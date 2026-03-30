Массированная атака на Таганрог и Тольятти, Киев бьёт по гражданским объектам

6 975 46
Киевский режим продолжает наносить удары по российским регионам, не стесняясь бить по гражданской инфраструктуре. После сегодняшней ночной атаки на южные регионы пострадали десятки жилых домов. Есть погибшие и раненые.

Киев в ночь с воскресенья на понедельник, 30 марта, атаковал юг России и Поволжье. Основной удар был нанесен по Таганрогу, атака началась еще в вечернее время и продолжилась ночью. Как заявляют власти Ростовской области, всего над регионом сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа, основная часть атаковала Таганрог. Причем дроны атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру. На утро известно о повреждении здания школы, частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей. Погиб один мужчина, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.



В Краснодаре украинский беспилотник врезался в многоэтажку, ранения получили три человека, двое из них дети. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В Самарской области украинские БПЛА атаковали Тольятти, причем атака идет вторую ночь подряд. Накануне удары наносились по некоему «промышленному предприятию», сегодня, видимо, пытались еще раз атаковать. Официально о последствиях и пострадавших не сообщается, но над одним из районов города поднимается дым.

Власти Ульяновской и Волгоградской областей, а также Крыма информации по возможным последствиям ударов не публиковали, в Пензенской и Воронежской все нормально, без последствий. Всего за ночь сбито и перехвачено 102 украинских дрона самолетного типа.
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. navigator777 Звание
    navigator777
    -18
    Сегодня, 08:12
    Если бы интернет не отключали, то дроны бы не сбились с курса и полетели на военные объекты, а так в многоэтажки прилетели. Не думаю что кто то срециально в многоэтажки целил.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +9
      Сегодня, 08:24
      Действительно)))) там же настоящие герой и люди.... И пленных не расстреливали
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +7
        Сегодня, 09:09
        Цитата: Овсиговец
        Действительно)))) там же настоящие герой и люди.... И пленных не расстреливали

        И детей не расстреливали в Курской области. И женщин не насиловали и не убивали. И пенсионеров не убивали ради забавы. am
        Как же хочется бахнуть по Львову из РСЗО и закидать его фосфорными бомбами. am
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +11
      Сегодня, 08:24
      Цитата: navigator777
      Если бы интернет не отключали, то дроны бы не сбились с курса и полетели на военные объекты, а так в многоэтажки прилетели. Не думаю что кто то срециально в многоэтажки целил.

      Ваш сарказм с неприятным душком. Ваше счастье, что вас тут не было вчера ночью. Иначе этот душок принял бы более увесистые очертания. И вы бы подумали наперед, прежде чем "юморить".
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        -7
        Сегодня, 09:04
        Проблема в том, что нам пытаются внушить что враг специально целится в жилые дома, не понятно зачем это делается вообще, чтобы обозлить народ получается или скрыть провалы ПВО. Уже и интернет погасили, не понятно как это " обеспечивает нашу безопасность" если всерпвно прилетает и прилетает в жилые дома, сдается мне что кто то обосрался конкретно а нас держат за дураков.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 09:11
          Цитата: navigator777
          Проблема в том, что нам пытаются внушить что враг специально целится в жилые дома, не понятно зачем это делается вообще, чтобы обозлить народ получается или скрыть провалы ПВО. Уже и интернет погасили, не понятно как это " обеспечивает нашу безопасность" если всерпвно прилетает и прилетает в жилые дома, сдается мне что кто то обосрался конкретно а нас держат за дураков.

          Потому что фашисты. am
          Зеленский сказал, что цель всук убивать 50000 русских в месяц. Именно РУССКИХ. Не солдат. А просто русских. Женщин, детей, стариков. Всех подряд.
          1. navigator777 Звание
            navigator777
            -3
            Сегодня, 09:46
            Тогда объясните мне зачем посылать дроны за тысячи километров если можно просто убивать в пригоаничье не рискуя что дрон не долеьит куда нибудь до лен области или Саратова? laughing
        2. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 09:44
          Проблема в том, что гам рытаются внушить что враг специально целится в жилые дома, не понятно зачем это делается вообще, чтобы обозлить народ получается или скрыть провалы ПВО.

