Британия поможет США «открыть» Ормуз, но только после окончания конфликта

1 858 12
Великобритания присоединится к США в «открытии» Ормузского пролива, но только после окончания боевых действий. Как сообщает британская пресса, Лондон планирует отправить на Ближний Восток вспомогательный десантный корабль для участия в разминировании пролива.

Десантный корабль RFA Lyme Bay Королевских ВМС Великобритании готовят к отправке на Ближний Восток. Он будет оснащен парком автономных подводных аппаратов, которые планируется применить для поиска различных мин, якобы установленных Ираном. Министр обороны Соединенного королевства Джон Хили уже одобрил соответствующие планы.



Корабль в любом случае покинет Великобританию и уйдет в Гибралтар, где и состоится его оснащение подводными беспилотниками. А вот дальнейшее движение на Ближний Восток в Ормузский пролив будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, сумеют ли США заставить Иран его открыть. В любом случае до окончания боевых действий британский корабль RFA Lyme Bay там не появится.

На данный момент вспомогательный десантный корабль находится в состоянии повышенной готовности, проводя различные учения перед возможной отправкой в Ормуз.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Руслан М
    +2
    Сегодня, 07:21
    Врут ) подобное заявление для того чтоб их танкеры и базы меньше били, а потом бац и помогают США. Вообще верить заявлением запада гиблое дело.
    ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 10:34
      Помощников будет много, но сильно потом)))
  Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:22
    ❝ Великобритания присоединится к США в «открытии» Ормузского пролива, но только после окончания боевых действий ❞ —

    — Возможно даже ленточку помогут перерезать, но потом ...
    Олеся Леся
      0
      Сегодня, 08:09
      Они суют свой нос везде, где по ним не прилетит. Так и на украине - пошлют когда стрелять уже никто не будет.
  Егоза
    0
    Сегодня, 07:24
    "Умный в гору не пойдет..." И пусть бриттов обзывают трусами, но подставить США для них - милое дело. Формально ведь поддерживают. какие претензии?
    Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:03
      до окончания боевых действий британский корабль RFA Lyme Bay там не появится.
      Спешить надо медленно ! wink
    роман66
      0
      Сегодня, 08:03
      Да, собственно, и не обязаны поддерживать. Ведь грядущими ( в случае победы) прибылЯми янки делиться явно не собираются
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:30
    Вроде и поддержали, а вроде не очень... laughing
  Denis_999
    +1
    Сегодня, 07:43
    *здесь должна была быть очередная строчка про великий ум котиков из Лондонска, но на меня уже косо смотрят, потому НЕ буду*

    :)))
  Дилетант
    -1
    Сегодня, 08:43
    Англичане и в ситуации с Ормузским проливом, и в ситуации на украине, в вопросе отправки войск ведут себя точно как в анекдоте
    -ты секс уважаешь?
    -уважаю
    -а какой, индивидуальный или групповой?
    - групповой конечно
    -а почему?
    - сачкануть проще.

    wassat
  viktor_47
    0
    Сегодня, 08:48
    Мы вам поможем победить после того, как вы потерпите поражение.
  drags33
    +1
    Сегодня, 08:49
    Эти клоуны пытаются открыть дверь, которая ранее (до конфликта) и не была закрыта... Но уж теперь Иран сам решит, что делать с этой "дверью"...