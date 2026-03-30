Противник заявляет о растущем числе применения ВС РФ реактивных БПЛА

4 608 18
В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли очередную серию дроновых и бомбовых ударов по объектам на подконтрольных противнику территориях. Пожар в результате прилётов вспыхнул в окрестностях Полтавы. Противник заявляет, что «произошло возгорание сухой травы», однако трава эта, судя по всему, разгорелась так, что попутно уничтожила складские помещения и станцию по ремонту техники.

Удары с применением БПЛА типа «Герань» были нанесены по целям в Днепропетровской области. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Петропавловка и Васильковка. Петропавловка превращена противником крупный логистический хаб у двух дорог Павлоград-Покровск (Красноармейск) и Павлоград-Краматорск.





Авиабомбы с УМПК долетели до целей в Запорожской области. Поступают сообщения о прилётах по стоянкам военного транспорта противника и местам размещения узлов военной связи и разведки.

Серия ударов была нанесена в ночь на 30 марта и в Киевской области. В частности, прилёты БПЛА наблюдались в Макарове и Богодухове. Фиксировались прилёты в Черниговской, Сумской и Винницкой областях, включая военные и промышленные объекты в Новгороде-Северском, Семёновке, Чернигове, Тростянце. По последним данным, применялись реактивные варианты БПЛА - «Герань-3». Противник заявляет, что число таких дронов, применяемых ВС РФ, значительно выросло, начиная с февраля этого года.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Ponimatel
    Ponimatel
    +4
    Сегодня, 07:46
    А чо с энергетикой? Уничтожена полностью? Или опять бросили на полпути?
    Егоза
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Ponimatel
      Ах оставьте! Тут мадам зеленская заявила в интервью штатовскому ТВ, что "они оба устали от власти"! am Пожалейте подождите! Он сами уйдут! А вы про какую-т энергетику! Тут мадама "страдает"
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 08:00
        Цитата: Егоза
        Ну прям "Мухожук" !
        А с энергетикой поставлено на паузу - холода кончились и притащили кучу мобильных станций.
        0
        Сегодня, 08:05
        Найдите ей мужика и всё устроится.
        0
        Сегодня, 08:06
        Я устал. Я Нюхожук!
      +1
      Сегодня, 08:06
      А что с ПВО? Будут уже действия по её тотальному уничтожению, или хрен с ним?
        0
        Сегодня, 08:19
        а как можно уничтожить пво, если вместо уничтоженного комплекса присылают другой

        иранцы имели три десятка комплексов пво и новых им не присылают, вполне успешно сбивают риперы и гермесы до сих пор
          +1
          Сегодня, 08:52
          Когда присылают - доезжать не должен.
            0
            Сегодня, 09:12
            если жить в сказке основанных на амриканских боевиках то да не должны доезжать, но в реальном мире это не возможно, хотя-бы посмотрите на длину границ пукраины с ес (2000км)
            например евреи не могут перекрыть границу ливана (375км)
              +1
              Сегодня, 09:26
              А ЗРК везут партизанскими тропами? Или самолётами - поездами- пароходами? Или разведки у нас нет - проследить от пункта "а" До пункта" б" и там встретить?
                0
                Сегодня, 09:41
                Минобороны сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ, который использовался для распределения западных вооружений и техники.

                контролировать такую большую границу не возможно, причем любой стране мира
                одна из новостей: "у границ Украины в пробках стоят более 5,2 тысячи грузовиков, сообщает местное издание "Страна" со ссылкой на погранслужбу" и как вы думаете можно ли проконтролировать 5200 фур, это за пару дней скопилось

                как вы думаете как иранцы через страны поставляют ракеты в ливан (граница-375км), что у евреев и амриканцев нету разведки
                0
                Сегодня, 10:21
                Ну с разведкой у нас судя по всему до сих пор всё ещё остаются серьёзные проблемы, или кому то нужно что бы всё это доходило до конечного адресата, главный вопрос - кому это нужно.
    +1
    Сегодня, 07:58
    Поставить ультиматум, если зеленский не примет условия перемирия, сровнять все пункты принятия антироссийских решений в Киеве с землёй. Мирных жителей заблаговременно оповестить, предупредить. И так перед каждым раундом переговоров. Иначе никак видимо
      0
      Сегодня, 08:08
      Те кто запускает к нам по триста самолётиков разом, именно этого и добиваются. Э Эскалация!
        -1
        Сегодня, 09:00
        Враг должен знать о неминуемом неприемлимом ущербе, иначе безнаказанность только развязывает им руки.
      0
      Сегодня, 10:37
      Давно уже пора начать действовать гораздо более жёстко и уверенно, без всякой оглядки на Запад, видимо кто то очень заинтересован в таком вяло текущем режиме боевых действий, если ничего не менять, то с такими темпами мы можем воевать ещё много лет, но так и не достигнем поставленных целей СВО, опять же возникает вполне резонный вопрос - кому же всё это выгодно и почему мы ничего до сих пор не предпринимаем для ускорения достижения нашей победы, заключающейся в денацификации и демилитаризации территории Украины, всем уже давно понятно что проявление слабости и нерешительности - смерти подобно, никто не оценит все эти неуместные порывы благородства и сдержанности с нашей стороны, вернее это будет всегда расцениваться не иначе как слабость и нерешительность, пора бы уже это наконец то понять.
    +2
    Сегодня, 08:03
    ЛюбИте сюрпризы, то-ли еще будет!
    +1
    Сегодня, 08:52
    Это все очень хорошо, главное, чтобы количество не страдало от роста себестоимости.