Нефти и СПГ в мире уже не хватает, пресса США пишет о варианте с баррелем по 200
Торги нефтью на биржах Восточной Азии 30 марта открылись ростом. Цена нефтяной марки Brent по состоянию на 7 утра (мск) составила порядка 115 долларов за баррель. Urals торгуется примерно по 110 долларов.
Американское издание Bloomberg тем временем рассматривает кризисные сценарии, при котором «чёрное золото» может достичь рекордной за всю историю рынка цены в 200 долларов за бочку.
В материале говорится, что за месяц войны против Ирана поставки нефти на мировой рынок снизились по меньшей мере на 11 млн баррелей в сутки. Это порядка 14% от общемирового суточного потребления нефти. Соответственно, нехватка «чёрного золота» уже не может не сказываться на мировой экономике. И если прежние объёмы поставок не будут восстановлены в ближайшее время, то, по оценкам «Блумберг», цена на нефть может подскочить до рекордных 200 долларов за баррель.
Ещё более сложной ситуация стала на рынке сжиженного природного газа. Дело в том, что через Ормузский пролив проходит как минимум 20% поставок СПГ. Эти проценты делят между собой в основном Катар и ОАЭ, причём у Катара было значительное преимущество. Показатели экспорта по СПГ для каждой из этих стран таковы: Катар через Ормуз отправлял 93% объёмов своего экспорта, ОАЭ – 96%. По итогам 2025 года через пролив было поставлено на мировой рынок около 110 млрд кубометров сжиженного природного газа. Соответственно, при дальнейшем блокировании Ормуза экономики Катара и ОАЭ начнут ускоренное сокращение – ввиду невозможности экспортировать газ в третьи страны. Мало того, повреждены и заводы по сжижению газа в странах Персидского залива, и это говорит о том, что даже если пролив полностью откроется в ближайшие дни, то понадобятся ещё недели или месяцы для ремонта промышленных мощностей – то есть, прежних объёмов СПГ на мировом рынке ждать не приходится минимум до мая.
В Европе с начала марта цена на газ выросла на 69,52%. Норвежские и американские поставщики потирают руки.
