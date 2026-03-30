Соединенные Штаты не будут задерживать российский танкер «Анатолий Колодкин», идущий с грузом нефти на Кубу, несмотря на энергетическую блокаду острова Свободы. Об этом сообщает The New York Times.По данным американского издания, российский танкер с нефтью беспрепятственно проследует в пункт назначения — порт провинции Матансас. Прибытие судна, везущего 730 тысяч баррелей нефти, ожидается уже во вторник, 31 марта. В принципе, согласно данным мониторинговых ресурсов, отслеживающих движение судов, танкер уже находится у побережья Кубы и идет в порт назначения.Береговая охрана США, осуществляющая блокаду Кубы, не получала приказа на задержание российского танкера. С чем это связано, никто объяснить не может, попытки других судов пробиться к острову Свободы пресекаются. Официальных заявлений со стороны США по данной ситуации нет.Как предполагается, российская нефть позволит Кубе продержаться еще несколько недель.Ранее Трамп заявил, что имеет право делать с островом Свободы всё, что захочет. Да и вообще Куба следующая на захват Соединенными Штатами, ее черед подойдет, когда Трамп закончит разбираться с Ираном.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»