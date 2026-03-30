Британия поможет США «открыть» Ормуз, но только после окончания конфликта
Великобритания присоединится к США в «открытии» Ормузского пролива, но только после окончания боевых действий. Как сообщает британская пресса, Лондон планирует отправить на Ближний Восток вспомогательный десантный корабль для участия в разминировании пролива.
Десантный корабль RFA Lyme Bay Королевских ВМС Великобритании готовят к отправке на Ближний Восток. Он будет оснащен парком автономных подводных аппаратов, которые планируется применить для поиска различных мин, якобы установленных Ираном. Министр обороны Соединенного королевства Джон Хили уже одобрил соответствующие планы.
Великобритания готовится направить в Ормузский пролив эвакуационный корабль Королевского военно-морского флота, оснащенный парком автономных беспилотных аппаратов для поиска мин... Министр обороны Джон Хили согласился разработать планы отправки судна в Ормузский пролив для помощи в разминировании.
Корабль в любом случае покинет Великобританию и уйдет в Гибралтар, где и состоится его оснащение подводными беспилотниками. А вот дальнейшее движение на Ближний Восток в Ормузский пролив будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, сумеют ли США заставить Иран его открыть. В любом случае до окончания боевых действий британский корабль RFA Lyme Bay там не появится.
На данный момент вспомогательный десантный корабль находится в состоянии повышенной готовности, проводя различные учения перед возможной отправкой в Ормуз.
