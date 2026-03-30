Появление в арсенале «Хизбаллы» FPV-дронов привело к большим потерям ЦАХАЛ
Израильская армия несет серьезные потери на юге Ливана, попытки вытеснить подразделения группировки «Хизбалла» за реку Литани провалились. Нетаньяху уже распорядился усилить наступление, введя в Ливан новые силы.
Вторжение израильской армии на территорию Южного Ливана правительство еврейского государства подает как благородную цель — защитить жителей северных районов страны от обстрелов ливанской группировки «Хизбалла», а также предотвратить «вторжение», якобы готовящееся «Хизбаллой».
Однако на этот раз легкой прогулки не получилось, израильская армия столкнулась с жестким сопротивлением «Хизбаллы». Бойцы группировки действуют небольшими мобильными группами, используя тактику засад и действуя с заранее подготовленных позиций с моментальным отходом после ударов.
К тому же в арсенале группировки появились ударные FPV-дроны, которые прекрасно дополняют на поле боя противотанковые комплексы. Как пишет Military Watch Magazine, потери танков Merkava в результате ударов комплексов ПТУР и дронов стали самыми крупными за последние сорок лет.
Потери танков Merkava стали крупнейшими за более чем 40 лет. Бронетехника регулярно попадает в засады, где используются противотанковые ракеты и другие средства поражения.
Несмотря на потери, задачу зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани никто с ЦАХАЛ не снимал. В ближайшее время командование армии введет в Ливан дополнительные силы.
