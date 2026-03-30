Нефти и СПГ в мире уже не хватает, пресса США пишет о варианте с баррелем по 200

Нефти и СПГ в мире уже не хватает, пресса США пишет о варианте с баррелем по 200

Торги нефтью на биржах Восточной Азии 30 марта открылись ростом. Цена нефтяной марки Brent по состоянию на 7 утра (мск) составила порядка 115 долларов за баррель. Urals торгуется примерно по 110 долларов.

Американское издание Bloomberg тем временем рассматривает кризисные сценарии, при котором «чёрное золото» может достичь рекордной за всю историю рынка цены в 200 долларов за бочку.



В материале говорится, что за месяц войны против Ирана поставки нефти на мировой рынок снизились по меньшей мере на 11 млн баррелей в сутки. Это порядка 14% от общемирового суточного потребления нефти. Соответственно, нехватка «чёрного золота» уже не может не сказываться на мировой экономике. И если прежние объёмы поставок не будут восстановлены в ближайшее время, то, по оценкам «Блумберг», цена на нефть может подскочить до рекордных 200 долларов за баррель.

Ещё более сложной ситуация стала на рынке сжиженного природного газа. Дело в том, что через Ормузский пролив проходит как минимум 20% поставок СПГ. Эти проценты делят между собой в основном Катар и ОАЭ, причём у Катара было значительное преимущество. Показатели экспорта по СПГ для каждой из этих стран таковы: Катар через Ормуз отправлял 93% объёмов своего экспорта, ОАЭ – 96%. По итогам 2025 года через пролив было поставлено на мировой рынок около 110 млрд кубометров сжиженного природного газа. Соответственно, при дальнейшем блокировании Ормуза экономики Катара и ОАЭ начнут ускоренное сокращение – ввиду невозможности экспортировать газ в третьи страны. Мало того, повреждены и заводы по сжижению газа в странах Персидского залива, и это говорит о том, что даже если пролив полностью откроется в ближайшие дни, то понадобятся ещё недели или месяцы для ремонта промышленных мощностей – то есть, прежних объёмов СПГ на мировом рынке ждать не приходится минимум до мая.

В Европе с начала марта цена на газ выросла на 69,52%. Норвежские и американские поставщики потирают руки.
  1. Titsen Звание
    Titsen
    +9
    Сегодня, 07:11
    Значит и у нас будет новое повышение цен
    1. Володин Звание
      Володин
      +10
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Titsen
      Значит и у нас будет новое повышение цен

      Почему "будет"? Похоже, вы давно не заправлялись))
    2. Руслан М Звание
      Руслан М
      +4
      Сегодня, 07:23
      а затем когда цена на нефть упадет, то нам снова на все повысят цены. Ведь цена на нефть упала скажут )))
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        +5
        Сегодня, 07:33
        Исходя из этой, независимой логики цен, получается, что в России бензин все-таки делают не из нефти
        1. роман66 Звание
          роман66
          +7
          Сегодня, 07:59
          Вообще неважно, из чего его делают. Рост цен на бензин - островок стабильности в это нелегкое время
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 08:06
            Цитата: роман66
            Рост цен на бензин - островок стабильности в это нелегкое время
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 09:17
        Нефти и СПГ в мире уже не хватает

        А ведь вполне возможен вариант, что это будет навсегда и на постоянной основе.
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 08:15
      Цены на бензин на заправках американской столицы превысила 5 долларов за галлон (около 109 рублей за литр), вот это повышение сразу на 50%
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:17
    ❝ В Европе с начала марта цена на газ выросла на 69,52%. Норвежские и американские поставщики потирают руки ❞ —

    — Но «виноват» во всём Иран ...
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Сегодня, 07:20
    Будет интересно посмотреть не только на поставки нефти и нефтепродуктов, сколько на удобрения и, в конечном счёте продукты...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +5
      Сегодня, 08:07
      Именно сейчас остро встаёт вопрос про удобрения. С этого года предсказывают начало голода.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 08:10
        Цитата: Олеся Леся
        Именно сейчас остро встаёт вопрос про удобрения. С этого года предсказывают начало голода.