          Такое, что хоxoл целенаправленно бьёт по гражданским объектам, не редкость. Вы об этом никогда не слышали? Серьезно?!
          Чего это вы обеляете террористов?
          Про "провалы ПВО". Не вам об этом рассуждать. Вы не сможете контролировать траектории падения сбитых беспилотников или ракет. Для ПВО города относительно небольших размеров(Таганрога) такая интенсивность атаки, которая была вчера - серьезное испытание. Тут вам не Израиль, напичканный средствами ПВО и обороняемый, в том числе, с других территорий и не Москва. Наши ПВО-шники ничем не хуже других. Площадь только территории Ростовской области в несколько раз больше Израиля. Вот и подумайте на досуге, что к чему.
      2. navigator777 Звание
        navigator777
        -2
        Сегодня, 10:09
        Вы думаете у нас не прилетало? Тоже прилетало и люди гибли, но дроны пролетают над станицей и летят в нефтебазу и падают все там или их там сбивают, не знаю как у вас, а у нас никто в жилые дома специально не целился, я думаю все вопросы к ПВО и МО.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 10:41
          Вы думаете у нас не прилетало?

          Не знаю, что у вас прилетало. Но рассуждаете, как человек со стороны - шутите странно. По нам летит регулярно. Под полсотни беспилотников за пару с небольшим часов прилетало? Ну так, чтобы ощутить разницу. В таких условиях не приземлишь всё таким образом, чтобы ничего не задело на земле.
          а у нас никто в жилые дома специально не целился, я думаю все вопросы к ПВО и МО.

          Зато по гражданским объектам в приграничье бьют вполне себе осознанно. Больницы, школы, зоны отдыха и т.д.
          Ещё раз. По наличию тех средств, которые есть, результаты отражения атак вполне себе достойные. Защитить на сто процентов такие огромные территории, как в России, не под силу никому. Таких средств в нужном количестве не существует в природе.
    3. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +4
      Сегодня, 08:36
      Как же вы надоели свидомые, как от вас воняет вашим упёртым селюковым дерь_мом, булькающим в ваших тупых головах
    4. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      +7
      Сегодня, 08:39
      Серьёзно ? Я мыслю высотки и были целью. Закошмаривание населения никто не отменял.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 09:13
        Цитата: Евгений_Свириденко
        Серьёзно ? Я мыслю высотки и были целью. Закошмаривание населения никто не отменял.

        Согласен с Вами.
        Это Вагинатор777 пытается оправдать преступления нацистов.
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          -1
          Сегодня, 09:58
          Цитата: Бородач

          Это Вагинатор777 пытается оправдать преступления нацистов.

          Ниже пояса.
          Не хорошо
          Разве для взрослых людей не достаточно аргументов?
    5. matwey Звание
      matwey
      +3
      Сегодня, 08:40
      Если бы интернет не отключали, то дроны бы не сбились с курса и полетели на военные объекты, а так в многоэтажки прилетели. Не думаю что кто то срециально в многоэтажки целил.

      Ну да, прямой прилёт в многоэтажную школу(в два этажа) тут конечно, главную роль интернет сыграл. К стати его не отключали.
    6. гильза Звание
      гильза
      +2
      Сегодня, 08:48
      Дружище,так откровенно здесь ВСУ пиарят очень редко. Нужно было как-то подготовить читателей к твоему "выводу" , а не так вот сразу...Лень было?
    7. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 10:14
      Цитата: navigator777
      Если бы интернет не отключали, то дроны бы не сбились с курса и полетели на военные объекты, а так в многоэтажки прилетели. Не думаю что кто то срециально в многоэтажки целил.

      Если бы ваши любы друзи не майданили , не скакали аки папуасы на площадях Киева , не орали москаляку на гиляку , не запрещали русскую культуру и язык , не повелись на печеньки от коалиции эпштейна- жидоомэриганьцив , если бы не были так наивны и глупы ... То сейчас Бывшая УССР и Россия с Белоруссией процветали и жили митрно , дружно , припеваючи .. Но вы же не видите дальше морковки перед носом , вы ослы .
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +8
    Сегодня, 08:14
    В Крыму отбились, всё сбили. Там научены уже, собаку съели на этом, контролируют.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 08:29
      В Тольятти же завод Акрона, который делает много разной химии, вонючей и очень ядовитой.
      Больше там и атаковать то нечего, не дважды автомобильный же они атаковали.
      1. bar Звание
        bar
        +1
        Сегодня, 08:49
        Цитата: topol717
        В Тольятти же завод Акрона, который делает много разной химии, вонючей и очень ядовитой.

