько случаев захвата именно Российских танкеров, не задержание и последующее отпускание, а именно захват
          мне об этих случаях не известно
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:27
      hi Скорее всего разыгран договорнячок.
      Депутаты ГД прилетели, поручкались, договорились о гуманитарной помощи, возможно, Кремль подстелил соломки в счёт будущего урегулирования ситуёвины на БВ.
      Вопрос измеряется деньгами и большой политикой.
      А по сути дела рыжему Сатане из Фвшингтона важен пиар, а не нищий народ и очередной геморрой для бидэ ( штаб Фашингтона ) вместе с мигрантами.
        fortnight
        -6
        Сегодня, 07:49
        Или просто всю выручку в 2-ом размере американцам заплатили
        Кулл90
        +3
        Сегодня, 08:11
        скорее всего амриканцы обмочились, вот и все

        амриканские танкеры горят в проливе а амриканский флот обмочившись прячется
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 06:42
    Круто, если так
    Америкосам похоже сейчас не до Кубы (пока), и все силы разведки и наблюдения в другом месте. А может и другие тут причины.

    Сейчас вообще удобный момент всякое сделать... было бы желание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 06:57
      А может и другие тут причины
      Возможно у кубинцев есть запас гераней и находящийся в радиусе Майами хороший сдерживающий аргумент.
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:43
    ❝ Береговая охрана США, осуществляющая блокаду Кубы, не получала приказа на задержание российского танкера. С чем это связано, никто объяснить не может ❞ —

    — Да и ✘рен с ним, не надо объяснять, главное, чтобы дошёл ...
    (Узнаем со временем)
    5.11
    +14
    Сегодня, 06:46
    Хорошая новость.
    Только одного понять не могу ,а где китайские товарищи?
    Где великий Китай.
    Помню ,как они лезли в карибский бассейн.
    Выкидывали всех от туда, в том числе и нас.
    Но ,как и с Венесуэлой, так и с Кубой - засунули язык себе в одно место.
      кокосов тима
      +10
      Сегодня, 06:54
      Хитрая обезьяна всё сидит на дереве, ждёт, когда её палкой собьют
      PN
      +7
      Сегодня, 06:55
      Да, Китай вообще в этом плане весь мир удивил.
      Им бы сейчас Тайванем самое то заняться, бери не хочу. Но и тут похоже шанс упустят.
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:58
        Видимо их больше волнуют внутренние дела, а Тайвань от них никуда не денется
    3. Комментарий был удален.
      путник 63
      +3
      Сегодня, 07:34
      Вчера вспоминали Станислава Говорухина и очень к месту его фильм "Высота" Где В.В.Высоцкий спел замечательные слова: "Если друг оказался вдруг и не друг и не враг а так..." Знаю по себе друзей на помощь не зовут, они приходят сами! Надеюсь я ответил на Ваш вопрос?
        Станислав Чернов
        +3
        Сегодня, 07:42
        До тех пор пока наш народ и политики будут подходить к вопросам дип.отношений с позиции человеческих прнятий дружбы, товарищества и др., до тех пор мы и будем постоянно в догоняющих и утирающихся, со словамм" а мы верили, но нас обианули", "мы же вам помогли, а вы нам нет". Международные отношения строятся только с позиции выгоды у успешных стран, сегодня выгодно сотрудничаем, завтра воюем, и так по кругу.
          fortnight
          +2
          Сегодня, 07:52
          Я скажу прямее, до тех пор пока у нас орел смотрит в обе стороны, пытаясь угодить и вашим и нашим, о нас будут вытирать ноги и те и другие. Потому что "всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит."
            Наводлом
            +1
            Сегодня, 08:31
            Геральдически двуглавый орёл безупречен. Проблемы государственного управления никак с ним не связаны.
            путник 63
            +1
            Сегодня, 08:51
            У нас орёл уже 400 лет смотрит на восток и на запад! Падишах падёт первым. Ну это если вы понимаете сарказм.
          путник 63
          0
          Сегодня, 08:45
          Я вам сочувствую! У вас никогда не было друзей, да уже и вряд ли будет!
          N-W
          0
          Сегодня, 08:57
          пока наш народ и политики будут подходить к вопросам дип.отношений с позиции человеческих понятий...

