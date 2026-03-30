Массированная атака на Таганрог и Тольятти, Киев бьёт по гражданским объектам
Киевский режим продолжает наносить удары по российским регионам, не стесняясь бить по гражданской инфраструктуре. После сегодняшней ночной атаки на южные регионы пострадали десятки жилых домов. Есть погибшие и раненые.
Киев в ночь с воскресенья на понедельник, 30 марта, атаковал юг России и Поволжье. Основной удар был нанесен по Таганрогу, атака началась еще в вечернее время и продолжилась ночью. Как заявляют власти Ростовской области, всего над регионом сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа, основная часть атаковала Таганрог. Причем дроны атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру. На утро известно о повреждении здания школы, частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей. Погиб один мужчина, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
В Краснодаре украинский беспилотник врезался в многоэтажку, ранения получили три человека, двое из них дети. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В Самарской области украинские БПЛА атаковали Тольятти, причем атака идет вторую ночь подряд. Накануне удары наносились по некоему «промышленному предприятию», сегодня, видимо, пытались еще раз атаковать. Официально о последствиях и пострадавших не сообщается, но над одним из районов города поднимается дым.
Власти Ульяновской и Волгоградской областей, а также Крыма информации по возможным последствиям ударов не публиковали, в Пензенской и Воронежской все нормально, без последствий. Всего за ночь сбито и перехвачено 102 украинских дрона самолетного типа.
