Появление в арсенале «Хизбаллы» FPV-дронов привело к большим потерям ЦАХАЛ

13 159 48
Появление в арсенале «Хизбаллы» FPV-дронов привело к большим потерям ЦАХАЛ

Израильская армия несет серьезные потери на юге Ливана, попытки вытеснить подразделения группировки «Хизбалла» за реку Литани провалились. Нетаньяху уже распорядился усилить наступление, введя в Ливан новые силы.

Вторжение израильской армии на территорию Южного Ливана правительство еврейского государства подает как благородную цель — защитить жителей северных районов страны от обстрелов ливанской группировки «Хизбалла», а также предотвратить «вторжение», якобы готовящееся «Хизбаллой».



Однако на этот раз легкой прогулки не получилось, израильская армия столкнулась с жестким сопротивлением «Хизбаллы». Бойцы группировки действуют небольшими мобильными группами, используя тактику засад и действуя с заранее подготовленных позиций с моментальным отходом после ударов.

К тому же в арсенале группировки появились ударные FPV-дроны, которые прекрасно дополняют на поле боя противотанковые комплексы. Как пишет Military Watch Magazine, потери танков Merkava в результате ударов комплексов ПТУР и дронов стали самыми крупными за последние сорок лет.

Потери танков Merkava стали крупнейшими за более чем 40 лет. Бронетехника регулярно попадает в засады, где используются противотанковые ракеты и другие средства поражения.

Несмотря на потери, задачу зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани никто с ЦАХАЛ не снимал. В ближайшее время командование армии введет в Ливан дополнительные силы.
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +10
    Сегодня, 07:04
    потери танков Merkava в результате ударов комплексов ПТУР и дронов стали самыми крупными за последние сорок лет...задачу зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани никто с ЦАХАЛ не снимал.

    Если и дальше так пойдут дела, они сами с себя эту задачу снимут. wassat
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +6
      Сегодня, 07:09
      Там много задач снимется , и арт позициям станет грустно
    2. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 07:14
      А у них есть т-55 на хранении?
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +2
        Сегодня, 07:23
        Вроде, эти трофейные танки иудеи использовали в далёкие 80-90-е гг, как базу для создания тяжёлого БТРа "Ахзарит", который был у них в своё время на вооружении. Это было 1000 лет назад, НАВРЯД ЛИ у них что-то с тех лет ещё осталось:)
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          +1
          Сегодня, 07:33
          Плюс, иудеи поставляли трофейные танки Т-54/55/62 т.н. "Армии Южного Ливана" - своим союзникам, арабам-христианам ( их ещё называли "фалангистами" ).
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 07:24
      Цитата: Егоза
      потери танков Merkava в результате ударов комплексов ПТУР и дронов стали самыми крупными за последние сорок лет...задачу зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани никто с ЦАХАЛ не снимал.

      Если и дальше так пойдут дела, они сами с себя эту задачу снимут. wassat

      За потери ЦАХАЛ. drinks drinks drinks
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +5
        Сегодня, 07:43
        Цитата: Бородач
        За потери ЦАХАЛ.

        За них и чтобы побольше. drinks
        В Ливан их не приглашали, они сами залезли. Где то попадалась цифра, что за один день хезбалоны без всякого уважения сломали евреям 21 меркаву.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 09:42
          41 Меркаву сломали,и при том за короткий срок.Так же в кулуарах израильский генерал заявил о неготовности израильской армии к боевым действиям,армия Израиля измотана боями в Газе и Ливане.Дополнительно призвали 100 тыс. резервистов в АОИ,но мало кто из призванных резервистов явился в назначенное время, появляется даже информация ,что многие пытаются выехать из Израиля,так как просвета нет в связи с прилётами иранских ракет и мобилизацией в АОИ .
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 10:35
            Цитата: Sky Strike fighter
            41 Меркаву сломали

            Уже добавили ? Лихо работают .
            Цитата: Sky Strike fighter
            но мало кто из призванных резервистов явился в назначенное время, появляется даже информация ,что многие пытаются выехать из Израиля

            Не может такого быть ! Всё население Израиля как один - за Нетаньяху и его войну до последнего израильтянина . Интересно когда у них ТЦК по дворам поедут ?
            Шутка шутками , а этот перец таки ведёт свой народ до цугундера . Если так пойдёт дальне не только лишь весь народ , но и сам Нетаньяху разбежится в разные стороны . Ведь это же не по правилам , когда бьют в ответ и выцеливают любимую тушку апологета Великого Израиля от Нила до Евфрата . stop В действительности всё совсем не так , как на самом деле .
        2. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Сегодня, 10:42
          Цитата: Ныробский
          В Ливан их не приглашали, они сами залезли.