        Этот год будет жаркий и засушливый в северном полушарии. Дятлы делают дупла на северной стороне, у них, как оказалось нет кондиционеров laughing Так что неурожай будет точно и это я серьезно
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Олеся Леся
        Именно сейчас остро встаёт вопрос про удобрения. С этого года предсказывают начало голода.
        Поэтому xoxлы вчера атаковали завод удобрений в Тольятти?
      3. bayard Звание
        bayard
        -1
        Сегодня, 10:20
        Цитата: Олеся Леся
        С этого года предсказывают начало голода.

        Поэтому нужно срочно вырезать весь скот на подсобных хозяйствах и в личном пользовании . Голод сам\\так просто не придёт . angry
        На самом деле РФ и РБ вполне способны закрыть значительную\львиную долю рынка удобрений . Если европы , англии и США не кормить , на остальных точно хватит . Просто репилоиды запланировали голод . Им ИИ подсказал .
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +4
    Сегодня, 07:31
    Гнев божий за то что смеялись над Владимиром Вольфовичем, когда он говорил, " будет, еще будет нефть по 200- 300 $...".
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 08:15
    Цитата: Олеся Леся
    Именно сейчас остро встаёт вопрос про удобрения. С этого года предсказывают начало голода

    Так я о том же. У РФ полный набор удобрений. У ЕС их нет. Будем посмотреть по сезону.... wink
  6. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 08:20
    Нефть стоит столько, сколько за неё заплатили первый раз. Остальное мутят биржевые перекупы....
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:22
    Дожили - физическая нехватка нехватка нефти и денег ,кто заплатит больше того и "тапки" .На какой цене за " бочку" нефтесодержащей жидкости упадёт спрос ? wassat Новости по танкеру Анатолий Каладкин опять идёт лагом wassat скорость 13 узлов. Вот что делает российский флаг и " доброе слово" .А кто тут утверждал- что Трамп танкер не пустит.Уважают однако. laughing
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 10:24
      Подплывает ваш кораблик. Видела в нескольких новостях вчера ваш мониторинг его. Информировали нас, спасибо good
    2. bayard Звание
      bayard
      +1
      Сегодня, 10:25
      Цитата: tralflot1832
      .А кто тут утверждал- что Трамп танкер не пустит.

      Трампу сейчас ... не легко ...
      Куда ж ему ещё и с русским танкером ссориться ? winked
  8. sirGarry Звание
    sirGarry
    +3
    Сегодня, 08:40
    Цитата: VovaVVS
    Исходя из этой, независимой логики цен, получается, что в России бензин все-таки делают не из нефти

    Вы, видимо, не в курсе, что 75% в цене топлива в России занимают налоги и акцизы. А на дворе война! Деньги казне нужны остро! И нечего ныть!
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 08:41
    Российские буржуи своего не упустят нигде (искусали все локти в поисках покупателя с валютой). Меж тем доморощенные автолюбители пишут, что цены на АЗС резко подскочили:
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +3
      Сегодня, 08:54
      Средние цены в Калифорнии превысили 5 долларов за галлон: Лос-Анджелес — 5,17, Ориндж — 5,15, Риверсайд — 5,06. За ночь в ЛА рост составил 17 центов. = вот это вот резко подскочили
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        -1
        Сегодня, 09:01
        Вот и я в этих подскоках вижу унылое топтание...
        Вот десяток яиц с 89,98 «приподнялся» до 99,98...К Пасхе видимо... belay
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:35
    Цитата: Кулл90
    Средние цены в Калифорнии превысили 5 долларов за галлон: Лос-Анджелес — 5,17, Ориндж — 5,15, Риверсайд — 5,06. За ночь в ЛА рост составил 17 центов. = вот это вот резко подскочили

    При их зарплатах в Калифорнии, пересядут на Теслы с F 150 . laughing Хотя ,у Трампа тоже есть Тесла . laughing