        В Тольятти нет заводов Акрона. Из двух азотных заводов один контролируется Мазепинским Уралхимом, другой сам по себе ПАО.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 09:26
          Я про Азотный завод и писал, Я думал он Акрону принадлежит, Футбольный клуб меня запутал.
  3. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +4
    Сегодня, 08:21
    Пока существует жидо-бандеровский режим, это будет продолжаться, причем по нарастающей. Не надо строить иллюзий, что можно достичь каких-то мирных соглашений с криворожским торчком и грезить "духом Анкориджа".
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +8
    Сегодня, 08:22
    Иудеи везде одинаковые, что в руководстве Израиля, что в руководстве Украины.
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +4
      Сегодня, 08:29
      А в руководстве России?
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Ганкутсу_
        А в руководстве России?

        Мирных жителей на Украине, целенаправленно не убивают, это факт.
        1. yuriy55 Звание
          yuriy55
          -1
          Сегодня, 08:50
          Цитата: Южноукраинец
          Мирных жителей на Украине, целенаправленно не убивают, это факт.

          А в 90-х у бандюганов было оружие, а у граждан нет...Пережили...
      2. lis-ik Звание
        lis-ik
        -1
        Сегодня, 08:58
        Цитата: Ганкутсу_
        А в руководстве России?

        Измеряет глубину отношений.
  5. james Звание
    james
    +2
    Сегодня, 08:23
    А в ответ тишина
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +8
    Сегодня, 08:23
    Мы не можем создать повсюду системы ПВО, наземная ПВО мало мобильна. Необходимо использовать самые мобильные войска и это авиация вкупе с ранним обнаружением БПЛА на границах России. А то получается как только раздербанили завод по производству оптоволокна в Саранске, как всегда неожиданно, организовали ПВО. Но дело то сделано и завод не не работает, зачем ему ПВО. Не отличаются наши стратеги умом и сообразительностью
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Konnick
      наземная ПВО мало мобильна.
      Тут уже писали, что наземную ПВО в виде Т-90М надо располагать в Куеве и Львове.
  7. Егоза Звание
    Егоза
    +7
    Сегодня, 08:25
    Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков поделился мнением о влиянии последних атак на инфраструктуру России на настроения простых людей и бойцов.

    «Нам опять врезали кованным сапогом по яйцам. Порт в Усть-Луге на Финском заливе снова горит. Я помню, когда по нему ударили чуть ранее, была информация, что БЛА прилетели из Прибалтики, официальных заявлений не было. Я сейчас совершенно не про необходимость нашего ответа, я о падении уверенности в том, что за спиной русского солдата стоит мощная Россия.

    Добавлю то, о чем ранее не писал. Когда украинский коптер ударил по центру Московского Кремля, то в окопах СВО обрадовались. Неожиданно, правда? Так вот в чем было дело, наши солдаты говорили: „Наконец-то наверху очнутся, ударят по-настоящему”. Они ожидали пробуждения и железной решительности в верхах.

    Нет. Бить по инфраструктуре Украины мы начали два года спустя. И то, нежно, чтоб не расстроить врага. Это ведь так? Это ведь правда? Мы стараемся, чтоб наш военный ответ был чуть слабее удара противника. Почему — не известно.

    Я абсолютно уверен в нашей мощи, я абсолютно поддерживаю цели СВО. Но чтоб достигнуть этих целей надо к ним идти. Не „гусиным шагом” сидя на корточках, а реально двигаться вперед, сопровождая каждый день нестерпимой мукой врага.

    Это не моя личная обеспокоенность. Я вынужден сообщить о растущем раздражении простых людей, и, особенно, военных. Раздражение тем, что солдаты идут на смерть, решительно, не сохраняя себя, за Родину, а где-то там осторожничают, берегут, или берегутся.

    Солдаты начинают задумываться, а единым ли строем мы идем, или кто-то нерешителен, а их, солдат, решительно посылают вперед.

    Многое в кулуарах говорится о нашем, возможно, хитром плане. Но кто-то сомневается: это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят, как мух мухобойкой, а мы только две недели назад разрешили официально частным предприятиям защищаться самостоятельно, коль государственных сил не хватает. Разрешили ЧОПам применять коммерческое ПВО.