          А, куда их вообще, приглашали?
      2. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +2
        Сегодня, 08:18
        Цитата: Бородач
        За потери ЦАХАЛ.

        Согласен ! Смерть израильским фашистам ! (Недавно смотрел репортажи из Ливана...Журналисты показывали как нагло вели себя евреи из ЦАХАЛА ! Когда хурналисты попробовали их "усовестить" ,то евреи-цахальцы ,образно говоря, "послали их на..." ! Мол , и юг Ливана будет наш,частью Израиля ! На возражение,что это против международного права,цахальцы ответили ,что им плевать на это право ! В этом вся суть Израиля !Суть еврейского фашизма ! Израилю "плевать" на международное право,на права человечества !
    4. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 08:05
      Размотали евреев очень хорошо. Как написал один экс-генерал Израиля про Нетеньяху: Он послал спецназ просто на убой! На фоне иранских ударов и потерь ему срочно понадобилась громкая победа. И он решил, что найденные кости Арада "взбодрят" людей. В итоге мы потеряли несколько прекрасных парней и облажались на весь мир!
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 08:49
        с появлением дронов и доступного внешнего ЦУ(Коммерческого и не только) расклад сил меняется.
        Израиль всегда пытался ограничивать поставки серьезного вооружения(переносного) в регион.
        А сейчас появились гражданские*по сути) дроны абсолютно разного назначения..Денег у арабов куча, рабочих рук для сборки куча..и КНР всегда продаст компоненты(они абсолютно гражданские).
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:02
      hi Победе Хизбалле в войне против сионистов и наглосаксов в Ливане.
      am angry
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +15
    Сегодня, 07:06
    Где то там неподалеку должен быть курчавенький мальчик Андрейка с гитарой. Он уже 2 раза должен был демонстративно разорвать израильский паспорт в знак протеста против гибнущих иранцев и лиаанцев.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 08:18
      Да Макар это типичный еврейский выродок без Родины и флага! Он ненавидит Россиию и русский народ вне зависимости от формы госустройства будь то советская Россия или современная демократическая, да я больше чем уверен живя Макаревич в Российской Империи он бы лютой ненавистью ненавидел русского царя и был яростным большевиком троцкистом.
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 08:50
      Я думаю, у него должно быть два достойных варианта:
      - с М16 в АОИ
      - Нет Войне...
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 08:58
      Цитата: kosmozoo
      Где то там неподалеку должен быть курчавенький мальчик Андрейка с гитарой. Он уже 2 раза должен был демонстративно разорвать израильский паспорт в знак протеста против гибнущих иранцев и лиаанцев.

      Андрейка на время кипеша дунул в Германию. Тот ещё еврей.
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +11
    Сегодня, 07:08
    И , в отличие от ПТРК и ПЗРК, Израиль ни как не сможет проконтролировать попадания ФПВ в регион .
    Джин из бутылки выпущен.
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 07:15
    Помню, в ходе их последней "драчки" пару лет назад, как-то попадалось на глаза сообщение, что в армии ЦАХАЛа эти самые КАЗы стояли лишь на танках одной (!) конкретной бригады.

    Так что, причины потерь - ТИПИЧНЫЙ ИУДЕЙСКИЙ РАССЛАБОН. Как и у нас, в начале СВО, наваривали "кепки" ( которые НЕ ОСОБО-ТО и помогли ) от "Джавелинов", но как-то всё в инициативном порядке, далеко не на всех танках.

    Что у них, что у нас - преступная безалаберность и воровство. А расплачиваются потом собственной кровью простые ребята...
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Denis_999

      Что у них, что у нас - преступная безалаберность и воровство. А расплачиваются потом собственной кровью простые ребята...

      Насчёт воров у власти соглашусь
      Все одним миром мазаны.
      А наших ребят с цахальными в одной строке упоминать неуместно.
      Из "простые ребята" устроили геноцид в Газе.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 08:41
        НЕ читайте мои комменты, если Вы такой ( напоказ ) чувствительный:)

        Вы всё прекрасно поняли - "простые ребята", имеется в виду простые танкисты-исполнители приказов, которые предпочли бы сидеть дома, в обнимку с родными, а не идти куда-то в угоду "великим" планам ( авантюрам ) командования.

        Даркона ( израильского паспорта ) "про запас" у меня НЕТ, так что стыдить меня в симпатиях к Израилю НЕ НАДО. Хорошего дня!
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 08:57
          Цитата: Denis_999
          НЕ читайте мои комменты, если Вы такой ( напоказ ) чувствительный:)

          Не давайте советы, которые у вас никто не просит.
          Что я делаю напоказ может знать только человек, хорошо со мной знакомый.
          Вы в круг таких людей не входите.
          Поэтому воздержитесь от необдуманных оценочных суждений.
          Моя чувствительность напоминает о себе всякий раз, когда речь заходит о России и русском народе.

