Шиитская милиция ударила по военно-транспортному самолёту Ан-32Б ВВС Ирака

Ближневосточные каналы сообщают об очередном ударе по аэропорту Багдада. Нанесла этот удар, как утверждается «проиранская шиитская милиция».

Каков результат нанесённого удара?

По сообщениям местных СМИ, дрон ударил по военно-транспортному самолёту Ан-32Б ВВС Ирака. В результате атаки транспортный борт был объят пламенем, что в конечном итоге привело к значительным повреждениям его кормовой части и одного из двигателей.

В других сообщениях говорится, что удар по воздушной гавани Багдада был нанесён не только БПЛА, но и ракетой. Причём ракета эта запускалась с относительно небольшого расстояния – в радиусе до 25 км. Вероятно, шиитское ополчение использовало для этих целей мобильную пусковую установку. Такие пусковые установки, как ранее писали западные СМИ, «можно легко разместить в обычном гараже и в дневное время, сняв направляющие, использовать в качестве небольшого грузовика или грузового автоприцепа.

Минобороны Ирака на данный момент прилёт по Ан-32Б иракских ВВС не комментирует.

Ранее появлялась информация о том, что иракские борты могут использоваться для поставок боеприпасов и другого имущества в интересах американского военного контингента, находящегося на иракской территории. Также эти самолёты применяются против упомянутой иракской шиитской милиции, к чему официальный Багдад подталкивают Соединённые Штаты Америки.
  Юн Клоб
Сегодня, 08:37
    Юн Клоб
    +10
    Сегодня, 08:37
    Синички на хвосте принесли, что ночью иранцы 4 самолёта Е-3 уничтожили, которые американцы неосмотрительно в одном месте разместили. А из всего чуть больше 20 на всю армию было.
    Удачно получилось. good
    Aken
Сегодня, 08:39
      Aken
      +4
      Сегодня, 08:39
      Один так точно - фото уже мелькало. По остальным - хорошо бы. Ждём подтверждение.
    Олеся Леся
Сегодня, 08:41
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 08:41
      Эта самолёты штаты не делают больше. Они решили что этих 20 хватит на все их войны. И их осталось 16 из 20 негритят
  Пулемет Мадуро.
Сегодня, 08:42
    Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 08:42
    Если так и дальше дело пойдет,то и удирать не на чем будет.Талибы отпустили,а персы решили прикопать всех на месте.
  Feodor13
Сегодня, 08:44
    Feodor13
    +3
    Сегодня, 08:44
    Развивается идея Персии. Есть риски гражданской войны.
    Зависит от руководства Ирака способность удержать страну и самим удержаться.
    США бездумно катализировали уже было затухший огонь этой идеи.
    Aken
Сегодня, 09:02
      Aken
      0
      Сегодня, 09:02
      Уже идёт. Сунниты в Ираке режут шиитов. У шиитов один шанс выжить. Уходить в Иран. С территорией, разумеется.
  Тот же ЛЕХА
Сегодня, 08:51
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 08:51
    Цитата: Feodor13
    США бездумно катализировали уже было затухший огонь этой идеи.

    Пороховая бочка.
  faterdom
Сегодня, 09:27
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:27
    "Я скажу вам по секрету,
    Что в милиции служу,
    потому что службу эту
    очень важной нахожу" (Михалков самый-самый старший).