    Если у нас есть план, надо хоть как-то поддерживать уверенность населения в его наличии».
    Источник: https://rusvesna.su/news/1774794890
  8. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +2
    Сегодня, 08:35
    В ответ на атаки всу , кремлёвская отрыжка уже объявил о готовности к переговорам с партнёрами?
  9. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +4
    Сегодня, 08:37
    Ждём ракет. Я мыслю это (будущие массированные ракетные атаки +бпла) одна из причин "удушения" интернета. Некоторые высотки в городе где живу, "заботливо" подсвечены от земли до крыши контуром светодиодных лент. Беспечность властей, да и жителей поражает...
    1. Everevil Звание
      Everevil
      +1
      Сегодня, 08:56
      Что значит "ждём"? Они уже летят. Причём с завидным постоянством.
      Тут скромно умолчали, что вчерашняя вечерне-ночная атака на Таганрог была комбинированной. Во всяком случае предупреждения по ракетной опасности и, в частности, "фламинго" прилетали. Но такие цели, как правило, сбивают ещё на подлёте, за что огромное спасибо ребятам из ПВО!
  10. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 08:46
    Самое страшное в этих ударах то, что власть пытается своим рассосальством и соплежуйством сделать это нашей ежедневной обыденностью.
  11. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 08:47
    Есть предположение о неправильно выбранной стратегии... Но там наверху виднее: у них и диваны повыше, и информации побольше...

    Есть предположение о неправильно выбранной стратегии... Но там наверху виднее: у них и диваны повыше, и информации побольше...
  12. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 08:49
    Это логичное развитие событий, которое было очевидно. Вообще, если нужно узнать, что сделает украина, нужно просто прикинуть, какая наибольшая подлость или преступление ей технически доступны - это и будет правильным ответом. Для тех кто в кремле медленно и осторожно думает, боясь испачкать руки и огорчить запад, уже не намек, а прямой вызов и угроза рф и ее народу.
  13. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +1
    Сегодня, 08:52
    На утро известно о повреждении здания школы, частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей. Погиб один мужчина, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести..

    При таких разрушениях один погибший!?... Гвозди бы из таких людей делать!
  14. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:55
    Ну Кремль уже даже перестал делать "ответы" в виде ракетных ударов по бандерью.
  15. Александр Сл Звание
    Александр Сл
    +2
    Сегодня, 09:00
    Мы ещё не начинали, а теперь всё идёт по плану 🤔
    1. Александр Сл Звание
      Александр Сл
      +2
      Сегодня, 09:17
      Ответ минусовальщикам.
      Пока наш стратег чешет репу и строит свои планы, страдают, и гибнут люди.
  16. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 09:13
    Увы. Пиар обычный. Людей жалко.
    Ну а так, если поумать... куча беспилотников... всего один погибший и несколько раненых.... и врезаются непонятно куда.

    очень зеркально похоже на ранние оповещения о наших ударах по Украине. Мол ВСУ тратит дорогие ракеты на обманки, а что падает в жилую зону - так это от повреждений РЭБ и зениток.
    Увы.
    Реально, тратить БПЛА самолетного типа чтоб повредить 10 автомобилей и т.д..... явно чтото не то....

    Но все идет по плану. (реально. Ведь ни один, вроде, из элиты не пострадал, кроме Рогозина на пьянке)
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Макс1995
      Реально, тратить БПЛА самолетного типа чтоб повредить 10 автомобилей и т.д..... явно чтото не то....

      Ну почему, а смог в Питере...тут некоторые заявляли про Усть-Лугу , что там быстро потушили...ага, на следующий день там еще прилетело так, что Питер в дыму.
  17. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +3
    Сегодня, 09:26
    Слушаем Депутата, главу комитета ГосДумы.
    Оказывается всё идёт по плану?

    "Иной раз, если дроны ВСУ залетают достаточно далеко в глубь России — это хорошо, так как мы получаем опыт отражения массированных налетов."
    Не наговорил ли зампред ГосДумы Картапонов, этими фразами на статью УК?
    Справки от ИИ:
    "Эта фраза принадлежит Андрею Картаполову, заместителю председателя комитета Госдумы по обороне РФ. Он заявил, что прорывы отдельных дронов ВСУ вглубь России полезны, поскольку позволяют нарабатывать опыт отражения массированных атак и совершенствовать ПВО"
    1. Александр Сл Звание
      Александр Сл
      -1
      Сегодня, 09:38
      За такие слова, этого врага картаполова, завести за здание думы и подстрелить как бешеную собаку.
      Наверное, это и есть ИХ план сво???
  18. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 10:37
    Что то нашего Верховного уже и не слышно.