          Цитата: Denis_999

          Вы всё прекрасно поняли - "простые ребята", имеется в виду простые танкисты-исполнители приказов, которые предпочли бы сидеть дома, в обнимку с родными, а не идти куда-то в угоду "великим" планам ( авантюрам ) командования.

          Я всё прекрасно понял.
          Потому и категорически рекомендую вам не равнять русского ивана с немецким фрицем и израильским мойшей.
          Простой солдат Фриц принёс на советскую землю смерть и разруху.
          Простой солдат Мойша втоптал жителей Газы в бетон.
        2. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 09:08
          Цитата: Denis_999

          Вы всё прекрасно поняли - "простые ребята", имеется в виду простые танкисты-исполнители приказов, которые предпочли бы сидеть дома, в обнимку с родными, а не идти куда-то в угоду "великим" планам ( авантюрам ) командования.

          Забыл упомянуть простого американского солдата Джона, честно выполняющего приказы в Афганистане, Ираке, Иране.
          Каюсь, моё упущение.
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 08:52
      Не согласен.
      Просто у них есть крыша в виде США, у их противников Крыши нет....
      Схема у Израиля до сих пор работает. При появлении чего то подобного помощи стран НАТО стране 404....у Израиля будут большие проблемы.
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 07:24
    Никто не учится на ошибках других.
    1. Василий М Звание
      Василий М
      +1
      Сегодня, 08:11
      Так тож Русские - неумехи воюют своим старым железом, от того и наварили сарай на танк (так им объясняли в газетах), а у евреев самый технологичный танк в мире против тапочников, поэтому народ-лев прятаться за нелепыми металлоконструкциями не будет.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 08:54
        У русских другая беда. Их несколько:
        - заниматься самоедством и устраивать революции пару раз в 100лет(С гражданскими войнами)
        - влазить в войны с изначально сильным противником и долбиться по полной.
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +1
          Сегодня, 09:30
          Цитата: Zaurbek
          У русских другая беда. Их несколько:
          - заниматься самоедством и устраивать революции пару раз в 100лет(С гражданскими войнами)
          - влазить в войны с изначально сильным противником и долбиться по полной.

          А еще побеждать в этих войнах и не пользоваться в полной мере результатами этих побед.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 08:23
      Умные учатся на чужих ошивках, а дурачки на своих! Но дело в том, что евреи самые умные и к тому же "богоизбранные" поэтому их учить и критиковать нельзя.
  6. Wildcat Звание
    Wildcat
    -6
    Сегодня, 07:27
    Как пишет Military Watch Magazine, потери танков Merkava в результате ударов комплексов ПТУР и дронов стали самыми крупными за последние сорок лет.
    Писать в Military Watch Magazine - "...не мешки ворочать".
    Вот когда начнут выкладывать фото уничтоженных танков, тогда и можно будет поверить. Есть еще метод оценки "по некрологам" - в Израиле в течении суток уведомляют семьи о погибшем и это попадает в СМИ - но этим никто не занимается.
    request
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Wildcat
      Как пишет Military Watch Magazine, потери танков Merkava в результате ударов комплексов ПТУР и дронов стали самыми крупными за последние сорок лет.
      Писать в Military Watch Magazine - "...не мешки ворочать".
      Вот когда начнут выкладывать фото уничтоженных танков, тогда и можно будет поверить. Есть еще метод оценки "по некрологам" - в Израиле в течении суток уведомляют семьи о погибшем и это попадает в СМИ - но этим никто не занимается.
      request

