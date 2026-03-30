Шиитская милиция ударила по военно-транспортному самолёту Ан-32Б ВВС Ирака
Ближневосточные каналы сообщают об очередном ударе по аэропорту Багдада. Нанесла этот удар, как утверждается «проиранская шиитская милиция».
Каков результат нанесённого удара?
По сообщениям местных СМИ, дрон ударил по военно-транспортному самолёту Ан-32Б ВВС Ирака. В результате атаки транспортный борт был объят пламенем, что в конечном итоге привело к значительным повреждениям его кормовой части и одного из двигателей.
В других сообщениях говорится, что удар по воздушной гавани Багдада был нанесён не только БПЛА, но и ракетой. Причём ракета эта запускалась с относительно небольшого расстояния – в радиусе до 25 км. Вероятно, шиитское ополчение использовало для этих целей мобильную пусковую установку. Такие пусковые установки, как ранее писали западные СМИ, «можно легко разместить в обычном гараже и в дневное время, сняв направляющие, использовать в качестве небольшого грузовика или грузового автоприцепа.
Минобороны Ирака на данный момент прилёт по Ан-32Б иракских ВВС не комментирует.
Ранее появлялась информация о том, что иракские борты могут использоваться для поставок боеприпасов и другого имущества в интересах американского военного контингента, находящегося на иракской территории. Также эти самолёты применяются против упомянутой иракской шиитской милиции, к чему официальный Багдад подталкивают Соединённые Штаты Америки.
Информация