          Мораль вполне совмещается с прагматизмом. Достаточно устранить демагогию из нашей внешней политики. Вместо заверений в братской дружбе и вечной любви должны заключаться договоры на определённый срок. Вот их надо выполнять строго. Такая практика была в ходу в 16-18 в.в.
    Дилетант
    -2
    Сегодня, 07:00
    Кубинским властям надо на уши поставить весь свой флот что бы защитить этот танкер от "украинских БЭКов", которые могут "неожиданно" всплыть из глубин Саргассова моря. Вероятность провокации - 99%.
    iomoe
    -1
    Сегодня, 07:04
    У Китая все хорошо, китайцы, с#ка, молодцы!
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 07:27
      Китайцы так "разогнали" свое производство, что теперь боятся любых действий, которые могут вызвать падение покупательской способности, неважно где. Склады будут переполнены уже через неделю, а что делать дальше?
    Эд Мак
    +4
    Сегодня, 07:18
    Гордость берёт за Россию. Я грустно думал что кинут Кубу как однажды в 2011 предали Ливию. А нет. Не предали) Что то хорошее есть ещё)
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 07:25
    Как предполагается, российская нефть позволит Кубе продержаться еще несколько недель

    Хорошая новость!
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 07:35
    Благодарность всем, кто в участвовал в этом крайне необходимом деле. Надеюсь эта не разовая гуманитарная акция и за ней последуют другие страны свободного мира.
    Александр_K
    -4
    Сегодня, 07:36
    дошёл до Кубы, несмотря на блокаду

    Повезло
    VovaVVS
    -2
    Сегодня, 07:39
    Хрущев, наверное, в гробу от стыда переворачивается, глядя как Россия позорно защищает Кубу от агрессивного соседа
      fortnight
      +4
      Сегодня, 07:54
      Ты наверное хотел сказать в аду? потому что все что происходит сейчас в бывшей УССР это почти полностью его заслуга.
        Сибирь55
        -1
        Сегодня, 08:01
        хотел сказать в аду?

        не напомните мне, при каком правителе СССР был запущен первый спутник и отправлен в космос первый человек?
        Сибирь55
        0
        Сегодня, 08:02
        и так, на заметку, не тыкайте никому.
        Aken
        -1
        Сегодня, 09:25
        Там очень много странного народа потопталось.
    sirGarry
    +4
    Сегодня, 07:43
    Никто Ливию не предавал! Каддафи сам пытался сидеть на трёх (даже не двух) стульях. В первую очередь, его кинул "лучший друг" Саркози. А потом и америкосы подоспели. С нами Муаммар всегда "держал дистанцию"". Вот и доигрался! А жаль.
      bamse
      +1
      Сегодня, 10:35
      А кто мешал наложить вето на закрытие ливийского неба? Когда Россия воздержалась по этому вопросу, коммунисты сразу сказали, что Ливии капут.
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:58
    Перед дворцом Каддафи был/есть памятник: рука, сжимающая советский истребитель....
    Не надо было разоружаться и пытаться англам в глаза заглядывать. ИМХО.
    Aken
    -2
    Сегодня, 08:29
    Когда придут остальные тридцать?
    moreman78
    -1
    Сегодня, 08:51
    Как только откроете свой кошелек и оплатите поставку!
      Aken
      0
      Сегодня, 09:22
      Я готов перенаправить все выплачиваемые мной налоги с финансирования депутатов на оплату нефти для Кубы.
    old64
    0
    Сегодня, 09:09
    В телеге нашел:
    Трамп сообщил, что не возражает против поставки российской нефти на Кубу. По его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию.

    Ну и может переговорщики от ГД о чём то договорились.
    sdivt
    0
    Сегодня, 09:26
    Отличная новость с утра!
    Справедливости ради, признаю, очень сомневался в таком исходе - но ошибки надо признавать
    Удачи кубинцам!
    vet
    0
    Сегодня, 10:08
    Разовая отправка танкера за наш с Вами счет (вы ведь не думаете, что кубинцы заплатят хоть доллар?) лишь затянет агонию острова. На Кубе давно на фиг никому не нужны Кастро и Че Гевара - это наши с вами фантомные боли. Там все вернулось к временам Батисты - женщины дают всем подряд за деньги, мужики клянчат деньги у иностранцев и стараются "развести на деньги" туристов. Но никто не хочет работать. И даже воюют кубинцы сейчас на украинской стороне (за деньги, но на украинской). Огромные деньги, которые СССР вкладывал в Кубу кубинцы просто проели. И довели жемчужину островов Карибского моря (самый большой остров с прекрасным климатом) до полной нищеты. Не научились ни рыбу лотить, ни ананасы с папайя и манго выращивать, ни туристов нормально обслуживать.
    Maluck
    0
    Сегодня, 10:24
    А все потому, что судно шло под российским флагом..... ИМХО пора и все остальные суда переводить по наш флаг.