      Ну почему же. В Фейсбуке ежедневно появляются слезливые некрологи на еврейцев, сдохших на Ливанской земле. И причём все с пометкой "опубликовано с разрешения ЦАХАЛ" hi
      В основном в возрасте 21-25 лет.
  7. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 07:35
    Это что же получается, сионисты хороши лишь в убийствах стариков, изнасилованиях женщин и в пытках детей?
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +6
      Сегодня, 07:42
      Просто ребята верят в свою гениальность и в тупость арабов. Они реально верили, что арабы и персы не смотрят на войну на Украине и не анализируют, не готовятся к новым реалиям. Израильское оружие неимоверно дорогое, их дроны стоят на порядок дороже иранских и евреи верят, что чем дороже и технологичнее тем лучше. Оно может и лучше, для распила бюджета, но как оказалось дрон из китайского интернет магазина с 3 кг тротила так же уничтожает технику кук специализированный дрон за пару десятков тысяч баксов.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        Сегодня, 07:54
        Цитата: Виктор Сергеев
        Просто ребята верят в свою гениальность и в тупость арабов. Они реально верили, что арабы и персы не смотрят на войну на Украине и не анализируют, не готовятся к новым реалиям.
        Неудивительно, после успехов в предыдущих войнах. Наши тоже, после 2014-2015 все котлами ВСУ грезили, а реальность оказалась, намного печальнее. Недооценка противника налицо
      2. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 08:56
        Просто к ним с опозданием пришли технологии ФПВ. Тактика против этого еще не придумана ни кем...И на наших глазах ее будут придумывать.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:38
    Как говорил Задорнов: ну тупые. Видеть, что идет на Украине и все равно воевать в стиле а ля начало 21 века. Как оказалось, арабы поумнее евреев.
  9. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +2
    Сегодня, 07:39
    Вот она, новая эра, украинцы открыли ящик пандорры.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:40
    Похоже в Ливане тоже будут серые зоны с господством дронов с обеих сторон.
  11. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:44
    а также предотвратить «вторжение», якобы готовящееся «Хизбаллой».


    А почему якобы?

    С момента основания «Хезболлы» и по сей деньуничтожение государства Израиль было главной целью «Хезболлы». «Хезболла» выступает против правительства и политики Государства Израиль, а также против еврейского гражданского населения, прибывшего в страну после 1948 года. Согласно манифесту 1985 года, «наша борьба закончится только тогда, когда это образование [Израиль] будет уничтожено». Мы не признаем ни договора с ним, ни прекращения огня, ни мирных соглашений".Генеральный секретарь Насралла заявил: "Израиль - незаконное узурпаторское образование, основанное на лжи, массовых убийствах и иллюзиях",и считает, что ликвидация Израиля принесет мир на Ближний Восток: "У конфликта в этом регионе нет иного решения, кроме исчезновения Израиля".

    Принесет законы шариата ...
  12. Романенко Звание
    Романенко
    +7
    Сегодня, 08:01
    Давно пора уже сжать "Землю обетованную" до размеров камеры в тюрьме для бешеного Бени.
  13. valera75 Звание
    valera75
    +2
    Сегодня, 08:02
    Цитата: Konnick
    С момента основания «Хезболлы» и по сей деньуничтожение государства Израиль было главной целью «Хезболлы»

    Сколько ваш биби требовал уничтожить Иран который со дня на день создаст ядерное оружие и так только я знаю последние лет 30.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 08:12
      Цитата: valera75
      Цитата: Konnick
      С момента основания «Хезболлы» и по сей деньуничтожение государства Израиль было главной целью «Хезболлы»

      Сколько ваш биби требовал уничтожить Иран который со дня на день создаст ядерное оружие и так только я знаю последние лет 30.

      Он не мой биби...вы хотите целовать коран?
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:13
    Сейчас Хезболла обучиться и найдет средства на БПЛА и ЦАХАЛ еще сотни раз пожалеет
  15. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 08:29
    Как пишет Military Watch Magazine

    Автор лукавит и вводит читателей в заблуждение. Military Watch Magazine использует формулировку "как заявляет Хизбалла", а не подтверждает потери от своего имени.
    Насколько можно понять, подтверждены только единичные потери израилем бронетехники.
    Восток- дело тонкое, как говорил товарищ Сухов.
  16. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 08:46
    Не стоит сомневаться, ч о методы, способы, а так же новые технологии ведения войны сейчас быстро расширяться на все регионы противостояния в мире. Американцы и Израиль так же соприкоснеться с такими новыми процессами. К тому же вряд ли стоит сомневаться, что и Россия и Китай не делятся опытом с партнёрами. Четыре года войны в Украине это без сомнения опыт опережающего развития который даёт вооруженным силам и Украины и России владеть знаниями реально новых интеллектуальных методов ведения современных войн.
  17. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 09:53
    Интересный вывод напрашивается. Израильские генералы готовились к прошлой войне ? Хотя у них уже был чужой опыт. В отличии от нас , когда нашим ВС пришлось столкнуться первыми с угрозой фпв
  18. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    0
    Сегодня, 10:36
    Теперь ещё и FPV-дроны. В июле-августе 2006 г. Израиль воевал с «Хезболлой» в Ливане 34 дня. ЦАХАЛ продвинулся на 15–20 км и достиг реки Литани. Израиль потерял до 150 единиц бронетехники, включая до 40 танков. Тогда использовались ПТУР «Малютка» (включая иранский Raad), «Фагот», «Конкурс» (включая иранский Towsan-1/M113), «Метис-М», «Корнет-Э»;